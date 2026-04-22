ООН отчита рязък ръст на насилието в Газа

22 Април, 2026 08:23 1 043 15

Инцидентите са се увеличили с 46% за седмица, достигайки най-високото ниво от октомври

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свързаните с насилие случаи в Ивицата Газа са достигнали най-високото си седмично ниво от влизането в сила на примирието през октомври, съобщава Reuters, позовавайки се на данни на ООН, предава БТА.

Според говорител на генералния секретар Антонио Гутериш, броят на инцидентите - включително престрелки, обстрели и нападения - се е увеличил с 46% в периода 12-18 април спрямо предходната седмица. Това е най-високото отчетено ниво от началото на примирието, уточни говорителят Стефан Дюжарик.

Израелските отбранителни сили заявиха, че към момента се запознават с информацията и не дадоха незабавен коментар.

По данни от терена Израел продължава да контролира около половината от анклава, докато Хамас е възстановила влиянието си в останалите райони.

Групировката настоява Израел да прекрати атаките и да увеличи хуманитарната помощ, преди да се премине към следващата фаза на мирния план за Газа, предложен от Доналд Тръмп, като същевременно продължава да отхвърля исканията за разоръжаване.

От началото на примирието над 760 палестинци са загинали в територията, според здравните власти в Газа, контролирани от „Хамас“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Симо

    12 3 Отговор
    Най-обикновени убийци!!!
    Израелските "ОТБРАНИТЕЛНИ" сили??? Кое точно им е отбранителното на тези садисти??? Постоянно заграбват територии, дори в районите, където не са изравнили всичко със земята. Лъжливи демагози. Само че оня горе гледа, без значение как го наричаме.

    Коментиран от #8

    08:42 22.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    Само млатене за чалмите и копейките им съдрани, от друго не разбиват.

    08:44 22.04.2026

  • 4 Някой

    12 0 Отговор
    Чак сега ли? Че то от над 2 години евреите избиват безмилостно цивилните в Газ, па ООН чак сега взе да вижда.

    Коментиран от #14

    08:49 22.04.2026

  • 5 Да питаме Радев

    2 0 Отговор
    Чия е Газа?

    08:52 22.04.2026

  • 6 логично

    10 1 Отговор
    Безсилието да се справят с иранците, избива в яростно унищожение на беззащитните палестинци. След Втората световна война светът се обедини около забраната на фашизма и нацизма, скоро ще се обедини около забраната на ционизма.

    08:52 22.04.2026

  • 7 Свобода за Палестина✌️

    11 0 Отговор
    НЕ на геноцида над този народ!

    08:53 22.04.2026

  • 8 Бахчеванов

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Симо":

    Ама тия израелци били досущ като poccияните само земи заграбват. Не е случайно, че в Израел 1/3 говорят руски.

    Коментиран от #9

    08:54 22.04.2026

  • 9 Ъххх

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бахчеванов":

    Евреите да пръснати по цял свят.

    08:56 22.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха Ха

    5 0 Отговор
    Малко смешно и неестествено звучи тази информация за увеличено насилие и престъпност в Газаа след изрелския геноцид там

    09:25 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Газа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Разобличител":

    Газа - глупости

    09:41 22.04.2026

  • 14 2104026

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    То това ООН до сега нищо не е видяло и все е казвало : - О НЕ това не го е имало

    10:05 22.04.2026

  • 15 хмммм

    1 1 Отговор
    ООН – една похабена организация. Пак лъжат! Как ще расте населението след като Израел не спира да ги бомби.

    10:33 22.04.2026