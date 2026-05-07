Русия обяви примирие по случай годишнината от края на Втората световна война

7 Май, 2026 19:45, обновена 7 Май, 2026 21:13 1 893 146

Руският президент Владимир Путин обяви в понеделник, че ще бъде спазвано двудневно примирие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че Москва обявява примирие в Украйна, считано от полунощ до 10 май, за да отбележи годишнината от победата над нацистка Германия по време на Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„По време на честванията на 81-годишнината на победата на съветския народ във Великата отечествена война, от полунощ на 8 май до 10 май руската страна обявява примирие“, съобщи министерството в социалната мрежа „Телеграм“.

Руският президент Владимир Путин обяви в понеделник, че ще бъде спазвано двудневно примирие.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес ръководителите на близки до Русия страни да не присъстват на парада на 9 май в Москва по случай победата на СССР над нацистка Германия във Втората световна война, предаде Укринформ.

„Получихме запитвания от някои държави, близки до Русия, че представители на техните власти възнамеряват да посетят Москва. Странно желание… в тези дни. Не го препоръчваме“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският президент припомни, че Украйна вече е предложила на Русия примирие с начало от 6 май и е била готова да гарантира пълно „затишие“, но вместо това е получила нови удари и заплахи.

„Те искат разрешение от Украйна да проведат своя парад – за да могат веднъж годишно да излязат безопасно на площада за един час, а след това да се върнат към убиването на нашия народ и воденето на война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Странна и със сигурност изкривена логика от страна на руското ръководство“, подчерта той.

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че обявеното от Русия временно прекратяване на огъня по време на отбелязването на годишнината от края на Втората световна война на 9 май демонстрира „странната и неуместна“ логика на нейните лидери, предаде Ройтерс.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски също така заяви, че САЩ най-добре биха могли да гарантират мира в Европа, както са направили през Втората световна война, ако демонстрират „справедлива и силна позиция срещу агресора“.

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май.

Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руската армия ще порази центъра на Киев.

Министерството на отбраната на Русия предупреди жителите на украинската столица Киев и акредитираните дипломатическите служители в града да напуснат своевременно града в случай на "ответен удар, предаде ТАСС.

"Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението.

По-рано Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руските сили ще ударят центъра на Киев.

Министерството на отбраната на Руската федерация вече излезе с подобно предупреждение в понеделник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Варна 3

    53 50 Отговор
    Русия пак ще прекали с тази злоба. Дано да спази примирието, че после пак Русия ще загуби войната.

    19:47 07.05.2026

  • 4 Смях в залата

    56 38 Отговор
    Руските Z-канали - "Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!" "Молим за примирие", "Молим за преговори","Как стигнахме дотук", "Това е позор, позор"

    😁

    Коментиран от #43

    19:49 07.05.2026

  • 5 Град Козлодуй

    27 27 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия парада на руската армия щеше да е в Киев

    Коментиран от #15, #31, #113

    19:50 07.05.2026

  • 6 Мишел

    20 28 Отговор
    В Дагестан е поразен с въздушен удар руски ракетноносец, способен да изстреля залп от до 8 ракети с морско базиране "Калибър". В Луганска и Донецка област са поразени командни пунктове, военни складове и пунктове за управление на дронове на руснаците - става въпрос за окупираните от руската армия части на двете области. Ударени са и две руски казарми - в Донецка и Запорожка област.

    19:52 07.05.2026

  • 7 матю хари

    18 23 Отговор
    Украйна да действа!

    19:53 07.05.2026

  • 8 БАНДЕРИТЕ

    27 11 Отговор
    7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия.

    Коментиран от #50, #59, #69

    19:53 07.05.2026

  • 9 пацо

    31 34 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    19:54 07.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 30 Отговор
    кремълския гном се молил тоя път на Господ ,след като Тръмп не му обърна внимание , да не му падне някое Фламинго на кра ту ната

    Коментиран от #132

    19:54 07.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кирил

    23 31 Отговор
    Толкова са жалки с тоя парад че няма накъде, пълни лузъри

    Коментиран от #136

    19:56 07.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Моряка

    37 14 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Не вярвам Путин да е страхлив.По скоро не е военен.По скоро е политик.Как да употреби по мощно оръжие и да ги смачка,когато са смесени семейства,руско - ураински,а русначетата в Украйна им промиват мозъка още от рождането.Ситуацията е патова,както ние с македонците.

