Петер Мадяр поема властта в Унгария на 9 май

22 Април, 2026 07:55, обновена 22 Април, 2026 07:53 1 071 24

Новият парламент се събира, а лидерът на ТИСА е на път да стане премиер с конституционно мнозинство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Очаква се бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Тамаш Шуйок обяви, че на тази дата новоизбраният парламент ще проведе първото си заседание.

Дясноцентристката партия ТИСА, водена от Мадяр, спечели 52% от гласовете на последните избори, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Според избирателната система на страната този резултат осигурява на ТИСА мнозинство от две трети в парламента - достатъчно за приемане на конституционни промени.

Процедурата предвижда президентът да номинира кандидат за премиер, който трябва да бъде одобрен с обикновено мнозинство от депутатите. В случая изборът на Мадяр се смята за сигурен.

Междувременно напрежението между институциите се засилва. Мадяр постави под съмнение легитимността на президента Шуйок, който беше избран през 2024 г. с подкрепата на партията ФИДЕС, и призова той да подаде оставка.

Лидерът на ТИСА заяви, че ако това не се случи, партията му ще инициира конституционни промени, които да позволят отстраняването на държавния глава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    17 1 Отговор
    ДЕН ПОБЕДЬИ!

    07:54 22.04.2026

  • 2 Т Живков

    6 14 Отговор
    Удри Пешо,жив комунист да не остане!

    07:55 22.04.2026

  • 3 Трол

    17 2 Отговор
    Трябва и Радев да поеме властта на тази дата.

    Коментиран от #12, #19

    07:55 22.04.2026

  • 4 Кики

    7 7 Отговор
    Унгарския Радев. Ще седи на два стола и ще яде от две различни маси.

    07:56 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ама как са

    12 2 Отговор
    го изчислили, точно за празника...

    Коментиран от #7

    08:07 22.04.2026

  • 7 Това е

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ама как са":

    поличба !

    08:09 22.04.2026

  • 8 Киро

    13 2 Отговор
    По пътя на нашите ПП ДБ-та ! И те промениха конституцията и орязаха правомощията на президента, въведоха домовата книга и сега са на опашката!

    Коментиран от #10

    08:13 22.04.2026

  • 9 Ццц

    9 2 Отговор
    Остава само експертите да изчислят кръвното на Путин от новината, защото сега й липсва сензация. Иначе се досещаме защо евроатлантиците си харесват МАДЯр.

    08:13 22.04.2026

  • 10 Ццц

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Киро":

    Промениха и Конституцията и две години по-късно човекът заради когото го направиха ще е премиер, а те ще се чудят за какво им е изобщо кандидат за президент. Харвардската мисъл не е като обикновената.

    08:16 22.04.2026

  • 11 Копейка в шок

    7 3 Отговор
    Сега не разбрах .Нашият льотчик Орбан ли е или Мадяр???

    08:36 22.04.2026

  • 12 Трал

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Единият Маджар а другият е Булгар.

    08:37 22.04.2026

  • 13 Бай Хой

    8 1 Отговор
    Бравус ,третополовите доказаха че са болшинство в ЕС.....да живей демокрацията и деградацията ....от две мъжки зайчета поколение не излиза ....

    08:45 22.04.2026

  • 14 Някой

    8 1 Отговор
    С Денят на победата. Победата над нацизма. После измислят, че е празник на Европа.

    Коментиран от #24

    09:08 22.04.2026

  • 15 Този е

    8 1 Отговор
    Човечето на Шорош. Сега мядярите ще ви дят кон боб яде ли.

    09:16 22.04.2026

  • 16 Лиз ач евроатлантик

    5 3 Отговор
    ДАаа.сорос се завърна в Унгария

    09:24 22.04.2026

  • 17 Девети май

    1 0 Отговор
    Не е случайност нали , защото може и на10-ти , но унгареца може да си направи ИНАУГУРАЦИЯТА на Червения площад пред очите на краля на света господин Путин!

    Коментиран от #21

    09:35 22.04.2026

  • 18 Смешник

    3 1 Отговор
    9 май деня на победата Мадяр знае кога Ще празнува заедно с Путин

    09:47 22.04.2026

  • 19 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Трябва но може да е в Москва на парада по това време

    09:49 22.04.2026

  • 20 Виктор

    2 0 Отговор
    Орбан де
    остави достоен заместник !!!
    Унгария фърст !!!
    урсусулите тепърва ша скърцат със зъби
    от яд....
    язък за паричките дет ги хвърлиха

    Коментиран от #22

    10:05 22.04.2026

  • 21 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Девети май":

    Нещо си се объркал .Пуся е краля на бункера .А маджарите хубаво са избрали тази дата да развалят празДника на Пуся Късии.

    10:09 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да на ЕС!!!

    1 0 Отговор
    ЕС е велико нещо!

    13:40 22.04.2026

  • 24 руския Нацизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    путин Фашист русия Агресор!

    13:41 22.04.2026

