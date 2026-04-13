Победителят Мадяр призова за оставки по върховете в Унгария, помоли Орбан да не пречи на политиката му

Лидерът на спечелилата с конституционно мнозинство парламентарните избори в Унгария партия "Тиса", Петер Мадяр, призова президента Тамаш Суйок да подаде оставка.
Той направи това, докато се обръщаше към своите поддръжници в Будапеща, информира порталът Index.
Мадяр призова президента да му предложи, като министър-председател, да сформира правителство и след това да подаде оставка. Лидерът на „Тиса“ призова и за оставка на висшите съдии в страната, главния прокурор, ръководителя на Държавната сметна палата, ръководителя на Националния медиен орган и други висши служители.
Освен това Маджар помоли премиера Виктор Орбан да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партия „Тиса“.
„Призовавам унгарския премиер да действа като изпълнително правителство от днес и да не взема никакви решения, които биха връзвали ръцете на правителството на „Тиса“, каза той.
Съперникът на Орбан говори за първите си стъпки след спечелването на изборите.
По-рано Мадяр заяви, че неговата партия е успяла да „смени режима“ на премиера Виктор Орбан и да „освободи Унгария“. Той подчерта, че Унгария иска „отново да стане европейска държава“.
Според предварителните резултати от изборите, партията Тиса си е осигурила конституционно мнозинство от местата в унгарския парламент. С преброени 97,74% от гласовете, Тиса държи 138 места, докато коалицията Фидес-КДНП има 54.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #16, #78
07:16 13.04.2026
2 Шопо
Коментиран от #5, #11, #52
07:17 13.04.2026
3 Евала на унгарците
07:18 13.04.2026
4 Честито на печелившите
Коментиран от #7, #12, #13, #112, #143
07:18 13.04.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Същото може да кажем и за България.
07:18 13.04.2026
6 .....
България не прави изключение. Румен Радев твърде дълго играе ролята на „миротворец“, докато всъщност обслужва чужди интереси. В неделя имаме шанс да спрем това. Нека не бъдем последната крепост на руското влияние на Балканите. 🛑
Време е за европейско самочувствие и категоричен червен картон за тези, които ни дърпат назад!
Коментиран от #19, #50, #110, #113
07:20 13.04.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Честито на печелившите":Ние от пет години все за война са готвим...смех, смех
Коментиран от #79
07:20 13.04.2026
8 Бункерния КАШИК
Обади ли на Катъра Калантарян
Че заедно със Орбан
Направиха Обосрация ?
Нали всекидневно даваше отчети
На Кремълските Началници
За Положението в ЕС,
Жалкия Продажник .
07:20 13.04.2026
9 Оня с коня
07:21 13.04.2026
07:38 13.04.2026
Да си върнем България. 36 години "демокрация" по руски образец от руски агенти стигат!
Коментиран от #29, #60
07:22 13.04.2026
11 Дойде Време
До коментар #2 от "Шопо":Унгария да се отърве от
Крадливия Плъх Орбан.
Коментиран от #40
07:22 13.04.2026
12 Саша Грей
До коментар #4 от "Честито на печелившите":Не. Готвим се за мир. Путин само да ни заплаши - сваляме гащи и всичко е точно.
07:23 13.04.2026
13 Коя Война
До коментар #4 от "Честито на печелившите":Орбан ще прави
Метеж във Унгария ли ?
Метеж във Унгария ли ?
07:23 13.04.2026
14 Сорос
Коментиран от #21, #24, #26
07:24 13.04.2026
15 ПУТИНЕ, ЧАДО
Коментиран от #48, #92
07:24 13.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Русофил
Коментиран от #22, #148
07:24 13.04.2026
18 Оракула от Делфи
Орбан ,Путин ,и "Банкера от Банкя" имат общ бизнес в енергетиката от преди 25 години,(по данни от в. Капитал)
очакваме повече светлина, по тази отдавна забулена далавера!!!