    Коментиран от #28

    19:57 07.05.2026

  • 16 Град Козлодуй

    21 27 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    19:57 07.05.2026

  • 17 БГ ФАШАГИТЕ

    19 12 Отговор
    7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия

    Коментиран от #23, #56

    19:57 07.05.2026

  • 18 Даката

    21 30 Отговор
    60клукът Путин дори на Рождество Христово не прекрати огъня, продължи да обсипва Украйна на този свят ден със бомби... сега заслужава Украйна да го засипе с дронове докато е на Червения площад по случай този случай... току-виж и Русия капитулирала и на този ден Украйна ще започне да чества "Денят на победата над фашистка Русия"... е ха дано се сбъдне!

    19:58 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да питам

    17 22 Отговор
    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    Коментиран от #30

    19:58 07.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Какво да го питат?

    26 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Те са обявили ЕДНОСТРАННО примирие! Ако иска- да го спазва Зеленски, ако не ще- да не го спазва! Само парада да не закача, че пляс!

    Коментиран от #35, #51

    20:01 07.05.2026

  • 27 Фараона

    9 18 Отговор
    4 милиона немци пред портите на Кремъл , СССР дава 30 милиона жертви , Сталин прави огромен парад и не му пука, а сега само някви си 280 000 жертви за 4 г война фронта е дълбоко в Украйна, Кремъл непоказва кой знае каква техника сами виждате разликата при Сталин и при Путин, Путин печели 5 провинции без много жертви а го е страх а Сталин тогава губеше огромно и не го бе страх да направи огромен парад

    Коментиран от #33, #83

    20:01 07.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абе

    8 9 Отговор
    Волен изтрезня ли?

    Коментиран от #40

    20:02 07.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шопо

    20 12 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    "Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението. Киев ще бъде бомбен и то яко !

    20:03 07.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Представи си ти

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "Фараона":

    да си сред загубите дето са без значение.

    Голям кеф!

    20:03 07.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да спомних си една

    4 12 Отговор

    До коментар #26 от "Какво да го питат?":

    вярна приказка "не пип, че пляс" и тя е вярна.

    20:05 07.05.2026

  • 36 да питам

    11 18 Отговор

    До коментар #30 от "Имаш":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го боядисат набързо в червено и да бъде водещ флагман на парада ?

    20:06 07.05.2026

  • 37 Историята помни

    11 17 Отговор

    До коментар #25 от "НАДИГНАЛИ СТЕ ГЛАВИЧКИ":

    През първите 3 месеца на ВСВ 4 милиона "велики"червеноармейци се предават в немски плен!

    Коментиран от #41, #100

    20:06 07.05.2026

  • 38 Смешни руски безпомощници!

    13 17 Отговор
    Пак заплашват с ядрено оръжие!

    Коментиран от #65, #108

    20:06 07.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 13 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Не е, заедно сме на купон 🥳

    20:07 07.05.2026

  • 41 ФАШАГИ ПОМНЕТЕ

    15 8 Отговор

    До коментар #37 от "Историята помни":

    7 май 1945 г.: Генерал Алфред Йодъл подписва в Реймс безусловната капитулация на Германия

    Коментиран от #70

    20:07 07.05.2026

  • 42 Айде бе

    21 12 Отговор
    Примирието не е по случай края на втората световна война, а по случай Победата на братска Русия над фашизма в Европа!!!
    Винаги манипулирате!

    Ден победы!!!

    20:08 07.05.2026

  • 43 Къде ги видя тия "канали"?

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "Смях в залата":

    Развито въобръжение имаш:) И мокри фантазии!
    Русия ясно заяви, че обявява едностранно примирие и ако иска Украйна да го спазва! Никого не "моли" да го спазва,

    Коментиран от #53

    20:08 07.05.2026

  • 44 Нямат край

    10 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #46

    20:08 07.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Глупак !!!

