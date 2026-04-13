Новини
Свят »
Унгария »
Победителят Мадяр призова за оставки по върховете в Унгария, помоли Орбан да не пречи на политиката му

13 Април, 2026 07:05, обновена 13 Април, 2026 07:14 4 350 184

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • избори-
  • оставки-
  • тиса-
  • орбан

Лидерът на "Тиса" поиска оставките на президента на страната, главния прокурор, шефовете на Сметната палата и Националния медиен орган, както и на други висши служители

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на спечелилата с конституционно мнозинство парламентарните избори в Унгария партия "Тиса", Петер Мадяр, призова президента Тамаш Суйок да подаде оставка.

Той направи това, докато се обръщаше към своите поддръжници в Будапеща, информира порталът Index.

Мадяр призова президента да му предложи, като министър-председател, да сформира правителство и след това да подаде оставка. Лидерът на „Тиса“ призова и за оставка на висшите съдии в страната, главния прокурор, ръководителя на Държавната сметна палата, ръководителя на Националния медиен орган и други висши служители.

Освен това Маджар помоли премиера Виктор Орбан да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партия „Тиса“.

„Призовавам унгарския премиер да действа като изпълнително правителство от днес и да не взема никакви решения, които биха връзвали ръцете на правителството на „Тиса“, каза той.

Съперникът на Орбан говори за първите си стъпки след спечелването на изборите.

По-рано Мадяр заяви, че неговата партия е успяла да „смени режима“ на премиера Виктор Орбан и да „освободи Унгария“. Той подчерта, че Унгария иска „отново да стане европейска държава“.

Според предварителните резултати от изборите, партията Тиса си е осигурила конституционно мнозинство от местата в унгарския парламент. С преброени 97,74% от гласовете, Тиса държи 138 места, докато коалицията Фидес-КДНП има 54.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    38 17 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #16, #78

    07:16 13.04.2026

  • 2 Шопо

    101 41 Отговор
    Имало едно време една държава наречена Унгария.

    Коментиран от #5, #11, #52

    07:17 13.04.2026

  • 3 Евала на унгарците

    61 100 Отговор
    Отнесоха Орбан....Путин в тих ужас, за кой ли път.

    07:18 13.04.2026

  • 4 Честито на печелившите

    100 43 Отговор
    Гответе се за война.

    Коментиран от #7, #12, #13, #112, #143

    07:18 13.04.2026

  • 5 Град Козлодуй

    70 13 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Същото може да кажем и за България.

    07:18 13.04.2026

  • 6 .....

    63 112 Отговор
    Вижте какво се случва в Будапеща. Дори там хората се събудиха и разбраха, че политиките на Орбан водят страната им в изолация. 🇭🇺
    ​България не прави изключение. Румен Радев твърде дълго играе ролята на „миротворец“, докато всъщност обслужва чужди интереси. В неделя имаме шанс да спрем това. Нека не бъдем последната крепост на руското влияние на Балканите. 🛑
    ​Време е за европейско самочувствие и категоричен червен картон за тези, които ни дърпат назад!

    Коментиран от #19, #50, #110, #113

    07:20 13.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    32 28 Отговор

    До коментар #4 от "Честито на печелившите":

    Ние от пет години все за война са готвим...смех, смех

    Коментиран от #79

    07:20 13.04.2026

  • 8 Бункерния КАШИК

    34 57 Отговор
    Оня СИЯРТО
    Обади ли на Катъра Калантарян
    Че заедно със Орбан
    Направиха Обосрация ?

    Нали всекидневно даваше отчети
    На Кремълските Началници
    За Положението в ЕС,
    Жалкия Продажник .

    07:20 13.04.2026

  • 9 Оня с коня

    83 16 Отговор
    От статията разбрахме че всеки слабоумен и с комплекси, си мисли че летоброенето започва от него.

    07:21 13.04.2026

  • 10 Българин

    45 56 Отговор
    Пожелавам същият изборен резултат за руските проекти Тиквата, Пеевски, Мунчо.


    Да си върнем България. 36 години "демокрация" по руски образец от руски агенти стигат!

    Коментиран от #29, #60

    07:22 13.04.2026

  • 11 Дойде Време

    43 61 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Унгария да се отърве от
    Крадливия Плъх Орбан.

    Коментиран от #40

    07:22 13.04.2026

  • 12 Саша Грей

    35 12 Отговор

    До коментар #4 от "Честито на печелившите":

    Не. Готвим се за мир. Путин само да ни заплаши - сваляме гащи и всичко е точно.

    07:23 13.04.2026

  • 13 Коя Война

    20 14 Отговор

    До коментар #4 от "Честито на печелившите":

    Орбан ще прави
    Метеж във Унгария ли ?

    07:23 13.04.2026

  • 14 Сорос

    65 21 Отговор
    Огън ми е момчето! Браво! Също като Урсула и останалите ми производни! Истински европейци!

    Коментиран от #21, #24, #26

    07:24 13.04.2026

  • 15 ПУТИНЕ, ЧАДО

    32 36 Отговор
    Взеха ти Сирия, Венецуела, Иран. Гушнаха ти и Унгария. Иде ли ред на Куба.

    Коментиран от #48, #92

    07:24 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русофил

    19 17 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    Коментиран от #22, #148

    07:24 13.04.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    28 18 Отговор
    Как се демонтира ..... една държава прокиснала в корупция ???
    Орбан ,Путин ,и "Банкера от Банкя" имат общ бизнес в енергетиката от преди 25 години,(по данни от в. Капитал)
    очакваме повече светлина, по тази отдавна забулена далавера!!!
    Къде ли крадеца на милиони Стоян Мавродиев , сега в тези бурни дни ,да ни разкаже по- подробно в коя офшорка са скрили парите на данъкоплатците на три държави???
    Мавродиев е "дясната ръка" на Банкянския банкер , в областта на офшорните тайни!!!