Къде ли крадеца на милиони Стоян Мавродиев , сега в тези бурни дни ,да ни разкаже по- подробно в коя офшорка са скрили парите на данъкоплатците на три държави???
Мавродиев е "дясната ръка" на Банкянския банкер , в областта на офшорните тайни!!!
07:26 13.04.2026
19 Истината
До коментар #6 от ".....":България е руска колония и друга не може да бъде. И Радев и Борисов са издигнати по руска поръка от едни и същи кукловоди.
Коментиран от #119
07:27 13.04.2026
20 Най - радостното
Коментиран от #34
07:27 13.04.2026
21 Сорос
До коментар #14 от "Сорос":Вече спокойно мога да се връщам в Унгария и ще я оправя едно хубаво!
07:28 13.04.2026
22 Пенчо
До коментар #17 от "Русофил":Най-близкият гей клуб е в Новоросийск.
07:28 13.04.2026
23 Да дръпнем
07:29 13.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво
Коментиран от #107, #183
07:31 13.04.2026
26 Шопо
До коментар #14 от "Сорос":Не е важно кой за кого гласува, важно е кой брои гласовете.
Методите за манипулиране на избори са усъвършенствани в детайли.
07:31 13.04.2026
27 Дон Корлеоне
07:32 13.04.2026
28 Мирослав
07:32 13.04.2026
29 Синя България
До коментар #10 от "Българин":Единствената алтернатива
07:32 13.04.2026
30 54321
Коментиран от #155, #157
07:32 13.04.2026
31 Дзак
07:33 13.04.2026
32 Ами да...
Сметната палата- ясно ...подготвя се влизане в Еврозоната и приемането на еврото, за да има по - голям суверенитет Унгария и т.н.
07:33 13.04.2026
33 рушнята
Коментиран от #46
07:33 13.04.2026
34 Как ще плащаме по-малко за зеленио?
До коментар #20 от "Най - радостното":Тия 90 милиада подарък дето Орбан ги стопира, само унгарците ли мислиш ще ги плащат.
А и няма да са само тия 90 милиарда. Десетилетия ще издържа Европа украинците, ако соросовите урсули са на власт.
Коментиран от #45, #115
07:34 13.04.2026
35 ИВАН
Коментиран от #159
07:34 13.04.2026
36 сокумишу
Коментиран от #53
07:35 13.04.2026
37 Сатана Z
До коментар #24 от "Възраждане":Оная Пияната ни спуска опорките и никой не пита. Важното е че цака редовно
07:35 13.04.2026
38 Хъм...?!
Това ми звучи много едно такова..., като коледни камбанки на елха...😃🤗🤭!
Коментиран от #44
07:36 13.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Урсула
До коментар #11 от "Дойде Време":Така е! Успяхме!
07:36 13.04.2026
41 Боко
07:37 13.04.2026
42 Иво Христов
07:37 13.04.2026
43 Хо-ха-ха
07:38 13.04.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Хъм...?!":А как ти звучи...Путин.
Коментиран от #64
07:38 13.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ами САЩ?!
До коментар #33 от "рушнята":Те също агитираха за Орбан!
Коментиран от #120
07:39 13.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Българин
До коментар #6 от ".....":"Време е за европейско самочувствие и категоричен червен картон за тези, които ни дърпат назад!"
Ами гледам не тръгнахме напред при евроатлантическата "сглобка". Въпроса и че и ти ще плащаш тези 90 милиарда за златни тоалетни на киевската хунта, и ти ще плащаш скъпите горива заради господарите си от краварника, и ти ще ставаш още по-беден заради политиките на Урсулите. Ама то трябва акъл.
Какво "европейско самочуствие" като след 36 години "демократично" управление станахме по-бедни и от Гана.
07:42 13.04.2026
51 РЕАЛИСТ!
Все едно току-що излязъл от ,,обучение",лично на Калушев, в Пвтроханската хижа...