    17 5 Отговор

    До коментар #44 от "Нямат край":

    Ако Зелю не ползваше плашилото Русия, украинците вече да са го разкъсали на парчета!!!

    20:10 07.05.2026

  • 47 Копираш си един и същи

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    2 пъти ?Не мисля, че се разрешава в сайта.

    20:11 07.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ?

    9 16 Отговор
    Само ТРИМА държавни глави ще присъстват на смешният парад.На Лаос, Малайзия и Беларус.

    20:11 07.05.2026

  • 50 Копираш си един и същи коментар

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "БАНДЕРИТЕ":

    под различни никове 3 пъти ?

    20:12 07.05.2026

  • 51 Мишел

    13 7 Отговор

    До коментар #26 от "Какво да го питат?":

    Този път ще последва тежък руски отговор - на Капустин яр има готови за старт Орешници (спътникови снимки).

    Коментиран от #71, #79, #81, #82

    20:12 07.05.2026

  • 52 МНОГО ФАШИСТКА ТИНЯ

    12 7 Отговор
    Тука.

    20:12 07.05.2026

  • 53 Фараона

    8 16 Отговор

    До коментар #43 от "Къде ги видя тия "канали"?":

    Русия ясно заяви че желае още жертви сред своите войници и им пука единствено за умрелия парад на който няма какво да покажат и ако някога са идвали над 190 лидера сега са шайка 4рима разбойника, и се канят ако Киев наруши измисленото им примирие не да ги атакува мащабно по военни цели а широкомащабно по цивилни цели то братушките само това могат да си заляг умрелия империализъм заради егото на Путин

    20:12 07.05.2026

  • 54 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    12 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    20:13 07.05.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    12 6 Отговор
    С подкрепата на Запада, Армения се разпадна на две части, като Кипър. Тъкмо президентът им Пашинян направи учения с НАТО и азерите подгониха арменските русофоби. Биха ги, е........ха ги, а руснаците гледаха отстрани и им се смяха на акъла!
    .

    20:13 07.05.2026

  • 56 Копираш си един и същи коментар

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "БГ ФАШАГИТЕ":

    с различни никове 4 пъти. Това израз на безсилие ли е или ? :)))

    20:13 07.05.2026

  • 57 Голям джумбиш

    7 8 Отговор
    Зеленски предупреди държавните глави, че е опасно да присъстват на трибуната пред Кремъл за парада на 9 май!

    Коментиран от #102

    20:13 07.05.2026

  • 58 Ганя Путинофила

    10 13 Отговор
    Голем смех!
    путен се обадил на Тръмп за съдействие, да каже на Зеленски да не бомби парада!

    Коментиран от #64, #67

    20:14 07.05.2026

  • 59 Швейк

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "БАНДЕРИТЕ":

    Време е Путин да вземе пример от него.

    20:14 07.05.2026

  • 60 Копираш си един и същи коментар

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "ШОРОШ ТРОЛОВЕТЕ СЪБУДЕТЕ СЕ":

    под различни никове 5 пъти. Значи Русия наистина го е закъсала яко, ревът на русоофилите е до небесата, дори не могат да измислят какво ново да напишат :)

    20:15 07.05.2026

  • 61 И да не забравяш

    7 9 Отговор

    До коментар #48 от "АКО АКО НО РЕАЛНОСТТА Е":

    Сталин изби милиони граждани на СССР,след 9май 1945г сложи на власт във всички Асвабадени страни ом раз ни те комунисти на власт и започна такава чистка на интелигенцията,че останаха на власт цървулковците.

    20:16 07.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хахаха!🎺🥳😀

    10 7 Отговор

    До коментар #58 от "Ганя Путинофила":

    Голям смях! След Кипър и Армения ще се разпадне България! Русофобите ще бягат, а руснаците ще гледат и ще се смеят!

    Коментиран от #123

    20:16 07.05.2026

  • 65 Абе лъжец отчаян

    14 7 Отговор

    До коментар #38 от "Смешни руски безпомощници!":

    Какво "ядрено оръжие" те гони бе? За какво е на Русия да ползва ядрено оръжие, след като конвенционалното и върши същата работа без да си трови бъдещите си територии??