    07:26 13.04.2026

  • 19 Истината

    20 41 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    България е руска колония и друга не може да бъде. И Радев и Борисов са издигнати по руска поръка от едни и същи кукловоди.

    Коментиран от #119

    07:27 13.04.2026

  • 20 Най - радостното

    38 23 Отговор
    Е че ще плащаме по малко за зеленото чудовище и другото , че ще ни заместят на последното място в Гейевропа , защото са по - мързеливи и по - прости от нас . Соросчето ще ги вкара в бездната .

    Коментиран от #34

    07:27 13.04.2026

  • 21 Сорос

    33 16 Отговор

    До коментар #14 от "Сорос":

    Вече спокойно мога да се връщам в Унгария и ще я оправя едно хубаво!

    07:28 13.04.2026

  • 22 Пенчо

    18 18 Отговор

    До коментар #17 от "Русофил":

    Най-близкият гей клуб е в Новоросийск.

    07:28 13.04.2026

  • 23 Да дръпнем

    25 18 Отговор
    Мунчо за ушите и да го изхвърлим от надпреварата за изборите в Бг

    07:29 13.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво

    26 47 Отговор
    ако сме умни, другата неделя трябва да изметем копейките, които са Възраждане, величие, прогресивна България, БСП и меч. Пълна победа на европейските партии!!!

    Коментиран от #107, #183

    07:31 13.04.2026

  • 26 Шопо

    36 7 Отговор

    До коментар #14 от "Сорос":

    Не е важно кой за кого гласува, важно е кой брои гласовете.
    Методите за манипулиране на избори са усъвършенствани в детайли.

    07:31 13.04.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    14 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:32 13.04.2026

  • 28 Мирослав

    19 5 Отговор
    Може би не е случайно,но тоя прилича на един от "1984"!

    07:32 13.04.2026

  • 29 Синя България

    7 19 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Единствената алтернатива

    07:32 13.04.2026

  • 30 54321

    16 23 Отговор
    Един факт, който нашите официални медии най-вероятно платено премълчават: Осъзнавайки съдбовността на избора - Европа или Русия, останалите партии в Унгария призоваха своите избиратели да гласуват за Тиса.Възможно ли е нещо подобно да се случи и у нас?

    Коментиран от #155, #157

    07:32 13.04.2026

  • 31 Дзак

    5 3 Отговор
    Фифи перото!

    07:33 13.04.2026

  • 32 Ами да...

    23 7 Отговор
    То от там се почва ...е сега ЕС и НАТО като подменят и контролират , съдебната система, медиите, финансовата система и МВР ....и после несистемен кандидат т.е. партия извън статуквото определено от външните кукловоди изобщо няма да спечели избори ...а яко случайно ги спечели ...то има Конституционен Съд, ще ги отмени.
    Сметната палата- ясно ...подготвя се влизане в Еврозоната и приемането на еврото, за да има по - голям суверенитет Унгария и т.н.

    07:33 13.04.2026

  • 33 рушнята

    15 20 Отговор
    изгубиха и Унгария. "шахматиста" от бункера е в тиха истерия:)

    Коментиран от #46

    07:33 13.04.2026

  • 34 Как ще плащаме по-малко за зеленио?

    34 13 Отговор

    До коментар #20 от "Най - радостното":

    Тия 90 милиада подарък дето Орбан ги стопира, само унгарците ли мислиш ще ги плащат.
    А и няма да са само тия 90 милиарда. Десетилетия ще издържа Европа украинците, ако соросовите урсули са на власт.

    Коментиран от #45, #115

    07:34 13.04.2026

  • 35 ИВАН

    25 10 Отговор
    Кой знае и там колко милиона е наляло цру да промива мозъци и да подкупва ... лоча работа са това парите, дяволска работа.

    Коментиран от #159

    07:34 13.04.2026

  • 36 сокумишу

    15 19 Отговор
    Много добра новина! Тръмп , Путин,Фицо , Мицо,Кицо, Вайс,Лавров и Лукашенко не успяха да помогнат на Орбан,който ще избяга при Путин,или ще влезе в затвора

    Коментиран от #53

    07:35 13.04.2026

  • 37 Сатана Z

    7 9 Отговор

    До коментар #24 от "Възраждане":

    Оная Пияната ни спуска опорките и никой не пита. Важното е че цака редовно

    07:35 13.04.2026

  • 38 Хъм...?!

    13 4 Отговор
    ,,Мадяр"... !
    Това ми звучи много едно такова..., като коледни камбанки на елха...😃🤗🤭!

    Коментиран от #44

    07:36 13.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Урсула

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дойде Време":

    Така е! Успяхме!

    07:36 13.04.2026

  • 41 Боко

    10 9 Отговор
    в мъка на Великден ! Орбан , който го изпра за мизериите му в Унгария чрез общия им другар и продукт на ДС , когото за благотворителност Банкянския направи депутат , унгарците изхвърлиха !

    07:37 13.04.2026

  • 42 Иво Христов

    8 7 Отговор
    Не спечели ли Виктор Орбан?

    07:37 13.04.2026

  • 43 Хо-ха-ха

    31 8 Отговор
    Мадяр да каже кога ще спре руския газ и петрол към Унгария и от къде ще ги купува. От Сащ ли? Тръмп дали няма да им съдере кожата с цените? Сега и НПОтата на Сорос безпроблемно ще ги накачорят.жДано урсулите ги пожалят и не ги напъват много за мигрантите в замяна на дълбоко изпразване на джобовете на унгарците в полза на украинците. Изобщо сега ще ми е много интересно да следя какво става в Унгария.

    07:38 13.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 7 Отговор

    До коментар #38 от "Хъм...?!":

    А как ти звучи...Путин.

    Коментиран от #64

    07:38 13.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ами САЩ?!

    13 0 Отговор

    До коментар #33 от "рушнята":

    Те също агитираха за Орбан!

