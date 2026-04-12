Петер Мадяр: Режимът на Орбан приключи! Унгарците отново написаха история

След края на изборния ден на 12 април лидерът на опозиционната партия ТИСА, Петер Мадяр, изрази „предпазлив оптимизъм“ относно резултатите, които според първоначалните данни сочат историческа победа над Виктор Орбан, предаде The Guardian.

Мадяр благодари на унгарските граждани за рекордната избирателна активност (около 78%), като заяви, че „унгарците отново написаха история“ и показаха колко важни са тези избори за демокрацията в страната.

В коментар към първоначалните прогнози той заяви, че Унгария е изпратила ясно послание: „режимът на Виктор Орбан приключи“.

Маджар съобщи, че унгарският премиер Орбан го е поздравил за победата му и е признал поражението на партията си.

Още при гласуването си по-рано през деня Мадяр рамкира вота като решаващ избор между „Изтока или Запада, пропагандата или честния обществен дискурс, корупцията или чистия обществен живот“.

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 138 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 66,69% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 54 места.

Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.