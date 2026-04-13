Мартин Владимиров: Цените на бензина и дизела у нас са в порядъка на 16-17% по-ниски от тези в други страни от ЕС

Цените на бензина и дизела у нас са в порядъка на 16-17% по-ниски от тези в ЕС преди данъците. След данъците разликата е още по-голяма, защото данъците в България са по-ниски. Това каза в ефира на bTV енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията, цитиран от novini.bg.
По думите му за българските потребители това са пределно високи цени, затова мерките на правителството за подпомагане са доста добри.
Според него дизелът и керосинът са най-чувствителните стоки. "У нас това не е чак такъв голям проблем, защото внасяме дизел от пазари, където се предлага евтино - включително руски, препран през Турция. Това не е много добре за санкциите, които Европа се опитва да прилага, но за българските потребители цените са по-ниски, каза още експертът.
По думите му спад на цените на горивата не сме видели - има само ръст.
"На суровия нефт се вижда флуктуация. Има голяма разлика между цените, които виждаме на физическия пазар на нефт, и на финансовите борси. Там цената е по-ниска. Но ако в момента една рафинерия иска да си купи нефт някъде по света, ще трябва да плати премия от между 20-30 долара над средната цена, която виждаме на борсата, уточни той. И обясни, че затова скокът на цената при бензиновите колонки е значително по-висок. Трябва да подчертаем, че в България ръстът е доста по-нисък отколкото в други страни от ЕС, каза още той.
По думите му, докато не се възстанови трафика на танкери през Ормуз, каквото и да се случи между Иран, Израел и САЩ, нещата само ще се влошават и то с геометрична прогресия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм
А за.атите в европейския съюз същите като в България ли са ?
Пълно е с идиоти в тая държава!
Коментиран от #8
09:12 13.04.2026
2 А заплатите са от порядъка
09:13 13.04.2026
3 Краварска медия
Коментиран от #7
09:14 13.04.2026
4 Аз съм
Всичко е ала бала !
Институциите като цяло липсват за собствена облага!
Народа кучета го яли!
09:15 13.04.2026
5 Азънскм
09:16 13.04.2026
6 7гигх
09:17 13.04.2026
7 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #3 от "Краварска медия":".и кво праим питам" - тоя като го видиш на живо първо шамари и после питаш за заплатите.
09:17 13.04.2026
8 Емигрант
До коментар #1 от "Аз съм":Защо намесваш заплатите "днес", защо не попита когато управляваше ГЕРБ за тези заплати ? 10-12 години Тиквата ви "строеше" магистрали, 10-12 години ви "ремонтираше ремонти" по новите ви магистрали, защо не питаше тогава за заплати бе бушмен ?
Коментиран от #26
09:18 13.04.2026
9 А заплатите
09:19 13.04.2026
10 Ясно
09:22 13.04.2026
11 И ми
09:23 13.04.2026
12 А заплатите и пенсиите
Коментиран от #15
09:24 13.04.2026
13 Емигрант
09:24 13.04.2026
14 Факти
09:24 13.04.2026
15 Ама
До коментар #12 от "А заплатите и пенсиите":са в левро !
09:25 13.04.2026
16 ПОРЕДНИЯ ТЪПУНГЕР
09:27 13.04.2026
17 Много тъпо това племе
09:27 13.04.2026
18 Мишел
09:29 13.04.2026
19 Класически псевдоразбирач
09:30 13.04.2026
20 Милен
09:31 13.04.2026
21 фуражка
09:34 13.04.2026
22 Гробар
09:34 13.04.2026
23 Така така
09:35 13.04.2026
24 детски българия 25 евро
09:36 13.04.2026
25 Зико
09:37 13.04.2026
26 Хаха
До коментар #8 от "Емигрант":Много си настървен, но покупателната ми способност при Тиквата беше двойно по-висока. Факт. Сега го осъзнавам.
09:37 13.04.2026
27 нннн
09:37 13.04.2026
28 Пич
09:37 13.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Заради такива като този
09:41 13.04.2026
33 ДрайвингПлежър
09:41 13.04.2026
34 кой мy дpeмe
той е като наемниците - ходи там дето плащат. както кильрчо от канадски политик стана бг политик, щото мьрсулъть го пробута да проповядва атлантическото евангелие, щото в бг матряла е уникално просс и туй е ясно за политическите наемници и шефовете им, или както ги наричам политическите цигани - постоянно мигрират - днес може да са канадски политици, утре са бг политици, циганска му е душата, циганско му сърцето, и точно като циганите - абсолютно никъде не пасват, не ги искат и само кражби и бели правят
09:42 13.04.2026
35 Демагогия е
09:43 13.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Васил
09:45 13.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тома
09:45 13.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ахаха
09:47 13.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 76547865
Пикайте отгоре му на тоя , докато не започне да се дави , бавнооо, първо да се напие с урина и унижение !
09:52 13.04.2026
44 Невена
в ЕС! Събуди се празноглавецо!
09:54 13.04.2026
45 800 евро заплата!
09:57 13.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Малииии..
Коментиран от #50
10:00 13.04.2026
48 ганев
10:01 13.04.2026
49 Елаците
ГЕРБ много знаете ,ама този път и на Вас и Радев театъра няма да Ви мине !
10:01 13.04.2026
50 ганев
До коментар #47 от "Малииии..":...НЕ СИ..САМ.....МНОГО СМЕ
10:02 13.04.2026
51 демократ
Коментиран от #53
10:05 13.04.2026
52 Абе Демократично отпадъче,
10:09 13.04.2026
53 ганев
До коментар #51 от "демократ":..СЛАБ..УМ...КОГАТО ...ЕЛЕКТРИЧКИТЕ..СТИГНАТ ..28 пр....ТОКЪТ..ЩЕ ХВРЪКНЕ...В КОСМОСА
Коментиран от #54
10:10 13.04.2026
54 демократ
До коментар #53 от "ганев":Така ли електричество можеш да произведеш от поне 4-5 ресурсни източника тоест да подържаш 4-5 пъти по ниска цена от само едно дизелово гориво.
Коментиран от #58
10:11 13.04.2026
55 айде бе
10:15 13.04.2026
56 ТИР на ток
10:17 13.04.2026
57 Перо
10:17 13.04.2026
58 ганев
До коментар #54 от "демократ":НЕ..ОТВОРКО....ПАЗАРА НЕ ТЪРПИ ПРАЗНИ НИШИ...ВСИЧКО НАГОРЕ...НЯМАШ ТЕХНИЧЕСКИ ..КАПАЦИТЕТ....ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОТЕНЦИАЛ...И..НАЙ ВЕЧЕ....МОЗЪЧЕН..РЕСУРС...ДА КОМЕНТИРАШ НЕЩА КОИТО НЕ..РАЗБИРАШ
Коментиран от #64
10:19 13.04.2026
59 Име
10:20 13.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ежко
10:28 13.04.2026
62 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:29 13.04.2026
63 Град Козлодуй
Коментиран от #65
10:31 13.04.2026
64 до смешника
До коментар #58 от "ганев":Ти кой си бе со пол име някакво мистър Никой.
10:33 13.04.2026
65 демократ
До коментар #63 от "Град Козлодуй":Имат избор бе електрички газ метан хибриди. Сами са си избрали дизела после някой да ги обезщетява и как да стане това. Това е против всякаква пазарна логика.
Баничарките що са на газ а ми вместо Фв Кади на дизел или Газель ще си купи Мастер електрически пробега му за в града е достатъчен. Некафърни ръководни решения после ние да ги плащаме.
10:35 13.04.2026
66 ООрана държава
10:42 13.04.2026