    Коментиран от #120

    07:39 13.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българин

    32 8 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    "Време е за европейско самочувствие и категоричен червен картон за тези, които ни дърпат назад!"

    Ами гледам не тръгнахме напред при евроатлантическата "сглобка". Въпроса и че и ти ще плащаш тези 90 милиарда за златни тоалетни на киевската хунта, и ти ще плащаш скъпите горива заради господарите си от краварника, и ти ще ставаш още по-беден заради политиките на Урсулите. Ама то трябва акъл.

    Какво "европейско самочуствие" като след 36 години "демократично" управление станахме по-бедни и от Гана.

    07:42 13.04.2026

  • 51 РЕАЛИСТ!

    20 9 Отговор
    Вижте го на снимката...!
    Все едно току-що излязъл от ,,обучение",лично на Калушев, в Пвтроханската хижа...

    07:42 13.04.2026

  • 52 Антон

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    ... а после дойде Орбан и я закопа и стана страната с най-ниска покупателна способност в ЕС.

    Коментиран от #62, #69, #73

    07:43 13.04.2026

  • 53 Урсула

    10 16 Отговор

    До коментар #36 от "сокумишу":

    Така е! Тоя Орбан забрави СССР и унгарските събития май! Ако не бяхме успели да го свалим, ЕССР също се подготвяхме да влезем с танковете. Но да не се радваме, остават ни Чехия и Словакия, че и те май се драскат за суверенни държави !

    07:44 13.04.2026

  • 54 Обикновен човек

    8 19 Отговор
    Браво на Унгария!

    07:44 13.04.2026

  • 55 Мухаа ха!

    24 4 Отговор
    И тези т,панджии с бодра стъпка закрачиха към клуба на богатите.Акушеркатя се е подмокрила от щастие и възторг.Сега,вече няма кой да е блокира ,да ръси милиарди към 🤡.Нищо,ще се сепнат още тази есен,когато Мадяр ли е,Мадурчо ли е, запичне да подава ток към клоуна,за тяхна сметка,а газа и петрола спрат .А като ги натика с шутове в еврозоната,още от Януари догодина,ще гледат с увиснали ченета.След това ,ако ще не Орбан да върнат отново,но марсианци да изберат,все тая.Капана е щракнал.Благодарвние на изпущените Джен зет,който живеят в паралелна вселена.Заучили едни и същи фрази, навсякъде - в цяла Европа.Същите наивни бок лучари,като нашите студенти и млади през 1989- два вирнати пръста и кой не скача е червен! Сега вече са трета възраст - с мизерни пенсии,който се чудят как да харчат.За ток и парно ли,за лекарства.Но пак търсят вина в другия.Ами вие сами си избрахте тази система.,през 90 -те.Кой ми се изака в гащите! Та и маджарите се запътиха към тресавището.

    07:44 13.04.2026

  • 56 Колкото Боко не пречи,

    9 7 Отговор
    толкова и Орбан няма да пречи!? Този младок си мисли, че ще се справи с вълците, зад Орбан стои оня перко -Тръмп. Ще стане като в Румъния, ще касират избора.

    Коментиран от #82

    07:44 13.04.2026

  • 57 Учуден

    19 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тихо ватнишки примат":

    "че и всички русороби ще плащате"

    Що бе козячетата няма ли да плащат - така ли ви увериха от посолството.

    Коментиран от #59, #61, #68

    07:44 13.04.2026

  • 58 Факти

    8 15 Отговор
    Конституционно мнозинство... Какъв шут в зурлата на Орбан. Мадяр сега ще смени главния прокурор и ще вкара Унгария в Европейската прокуратура. На Орбан могат да му свалят имунитета и да го съдят за корупция, а защо не и за държавна измяна. Няма да се учудя след няколко години да го видим в Русия при Асад.

    07:45 13.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Антитрол

    17 4 Отговор

    До коментар #52 от "Антон":

    "най-ниска покупателна способност в ЕС"

    Два пъти по-голяма е от нашата кочина и малко по-голяма от на румънците и съвсем малко по-малка от на гърците. Цялата ви пропаганда е само лъжи.

    Коментиран от #72

    07:47 13.04.2026

  • 63 Тоя е

    16 2 Отговор
    Маджярският Киро Простеff + Гяуро Кюмюро в едно 🤣🤣

    07:47 13.04.2026

  • 64 Много ясно!

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Като човек даващ правилният ,,Път" на страната си...!

    07:47 13.04.2026

  • 65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    КАЪО МУ СПРАТ ГАЗА И НЕФТА БРАТУШКИТЕ
    .....
    И ЩЕ ПРАВИ МЕХУРЧЕТА ПОД ВОДАТА:)

    Коментиран от #76

    07:48 13.04.2026

  • 66 Венци

    16 3 Отговор
    Маджара или ще бъде марионетка или ще го саботират, урсулите не търпят друго мнение !

    07:48 13.04.2026

  • 67 Ненам ама щом

    3 9 Отговор
    У.. Йло, бай Дончо, Мъск и копейките хорово реват във глас, ..тоя пусти Сорос требе да е НАЙ- ГОЛЕМАТА РАБОТА!
    А па на менека ми е през Дедо Вия!
    Ехехехехе

    07:48 13.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Шопо

    9 3 Отговор

    До коментар #52 от "Антон":

    Средната заплата в Унгария през 2025 г. е 1430 евро на месец.

    07:48 13.04.2026

  • 70 Учуден

    11 3 Отговор

    До коментар #61 от "Тихо ватнишки примат":

    "с кеф ще ги плащаме"

    Че до сега защо не плащахте - никой не пречеше на нашите евроатлантици и козячета да заделят по една заплатка в помощ на зеления - обаче и една стотинка не са дали - защо така?

