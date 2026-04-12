Разгром за Орбан на изборите в Унгария, опозиционната "Тиса" върви към конституционно мнозинство

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 137 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 81,49% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.
Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 55 места.
Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.
"Тиса" има комфортна преднина от две трети или конституционно мнозинство, което изисква 133 места.
Парламентарните избори в Унгария приключиха в 19:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).
Рекордното участие (77,8%) надминава всички предходни избори от 1990 г. насам.
Тези избори се считаха за най-сериозната заплаха за 16-годишното управление на Виктор Орбан.
След последните избори, проведени през 2022 г., управляващият алианс на Фидес и Християндемократическата народна партия (КДНП) спечели конституционно мнозинство от 135 гласа в парламента.
Избирателната активност на последните избори беше близо 70%.
В Унгария нямаше ден за размисъл, но в деня на изборите агитацията в рамките на 150 метра от избирателните секции и политическата реклама в медиите са забранени. Предварително публикуваните материали за предизборната кампания можеха да останат на мястото си.
Т Живков
До коментар #9 от "Хахаха":Печели среща с народното недоволство в тъмна улица.
До коментар #4 от "1488":към April 12, 2026 at 09:23:43 PM са преброени 14.72% и TISZA взима 125 места, а орбан 65....
СЕРИОЗНО Е
До коментар #7 от "това сериозно ли е?":Кмет от партията на Орбан обяви демонстративно, че гласува за опозицията. Шьоке-Тот, кмет на град Боч, заяви, че е направил избор „срещу руското влияние и в подкрепа на европейските ценности". Преди това той беше избран от „Фидес" с резултат от над 71%.
До коментар #20 от "Орбан печели!":пич я виж сайта на унгарския цик
До коментар #13 от "Една там":но вече са 14%
До коментар #34 от "Пепи":А Словакия? Те не блокират ли? Либералите виждате ли по далеч от носа си?
До коментар #5 от "Така е":Може и да се събуди, но ще е късно.
До коментар #9 от "Хахаха":Преднинаната на Тиса стремитално нараства.
До коментар #30 от "Малеееее":В Панкрац им пазят две свободни студиа, с решетки, раирани костюми и тоалетни вътре.
Хипотетично
При такова участие на избирателите, управляващите ще се съобразяват с волята на суверена.
До коментар #56 от "Да не допускаме":... тъй де няма нужда да печели, а да победи и да ви спука розовите тpътkи😂
До коментар #8 от "баба Меца":баба меца у лево, я виж сайта на избирателната комисия
така, така
Обаче, при преброени 6,56% от гласовете да твърдиш, че някой губи тотално, а друг печели безапелационно - това си е профанация.
Изчакайте да се преброят 85% уот гласовете и при преднина на марионетката с повече от 15% надувайте фанфарите. Да се риве сега от радост е леко преждевременно, освен ако не се готви майдан за откраднатата победа.
До коментар #73 от "България":спокойно, в момента ви управлява не радев, не борисов, а точно тези които искате - с украинските знамена и с украинските значки, колонияна украйна поне за 10 години напред, на първо време 17 милиона, че сме богати и украински език в училище, Бандера на стената във всяко училище
До коментар #58 от "РЕАЛИСТ":виж сайта на избирателната им комисия защо търсиш по новинарски сайтове...
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #24 от "Супер новина":Какво ти е виновен Путин, че си се родил бе , шмъркач петрохански ?
До коментар #84 от "Артилерист":Духа4,като се върна от Финландия?
Hungary election: Fidesz-KDNP leads early vote count with 48.18%, TISZA second with 43.38%.
Кво стана бе смешковци!???..... голям пердах!
До коментар #96 от "Ами":соорспииите управляват, а кой е лицето е без значение. Амин за колониите. те са суровинен придатъл , включително и човешки, и на никой от господарите не му пука каво ще се случи в колонията.
До коментар #17 от "малии":За утре Орбан е чао, жалко че другата неделя нашите умници ще изберат бг орбан радко
Ако Орбан водеше при 6,56% от гласовете заглавието щеше да е далеч по-обективно!
До коментар #126 от "Запази си мисълта":кой те излъга, че радко е бг обан. той си е натовко америкаско произведение. Надай се на бг орбан ама не е радко в никакъв случай.
21:59 12.04.2026
До коментар #124 от "Русофил":Да намерим ли
До коментар #15 от "В.В. Путин":Много прозтт бе
До коментар #159 от "
Аз купувам само такива като тоя кмет и Мадярчето. И двамата "бивши:" от Фидес.
22:05 12.04.2026
До коментар #86 от "Будител":И какво като им дадат? 90 милиярда за Украйна са много по-малко от трилиони за въоръжаване след това, ако Украйна загуби!
164 Тоест
В Унгария.
Путин ще прати Зелените си Човечетата
Да обърнат Вота .
До коментар #159 от "Сорос":Е то и Орбан си е служител на Сорос!