07:42 13.04.2026
52 Антон
До коментар #2 от "Шопо":... а после дойде Орбан и я закопа и стана страната с най-ниска покупателна способност в ЕС.
Коментиран от #62, #69, #73
07:43 13.04.2026
53 Урсула
До коментар #36 от "сокумишу":Така е! Тоя Орбан забрави СССР и унгарските събития май! Ако не бяхме успели да го свалим, ЕССР също се подготвяхме да влезем с танковете. Но да не се радваме, остават ни Чехия и Словакия, че и те май се драскат за суверенни държави !
07:44 13.04.2026
54 Обикновен човек
07:44 13.04.2026
55 Мухаа ха!
07:44 13.04.2026
56 Колкото Боко не пречи,
Коментиран от #82
07:44 13.04.2026
57 Учуден
До коментар #127 от "Аз пък очаквах...":Неръждаем = невъзвращаем: кипа = сипа
Що бе козячетата няма ли да плащат - така ли ви увериха от посолството.
Коментиран от #59, #61, #68
07:44 13.04.2026
58 Факти
07:45 13.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Антитрол
До коментар #52 от "Антон":"най-ниска покупателна способност в ЕС"
Два пъти по-голяма е от нашата кочина и малко по-голяма от на румънците и съвсем малко по-малка от на гърците. Цялата ви пропаганда е само лъжи.
Коментиран от #72
07:47 13.04.2026
63 Тоя е
07:47 13.04.2026
64 Много ясно!
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Като човек даващ правилният ,,Път" на страната си...!
07:47 13.04.2026
65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ЩЕ ПРАВИ МЕХУРЧЕТА ПОД ВОДАТА:)
Коментиран от #76
07:48 13.04.2026
66 Венци
07:48 13.04.2026
67 Ненам ама щом
А па на менека ми е през Дедо Вия!
Ехехехехе
07:48 13.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Шопо
До коментар #52 от "Антон":Средната заплата в Унгария през 2025 г. е 1430 евро на месец.
07:48 13.04.2026
70 Учуден
До коментар #61 от "Тихо ватнишки примат":"с кеф ще ги плащаме"
Че до сега защо не плащахте - никой не пречеше на нашите евроатлантици и козячета да заделят по една заплатка в помощ на зеления - обаче и една стотинка не са дали - защо така?
Коментиран от #74, #81
07:49 13.04.2026
71 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "Сложно е ...":Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво са случва. На Орбан му биха шута. Сирия, Венецуела, Иран ги откъснаха от Путин. Това са ФАКТИТЕ. А кво ЩЕ стане....е друг въпрос...то и комунизЪма ЩЕШЕ да дойде, ама....
07:50 13.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Туй менте къде го прочете
До коментар #52 от "Антон":или сам си ги измисли? Бил ли си скоро в Унгария! Цяла Европа има икономически проблеми заради любовта на евро-психопатите към украинския еротичен танцьор и пианист и вноса на нова кръв и ген, но Унгария имаше най-малко.
07:50 13.04.2026
74 Тихо ватнишки примат
До коментар #70 от "Учуден":не само че плащам, ами и допълнително пращам дронове за украинците под формата на финансиране.
Коментиран от #87
07:50 13.04.2026
75 Учуден
До коментар #68 от "Мани тия козячета-мозячета😀":Е не е за лъжи и пропаганда за разлика от нашите козячета
07:50 13.04.2026
76 Ъхъ...
До коментар #65 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И Европа ще умре от студ!
Хахахаха
Пияната не смени ли опорките още преди 5 г... Педроса?!?
07:51 13.04.2026
77 Здрасти
07:51 13.04.2026
78 Фйкгф
До коментар #1 от "Питам":Да бяха се затворили с Лавров в тоалетната
07:51 13.04.2026
79 Жалко за Готвача
До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Честно казано така като тебе мислеха и украинците а стана каквото стана
!!