    20:17 07.05.2026

  • 66 Копираш си един и същи коментар

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "НАДИГНАЛИ СТЕ ГЛАВИЧКИ":

    вече 6 пъти. Безсилието е голямо значи :)

    20:17 07.05.2026

  • 67 Защо

    13 4 Отговор

    До коментар #58 от "Ганя Путинофила":

    Никой не вижда Зелю? Защото е жалко дребно човече, или защото е незначителник просещ подаяния?

    20:18 07.05.2026

  • 68 Вацев

    6 10 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    20:18 07.05.2026

  • 69 да питам

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "БАНДЕРИТЕ":

    Нещо , за Втори Украински фронт ?!

    Коментиран от #88

    20:19 07.05.2026

  • 70 Копираш си един и същи коментар

    7 8 Отговор

    До коментар #41 от "ФАШАГИ ПОМНЕТЕ":

    вече 7 пъти. С такива руски поддръжници като теб, не е изненадващо, че Русия стана за посмешище пред света :)))

    20:20 07.05.2026

  • 71 Фараона

    9 16 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    До мишел Пфайфър, точно затова говоря за руснаците че са въздух под налягане , при вас русофилите ви е само в главата Капустин Яр , ядрени оръжия, ядрен шантаж, ядрени заплахи и ядрен апокалипсис, който си го може си го може и в конвенционален план страхливци, някога с Хирошима САЩ доказаха страха си от огромни жертви при конвенционален сблъсък, сега същите пъзляьовци са Русия която всекидневно плаши гаргите с ядрен апокалипсис, само Иран без ядрен арсенал доказаха колко струват американците и Зеленски колко струват руснаците еднити викат искам си бибата за окупирания Донбас а други само петрола и лудоста са му в главата

    20:20 07.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ицо

    9 8 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    20:21 07.05.2026

  • 75 Путин няма полезен ход и е обречен.

    10 13 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #85

    20:21 07.05.2026

  • 76 Хахаха!🎺🥳😀

    8 10 Отговор
    Русофобската Украйна я разцепиха руснаците, русофобската Грузия я разцепиха руснаците, русофобската Армения я разцепиха азерите. Кипър го разцепиха турците. Познайте, кой ще разцепи русофобската България!?

    Коментиран от #87, #95

    20:22 07.05.2026

  • 77 Ами

    9 5 Отговор
    Пишете си каквото искате,
    но щом щатите привикаха Умеров,
    нещата са доста сериозни.

    20:22 07.05.2026

  • 78 Копираш си един и същи коментар

    5 8 Отговор

    До коментар #48 от "АКО АКО НО РЕАЛНОСТТА Е":

    вече 9 пъти. Това не е ли руско тролство :)))

    20:23 07.05.2026

  • 79 А отговорът ?

    9 9 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    От Москва и Петербург ще остане ли нещо?

    20:24 07.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Нищо не може да помогне на Русия.

    9 9 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Ако орешниците можеха да спестят 2 милиона загинали руски войници и фалита на Русия, Путин щеше да ги използва отдавна, а не да реализира такива брутални загуби за Русия.

    Коментиран от #96, #119

    20:27 07.05.2026

  • 82 Бега бе

    6 8 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    И хиляди тонове бомби ще сринат Русията до Урал.

    20:27 07.05.2026

  • 83 Някой

    7 8 Отговор

    До коментар #27 от "Фараона":

    Спри да четеш историята на КПСС, и си отвори очите!

    20:27 07.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 България няма полезен ход

    10 8 Отговор

    До коментар #75 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":

    и е пред разпад за своята русофобия, като Грузия, Армения, Кипър и Украйна.
    Руснаците ще гледат отстрани и ще ни се смеят!

    Коментиран от #110

    20:27 07.05.2026

  • 86 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор
    "...В събота на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк...."

    Бал съм га Паметника, все с армията и полка накуп 😄☝️

    20:28 07.05.2026

  • 87 Хм...