    Коментиран от #74, #81

    07:49 13.04.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "Сложно е ...":

    Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво са случва. На Орбан му биха шута. Сирия, Венецуела, Иран ги откъснаха от Путин. Това са ФАКТИТЕ. А кво ЩЕ стане....е друг въпрос...то и комунизЪма ЩЕШЕ да дойде, ама....

    07:50 13.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Туй менте къде го прочете

    12 3 Отговор

    До коментар #52 от "Антон":

    или сам си ги измисли? Бил ли си скоро в Унгария! Цяла Европа има икономически проблеми заради любовта на евро-психопатите към украинския еротичен танцьор и пианист и вноса на нова кръв и ген, но Унгария имаше най-малко.

    07:50 13.04.2026

  • 74 Тихо ватнишки примат

    4 10 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    не само че плащам, ами и допълнително пращам дронове за украинците под формата на финансиране.

    Коментиран от #87

    07:50 13.04.2026

  • 75 Учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Мани тия козячета-мозячета😀":

    Е не е за лъжи и пропаганда за разлика от нашите козячета

    07:50 13.04.2026

  • 76 Ъхъ...

    6 8 Отговор

    До коментар #65 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И Европа ще умре от студ!
    Хахахаха
    Пияната не смени ли опорките още преди 5 г... Педроса?!?

    07:51 13.04.2026

  • 77 Здрасти

    4 6 Отговор
    На Владковагината му го набиха с 200 в Унгария

    07:51 13.04.2026

  • 78 Фйкгф

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Да бяха се затворили с Лавров в тоалетната

    07:51 13.04.2026

  • 79 Жалко за Готвача

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Честно казано така като тебе мислеха и украинците а стана каквото стана
    !!

    Коментиран от #88

    07:51 13.04.2026

  • 80 Питам

    1 7 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    07:51 13.04.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 12 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    България ПЕЧЕЛИ от оръжия за Украйна....ама промиртите комунистически мозъци не го проумяват.

    Коментиран от #93

    07:51 13.04.2026

  • 82 Няма, няма ....

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "Колкото Боко не пречи,":

    ...няма да касират избора ...класират се избори само на истински избрани държавни ръководители , които не са под контрола на САЩ и ЕС, и чийто избор отразява реалната воля на народа, както в Румъния например ...този юпи -пИ.дал , който е като брат близнак на вашия Гюров , и на кметчето - петроханче Терзиев е правилният системен кандидат и няма да го касират

    Коментиран от #85

    07:52 13.04.2026

  • 83 точка

    7 3 Отговор
    Ситуация обрани избиратели и неизбрани обирджий.

    07:52 13.04.2026

  • 84 един

    5 9 Отговор
    A бе,голяма хвалба за Орбан беше голяма работа,Орбан тъй Орбан иначе,пък те вземаха че го изритаха,нашиу орбанист Георги Марков къде се скри?

    07:53 13.04.2026

  • 85 Аман от автоматични редактори ...

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Няма, няма ....":

    Класират = касират

    07:53 13.04.2026

  • 86 Росен

    11 4 Отговор
    Мадяр беше в партията на Орбан. Живее с мъж,за това Орбан го изрита от партията

    07:53 13.04.2026

  • 87 Учуден

    10 3 Отговор

    До коментар #74 от "Тихо ватнишки примат":

    Лъжеш - няма никакви пари събрани от нашите козячета и евроатлантици - обратното е даже от тези пари които са за Украйна крадат и за това много искат да има такива пари.

    Коментиран от #89

    07:53 13.04.2026

  • 88 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Жалко за Готвача":

    Украйна не е ...НАТО...ама ти откъде да знаеш...
    България е.......НАТО...дали го знаеш

    07:53 13.04.2026

  • 89 Тихо ватнишки примат

    4 8 Отговор

    До коментар #87 от "Учуден":

    Пак мъка за копейките! Част от техните данъци ще отиват за покупката на оръжие, което ще се ползва срещу любимата им раша...

    Коментиран от #99

    07:54 13.04.2026

  • 90 Вазелирана шекелка

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Гресирана ватенка":

    Още празнуваме победата с леля Асена, Специ и Гяуро на мъжко афтърпарти след партито снощи!

    07:54 13.04.2026

  • 91 Гледам и не вЕрвам на ушите си...!

    12 3 Отговор
    Същата визия,като на наш КирчУ-ПроЗтото...!

    07:55 13.04.2026

  • 92 истината преди всичко

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    На него му е все едно и на Медведев сьщо по ред известни (не на всички) причини.

    07:55 13.04.2026

  • 93 Учуден

    9 4 Отговор

    До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "България ПЕЧЕЛИ от оръжия за Украйна"

    И как "печели" като никой не ги плаща ще ми кажеш ли?

    Коментиран от #101, #102, #104

    07:56 13.04.2026

  • 94 Биха шута на Орбан

    7 8 Отговор
    Дали ша стане и с нашия Мунчо ?

    07:56 13.04.2026

  • 95 Лидерът на Тиса

    14 4 Отговор
    До преди 2 години беше в редиците на Орбан!!!Как изведнъж е направил завой или просто се е продал на европейските чиновници!!!Не очаквах унгарците да са толкова тъпи!!!

    Коментиран от #100, #136

    07:56 13.04.2026

  • 96 Гориил

    7 3 Отговор
    Руски ракети току-що удариха нефтопровода „Дружба“.След сто дни Москва прогнозира, че TISA ще има рейтинг на боклука.

    Коментиран от #105

    07:58 13.04.2026

  • 97 Учуден

    5 5 Отговор
    Колеги, при това развитие на нещата в Унгария, Пияната ще плаща ли празнични или ..ще е някой друг път?

    07:58 13.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Учуден

    5 6 Отговор

    До коментар #89 от "Тихо ватнишки примат":

    Част от техните данъци ще отиват за покупката на оръжие, което ще се ползва срещу любимата им раша...

    А на козячетата от данъците няма ли да отиват - пък те парите не са против "любимата ни раша" ами за златни тоалетни, яхти, имения и хотели с водопади.

