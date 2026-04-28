Китай и ЕС постигнаха „меко приземяване“ в спора за митата върху електромобили

28 Април, 2026 14:24 974 5

Пекин настоява Брюксел да спазва правилата на СТО, докато продължават преговорите за търговските ограничения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Европейският съюз са постигнали „меко приземяване“ в спора около европейските мита върху вноса на електрически автомобили, произведени в Китай. Това съобщи китайският министър на търговията Ван Вънтао на среща с Хилдегард Мюлер, ръководител на Германската асоциация на автомобилната индустрия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на разговора Ван е изразил надежда германската организация да използва влиянието си, за да призове ЕС да „зачита свободната конкуренция, да спазва правилата на Световната търговска организация и да коригира неподходящи регулации“, се посочва в протокола от срещата.

Европейската комисия въведе допълнителни мита върху електромобили, произведени в Китай, от 2024 г. насам. През февруари 2026 г. обаче Комисията за първи път одобри изключение за модел на марката „Купра“ (Cupra) на Volkswagen - SUV „Tavascan“, при условие за минимална цена и годишна квота.

Отделно заместник-министърът на промишлеността на Китай Син Гуобин заяви пред Европейската асоциация на автомобилните производители, че Пекин приветства чуждестранните компании и е готов да работи за насърчаване на съвместни иновации в сектора, се посочва в съобщение на министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ

    7 0 Отговор
    Пак са я навели.

    Коментиран от #2

    14:27 28.04.2026

  • 2 СИ ДЗИНПИН

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ":

    паднал на меко върху кривокракия урсул.;)):)):))

    14:36 28.04.2026

  • 3 Механик

    1 6 Отговор
    Руснацте произвели 2 тротинетки марка Москвич поръчали от китайците точилца.Онези им пратили вериги.

    Коментиран от #4

    14:42 28.04.2026

  • 4 Монтьор

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Пък на Урсула произвели една тротинетка за криви крака и каска за празна глава.

    14:48 28.04.2026

  • 5 Ами

    0 0 Отговор
    Китайците със това свръхпроизводство и складиране на ненужни автомобили скоро ще плачат . А като се има и предвид ,че ЕС и Индия сключиха сделка и много голяма част от производството на западните компании ще се премести от Китай в Индия става още по зле за тях .

    16:07 28.04.2026

