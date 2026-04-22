Петер Мадяр поема властта в Унгария на 9 май

Очаква се бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Тамаш Шуйок обяви, че на тази дата новоизбраният парламент ще проведе първото си заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА, водена от Мадяр, спечели 52% от гласовете на последните избори, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Според избирателната система на страната този резултат осигурява на ТИСА мнозинство от две трети в парламента - достатъчно за приемане на конституционни промени.

Процедурата предвижда президентът да номинира кандидат за премиер, който трябва да бъде одобрен с обикновено мнозинство от депутатите. В случая изборът на Мадяр се смята за сигурен.

Междувременно напрежението между институциите се засилва. Мадяр постави под съмнение легитимността на президента Шуйок, който беше избран през 2024 г. с подкрепата на партията ФИДЕС, и призова той да подаде оставка.

Лидерът на ТИСА заяви, че ако това не се случи, партията му ще инициира конституционни промени, които да позволят отстраняването на държавния глава.