    Коментиран от #103

    07:59 13.04.2026

  • 100 Ор-БАН и ЧАО!

    6 6 Отговор

    До коментар #95 от "Лидерът на Тиса":

    То и Джей Ди Ванс е бил опонент на Тръмп, а сега му е вицепрезидент. На някой му иде акъла по- късно. Тук обаче иде реч за търпението народно. На места 80% избирателна активност. Мачкат те, мачкат и когато трябва ставаш и казваш СТИГА!

    07:59 13.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Тихо ватнишки примат

    7 6 Отговор

    До коментар #99 от "Учуден":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки

    Коментиран от #150

    07:59 13.04.2026

  • 104 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Учуден":

    ЕС отпуска милиарди за оръжия....важно е ние колко от тях ша вземем.

    Коментиран от #114

    08:00 13.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Стига мьки

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Браво":

    И аз за това се моля за да ударим дьното по бьрзо ,че 36 години с този плавен преход ми писна

    Коментиран от #152

    08:02 13.04.2026

  • 108 ЕС е велек!

    7 6 Отговор
    Браво Унгария!

    Коментиран от #138

    08:02 13.04.2026

  • 109 торбан

    4 1 Отговор
    йок корбан !

    08:05 13.04.2026

  • 110 си пън

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    очевадно,как радев дърпа назад кат не създава закони и няма реална власт,само едно вето,което после оплакващите се отхвърлят

    08:06 13.04.2026

  • 111 Гориил

    11 6 Отговор
    От какво е толкова щастлив този млад политик? Еуфорията скоро ще свърши.Трудни времена очакват Унгария.

    Коментиран от #121

    08:06 13.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Заю Баю

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    Абсолютно съм съсгласен с теб. От 35 години Русия ни мачка, краде на хората пенсиите, напълни джобовете на политиците. Притежава всички медии, телевизии, банки, набута ни еврото и ни вкара в клуба на богатите. Русия току що ни накара да подпишем 10 годишен договор с Украйна за военна подкрепа и производство на оръжие с което да се убиват Руснаци.
    Русия искаше да ни измами и с Южен поток с който да печелим милиони. А без Русия и България нямаше да я има.

    Коментиран от #142

    08:07 13.04.2026

  • 114 истината преди всичко

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Като говорите за милиарди,трильони можете ли да ми кажете кьде ги копаят, отговор за статистиката поне ? Благодаря, нямам повече вьпроси!

    08:07 13.04.2026

  • 115 Факти

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Как ще плащаме по-малко за зеленио?":

    Това не е подарък, а заем, гарантиран с блокираните руски активи. Всяка държава поема дял, равен на дела на икономиката й в общата икономика на ЕС. За Унгария се пада малко под милиард евро. Заради ветото, наложено от Орбан, Унгария изгуби безвъзвратно над 2 милиарда еврофондове, а 18 милиарда стояха блокирани, от което тя продължаваше да трупа загуби. Рейтингът на Унгария се смъкна, с което и форинта тръгна надолу, а бюджетният дефицит се финансираше с външни заеми на високи лихви. Търговците по границите с Австрия, Словакия, Словения и Хърватия започнаха да приемат евро, за да си защитят бизнеса от падащия форинт. Инфлацията стана една от най-високите в Европа. Затова Орбан изгуби изборите с такъв разгром. На унгарците им писна да плащат за руската му политика.

    Коментиран от #167

    08:08 13.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Да не чакаме 16 години

    6 7 Отговор
    като унгарците!

    Хайде и ние да направим същото с нашия кремълски резидент и ортак на нашите избори!
    Да гласуваме за опозицията срещу Радев!
    Да гласуваме срещу всички партии, които клекнаха пред Радев!

    В България Радев е обединил всички партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП , ще се опита да купи и Възраждане след изборите .

    Това е разликата с Унгария- там имат мощна обединена опозиция срещу Орбан, ние имаме слаба опозиция срещу Радев!
    У нас Радев държи машинното гласуване с партийната на ППДБ фирма Сиела Норма и може да го манипулира ПАК! АЛА- БАЛА С МАШИНКИТЕ!

    Единственото, което трябва да направим е, да гласуваме , всеки за коготото иска, но;

    1.с хартия!
    2. против ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие и другите радеви проксита - Нинова, ген. Янев, Кузман Илиев и прочие.
    3. гласувайте масово, за да объркаме ала- балата на Радев!

    08:09 13.04.2026

  • 118 Някой

    6 7 Отговор
    Унгария най после се отърва от руското влияние. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ България 80год. Неможа сега е на ход последния кос на ДС ЧОРАПА ТОЙ ЩЕ ни ОПРАВИ. Простия българин си заслужава съдбата. ДАНО ПОВЕЧЕ ХОРА СЕ ОСЪЗНАЯТ И ДА СПРЕМ ТОВА ЗЛО.🌝🔥🌏

    08:09 13.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 виж сега пич

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ами САЩ?!":

    Опорката не върви. Просто на малкото човече му останаха само тримата глу... в Европа. Оглеждай се да не замине и Куба скоро, че дребният тотално ще врътне:)

    08:10 13.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Путинистче идиотче

    2 6 Отговор
    И в Унгария ни биха шута

    08:10 13.04.2026

  • 123 Синя София

    3 3 Отговор
    Тръмп изпрати Ванс да агитира за Орбан и ето Какво се случи в Унгария, сега да го прати в България,че да видим какво ще стане

    08:10 13.04.2026

  • 124 Да им е сладко

    6 4 Отговор
    Е сега унгарците ще ядът мъдярки.

    Коментиран от #128

    08:11 13.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 ПУТИНЕ, ЧАДО

    2 2 Отговор
    Не са коси...Наш Мунчо е активиран.

    08:12 13.04.2026

  • 127 Аз пък очаквах...