    5 12 Отговор

    До коментар #76 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    България е в НАТО и ЕС. Руснаци нямат място у нас. Който го влече севрноазиатската територия може да се засели там, има официална покана от путин.

    Коментиран от #105

    20:29 07.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Сектора България

    9 5 Отговор
    Когато българските русофоби предизвикат разпада на България, ние ще бъдем като палестинците. Няма да имаме държава, а само един сектор и всеки ще ни подритва!

    Коментиран от #93

    20:30 07.05.2026

  • 90 Любопитен

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма ли резервации? Време е да запразняваш. Знаеш, простотията няма почивен ден. Но все пак нужен е и малко релакс.

    20:31 07.05.2026

  • 91 Владимир Путин, президент

    8 10 Отговор
    Важно съобщение.

    Парада на ПОЗОРА се пренася !!!
    Датата и мястото Строго Секретни ☝️
    Да видим кво ще ми направят украинците....

    20:32 07.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Сектора България

    8 5 Отговор
    Дано поне един сектор ни оставят. Още 1000 години няма да имаме държава, а може би никога вече

    20:33 07.05.2026

  • 95 Гресирана ватенка

    5 8 Отговор

    До коментар #76 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Което не бива да ти пречи да се разцепваш в гасса 😁😁😁

    20:33 07.05.2026

  • 96 Ами

    8 10 Отговор

    До коментар #81 от "Нищо не може да помогне на Русия.":

    Преди няколко месеца един американски генерал каза, че за
    един руснак умират поне трима наемника и над 30 окраинеца.
    Ако това е вярно, и ако написаното от вас е вярно, означава че
    в окраина са загинали 6 милиона наемници и 60 милиона окраинци.
    Някой явно лъже. Или американския генерал или вие.
    Аз лично не съм склонен да ви вярвам :)

    Коментиран от #116

    20:35 07.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хм...

    5 8 Отговор
    Pyснako, България не ви иска! Вървете си и ни оставете да живеем свободно! Ние сме избрали европейското семейство!

    20:37 07.05.2026

  • 100 Мишел

    7 5 Отговор

    До коментар #37 от "Историята помни":

    Историята помни, че при Москва и Сталинград бяха обградени милиони немски и румънски войници, не всички от които можаха да оцелеят в Сибир до края на войната.

    20:37 07.05.2026

  • 101 Т.КОЛЕВ

    5 6 Отговор
    ЩЕ ПРАЗНУВА ЗАТОВА САМО СА ОБЯВИЛИ ПРИМИРИЕ УБИЙЦИТЕ РУСНАЦИ АГРЕСОРИ НАШЕСТВЕНИЦИ.

    20:37 07.05.2026

  • 102 То никога нямало

    6 5 Отговор

    До коментар #57 от "Голям джумбиш":

    Да присъства на парада, само 4 държави., една от които африканска :)

    20:37 07.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #87 от "Хм...":

    Преди време България беше във Варшавския договор и в СИВ.
    Един ден само че ни казаха че се разпускат.
    И сега ще е същото :)

    Коментиран от #109

    20:39 07.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 дядо дзъмпир-инфо

    6 6 Отговор
    "Ще реагираме по същия начин" – Путин може би си е прострелял крака, като е нарушил примириетокраинският президент Володимир Зеленски казва, че Москва е пропуснала шанс за мир, след като примирието, предложено от Украйна, се провали.

    На 4 май Киев предложи примирие, което трябваше да започне на 6 май. Украйна искаше да провери дали оръжията наистина могат да бъдат заглушени за няколко дни.Предложението дойде след като руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май по случай Националния ден на Русия – Деня на победата.

    Реакцията на украинското предложение беше брутална. Руските сили извършиха хиляди нови атаки, насочени към цивилни обекти и изпращайки вълни от дронове.

    "Към днешна дата виждаме, че Русия е отговорила на нашето предложение за примирие само с нови удари и нови атаки", каза украинският лидер в вечерното си обръщение.Ще отвърне ли Путин с ядрени оръжия на Деня на победата? "Всички дипломати трябва да напуснат Киев"

    Русия губи важна военна техника при нападението в Крим

    Промяна в плана
    Сега Киев е готов да отвърне на удара.