22:09 12.04.2026
173 Дааа
22:09 12.04.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
177 098
188 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #185 от "Костадин Костадинов":Накрая Унгария се отърва от руския шпионин и ще тръгне по Европейски път. Орбан в затвора за дълго време.
203 При 54% пребриени
До коментар #128 от "При 21 процента вече обработени":Тиса вече имат конституционно мнозинство. До броени дни Орбан ще е избягал в Москва. Ще бъде съсед на Асад.
До коментар #235 от "Дааааа":СЛЕД 1944 Г КОМУНЕТАТА СА ОБЯСНЯВАЛИ НА СЕЛЯНИТЕ , ЧЕ КАТО ГИ РАЗКУЛЧВАТ Т.Е. ВЗИМАТ ИМ ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПО БОГАТО , ОБЯСНЯВАЛИ СА , ЧЕ КАТО ОБИРАТ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , БАНКЕРИ И ФАБРИКАНТИ , ВСИЧКО ЩЕ ПОТЕЧЕ ПО МЕД И МАСЛО , А СЕГА СЛЕД 75 ГОДИНИ БОРБА С ЧОРБАДЖИИТЕ , КОМУНЕТАТА СТАНАХА НАЙ ЕДРИТЕ ГРАДСКИ СОБСТВЕННИЦИ , ФАБРИКАНТИ , БАНКЕРИ И РЕНТИЕРИ ! НА ТЯХ ИМ СЕ ИСКА ДА СЕ МАХНЕМ ОТ ЕС ЗА ДА МОГАТ ДА СИ КРАДАТ КОЛКОТО СИ ЩАТ ! МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЯРВА НА ТАКИВА ИЗМАМНИЦИ И ЧУЖДИ ЕВРАЗИЙСКИ МЕКЕРЕТА ?
Коментиран от #265
22:31 12.04.2026
285 На 19-ти добре
Загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария на 12 април 2026 г., нанесена от опозицията в лицето на Петер Мадяр (партия Tisza), представлява значително геополитическо сътресение с директни последици за политическия имидж и позициите на българския президент Румен Радев.
Ето основните аспекти на това отражение:
Загуба на ключов съюзник и модел за подражание: Орбан беше най-яркият представител на "нелибералната демокрация" в ЕС и основен международен съюзник на Радев в критиките към Брюксел, санкциите срещу Русия и подхода към енергийните въпроси. Падането му от власт лишава Радев от този политически „щит“ и модел на поведение.
Изолация на Радев в Европа: Без Орбан, Радев (ако той се стреми към политически проект) остава по-изолиран в позициите си, които често са определяни като скептични спрямо официалната политика на ЕС. Това прави опитите му да играе ролята на "българския Орбан" по-трудни за реализиране.
Смяна на геополитическата среда: След 16 години управление, загубата на Орбан символизира край на ера, в която Унгария беше „троянски кон“ на Русия в ЕС. Това вероятно ще увеличи натиска върху други лидери със сходни позиции да се синхронизират с общата европейска политика.
Вътрешнополитически натиск в България: Опозиционните сили в България, които се противопоставят на критиките на Радев към ЕС, вероятно ще използват загубата на Орбан, за да засилят аргументите си срещу политиката
В обобщение, загубата на Орбан о
В Унгария традиционните екзитполове са рядкост поради законови ограничения, но водещи анализатори и социологически институти като Medián и 21 Kutatóközpont сочат следното:Партия „Тиса“ (Tisza) на Петер Мадяр води убедително в национален мащаб с резултати между 52% и 58%.Управляващата „Фидес“ (Fidesz) се очаква да получи най-ниския си резултат в историята — между 35% и 39%.Ключови избирателни райони (Индикатори за победа)Резултатът ще се реши в 106-те мажоритарни района, където се водят най-оспорваните битки:Будапеща (16 района): Опозицията се очаква да спечели почти пълно мнозинство в столицата.Област Пеща (Pest): Районите около столицата (напр. Pest 2) са „лакмус“ за изборите. Ако Мадяр спечели тук, той е сигурен премиер.Селски райони и градове като Дебрецен и Мишколц: Исторически крепости на Орбан, където този път Мадяр проведе мащабни митинги. Данните сочат неочаквано висока подкрепа за „Тиса“ дори в тези традиционни райони на „Фидес“.
Можем вече да поздравим Мадяр!
383 Уникално
Според актуалната информация, резултатите показват следните последици за руското влияние:
Загуба на ключов съюзник: Орбан беше смятан за "троянския кон" на Путин в ЕС, като редовно блокираше или забавяше помощта за Украйна и санкциите срещу Русия.
Смяна на курса на Будапеща: Победата на Петер Мадяр и неговата партия "Тиса" (Tisza) се очаква да преориентира Унгария към по-проевропейска политика, намалявайки капацитета на Москва да използва Будапеща за вето в ЕС.
Изолация на Русия: Загубата на Орбан, който беше идеологически модел за десни популисти, отслабва влиянието на Русия сред европейските политически среди.