    6 2 Отговор
    ....независимо от опитите на Орбан да ограничи влиянието на НПО тата, пропагандата си вървеше, макар и опитите му за еманципиране от политиката на санкции по отношение руски енергоресурси тези санкции все пак , макар и частично наложени дадоха негативен резултат, разбира се , израсна цяло ново поколение, което не познава мизерията на Унгария преди Орбан, защото ЕС ги беше наричал в ъгъла и за разлика от Полша на която кипа 440 милиарда неръждаем" заема при влизането им в ЕС, Унгария не получи нищо, разградиха част от икономиката и , отнема и част от пазарите и ги дадоха но чехи и поляци ( напр .на българския пазар автобусите Икарус аа градския транспорт бяха унгарски, сега са Шкода - чешки) и само Орбан бавно, методично и постепенно ги върна в благоприятна позиция...но младите унгарци не са го видели.
    Резултатите от пропаганда, агитация, вродено малоумие себенадценьмане и егоистичен стремеж към някакъв невиждан просперитет,( личен разбира се), са налице.

    Коментиран от #132

    08:12 13.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Промит комунистически мозък

    1 6 Отговор
    И в Унгария ни опраскаха

    08:13 13.04.2026

  • 132 Аман от автоматични редактори ...

    5 3 Отговор

    До коментар #127 от "Аз пък очаквах...":

    Неръждаем = невъзвращаем: кипа = сипа

    08:14 13.04.2026

  • 133 Димов

    6 2 Отговор
    Сега ще пуснат арабските бежанци лекари и инжинери да помагат на младите унгарки по улиците на Будапеща. Ще се усетят кво са направили но ще е късно

    08:18 13.04.2026

  • 134 За ЕС и НАТО

    4 7 Отговор
    Унгарците гласуваха масово
    против Тръмп, Ванс и цялото котило, което се опита по всякакъв начин да се намеси в унгарските избори.
    Орбан е само пионка!
    Унгарците гласуваха масово против Путин и опитите н Русия да се меси в изборите! Един милион унгареца на митинг в Будапеща скандираха : "Русия - вън !"
    Унгария гласува за Европа , против тръмпизма, за НАТО, за Украйна , за най добрата на демокрация на света - европейската!

    Коментиран от #140, #154

    08:20 13.04.2026

  • 135 Ани

    7 2 Отговор
    Този плъжувец от кога стана политик? Никому не известен герой който представа си няма къде го набутаха и какво ще му се случи.

    08:20 13.04.2026

  • 136 Аз очаквах...

    6 0 Отговор

    До коментар #95 от "Лидерът на Тиса":

    ..независимо от опитите на Орбан да ограничи влиянието на НПО тата, пропагандата си вървеше, макар и опитите му за еманципиране от политиката на санкции по отношение руски енергоресурси тези санкции все пак , макар и частично наложени дадоха негативен резултат, разбира се , израсна цяло ново поколение, което не познава мизерията на Унгария преди Орбан, защото ЕС ги беше наричал в ъгъла и за разлика от Полша на която сипа 440 милиарда невъзвращаем" заем" при влизането им в ЕС, Унгария не получи нищо, разградиха част от икономиката и , отнеха и част от пазарите и ги дадоха на чехи и поляци ( напр .на българския пазар автобусите Икарус аа градския транспорт бяха унгарски, сега са Шкода - чешки) и само Орбан бавно, методично и постепенно ги върна в благоприятна позиция...но младите унгарци не са го видели.
    Резултатите от пропаганда, агитация, вродено малоумие себенадценяване и егоистичен стремеж към някакъв невиждан просперитет,( личен разбира се), са налице.

    Коментиран от #178

    08:20 13.04.2026

  • 137 Димчев

    6 2 Отговор
    Орбан трябва само да изчака до следващите избори, роболепието към европейските меки китки ще даде резултат още в първите месеци и унгарците бързо ще осъзнаят грешката си.

    Коментиран от #146

    08:22 13.04.2026

  • 138 ура за ЕСССР...напред

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "ЕС е велек!":

    да ги подпукаме с атом...и мобилизация...ураааа....

    08:22 13.04.2026

  • 139 Гориил

    8 2 Отговор
    В цяла Унгария цените на хранителните продукти, транспортните услуги, електроенергията и горивата за моторни превозни средства се покачват бързо.Освен това Унгария отново се ангажира да подкрепи антируските санкции и да отпусне 90 милиарда евро за Украйна.Това веднага ще доведе до загуба на интерес от страна на Москва.Унгария е много малък и незначителен купувач на руски петрол. Будапеща вероятно ще се превърне във второстепенен клиент за Москва. Гигантските руски петролни корпорации едва ли ще забележат излизането си от унгарския пазар.Но за Унгария всичко това може да се превърне в енергийна катастрофа, както прогнозира г-н Орбан.

    Коментиран от #149

    08:23 13.04.2026

  • 140 Леко да избегнеш..

    3 3 Отговор

    До коментар #134 от "За ЕС и НАТО":

    ...биполярното си разстройство и да ни обясниш как хем Русия се меси в изборите на Унгария, хем САЩ правят същото и то чрез един и същи кандидат ...в геополитиката таквози не съществува Хаяско , капиши рагацо ?

    08:24 13.04.2026

  • 141 Хахахахаха

    6 2 Отговор
    Унгарския Гюрю е по-зле и от нашия оригинал плюс братчед му канадския циганин Кирчо Про100то.

    08:24 13.04.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Европа е най- доброто място

    3 7 Отговор
    за живеене на света!

    Европейскта социална и здравна системи, въпреки че не са идеални, с най- добрите на света!
    Европейското образование е достъпно за всички социални слоеве, дори и за по- бедните!
    Европейското изкуство и култура и днес са на върха!

