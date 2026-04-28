The Wall Street Journal: Белият дом е скептичен към новия план на Иран, готви контрапредложение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип по национална сигурност изразяват скептицизъм относно триетапния план за преговори на Иран, а Вашингтон ще направи контрапредложение през следващите дни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на американската администрация.
Според съобщението, държавният глава не е отхвърлил директно предложението на Техеран, но е заявил, че смята, че Иран не желае да изпълни ключовото искане на Вашингтон за отказ от обогатяването на уран.
Съединените щати, отбелязва вестникът, ще продължат преговорите с Иран и възнамеряват да представят своя отговор и контрапредложения на плана на Ислямската република през следващите дни.
По-рано телевизия Al Mayadeen съобщи, че Иран е представил на медиаторите триетапен план, по който е готов да преговаря със САЩ. Според материала иранската страна изисква първата фаза на преговорите „да се фокусира върху прекратяване на войната и получаване на гаранции“, че военните действия срещу Иран и Ливан няма да се възобновят.
Очаква се вторият етап от дискусиите да се фокусира върху управлението на Ормузкия проток след края на конфликта.
Третият етап, в съответствие с предложението на Иран, ще се занимае с ядреното досие на Техеран. Подчертава се, че иранската страна отказва да обсъжда този въпрос, без да постигне споразумение по предходните два въпроса.
