В Москва! Започна парадът на победата на Червения площад (НА ЖИВО)

Парадът в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, се качиха на централната трибуна пред Червения площад, където скоро ще започне парадът, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.

Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, предаде ТАСС.

"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба“, се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.

Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.