ООН отчита рязък ръст на насилието в Газа

Свързаните с насилие случаи в Ивицата Газа са достигнали най-високото си седмично ниво от влизането в сила на примирието през октомври, съобщава Reuters, позовавайки се на данни на ООН, предава БТА.

Според говорител на генералния секретар Антонио Гутериш, броят на инцидентите - включително престрелки, обстрели и нападения - се е увеличил с 46% в периода 12-18 април спрямо предходната седмица. Това е най-високото отчетено ниво от началото на примирието, уточни говорителят Стефан Дюжарик.

Израелските отбранителни сили заявиха, че към момента се запознават с информацията и не дадоха незабавен коментар.

По данни от терена Израел продължава да контролира около половината от анклава, докато Хамас е възстановила влиянието си в останалите райони.

Групировката настоява Израел да прекрати атаките и да увеличи хуманитарната помощ, преди да се премине към следващата фаза на мирния план за Газа, предложен от Доналд Тръмп, като същевременно продължава да отхвърля исканията за разоръжаване.

От началото на примирието над 760 палестинци са загинали в територията, според здравните власти в Газа, контролирани от „Хамас“.