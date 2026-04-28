Китай и ЕС постигнаха „меко приземяване“ в спора за митата върху електромобили

Китай и Европейският съюз са постигнали „меко приземяване“ в спора около европейските мита върху вноса на електрически автомобили, произведени в Китай. Това съобщи китайският министър на търговията Ван Вънтао на среща с Хилдегард Мюлер, ръководител на Германската асоциация на автомобилната индустрия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на разговора Ван е изразил надежда германската организация да използва влиянието си, за да призове ЕС да „зачита свободната конкуренция, да спазва правилата на Световната търговска организация и да коригира неподходящи регулации“, се посочва в протокола от срещата.

Европейската комисия въведе допълнителни мита върху електромобили, произведени в Китай, от 2024 г. насам. През февруари 2026 г. обаче Комисията за първи път одобри изключение за модел на марката „Купра“ (Cupra) на Volkswagen - SUV „Tavascan“, при условие за минимална цена и годишна квота.

Отделно заместник-министърът на промишлеността на Китай Син Гуобин заяви пред Европейската асоциация на автомобилните производители, че Пекин приветства чуждестранните компании и е готов да работи за насърчаване на съвместни иновации в сектора, се посочва в съобщение на министерството.