    Точно за това Европа е подложена на натиск както от САЩ на Тръмп, така и от Русия на Путин.
    Ние , като европейци, можем да се противпоставим на това, като гласуваме против прокситата ма Тръмп и Путин!
    ТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ, забележете- Орбан, Фицо, Вучич, Радев , Бабиш и други по- дребни.

    08:26 13.04.2026

  • 145 Гориил

    6 3 Отговор
    Но за Унгария всичко това може да се превърне в енергийна катастрофа, както прогнозира г-н Орбан.

    08:27 13.04.2026

  • 146 Знаеш ли къде всъщност е проблемът?

    5 2 Отговор

    До коментар #137 от "Димчев":

    Още другарят Сталин ви е разткрил простичката "тайната", но не четете история, въпреки, че редовно ви я повтарят дори и под формата на фарс.

    Не е важно колко и как гласуват, важното е кой брои и отчита гласовете.

    Кой разбрал, разбрал.

    08:27 13.04.2026

  • 147 Унгария е Велка

    2 6 Отговор
    Слава на ЕС!

    Коментиран от #164

    08:27 13.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Не се напъвай, ушанка!

    2 5 Отговор

    До коментар #139 от "Гориил":

    Същите крокодилски сълзи ронехте и за България, как ще умрем от студ и глад без руския газ, нефт и ядрено гориво.

    Измислете нещо различно бе!

    Коментиран от #161

    08:30 13.04.2026

  • 150 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #103 от "Тихо ватнишки примат":

    Знаеш ли кое ме радва най-много... Планът на Путин беше бърза победа, за да не може Европа да реагира и да се разкачи от руските ресурси. Путин не искаше да губи монопола си на Европейския енергиен пазар. И точно в първите месеци на войната, когато Путин трябваше да победи, България спаси Украйна като й достави 40% от дизела и 30% от боеприпасите. Най-сладкото беше, че дизелът беше от Лукойл - правен от руски нефт :) Така ние бихме Путин с неговите ресурси и направихме пари от това. Затова Кирил Петков е най-великият премиер в модерната ни история.

    Коментиран от #175

    08:30 13.04.2026

  • 151 Питане

    4 1 Отговор
    Сега новшят ще отвори ли Унгария за мигрантите? Ще пуснат ли парите за Украйна, без да искат отваряне на нефтопровода от Русия?

    08:31 13.04.2026

  • 152 Прав си ...

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Стига мьки":

    ....и ще влезем в глажданска война.
    Все е някаква алтернатива....иначе тука друго освен системни партии контролирани от ЕС и САЩ в парламента няма да влезне .
    Аз ще воювам ...за мен българският фронт е по - важен от украинския.

    08:32 13.04.2026

  • 153 Чао Торбан

    3 3 Отговор
    Един руски агент по-малко в Европа. Всяка руска измет да си ходи в Масква, смърт на комунизма!

    08:32 13.04.2026

  • 154 Хо-ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #134 от "За ЕС и НАТО":

    Ами добре , като са гласували за ЕС на Урсулите да не се оплакват после и пак да протестират. Да се наведат на Урсуките и да гледат как им се съсипва държавата. Да гледат как управниците им викат за всяка откачена идея на Брюксел, yes. Най-боли когато няма кого да обвиниш за решенията си.

    08:33 13.04.2026

  • 155 Ами да ти кажа...

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "54321":

    ...лъжеш.
    Кога ви я пуснаха тая опорка ?

    08:34 13.04.2026

  • 156 сантасе

    3 2 Отговор
    Тръмп и Путин нямат карти в Унгария.

    08:34 13.04.2026

  • 157 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "54321":

    И кои партии ще призовават своите избиратели да гласуват за ПП-ДБ? Не виждаш ли, че всички други обслужват мафията или Русия или пък и двете заедно. В Унгария избирателната активност е 80%, а у нас последно беше 40%. Единственият шанс на България е и ние да вдигнем активността с 40% и всички те да гласуват за ПП-ДБ. Това обаче е в сферата на фантастиката. Българският народ е прекалено глупав и няма да го направи. Времето тъкмо се стопли и той ще хване гората, пък нека ромите да решават съдбата му.

    08:37 13.04.2026

  • 158 Тръмп и Путин

    5 2 Отговор
    заедно инсталират Радев у нас!

    Това е обяснението защо Борисов изведнъж, без никава сериозна причина, само след два мижави протеста на жълтите павета и почти никакви протести в провинцията, сдаде властта на Радев.

    Готвят на България унгарския сценарий с Радев. България я чака същото, както Унгария при Орман.

    Това е цялата политика в момента, всички други партийни активности са ала- бала и прах в очите, за да не видим тази истина!

    Мислете, дами и господа!

    08:37 13.04.2026

  • 159 Хе, хе, хе

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "ИВАН":

    Какво ЦРУ, бе? Нали Тръмп подкрепи Орбан та дори прати и Ванс.

    Коментиран от #171

    08:38 13.04.2026

  • 160 А МОЧАТА?

    1 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:38 13.04.2026

  • 161 Хо-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #149 от "Не се напъвай, ушанка!":

    Още не екъсно.

    08:39 13.04.2026

  • 162 ей сега унгарците

    2 2 Отговор
    ще почнат да ни настигат със сомалийски заплати

    08:39 13.04.2026

  • 163 БГ патент

    3 2 Отговор
    И в Унгария направиха ала-бала с гласуването.

    08:39 13.04.2026

  • 164 Гориил

    1 2 Отговор

    До коментар #147 от "Унгария е Велка":

    Победата на опозицията не гарантира на унгарците ръст на доходите или запазване на социалните гаранции. Известно е също, че Брюксел замрази 17 милиарда евро субсидии за Унгария от европейски фондове и широко промотира тази форма на антиунгарски санкции. Вярват ли обикновените хора, че размразяването на тези субсидии ще подобри живота им? Предвид драматичните промени в световната геополитика, бързата загуба на авторитет и влияние на Европа и нарастващите противоречия и конфликти в ЕС, перспективите на Унгария за растеж и развитие са изключително съмнителни (дори ако бъдат изплатени всичките 17 милиарда евро). Парите вече не предотвратяват деградацията, нито решават всичко.

