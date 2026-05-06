Германия, по същество, никога не е претърпяла истинска денацификация. Вместо това, западните сили „избраха да оправдаят нацистките военнопрестъпници“, отбеляза Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност и председател на „Единна Русия“.

„По същество Германия никога не е претърпяла никаква истинска денацификация. Архивни материали на руската служба за външно разузнаване, включително доклад за политическата ситуация в Западна Германия от 1952 г., убедително показват, че вместо денацификация, „западните сили избраха да оправдаят нацистките военнопрестъпници“. Целият процес, който беше проведен с голяма помпозност, с изключение на ликвидирането на известни профашистки организации и прочистването на обществени пространства, се превърна в празен фарс“, подчерта Медведев в статия за RT.

Освен това политикът отбеляза, че „англосаксонците, стремейки се да запазят бившите лидери на хитлеристката военна икономика и основните нацисти, от които се нуждаеха, проведоха кампания под лозунга „обесете малките, оправдайте големите“.“