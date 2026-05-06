Още трима убити при нов американски удар срещу предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан

Американските военни удариха нов плавателен съд, заподозрян в използване за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан, информира Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, предаде командването в X.

Съобщава се, че при удара са убити трима души, но няма пострадали американски военнослужещи.

Броят на загиналите при американски военни удари срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти е достигнал най-малко 188 души.

Кампанията, известна под името Операция „Южно острие“ (Operation Southern Spear), се провежда от администрацията на президента Доналд Тръмп в Карибско море и източната част на Тихия океан от началото на септември 2025 г..

Извършени са над 50 „смъртоносни кинетични удара“ срещу плавателни съдове.

На 4 май при удар в Карибско море загинаха двама души. Преди това, на 26 април 2026 г., трима души бяха убити при подобна акция в източната част на Тихия океан.

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) твърди, че плавателните съдове се използват от „определени терористични организации“ за трафик на наркотици.

Правозащитни организации и международни експерти описват действията като „извънсъдебни екзекуции“. До момента военните не са представили преки доказателства, че поразените лодки действително са превозвали наркотици по време на атаките