Китай и ЕС постигнаха „меко приземяване“ в спора за митата върху електромобили

Китай и Европейският съюз са постигнали „меко приземяване“ в спора около европейските мита върху вноса на електрически автомобили, произведени в Китай. Това съобщи китайският министър на търговията Ван Вънтао на среща с Хилдегард Мюлер, ръководител на Германската асоциация на автомобилната индустрия, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на разговора Ван е изразил надежда германската организация да използва влиянието си, за да призове ЕС да „зачита свободната конкуренция, да спазва правилата на Световната търговска организация и да коригира неподходящи регулации“, се посочва в протокола от срещата.
Европейската комисия въведе допълнителни мита върху електромобили, произведени в Китай, от 2024 г. насам. През февруари 2026 г. обаче Комисията за първи път одобри изключение за модел на марката „Купра“ (Cupra) на Volkswagen - SUV „Tavascan“, при условие за минимална цена и годишна квота.
Отделно заместник-министърът на промишлеността на Китай Син Гуобин заяви пред Европейската асоциация на автомобилните производители, че Пекин приветства чуждестранните компании и е готов да работи за насърчаване на съвместни иновации в сектора, се посочва в съобщение на министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #2
14:27 28.04.2026
2 СИ ДЗИНПИН
До коментар #1 от "УРСУЛА Е ЕДИН ОГРОМЕН ПРОВАЛ":паднал на меко върху кривокракия урсул.;)):)):))
14:36 28.04.2026
3 Механик
Коментиран от #4
14:42 28.04.2026
4 Монтьор
До коментар #3 от "Механик":Пък на Урсула произвели една тротинетка за криви крака и каска за празна глава.
14:48 28.04.2026
5 Ами
16:07 28.04.2026