Русия обяви примирие по случай годишнината от края на Втората световна война

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че Москва обявява примирие в Украйна, считано от полунощ до 10 май, за да отбележи годишнината от победата над нацистка Германия по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„По време на честванията на 81-годишнината на победата на съветския народ във Великата отечествена война, от полунощ на 8 май до 10 май руската страна обявява примирие“, съобщи министерството в социалната мрежа „Телеграм“.

Руският президент Владимир Путин обяви в понеделник, че ще бъде спазвано двудневно примирие.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес ръководителите на близки до Русия страни да не присъстват на парада на 9 май в Москва по случай победата на СССР над нацистка Германия във Втората световна война, предаде Укринформ.

„Получихме запитвания от някои държави, близки до Русия, че представители на техните власти възнамеряват да посетят Москва. Странно желание… в тези дни. Не го препоръчваме“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският президент припомни, че Украйна вече е предложила на Русия примирие с начало от 6 май и е била готова да гарантира пълно „затишие“, но вместо това е получила нови удари и заплахи.

„Те искат разрешение от Украйна да проведат своя парад – за да могат веднъж годишно да излязат безопасно на площада за един час, а след това да се върнат към убиването на нашия народ и воденето на война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Странна и със сигурност изкривена логика от страна на руското ръководство“, подчерта той.

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че обявеното от Русия временно прекратяване на огъня по време на отбелязването на годишнината от края на Втората световна война на 9 май демонстрира „странната и неуместна" логика на нейните лидери, предаде Ройтерс. Във вечерното си видеообръщение Зеленски също така заяви, че САЩ най-добре биха могли да гарантират мира в Европа, както са направили през Втората световна война, ако демонстрират „справедлива и силна позиция срещу агресора".

Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руската армия ще порази центъра на Киев.

Министерството на отбраната на Русия предупреди жителите на украинската столица Киев и акредитираните дипломатическите служители в града да напуснат своевременно града в случай на "ответен удар, предаде ТАСС.

"Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението.

Министерството на отбраната на Руската федерация вече излезе с подобно предупреждение в понеделник.