    "В зависимост от ситуацията тази вечер и утре, ние също ще определим напълно оправданите си реакции", предупреди Зеленски.

    Той посочи с пръст директно към Кремъл. "Но ако онзи един човек в Москва, който не може да живее без война, не се интересува от нищо друго освен парад, това е друго нещо," добави той.

    20:41 07.05.2026

  • 108 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Смешни руски безпомощници!":

    Русия ще ползва Орешник 1 и 2, Искандер и Искандер 1000, Кинжал . Това са достатъчни оръжия и за тях Украйна и НатО нямат противооръжие.

    Коментиран от #118, #127

    20:43 07.05.2026

  • 109 Хм...

    5 5 Отговор

    До коментар #105 от "Ами":

    Ще трябва да почакаш, всеки по реда си. Расийката да оцелее първо се моли. Европа ще се оправи - вашият БВП е колкото само на Испания. А като приключите със СВО-то, икономиката ви ще рухне.

    Коментиран от #117

    20:44 07.05.2026

  • 110 Глупости

    6 7 Отговор

    До коментар #85 от "България няма полезен ход":

    Как ще сравняваш България с фалиралата Русия. Ние сме в пъти по-добре.

    20:45 07.05.2026

  • 111 Читател

    10 7 Отговор
    Вярвам му напълно ! Само той знае пътя към пропастта .

    20:45 07.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Само вметна че Русия няма моралното и етично право да чества Парада и Безсмъртния полк !!! Войната я спечелиха украинци, белоруси, грузинци, сибиряци, докато руснаците се криеха в Москва зад гърбовете им. Войната беше спечелена от Сталин, Кантария, дядото на Зеленски !!! Самия Зеленски и Украйна имат правото да честват, но не и страхливите руски захватчици ☝️

    20:50 07.05.2026

  • 115 Дядо ви Курти от село пиперково

    6 6 Отговор
    Защо въобще ги бавят тези престъпници в Киев???
    Търсят си ядрен удар, нека си го получат..

    Коментиран от #122

    20:50 07.05.2026

  • 116 Обратното. Преди месец бяха данните -

    6 6 Отговор

    До коментар #96 от "Ами":

    1 украинец към 20 руснака.

    "Загубите на Русия нарастват стремително. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила още повече – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #124, #128

    20:51 07.05.2026

  • 117 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #109 от "Хм...":

    Говориш като партиен секретар преди 40 години.
    И нищо чудно да си потомък на такъв.
    Те някой работи се предават по наследство :)

    20:51 07.05.2026

  • 118 Нищо не може да направи Русия

    6 4 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Ако орешниците искнадерите можеха да спестят на Русия, 2 милиона загинали руски войници и фалита на Русия и, Путин щеше да ги използва отдавна, а не да реализира такива брутални загуби за Русия.

    Коментиран от #126

    20:53 07.05.2026

  • 119 ...

    8 4 Отговор

    До коментар #81 от "Нищо не може да помогне на Русия.":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    20:54 07.05.2026

  • 120 Пора

    4 4 Отговор
    Путинова русия умира.

    20:54 07.05.2026

  • 121 пермь

    1 6 Отговор
    потанал в спремь

    20:55 07.05.2026

  • 122 Пак аз

    5 4 Отговор

    До коментар #115 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Да не са те били с мотика по главата като малък?

    20:56 07.05.2026

  • 123 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "...След Кипър и Армения..."

    Арменския президент Пашинян показа среден Петушок на Москва и твърдо отказа да присъства на Парада на Позора с мотива, че Русия не е направила нищо за Победата, освен да се крие зад гърба на Армения, Белорусия и Украйна. Руснаците и досега не разкриват истинския брой жертви, които са дали. Под сурдинка се споменават около 100 000 души, направи нищо в сравнение с останалите страни в СССР ☝️

    20:57 07.05.2026

  • 124 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #116 от "Обратното. Преди месец бяха данните -":

    Остави какво ви приказват от Bloomberg.
    Гледай само какво става при размяната на труповете.
    Там поне информацията е официална.
    6 трупа на руснаци, срещу 350 на окраинци.

