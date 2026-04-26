Арагчи и Путин ще обсъдят конфликта в Близкия изток на среща в Москва

Иранският външен министър Абас Арагчи утре ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, където ще обсъди продължаващите преговори за конфликта в Близкия изток, предаде иранската държавна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.
Срещата е част от обиколката на Арагчи, започнала в петък в Исламабад, като по време на визитата той ще представи пред руската страна информация за последните развития около преговорите и примирието в региона.
Според иранската агенция разговорите ще обхванат както текущата ситуация, така и дипломатическите усилия, свързани с деескалацията на напрежението в Близкия изток.
1 точно попадение💥💣💥💣
2 Дон Корлеоне
3 Наблюдател
Към обяд българско време Африкански корпус започна да напуска Кидал, като конвоят потегли с издигнато бяло знаме.
Малийски военни започнаха да се предават на FLA.
Преди това руският корпус понесе тежки удари от туарегите .
Само искам да питам тия къде не ги млатиха вече .
Ама вярно са патрави .
Коментиран от #9
19:37 26.04.2026
4 Ха-ха
5 Дони
6 Мда
Киев за два дня.
7 БАЯ ЗОР ЩЕ
8 Глас от бункера...
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":Аз във Венецуела, Сирия, Мали, Иран и Кубана не мога да изпратя хора, та на луната ли...
9 .............
До коментар #3 от "Наблюдател":Ислямски войски и сепаратистка групировка, водена от туарегите.
Мали се е сблъсквала с бунтове, водени от филиали на "Ал Кайда" и групировката "Ислямска държава", както и със сепаратистки бунт на север.
Малийската армия заяви в изявление, че "неидентифицирани въоръжени терористични групи са атакували определени места и казарми
в Бамако и че наши войници и руснаци са ангажирани с елиминирането на нападателите". Предполагат, че западни държави помагат на сепаристите.
10 точно попадение💥💣💥💣
Голям десантен кораб на руския флот "Ямал"
Голям десантен кораб на руския флот "Филченков"
Разузнавателен кораб "Иван Хурс"
Изтребител МиГ-31 на летище Белбек, както и технически и оперативни обекти там
"Лукомка" - учебен център на Руския черноморски флот
Щаб на радиотехническото разузнаване на руската противовъздушна отбрана в Крим
11 Zaxaрова
12 Този коментар е премахнат от модератор.