Коментиран от #88
07:51 13.04.2026
80 Питам
07:51 13.04.2026
81 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #70 от "Учуден":България ПЕЧЕЛИ от оръжия за Украйна....ама промиртите комунистически мозъци не го проумяват.
Коментиран от #93
07:51 13.04.2026
82 Няма, няма ....
До коментар #56 от "Колкото Боко не пречи,":...няма да касират избора ...класират се избори само на истински избрани държавни ръководители , които не са под контрола на САЩ и ЕС, и чийто избор отразява реалната воля на народа, както в Румъния например ...този юпи -пИ.дал , който е като брат близнак на вашия Гюров , и на кметчето - петроханче Терзиев е правилният системен кандидат и няма да го касират
Коментиран от #85
07:52 13.04.2026
83 точка
07:52 13.04.2026
84 един
07:53 13.04.2026
85 Аман от автоматични редактори ...
До коментар #82 от "Няма, няма ....":Класират = касират
07:53 13.04.2026
86 Росен
07:53 13.04.2026
87 Учуден
До коментар #74 от "Тихо ватнишки примат":Лъжеш - няма никакви пари събрани от нашите козячета и евроатлантици - обратното е даже от тези пари които са за Украйна крадат и за това много искат да има такива пари.
Коментиран от #89
07:53 13.04.2026
88 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #79 от "Жалко за Готвача":Украйна не е ...НАТО...ама ти откъде да знаеш...
България е.......НАТО...дали го знаеш
07:53 13.04.2026
89 Тихо ватнишки примат
До коментар #87 от "Учуден":Пак мъка за копейките! Част от техните данъци ще отиват за покупката на оръжие, което ще се ползва срещу любимата им раша...
Коментиран от #99
07:54 13.04.2026
90 Вазелирана шекелка
До коментар #39 от "Гресирана ватенка":Още празнуваме победата с леля Асена, Специ и Гяуро на мъжко афтърпарти след партито снощи!
07:54 13.04.2026
91 Гледам и не вЕрвам на ушите си...!
07:55 13.04.2026
92 истината преди всичко
До коментар #15 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":На него му е все едно и на Медведев сьщо по ред известни (не на всички) причини.
07:55 13.04.2026
93 Учуден
До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"България ПЕЧЕЛИ от оръжия за Украйна"
И как "печели" като никой не ги плаща ще ми кажеш ли?
Коментиран от #101, #102, #104
07:56 13.04.2026
94 Биха шута на Орбан
07:56 13.04.2026
95 Лидерът на Тиса
Коментиран от #100, #136
07:56 13.04.2026
96 Гориил
Коментиран от #105
07:58 13.04.2026
97 Учуден
07:58 13.04.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Учуден
До коментар #89 от "Тихо ватнишки примат":Част от техните данъци ще отиват за покупката на оръжие, което ще се ползва срещу любимата им раша...
А на козячетата от данъците няма ли да отиват - пък те парите не са против "любимата ни раша" ами за златни тоалетни, яхти, имения и хотели с водопади.
Коментиран от #103
07:59 13.04.2026
100 Ор-БАН и ЧАО!
До коментар #95 от "Лидерът на Тиса":То и Джей Ди Ванс е бил опонент на Тръмп, а сега му е вицепрезидент. На някой му иде акъла по- късно. Тук обаче иде реч за търпението народно. На места 80% избирателна активност. Мачкат те, мачкат и когато трябва ставаш и казваш СТИГА!
07:59 13.04.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Тихо ватнишки примат
До коментар #99 от "Учуден":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки
Коментиран от #150
07:59 13.04.2026
104 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #93 от "Учуден":ЕС отпуска милиарди за оръжия....важно е ние колко от тях ша вземем.
Коментиран от #114
08:00 13.04.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Стига мьки
До коментар #25 от "Браво":И аз за това се моля за да ударим дьното по бьрзо ,че 36 години с този плавен преход ми писна
Коментиран от #152
08:02 13.04.2026
108 ЕС е велек!
Коментиран от #138
08:02 13.04.2026
109 торбан
08:05 13.04.2026
110 си пън
До коментар #6 от ".....":очевадно,как радев дърпа назад кат не създава закони и няма реална власт,само едно вето,което после оплакващите се отхвърлят
08:06 13.04.2026
111 Гориил
Коментиран от #121
08:06 13.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Заю Баю
До коментар #6 от ".....":Абсолютно съм съсгласен с теб. От 35 години Русия ни мачка, краде на хората пенсиите, напълни джобовете на политиците. Притежава всички медии, телевизии, банки, набута ни еврото и ни вкара в клуба на богатите. Русия току що ни накара да подпишем 10 годишен договор с Украйна за военна подкрепа и производство на оръжие с което да се убиват Руснаци.
Русия искаше да ни измами и с Южен поток с който да печелим милиони. А без Русия и България нямаше да я има.
Коментиран от #142
08:07 13.04.2026
114 истината преди всичко
До коментар #104 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Като говорите за милиарди,трильони можете ли да ми кажете кьде ги копаят, отговор за статистиката поне ? Благодаря, нямам повече вьпроси!
08:07 13.04.2026
115 Факти
До коментар #34 от "Как ще плащаме по-малко за зеленио?":Това не е подарък, а заем, гарантиран с блокираните руски активи. Всяка държава поема дял, равен на дела на икономиката й в общата икономика на ЕС. За Унгария се пада малко под милиард евро. Заради ветото, наложено от Орбан, Унгария изгуби безвъзвратно над 2 милиарда еврофондове, а 18 милиарда стояха блокирани, от което тя продължаваше да трупа загуби. Рейтингът на Унгария се смъкна, с което и форинта тръгна надолу, а бюджетният дефицит се финансираше с външни заеми на високи лихви. Търговците по границите с Австрия, Словакия, Словения и Хърватия започнаха да приемат евро, за да си защитят бизнеса от падащия форинт. Инфлацията стана една от най-високите в Европа. Затова Орбан изгуби изборите с такъв разгром. На унгарците им писна да плащат за руската му политика.
Коментиран от #167
08:08 13.04.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Да не чакаме 16 години
Хайде и ние да направим същото с нашия кремълски резидент и ортак на нашите избори!
Да гласуваме за опозицията срещу Радев!
Да гласуваме срещу всички партии, които клекнаха пред Радев!
В България Радев е обединил всички партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП , ще се опита да купи и Възраждане след изборите .
Това е разликата с Унгария- там имат мощна обединена опозиция срещу Орбан, ние имаме слаба опозиция срещу Радев!
У нас Радев държи машинното гласуване с партийната на ППДБ фирма Сиела Норма и може да го манипулира ПАК! АЛА- БАЛА С МАШИНКИТЕ!
Единственото, което трябва да направим е, да гласуваме , всеки за коготото иска, но;
1.с хартия!
2. против ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие и другите радеви проксита - Нинова, ген. Янев, Кузман Илиев и прочие.
3. гласувайте масово, за да объркаме ала- балата на Радев!
08:09 13.04.2026
118 Някой
08:09 13.04.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 виж сега пич
До коментар #46 от "Ами САЩ?!":Опорката не върви. Просто на малкото човече му останаха само тримата глу... в Европа. Оглеждай се да не замине и Куба скоро, че дребният тотално ще врътне:)
08:10 13.04.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Путинистче идиотче
08:10 13.04.2026
123 Синя София
08:10 13.04.2026
124 Да им е сладко
Коментиран от #128
08:11 13.04.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 ПУТИНЕ, ЧАДО
08:12 13.04.2026
127 Аз пък очаквах...
Резултатите от пропаганда, агитация, вродено малоумие себенадценьмане и егоистичен стремеж към някакъв невиждан просперитет,( личен разбира се), са налице.