    Коментиран от #145

    20:57 07.05.2026

  • 125 До Ком 116 обратното

    1 5 Отговор
    Ха ха заболя ме корема от смях кой от лъжливите канали на осрйнците слуша ! Как Боже създадохме такова тъпо поколение .

    Коментиран от #131

    21:00 07.05.2026

  • 126 Най

    2 3 Отговор

    До коментар #118 от "Нищо не може да направи Русия":

    Лесно е на кретените!!! Ти въобще имаш ли си понятие, колко е два милиона човека да загинат? В една малка война?! Я си прочети колко са започнали общо в първата световна!

    21:00 07.05.2026

  • 127 дядо дръмпир-мешелче чети и не говори

    4 4 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Нови оръжия, нов обхват: Украйна разтърсва Русия с рекордна атакаНови оръжия, нов обхват: Украйна разтърсва Русия с рекордна атака
    Руската противовъздушна отбрана на границата: Украйна нанася рекорден ракетен удар – точно преди примирието. Наближава ли се повратната точка във войната?

    Москва/Киев – Това е обрат, който почти никой не би си представил възможен само преди година: Украйна удря Русия дълбоко в сърцето – и Москва едва ли може да го предотврати. В четвъртък вечерта (7 май) украински дронове удариха почти всички региони на западна и централна Русия, прелетяха над разпръснати отбранителни системи, преминаха през Урал и достигнаха цели на около 1 700 километра от фронта. Според руската противовъздушна отбрана, според Министерството на отбраната в Москва са били прихванати 347 дрона – един от най-високите числа, докладвани досега. Докато Русия представяше изстрелването на повечето ракети като знак за сила в първоначална реакция, други наблюдатели виждат факта, че Украйна вече може да заблуждава руската противовъздушна отбрана на много места, като признак на слабост. Украинският президент Володимир Зеленски нарече непрекъснатия обстрел на Русия "нова фаза в използването на украински оръжия" – и обяви, че обхватът ще бъде разширен още повече.Повратна точка във войната в Украйна? Русия продължава да бъде под постоянен обстрел преди примирието
    Ще успее ли Украйна сега да обърне хода на защитата си срещу руската война на агресия? Голяма част от инфор

    Коментиран от #141, #142

    21:03 07.05.2026

  • 128 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #116 от "Обратното. Преди месец бяха данните -":

    Оръжието е това, което причинява жертвите във войната. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство във всички видове оръжия, особено подчертано при тежките оръжия. Затова истинското съотношение на жертвите е обратно на цитираното от съюзника на Украйна.
    Американско армейско разузнаване оценява жертвите 1 руска на 28 украински.

    Коментиран от #139, #144

    21:04 07.05.2026

  • 129 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Зеленски си даде зеленио цел на деде Пунде а он си дава геврека само на 8,9 до към 10!

    21:04 07.05.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Звъни ми един познат и ме вика у тях. Не казва защо. Отидох. Попълни формуляра на тоз приятел, казва ми, да вземе социал. Попълвам и го питам. Ти турчин ли си? Не съм, казва. Циганин съм, но зная малко турски. Пиши ме турчин. Трябва да е истина, казвам му. Накара ме отгоре на циганин да го поправя на турчин. Дадоха му социал. Среща ме след няколко месеца, вече загладил косъма, социал, работа на черно... Ти кой беше? –пита ме той.
    –Отнякъде те познавам.
    Хахаха. Хванаха го че лъже социална и работи на черно. Биха му шута и със самолета в България. След няколко години се завърнал. Отслабнал като чироз и отдалече ми вика по име.
    Аз го питам – ти кой си? Отнякъде те познавам. Хахаха!
    Колко съм помагал, не е истина. Вземам човека с колата и го водя по фирмите да се моля за него, защото той ни бе ни ме. Стига вече.
    Аман от умници и тарикати! Не държавата, а старите си родители ще продадат!

    21:04 07.05.2026

  • 131 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "До Ком 116 обратното":

    "...кой от лъжливите канали на осрйнците.."

