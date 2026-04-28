В Мексико задържаха наркобарона "Ел Хардинеро" - Градинарят, сочен за наследник на "Ел Менчо" ВИДЕО

28 Април, 2026 05:36, обновена 28 Април, 2026 05:47

САЩ бяха обявили награда от 5 милиона долара за залавянето му

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалните сили на мексиканския флот задържаха Аудиас Флорес Силва, по прякор „Ел Хардинеро“, в щата Наярит, за чието залавяне САЩ бяха предложили награда от 5 милиона долара, съобщи министъра на обществената сигурност и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуш.

„По време на операция, планирана, разработена и изпълнена от специалните сили на Министерството на военноморските сили, Аудиас Флорес Силва, известен още като „Градинарят“, беше задържан в щата Наярит“, пише министърът в X.

Той добави, че срещу задържаният е имало неизпълнена заповед за арест в Мексико и е издирван от американските власти за екстрадиция. Харфуш изрази благодарност към мексиканските военни за тяхната смелост, дисциплина и всеотдайност по време на операцията.

Според Миленио „Градинарят“ е бил лидер на картела „Ново поколение Халиско“ и е посочен като вероятен наследник на бившия лидер на групата, Немесио Осегера Сервантес, известен още като „Ел Менчо“, който беше убит през февруари 2026 г. от мексиканските сили за сигурност при опит за арест. Флорес Силва е отговарял за логистиката, сигурността и териториалното разширяване на картела.


Подобни новини