    08:40 13.04.2026

  • 165 Гресирана ватенка

    4 1 Отговор
    Копейките още груххтят 😁😁😁

    08:40 13.04.2026

  • 166 Това е

    3 1 Отговор
    Унгарците решиха със своя избор! Каквото и глупости да се говорят това е истината! Хората помнят какво е било преди и не искат да се повтаря!

    08:40 13.04.2026

  • 167 Да бе...

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Факти":

    ....те и от Ирак имахме да взимаме два милиарда ...пак гарантирани, и от Либия...също гарантирани , само че сумата от 300 милиарда, събрана от Кадафи по проекта за Централна Африканска Банка си ги прибра ...каква изненада, Буш в САЩ...а нашите 4 милиарда ги зунахме за сбогом....нъл тъй умнико
    И да те питам ...що не си ги земат направо от замразените активи .. аха, щото тия дето ги държат не ги дават, че утре руснаците от тях ще си ги поискат....аре у лево

    08:41 13.04.2026

  • 168 ХУБАВО ИМЕ

    0 2 Отговор
    Кога махнеш последната буква. И този е бил преди в партията на Орбан. Малко по умерен но и той ще бъде като него. Запомнете СОРОСОИДИ.

    08:41 13.04.2026

  • 169 Шо станА бе копейки

    2 1 Отговор
    м.а.л.о.у.м.н.и?

    08:43 13.04.2026

  • 170 сантасе

    2 0 Отговор
    Тръмп изигра лошо картата Ванс.

    08:43 13.04.2026

  • 171 Е така де...

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Хе, хе, хе":

    То , в настоящата ситуация да те " подкрепи " Тръмп на избори си е директна помощ за противника .
    Ако не разбирам защо, няма нужда да пишеш изобщо по въпроса.

    Коментиран от #172

    08:44 13.04.2026

  • 172 Аман от автоматични редактори ...

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Е така де...":

    Разбирам =разбираш

    08:44 13.04.2026

  • 173 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    Пожелавам на България победа на СДС, ликвидационни съвети, приватизация на въздуха и слънцето, заеми до дупка, спиране на пенсиите и бюджетните заплати.

    Коментиран от #180

    08:45 13.04.2026

  • 174 Гориил

    2 4 Отговор
    Днес близостта до световните природни ресурси гарантира бъдещето. България например се радва на такава близост. Унгария няма такава близост и перспективите за нейната деградация биха могли да станат необратими. Опитът показва и доказва, че на Брюксел не може да се има доверие напълно и безусловно.Младият унгарски лидер може да повтори трагичните грешки на Грузия и Украйна.

    08:46 13.04.2026

  • 175 По това време , за което говориш,

    0 2 Отговор

    До коментар #150 от "Факти":

    Радев беше президент, Кирил Петков беше премиер, Нинова беше министър на икономиката, а Борисов беше бекграунд на всички.

    И как снабдявахме Уктрайна с оръжие и горива?! Открито и ясно ли ?
    Българските заводи изнасяха директно за Украйна ли? Имаха договор с Украйна ли?

    Продаваха на посредници и тези изброените трупаха пачки от комисионни! Изнасяха ток с посредници. Сделки с газ посред нощите по малките часове с посредници! Бранеха дерогацията на ЛУКойл като матросовци!

    Няма по големи лъжци от псевдоатлантиците Борисов, Радев, Петков, Асен Василев и т.н.

    08:47 13.04.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 ПУТИНЕ, ЧАДО

    2 0 Отговор
    Ко прайм сега....милиардите за оръжия тръгват към Украйна...май още дълго ЕС ша та бомби.

    08:52 13.04.2026

  • 178 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Аз очаквах...":

    Първият мандат на Орбан беше 1998-2002 г. След некадърното му управление хората го разкараха и гласуваха за левицата. 2004 г. Унгария влезе в ЕС и тръгна нагоре. 2008 г. Унгария беше ударена от световната финансова криза и проблемите продължиха до 2010 г. Тогава народът реагира като изрита левицата и даде отново властта на Орбан. Той оттогава си цоца еврофондове и си управлява. Следователно правилният израз не е "мизерията на Унгария преди Орбан", а "мизерията на Унгария преди ЕС". Нашият тулуп също изкара три поредни мандата, цоцайки еврофондове по време без световни кризи. Така и баба може. Добрият лидер се познава в трудни времена и Орбан се провали.

    08:52 13.04.2026

  • 179 Глас от бункера

    1 0 Отговор
    Немножка абасралис.

    08:53 13.04.2026

  • 180 Ново пет

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    СДС ша прати БСП извън парламента....скоро.

    08:53 13.04.2026

  • 181 Ами

    2 0 Отговор
    Горките унгарци, ако знаеха кво ги чака сега никога нямаше да гласуват за унгарския продажен простоКиро. Само след няколко месеца вече ще го плюят ама сами са си виновни че го избраха и то с такова огромно мнозинство. Сега тая тъпа марионетка ще прецака всичко хубаво, което постигна Унгария по времето на Орбан, а то хич не е малко. А едва ли някой от тези на които иска оставки още преди да е встъпил в длъжност ще му се върже, когато стане премиер тогава да се пробва и ако може да ги свали .

    08:53 13.04.2026

  • 182 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    И в България оставки до дупка! От областните управители до парнаджиите и чистачките в общините и замяната им със седесари и жълтопаветници.

    08:54 13.04.2026

  • 183 хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Браво":

    С тия мекикитки, какво, ще метете ве pозовожълти понитa!? 🤣

    08:54 13.04.2026

  • 184 СОКЕРЕС БРЕ ФИДЕС

    0 0 Отговор
    ГДЕ ОРБАН?

    08:56 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания