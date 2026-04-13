Мартин Владимиров: Цените на бензина и дизела у нас са в порядъка на 16-17% по-ниски от тези в други страни от ЕС

Цените на бензина и дизела у нас са в порядъка на 16-17% по-ниски от тези в ЕС преди данъците. След данъците разликата е още по-голяма, защото данъците в България са по-ниски. Това каза в ефира на bTV енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, цитиран от novini.bg.

По думите му за българските потребители това са пределно високи цени, затова мерките на правителството за подпомагане са доста добри.

Според него дизелът и керосинът са най-чувствителните стоки. "У нас това не е чак такъв голям проблем, защото внасяме дизел от пазари, където се предлага евтино - включително руски, препран през Турция. Това не е много добре за санкциите, които Европа се опитва да прилага, но за българските потребители цените са по-ниски, каза още експертът.

По думите му спад на цените на горивата не сме видели - има само ръст.

"На суровия нефт се вижда флуктуация. Има голяма разлика между цените, които виждаме на физическия пазар на нефт, и на финансовите борси. Там цената е по-ниска. Но ако в момента една рафинерия иска да си купи нефт някъде по света, ще трябва да плати премия от между 20-30 долара над средната цена, която виждаме на борсата, уточни той. И обясни, че затова скокът на цената при бензиновите колонки е значително по-висок. Трябва да подчертаем, че в България ръстът е доста по-нисък отколкото в други страни от ЕС, каза още той.

По думите му, докато не се възстанови трафика на танкери през Ормуз, каквото и да се случи между Иран, Израел и САЩ, нещата само ще се влошават и то с геометрична прогресия.