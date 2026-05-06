Рубио за Куба: Неприемливо е провалена държава на 90 мили от САЩ да е приятелска територия за нашите съперници

Съединените щати възнамеряват да продължат ангажимента си с Куба, декларира Рубио.
Според него „икономическият модел на Куба е счупен и хората, които са на власт, не са в състояние да го поправят“.
„На деветдесет мили от нашето крайбрежие се намира провалена държава, която се е превърнала в приятелска територия за някои от нашите съперници. Това е неприемливо статукво и ние ще го разгледаме, но не днес“, заяви Рубио.
И съобщи, че венецуелските власти решиха да не доставят петрол на Куба.
„Няма петролна блокада срещу Куба“, заяви държавният секретар на САЩ. „Единствената съществуваща блокада е, че венецуелците са решили: „Няма да ви доставяме повече безплатен петрол.“
Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела, приходите от продажбата на петрол се натрупват в сметки, контролирани от Вашингтон. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също заяви, че Съединените щати възнамеряват самостоятелно да управляват продажбата на целия петрол, произведен във Венецуела.
3 9742578
Коментиран от #8, #11
04:51 06.05.2026
4 Наблюдател
Неприемливо е провалена държава на 90 мили от Русия да е приятелска територия за нашите съперници.
04:51 06.05.2026
5 Лавров за Украйна
Политиците навсякъде се побъркаха!!
04:52 06.05.2026
6 Йорданка Христова
Само трябва да си спомни колко е била интимна с Фидел!
04:52 06.05.2026
8 Беден ще е
До коментар #3 от "9742578":Като има световен терорист като САЩ, който се грижи за непослушните и не искащи да са му роби, да са бедни!
05:04 06.05.2026
11 ежко
До коментар #3 от "9742578":Сега когато САЩ им изсмукват пертола, веницуелците рязко ще забогатеят.Няма как да е иначе.
05:41 06.05.2026
12 Скоро
Коментиран от #13
05:48 06.05.2026
13 Кабо Верде
До коментар #12 от "Скоро":Бил си отвъд Куба.
05:53 06.05.2026
14 Маринов
Коментиран от #16
06:05 06.05.2026
16 За Украйна ли говориш
До коментар #14 от "Маринов":Надничар!
06:10 06.05.2026
17 Възраждане
Ние сме с вас
06:14 06.05.2026