    ПЯТЬ года лъжи и Купянск си е Голата Правда, таваришчи ☝️

    21:05 07.05.2026

  • 132 Грую

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гном, гном, ама според жертвите на кремлевската пропаганда путя е висок, атлетичен и с дълга руса коса, нещо средно между супермен и тор. И много умен, демек многоходовик. А казано по руски нещо средно между балабол и пиздабол.

    Коментиран от #134

    21:05 07.05.2026

  • 133 мешелче ,чети и не говори!

    1 2 Отговор
    Голяма част от информацията за войната в Украйна не може да бъде независимо проверена. Но едно е сигурно: рекордната атака в четвъртък вечер не е изключение. Това е предварителният кулминационен момент на кампания с дронове, която ескалира вече седмици – и се пада на онези дни, когато и двете страни са обявили примирие една на друга. Примирието всъщност трябва да важи около празненствата на 9 май.

    9 май е един от най-важните държавни празници в Русия: Денят на възпоменание отбелязва съветската победа над нацистка Германия във Втората световна война, която тази година отбелязва 81-ата годишнина. Президентът на Русия Владимир Путин традиционно използва ежегодния военен парад на Червения площад като сцена на националната сила – няма да се виждат танкове и тежка военна техника, очевидно от страх от украински атаки с дронове. Украйна, от своя страна, празнува годишнината от разрива със съветската традиция на 8 май – символичен акт на демаркация, който прави и политическия разрив между Киев и Москва видим в календара.

    Коментиран от #138

    21:07 07.05.2026

  • 134 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #132 от "Грую":

     "...казано по руски Путин е нещо средно между балабол и пиздабол..."

    Руснаците му казваме ушлепок ☝️😄

    Коментиран от #140

    21:08 07.05.2026

  • 135 гледайте

    0 2 Отговор
    филма "Второто освобождение"

    21:08 07.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "мешелче ,чети и не говори!":

    "...9-ти май е един от най-важните държавни празници в Русия.."

    От догодина пренасям парада на 2-ри февруари !!
    Променям и названието на Петушок Парад.
    Разбира се всякакви оръжия ще отсъстват !
    Само за Розави Понита и Петушки ☝️

    21:12 07.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Владимир Путин, президент":

    Сигурно си руско говорещ украинец, защото знаеш руски или приписваш от украинските форуми. Като закрият Украйна, в България ли ще останеш?
    Българин не може да пише с такава омраза за Русия.

    21:15 07.05.2026

  • 141 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #127 от "дядо дръмпир-мешелче чети и не говори":

    Украйна призна,че от година Русия е застигнала и задминала Украйна по брой дронове на бойното поле. Украйна няма авиация, ФАБ,КАБ,Искандери, Кинжали, Х101, Калибри итн.

    21:15 07.05.2026

  • 142 Да, ама

    0 2 Отговор

    До коментар #127 от "дядо дръмпир-мешелче чети и не говори":

    Дано не си прав. Спомням си изказването на Путий перефразаирам:

    Ако Русия е загубила войната, защо светът трябва да съществува?
    Бг им е най-удонба за унищожаване с 4-те американски бази и купища координационни центове. А щиковете ни за защита, само 5000.

    Коментиран от #146

    21:15 07.05.2026

  • 143 Тити

    2 0 Отговор
    На Рашистите не може да се вярва.

    21:17 07.05.2026

  • 144 Съвсем не.

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Мишел":

    Прочети статията, а и те само. Има много източници на информация и всички до един потвърждават огромни руски загуби като минималното съотношение 5 до 7 пъти повече руски загуби, а в тази статия имат предвид данни само за последните 4 месеца. За съжаление на русофилите, това е тъмната истина.

    21:17 07.05.2026

  • 145 Говорим за загинали

    2 0 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    а не за размяна на пленници или тела.

    21:19 07.05.2026

  • 146 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от "Да, ама":

    Няма никаква нужда Русия да ни напада. Сами ще се разпаднем. Достатъчно е да каже на Турция, че няма да ни защити сега и в бъдеще. Арменските русофоби ги наказаха азерите, без руска намеса. Взеха им половината държава за нула време. Още вият на умряло.

    21:21 07.05.2026