Коментиран от #132
08:12 13.04.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Промит комунистически мозък
08:13 13.04.2026
132 Аман от автоматични редактори ...
До коментар #127 от "Аз пък очаквах...":Неръждаем = невъзвращаем: кипа = сипа
08:14 13.04.2026
133 Димов
08:18 13.04.2026
134 За ЕС и НАТО
против Тръмп, Ванс и цялото котило, което се опита по всякакъв начин да се намеси в унгарските избори.
Орбан е само пионка!
Унгарците гласуваха масово против Путин и опитите н Русия да се меси в изборите! Един милион унгареца на митинг в Будапеща скандираха : "Русия - вън !"
Унгария гласува за Европа , против тръмпизма, за НАТО, за Украйна , за най добрата на демокрация на света - европейската!
Коментиран от #140, #154
08:20 13.04.2026
135 Ани
08:20 13.04.2026
136 Аз очаквах...
До коментар #95 от "Лидерът на Тиса":..независимо от опитите на Орбан да ограничи влиянието на НПО тата, пропагандата си вървеше, макар и опитите му за еманципиране от политиката на санкции по отношение руски енергоресурси тези санкции все пак , макар и частично наложени дадоха негативен резултат, разбира се , израсна цяло ново поколение, което не познава мизерията на Унгария преди Орбан, защото ЕС ги беше наричал в ъгъла и за разлика от Полша на която сипа 440 милиарда невъзвращаем" заем" при влизането им в ЕС, Унгария не получи нищо, разградиха част от икономиката и , отнеха и част от пазарите и ги дадоха на чехи и поляци ( напр .на българския пазар автобусите Икарус аа градския транспорт бяха унгарски, сега са Шкода - чешки) и само Орбан бавно, методично и постепенно ги върна в благоприятна позиция...но младите унгарци не са го видели.
Резултатите от пропаганда, агитация, вродено малоумие себенадценяване и егоистичен стремеж към някакъв невиждан просперитет,( личен разбира се), са налице.
Коментиран от #178
08:20 13.04.2026
137 Димчев
Коментиран от #146
08:22 13.04.2026
138 ура за ЕСССР...напред
До коментар #108 от "ЕС е велек!":да ги подпукаме с атом...и мобилизация...ураааа....
08:22 13.04.2026
139 Гориил
Коментиран от #149
08:23 13.04.2026
140 Леко да избегнеш..
До коментар #134 от "За ЕС и НАТО":...биполярното си разстройство и да ни обясниш как хем Русия се меси в изборите на Унгария, хем САЩ правят същото и то чрез един и същи кандидат ...в геополитиката таквози не съществува Хаяско , капиши рагацо ?
08:24 13.04.2026
141 Хахахахаха
08:24 13.04.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Европа е най- доброто място
Европейскта социална и здравна системи, въпреки че не са идеални, с най- добрите на света!
Европейското образование е достъпно за всички социални слоеве, дори и за по- бедните!
Европейското изкуство и култура и днес са на върха!
Точно за това Европа е подложена на натиск както от САЩ на Тръмп, така и от Русия на Путин.
Ние , като европейци, можем да се противпоставим на това, като гласуваме против прокситата ма Тръмп и Путин!
ТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ, забележете- Орбан, Фицо, Вучич, Радев , Бабиш и други по- дребни.
08:26 13.04.2026
145 Гориил
08:27 13.04.2026
146 Знаеш ли къде всъщност е проблемът?
До коментар #137 от "Димчев":Още другарят Сталин ви е разткрил простичката "тайната", но не четете история, въпреки, че редовно ви я повтарят дори и под формата на фарс.
Не е важно колко и как гласуват, важното е кой брои и отчита гласовете.
Кой разбрал, разбрал.
08:27 13.04.2026
147 Унгария е Велка
Коментиран от #164
08:27 13.04.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Не се напъвай, ушанка!
До коментар #139 от "Гориил":Същите крокодилски сълзи ронехте и за България, как ще умрем от студ и глад без руския газ, нефт и ядрено гориво.
