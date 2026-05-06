Новини
Свят »
САЩ »
Още трима убити при нов американски удар срещу предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан

Още трима убити при нов американски удар срещу предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан

6 Май, 2026 04:41, обновена 6 Май, 2026 04:47 583 0

  • сащ-
  • тихи океан-
  • наркотрафик-
  • удари-
  • кораби

Поразен е заподозрян плавателен съд

Още трима убити при нов американски удар срещу предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удариха нов плавателен съд, заподозрян в използване за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан, информира Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, предаде командването в X.

Съобщава се, че при удара са убити трима души, но няма пострадали американски военнослужещи.

Броят на загиналите при американски военни удари срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти е достигнал най-малко 188 души.

Кампанията, известна под името Операция „Южно острие“ (Operation Southern Spear), се провежда от администрацията на президента Доналд Тръмп в Карибско море и източната част на Тихия океан от началото на септември 2025 г..

Извършени са над 50 „смъртоносни кинетични удара“ срещу плавателни съдове.

На 4 май при удар в Карибско море загинаха двама души. Преди това, на 26 април 2026 г., трима души бяха убити при подобна акция в източната част на Тихия океан.

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) твърди, че плавателните съдове се използват от „определени терористични организации“ за трафик на наркотици.

Правозащитни организации и международни експерти описват действията като „извънсъдебни екзекуции“. До момента военните не са представили преки доказателства, че поразените лодки действително са превозвали наркотици по време на атаките


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