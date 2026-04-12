Разгром за Орбан на изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" върви към конституционно мнозинство

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 137 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 81,49​% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 55 места.

Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.

"Тиса" има комфортна преднина от две трети или конституционно мнозинство, което изисква 133 места.

Парламентарните избори в Унгария приключиха в 19:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

Рекордното участие (77,8%) надминава всички предходни избори от 1990 г. насам.

Тези избори се считаха за най-сериозната заплаха за 16-годишното управление на Виктор Орбан.

След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента.

Избирателната активност на последните избори беше близо 70%.

В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. Предварително публикуваните материали за предизборната кампания можеха да останат на мястото си.