Измислете нещо различно бе!
Коментиран от #161
08:30 13.04.2026
150 Факти
До коментар #103 от "Тихо ватнишки примат":Знаеш ли кое ме радва най-много... Планът на Путин беше бърза победа, за да не може Европа да реагира и да се разкачи от руските ресурси. Путин не искаше да губи монопола си на Европейския енергиен пазар. И точно в първите месеци на войната, когато Путин трябваше да победи, България спаси Украйна като й достави 40% от дизела и 30% от боеприпасите. Най-сладкото беше, че дизелът беше от Лукойл - правен от руски нефт :) Така ние бихме Путин с неговите ресурси и направихме пари от това. Затова Кирил Петков е най-великият премиер в модерната ни история.
Коментиран от #175
08:30 13.04.2026
151 Питане
08:31 13.04.2026
152 Прав си ...
До коментар #107 от "Стига мьки":....и ще влезем в глажданска война.
Все е някаква алтернатива....иначе тука друго освен системни партии контролирани от ЕС и САЩ в парламента няма да влезне .
Аз ще воювам ...за мен българският фронт е по - важен от украинския.
08:32 13.04.2026
153 Чао Торбан
08:32 13.04.2026
154 Хо-ха-ха
До коментар #134 от "За ЕС и НАТО":Ами добре , като са гласували за ЕС на Урсулите да не се оплакват после и пак да протестират. Да се наведат на Урсуките и да гледат как им се съсипва държавата. Да гледат как управниците им викат за всяка откачена идея на Брюксел, yes. Най-боли когато няма кого да обвиниш за решенията си.
08:33 13.04.2026
155 Ами да ти кажа...
До коментар #30 от "54321":...лъжеш.
Кога ви я пуснаха тая опорка ?
08:34 13.04.2026
156 сантасе
08:34 13.04.2026
157 Факти
До коментар #30 от "54321":И кои партии ще призовават своите избиратели да гласуват за ПП-ДБ? Не виждаш ли, че всички други обслужват мафията или Русия или пък и двете заедно. В Унгария избирателната активност е 80%, а у нас последно беше 40%. Единственият шанс на България е и ние да вдигнем активността с 40% и всички те да гласуват за ПП-ДБ. Това обаче е в сферата на фантастиката. Българският народ е прекалено глупав и няма да го направи. Времето тъкмо се стопли и той ще хване гората, пък нека ромите да решават съдбата му.
08:37 13.04.2026
158 Тръмп и Путин
Това е обяснението защо Борисов изведнъж, без никава сериозна причина, само след два мижави протеста на жълтите павета и почти никакви протести в провинцията, сдаде властта на Радев.
Готвят на България унгарския сценарий с Радев. България я чака същото, както Унгария при Орман.
Това е цялата политика в момента, всички други партийни активности са ала- бала и прах в очите, за да не видим тази истина!
Мислете, дами и господа!
08:37 13.04.2026
159 Хе, хе, хе
До коментар #35 от "ИВАН":Какво ЦРУ, бе? Нали Тръмп подкрепи Орбан та дори прати и Ванс.
Коментиран от #171
08:38 13.04.2026
160 А МОЧАТА?
08:38 13.04.2026
161 Хо-ха-ха
До коментар #149 от "Не се напъвай, ушанка!":Още не екъсно.
08:39 13.04.2026
162 ей сега унгарците
08:39 13.04.2026
163 БГ патент
08:39 13.04.2026
164 Гориил
До коментар #147 от "Унгария е Велка":Победата на опозицията не гарантира на унгарците ръст на доходите или запазване на социалните гаранции. Известно е също, че Брюксел замрази 17 милиарда евро субсидии за Унгария от европейски фондове и широко промотира тази форма на антиунгарски санкции. Вярват ли обикновените хора, че размразяването на тези субсидии ще подобри живота им? Предвид драматичните промени в световната геополитика, бързата загуба на авторитет и влияние на Европа и нарастващите противоречия и конфликти в ЕС, перспективите на Унгария за растеж и развитие са изключително съмнителни (дори ако бъдат изплатени всичките 17 милиарда евро). Парите вече не предотвратяват деградацията, нито решават всичко.
