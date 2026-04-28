Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Белият дом е скептичен към новия план на Иран, готви контрапредложение

28 Април, 2026 04:37, обновена 28 Април, 2026 04:42 672 9

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • предложения-
  • преговори

Тръмп не е отхвърлил директно предложението на Техеран, но смята, че иранците не желаят да се откажат от обогатяването на уран

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип по национална сигурност изразяват скептицизъм относно триетапния план за преговори на Иран, а Вашингтон ще направи контрапредложение през следващите дни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на американската администрация.

Според съобщението, държавният глава не е отхвърлил директно предложението на Техеран, но е заявил, че смята, че Иран не желае да изпълни ключовото искане на Вашингтон за отказ от обогатяването на уран.

Съединените щати, отбелязва вестникът, ще продължат преговорите с Иран и възнамеряват да представят своя отговор и контрапредложения на плана на Ислямската република през следващите дни.

По-рано телевизия Al Mayadeen съобщи, че Иран е представил на медиаторите триетапен план, по който е готов да преговаря със САЩ. Според материала иранската страна изисква първата фаза на преговорите „да се фокусира върху прекратяване на войната и получаване на гаранции“, че военните действия срещу Иран и Ливан няма да се възобновят.

Очаква се вторият етап от дискусиите да се фокусира върху управлението на Ормузкия проток след края на конфликта.

Третият етап, в съответствие с предложението на Иран, ще се занимае с ядреното досие на Техеран. Подчертава се, че иранската страна отказва да обсъжда този въпрос, без да постигне споразумение по предходните два въпроса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дони съчмата

    0 0 Отговор
    вервайте ми, изпратих и четвърти самолетоносач и транспортните самолети отново превозват оръжие към района

    04:48 28.04.2026

  • 3 оня с коня

    0 5 Отговор
    Правещият се на "Глупав" Иран иска да ДОИ по 2 МЛН долара от всичко що плува покрай Крайбрежието му, като за Гаранция че това ще продължи Завинаги иска да си гарантира Необезпокояване при производството на Ядрено оръжие.Съвсем наивно Иранците си мислят че като надянат Чалми ,няма как Америка и колективния запад да съзрат Практичните мисли,мотаещи се из Главите им.Лошо няма,но за подобни случаи Мъдрият народ е казал:"Не е луд който яде Зелника,а който му го дава".

    Коментиран от #4, #8

    04:53 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    1 1 Отговор
    белия дом готви капитулация на иран,а не контрапредложение и няма да стане.

    05:03 28.04.2026

  • 6 Цукахара

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Егати смелият си!

    05:12 28.04.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор
    Пак ще удари на камък!

    06:36 28.04.2026

  • 8 Гражданин.

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ако му стигат силите на колективния запад нека спрат Иран.

    Коментиран от #9

    06:40 28.04.2026

  • 9 Локум Захов

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гражданин.":

    По какво да познаем?

    06:41 28.04.2026