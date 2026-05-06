Рубио за Куба: Неприемливо е провалена държава на 90 мили от САЩ да е приятелска територия за нашите съперници

Съединените щати възнамеряват да продължат ангажимента си с Куба, декларира Рубио.

Според него „икономическият модел на Куба е счупен и хората, които са на власт, не са в състояние да го поправят“.

„На деветдесет мили от нашето крайбрежие се намира провалена държава, която се е превърнала в приятелска територия за някои от нашите съперници. Това е неприемливо статукво и ние ще го разгледаме, но не днес“, заяви Рубио.

И съобщи, че венецуелските власти решиха да не доставят петрол на Куба.

„Няма петролна блокада срещу Куба“, заяви държавният секретар на САЩ. „Единствената съществуваща блокада е, че венецуелците са решили: „Няма да ви доставяме повече безплатен петрол.“

Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела, приходите от продажбата на петрол се натрупват в сметки, контролирани от Вашингтон. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също заяви, че Съединените щати възнамеряват самостоятелно да управляват продажбата на целия петрол, произведен във Венецуела.