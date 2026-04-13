Победителят Мадяр призова за оставки по върховете в Унгария, помоли Орбан да не пречи на политиката му

Лидерът на спечелилата с конституционно мнозинство парламентарните избори в Унгария партия "Тиса", Петер Мадяр, призова президента Тамаш Суйок да подаде оставка.

Той направи това, докато се обръщаше към своите поддръжници в Будапеща, информира порталът Index.

Мадяр призова президента да му предложи, като министър-председател, да сформира правителство и след това да подаде оставка. Лидерът на „Тиса“ призова и за оставка на висшите съдии в страната, главния прокурор, ръководителя на Държавната сметна палата, ръководителя на Националния медиен орган и други висши служители.

Освен това Маджар помоли премиера Виктор Орбан да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партия „Тиса“.

„Призовавам унгарския премиер да действа като изпълнително правителство от днес и да не взема никакви решения, които биха връзвали ръцете на правителството на „Тиса“, каза той.

Съперникът на Орбан говори за първите си стъпки след спечелването на изборите.

По-рано Мадяр заяви, че неговата партия е успяла да „смени режима“ на премиера Виктор Орбан и да „освободи Унгария“. Той подчерта, че Унгария иска „отново да стане европейска държава“.

Според предварителните резултати от изборите, партията Тиса си е осигурила конституционно мнозинство от местата в унгарския парламент. С преброени 97,74% от гласовете, Тиса държи 138 места, докато коалицията Фидес-КДНП има 54.