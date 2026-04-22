Петер Мадяр поема властта в Унгария на 9 май

Очаква се бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, съобщава ДПА, предава БТА.
Президентът Тамаш Шуйок обяви, че на тази дата новоизбраният парламент ще проведе първото си заседание.
Дясноцентристката партия ТИСА, водена от Мадяр, спечели 52% от гласовете на последните избори, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.
Според избирателната система на страната този резултат осигурява на ТИСА мнозинство от две трети в парламента - достатъчно за приемане на конституционни промени.
Процедурата предвижда президентът да номинира кандидат за премиер, който трябва да бъде одобрен с обикновено мнозинство от депутатите. В случая изборът на Мадяр се смята за сигурен.
Междувременно напрежението между институциите се засилва. Мадяр постави под съмнение легитимността на президента Шуйок, който беше избран през 2024 г. с подкрепата на партията ФИДЕС, и призова той да подаде оставка.
Лидерът на ТИСА заяви, че ако това не се случи, партията му ще инициира конституционни промени, които да позволят отстраняването на държавния глава.
6 Ама как са
Коментиран от #7
08:07 22.04.2026
7 Това е
До коментар #6 от "Ама как са":поличба !
08:09 22.04.2026
10 Ццц
До коментар #8 от "Киро":Промениха и Конституцията и две години по-късно човекът заради когото го направиха ще е премиер, а те ще се чудят за какво им е изобщо кандидат за президент. Харвардската мисъл не е като обикновената.
08:16 22.04.2026
12 Трал
До коментар #3 от "Трол":Единият Маджар а другият е Булгар.
08:37 22.04.2026
17 Девети май
Коментиран от #21
09:35 22.04.2026
19 Смешник
До коментар #3 от "Трол":Трябва но може да е в Москва на парада по това време
09:49 22.04.2026
20 Виктор
остави достоен заместник !!!
Унгария фърст !!!
урсусулите тепърва ша скърцат със зъби
от яд....
язък за паричките дет ги хвърлиха
Коментиран от #22
10:05 22.04.2026
21 Ха ха
До коментар #17 от "Девети май":Нещо си се объркал .Пуся е краля на бункера .А маджарите хубаво са избрали тази дата да развалят празДника на Пуся Късии.
10:09 22.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
24 руския Нацизъм
До коментар #14 от "Някой":путин Фашист русия Агресор!
13:41 22.04.2026