Новини
Свят »
САЩ »
Рубио за Куба: Неприемливо е провалена държава на 90 мили от САЩ да е приятелска територия за нашите съперници

Рубио за Куба: Неприемливо е провалена държава на 90 мили от САЩ да е приятелска територия за нашите съперници

6 Май, 2026 04:30, обновена 6 Май, 2026 04:39 1 078 20

  • рубио-
  • сащ-
  • куба-
  • венецуела

Няма блокада срещу Хавана, Венецуела просто отказа да им подарява петрол, заяви Марко Рубио

Рубио за Куба: Неприемливо е провалена държава на 90 мили от САЩ да е приятелска територия за нашите съперници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати възнамеряват да продължат ангажимента си с Куба, декларира Рубио.

Според него „икономическият модел на Куба е счупен и хората, които са на власт, не са в състояние да го поправят“.

„На деветдесет мили от нашето крайбрежие се намира провалена държава, която се е превърнала в приятелска територия за някои от нашите съперници. Това е неприемливо статукво и ние ще го разгледаме, но не днес“, заяви Рубио.

И съобщи, че венецуелските власти решиха да не доставят петрол на Куба.

„Няма петролна блокада срещу Куба“, заяви държавният секретар на САЩ. „Единствената съществуваща блокада е, че венецуелците са решили: „Няма да ви доставяме повече безплатен петрол.“

Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела, приходите от продажбата на петрол се натрупват в сметки, контролирани от Вашингтон. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също заяви, че Съединените щати възнамеряват самостоятелно да управляват продажбата на целия петрол, произведен във Венецуела.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    28 3 Отговор
    Вие имате само едни приятели ,ония дето ви печатат доларите ,и всяко приятелство измежду съседи и несъсседи е неприемливо за вас ,

    04:43 06.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 9742578

    6 23 Отговор
    Така беше Венецуела подаряваше петрол на Куба .а кубинците така до бяха свикнали.Сега не могат да плащат.То при толкова петрол народа на Венецуела беше беден .

    Коментиран от #8, #11

    04:51 06.05.2026

  • 4 Наблюдател

    27 2 Отговор
    Владимир Владимирович.
    Неприемливо е провалена държава на 90 мили от Русия да е приятелска територия за нашите съперници.

    04:51 06.05.2026

  • 5 Лавров за Украйна

    25 4 Отговор
    Лавров за Украйна: Неприемливо е провалена държава на 2 мили от РУСИЯ да е приятелска територия за нашите съперници.
    Политиците навсякъде се побъркаха!!

    04:52 06.05.2026

  • 6 Йорданка Христова

    2 9 Отговор
    Ще оправи положението в Куба!
    Само трябва да си спомни колко е била интимна с Фидел!

    04:52 06.05.2026

  • 7 Я виж ти

    21 4 Отговор
    А направихте същото с Украйна! Направихте си изкуствена държава и с преврати я превърнахте в неприятелска и гнездо на врагове за Русия!

    04:59 06.05.2026

  • 8 Беден ще е

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "9742578":

    Като има световен терорист като САЩ, който се грижи за непослушните и не искащи да са му роби, да са бедни!

    05:04 06.05.2026

  • 9 Град Козлодуй

    2 12 Отговор
    Прав е човека.

    05:30 06.05.2026

  • 10 Смотаняху

    19 1 Отговор
    "венецуелците са решили" ... Американците си мислят че всички по света са същите тъпани като собствените им поданици.

    05:30 06.05.2026

  • 11 ежко

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "9742578":

    Сега когато САЩ им изсмукват пертола, веницуелците рязко ще забогатеят.Няма как да е иначе.

    05:41 06.05.2026

  • 12 Скоро

    9 4 Отговор
    бях в Куба.По-щастлив народ не съм виждал! И по-ненавиждащ янките.

    Коментиран от #13

    05:48 06.05.2026

  • 13 Кабо Верде

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Скоро":

    Бил си отвъд Куба.

    05:53 06.05.2026

  • 14 Маринов

    8 3 Отговор
    Що да е неприемливо? Нали е демокрация - всеки живее, както иска. Всяка държава сама определя настоящето и бъдещето си. Какво ви пречи.? А скорошния договор между Никарагуа и Русия? И там ли ще вилнеете?

    Коментиран от #16

    06:05 06.05.2026

  • 15 Дивергент

    9 2 Отговор
    За операцията срещу Иран Рубио твърди , че е отбранителна. Иран се намира на 7 000 мили от източното крайбрежие на САЩ…

    06:08 06.05.2026

  • 16 За Украйна ли говориш

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Надничар!

    06:10 06.05.2026

  • 17 Възраждане

    4 0 Отговор
    Свобода за Куба! Респект към другарят Тръмп.
    Ние сме с вас

    06:14 06.05.2026

  • 18 РУБИО НЕ Е КУБИНЕЦ ВЕЧЕ

    3 1 Отговор
    нарича РОДИНАТА СИ ТЕТИТОРИЯ.......ХИПОТЕТИЧНО ПРЕВЗЕМАТ КУБА ЗНАЧИ И СЛЕДВАЩАТА ДЪРЖАВА НА СТО МИЛИ ОТ КУБА ТРЯА ДА Е ПРИЯТЕЛСКА?!!;! АКО НЕ......И ТАКА ДОКАТО НЕ ОБИКОЛЯТ СВЕТА И ВСИЧКИ СТАНАТ ПРИЯТЕЛСКИ!?!!?!!?!!!! РУБИО ЯВНО НЕ ЗНАЕ ЧЕ ВИНАГИ ЩЕ ИМА ДЕН И НОЩ А НЕ САМО НОЩ ВИНАГИ ЩЕ ИМА ПЛЮС И МИНУС НА АКУМУЛАТОРА СИ А НЕ САМО МИНУС.........

    06:18 06.05.2026

  • 19 Мимо

    4 0 Отговор
    Абе "голяма" Демокрация явено се развъжда в американите: Куба не ни харесва - ще влезем, Венецуела не ни харесва - ще им вземем петрола и ще контролираме парите от петрол , Иран не ни харесва - ще нападаме , както е написал един човек по-нагоре на над 10 000 километра от границата на Америка.

    06:20 06.05.2026

  • 20 Подъл демагог

    1 0 Отговор
    Така е !

    06:26 06.05.2026