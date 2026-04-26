Арагчи и Путин ще обсъдят конфликта в Близкия изток на среща в Москва

26 Април, 2026 19:32 589 12

Иранският външен министър ще обсъди преговорите и примирието в региона в рамките на обиколката си в Пакистан, Оман и Русия

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи утре ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, където ще обсъди продължаващите преговори за конфликта в Близкия изток, предаде иранската държавна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Срещата е част от обиколката на Арагчи, започнала в петък в Исламабад, като по време на визитата той ще представи пред руската страна информация за последните развития около преговорите и примирието в региона.

Според иранската агенция разговорите ще обхванат както текущата ситуация, така и дипломатическите усилия, свързани с деескалацията на напрежението в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 точно попадение💥💣💥💣

    5 11 Отговор
    При украинска така днес в Крим, са унищожени 3 руски военни кораба и изтребител МиГ-31.

    19:36 26.04.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    5 10 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #8

    19:36 26.04.2026

  • 3 Наблюдател

    2 10 Отговор
    Говорител на Фронта за освобождение на Азауад (FLA), съобщи, че войските им са постигнали споразумение с руските сили, като руският Африкански корпус ще получи път за отстъпление от Кидал.
    Към обяд българско време Африкански корпус започна да напуска Кидал, като конвоят потегли с издигнато бяло знаме.
    Малийски военни започнаха да се предават на FLA.
    Преди това руският корпус понесе тежки удари от туарегите .

    Само искам да питам тия къде не ги млатиха вече .
    Ама вярно са патрави .

    Коментиран от #9

    19:37 26.04.2026

  • 4 Ха-ха

    5 10 Отговор
    Горкият ирански човечец отива да търси помощ от умрелата Русийка. !

    19:38 26.04.2026

  • 5 Дони

    4 10 Отговор
    Многоходивия щял да пуска нета -ама друг път.

    19:39 26.04.2026

  • 6 Мда

    4 11 Отговор
    Масиран удар на ВСУ по НПЗ в Ярославл.
    Киев за два дня.

    19:39 26.04.2026

  • 7 БАЯ ЗОР ЩЕ

    9 3 Отговор
    ВИДИ ЕВРЕЙСКО АМЕРИКАНСКАТА ШАЙКА.ЗАД ИРЗН ИМА РУСИЯ И КИТАЙ. АБРЕ КО СТАНА С ГРЕНЛАНДИЯ,КАНАДА И ПАНАМСКИЯ КАНАЛ.ТРЪМП ЩЕ СТАВА ЛИ АЯТОЛАХ НА ПЕРСИТЕ КАКТО ТЕ БИЛИ ПОЖЕЛАЛИ УЖ.

    19:40 26.04.2026

  • 8 Глас от бункера...

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    Аз във Венецуела, Сирия, Мали, Иран и Кубана не мога да изпратя хора, та на луната ли...

    19:40 26.04.2026

  • 9 .............

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Ислямски войски и сепаратистка групировка, водена от туарегите.
    Мали се е сблъсквала с бунтове, водени от филиали на "Ал Кайда" и групировката "Ислямска държава", както и със сепаратистки бунт на север.
    Малийската армия заяви в изявление, че "неидентифицирани въоръжени терористични групи са атакували определени места и казарми
    в Бамако и че наши войници и руснаци са ангажирани с елиминирането на нападателите". Предполагат, че западни държави помагат на сепаристите.

    19:41 26.04.2026

  • 10 точно попадение💥💣💥💣

    4 6 Отговор
    Пораженията от украинския удар

    Голям десантен кораб на руския флот "Ямал"
    Голям десантен кораб на руския флот "Филченков"
    Разузнавателен кораб "Иван Хурс"
    Изтребител МиГ-31 на летище Белбек, както и технически и оперативни обекти там
    "Лукомка" - учебен център на Руския черноморски флот
    Щаб на радиотехническото разузнаване на руската противовъздушна отбрана в Крим

    19:42 26.04.2026

  • 11 Zaxaрова

    1 0 Отговор
    Къде сте бе гуведа?Поне минуси пишете!За какво ви храним?

    19:45 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