08:40 13.04.2026
165 Гресирана ватенка
08:40 13.04.2026
166 Това е
08:40 13.04.2026
167 Да бе...
До коментар #115 от "Факти":....те и от Ирак имахме да взимаме два милиарда ...пак гарантирани, и от Либия...също гарантирани , само че сумата от 300 милиарда, събрана от Кадафи по проекта за Централна Африканска Банка си ги прибра ...каква изненада, Буш в САЩ...а нашите 4 милиарда ги зунахме за сбогом....нъл тъй умнико
И да те питам ...що не си ги земат направо от замразените активи .. аха, щото тия дето ги държат не ги дават, че утре руснаците от тях ще си ги поискат....аре у лево
08:41 13.04.2026
168 ХУБАВО ИМЕ
08:41 13.04.2026
169 Шо станА бе копейки
08:43 13.04.2026
170 сантасе
08:43 13.04.2026
171 Е така де...
До коментар #159 от "Хе, хе, хе":То , в настоящата ситуация да те " подкрепи " Тръмп на избори си е директна помощ за противника .
Ако не разбирам защо, няма нужда да пишеш изобщо по въпроса.
Коментиран от #172
08:44 13.04.2026
172 Аман от автоматични редактори ...
До коментар #171 от "Е така де...":Разбирам =разбираш
08:44 13.04.2026
173 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #180
08:45 13.04.2026
174 Гориил
08:46 13.04.2026
175 По това време , за което говориш,
До коментар #150 от "Факти":Радев беше президент, Кирил Петков беше премиер, Нинова беше министър на икономиката, а Борисов беше бекграунд на всички.
И как снабдявахме Уктрайна с оръжие и горива?! Открито и ясно ли ?
Българските заводи изнасяха директно за Украйна ли? Имаха договор с Украйна ли?
Продаваха на посредници и тези изброените трупаха пачки от комисионни! Изнасяха ток с посредници. Сделки с газ посред нощите по малките часове с посредници! Бранеха дерогацията на ЛУКойл като матросовци!
Няма по големи лъжци от псевдоатлантиците Борисов, Радев, Петков, Асен Василев и т.н.
08:47 13.04.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 ПУТИНЕ, ЧАДО
08:52 13.04.2026
178 Факти
До коментар #136 от "Аз очаквах...":Първият мандат на Орбан беше 1998-2002 г. След некадърното му управление хората го разкараха и гласуваха за левицата. 2004 г. Унгария влезе в ЕС и тръгна нагоре. 2008 г. Унгария беше ударена от световната финансова криза и проблемите продължиха до 2010 г. Тогава народът реагира като изрита левицата и даде отново властта на Орбан. Той оттогава си цоца еврофондове и си управлява. Следователно правилният израз не е "мизерията на Унгария преди Орбан", а "мизерията на Унгария преди ЕС". Нашият тулуп също изкара три поредни мандата, цоцайки еврофондове по време без световни кризи. Така и баба може. Добрият лидер се познава в трудни времена и Орбан се провали.
08:52 13.04.2026
179 Глас от бункера
08:53 13.04.2026
180 Ново пет
До коментар #173 от "Хахаха!🎺🥳😀":СДС ша прати БСП извън парламента....скоро.
08:53 13.04.2026
181 Ами
08:53 13.04.2026
182 Хахаха!🎺🥳😀
08:54 13.04.2026
183 хи хи
До коментар #25 от "Браво":С тия мекикитки, какво, ще метете ве pозовожълти понитa!? 🤣
08:54 13.04.2026
184 СОКЕРЕС БРЕ ФИДЕС
08:56 13.04.2026