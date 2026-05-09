Новини
Свят »
Русия »
В Москва! Започна парадът на победата на Червения площад (НА ЖИВО)

В Москва! Започна парадът на победата на Червения площад (НА ЖИВО)

9 Май, 2026 10:48, обновена 9 Май, 2026 11:04 1 596 43

  • русия-
  • москва-
  • владимир путин-
  • патриарх кирил

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи

В Москва! Започна парадът на победата на Червения площад (НА ЖИВО) - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Парадът в чест на 81-вата годишнина от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Началото му бе отбелязано с ударите на курантите на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Президентът на Русия Владимир Путин, както и лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, се качиха на централната трибуна пред Червения площад, където скоро ще започне парадът, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

Путин се ръкува с ветераните и героите от Великата отечествена война, които се намираха на трибуните, и с някои от тях размени няколко думи.

Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, предаде ТАСС.

"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба“, се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.

Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор
    кремълския гном освен токчета му трябват и очила! шрифта на речта му на парада беше токова едър , че и аз го прочетох////ама нали язди мечка супермена суетен..сказочний до лбое б , по руски..иначе най-жалкия парад който съм гледал-маршируват курсанти ,вметки анимета за нови изтребители и пропаганда

    Коментиран от #42

    10:50 09.05.2026

  • 3 Браво

    12 13 Отговор
    Дано да има поздравления и от Зрленски с няколко дрона .

    Коментиран от #8, #10

    10:52 09.05.2026

  • 4 За дядо ми, убит от хитлерофашистите

    14 8 Отговор
    Дядо, нисък поклон към теб от внуците ти. БЛАГОДАРЯ ти за живота.
    Вечна памет Велики герои!❤️

    Коментиран от #12, #13

    10:52 09.05.2026

  • 5 АБЕ мани....

    7 12 Отговор
    Кви госке бре,..фицката, Лука шенко и 2 кюмюра от Зимбабве!
    Ааааахахаха
    ПЕН Дел парадо приключи позорно преди да...зафане
    Ааааахахаха

    10:52 09.05.2026

  • 6 А нашите

    11 8 Отговор
    Капеи дали са били поканени

    10:52 09.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 6 Отговор
    Тхонглун Сисулит, Бадра Гунба и Нгоно-Нгоно от племето Хуси. Гордост ми разпира ☝️

    10:53 09.05.2026

  • 8 Така правят терористите

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    А все пак зеленски е най изявеният в момента терорист и фашизст!

    10:53 09.05.2026

  • 9 Данчо

    7 7 Отговор
    Много чуждестранни лидери , много нещо. Сред поканените гости бяха, по-специално, президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, както и президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран.

    10:54 09.05.2026

  • 10 Няма

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Да посмее, защото знае какво ще последва.

    10:55 09.05.2026

  • 11 Абе... зае..Би..

    5 4 Отговор
    Най ми аресаа...мултиките за без Аналоговото ПВО и без аналоговите витлови самальоти от времето на ссср,..сделани с... Изкуствен интелект
    Ааааахахаха

    10:55 09.05.2026

  • 12 Чичо ми

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":

    също е убит от нацистите. Взет на 18 год. на фронта и не се прибира. Изяден от кафявата чума. Вечна памет на падналите срещу фашистите. Помним! Гордеем се!

    Коментиран от #38

    10:55 09.05.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "За дядо ми, убит от хитлерофашистите":

     "... дядо ми, убит от хитлерофашистите.."

    Деда ти са го убили баш рушняците, ма са ти казали че са германците !!!
    Малий че си проЗд.....

    Коментиран от #18, #21

    10:55 09.05.2026

  • 14 Честит празник!

    6 6 Отговор
    Велики съветски хора. Велик народ! Вечна слава!

    10:56 09.05.2026

  • 15 Браво

    6 6 Отговор
    С любезното Разрешение на Президента ЗРЛЕНСКИ

    Коментиран от #26

    10:57 09.05.2026

  • 16 Ние

    5 4 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #35

    10:58 09.05.2026

  • 17 Честит празник на Русия

    5 4 Отговор
    и на целият нормален свят празнуващ победата над фашизма!

    10:58 09.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснак без крак...

    6 7 Отговор
    Парада на Смеха бе набързо прецапан за няма и 45 минутки. Гръмки думи за Пабеда, а очичките едни такива все в небето уплашени се взират 👀

    10:58 09.05.2026

  • 20 гост

    7 5 Отговор
    Гостите...все изявени ръководители...световно Неизвестни..

    10:58 09.05.2026

  • 21 ВОВ

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Спсиба деду за победу
    и до земли ему поклон!
    Помним, не заблуден НИКОГДА!
    1941- 1945
    ВЕЧНА СЛАВА!
    НИСЪК ПОКЛОН!

    Коментиран от #30

    10:59 09.05.2026

  • 22 Самурай Насакото Яката

    4 4 Отговор
    Путин може да излезе с чест от кашата, която разбърка, ако днес демонстративно си сдела харакири на красны плошчадь! Така е редно!

    11:00 09.05.2026

  • 23 Няма край руZкия ПОЗОР....

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "1102":

    Но това изобщо не ти пречи да продължаваш....
    Нататъка си знаеш ☝️😄

    11:00 09.05.2026

  • 24 Доктар

    2 2 Отговор
    Путинчето да сложи солнечные очки, да не ослепее!

    11:01 09.05.2026

  • 25 Евгений Онанегин

    1 4 Отговор
    Браво на Зел ен ски, че даде разрешение за провеждане на парада!

    11:01 09.05.2026

  • 26 Парата на наркоса е в свирката

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    Има ли смелост да направи друго Бати бие!!!!!

    11:01 09.05.2026

  • 27 ЗИЛ 117

    3 3 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК РУСНАЦИ
    Не позволявойте на тази нацистко-фашистка чума да се върне отново. Съдбата на Европа отново е във вашите ръце.

    11:02 09.05.2026

  • 28 Българин

    3 2 Отговор
    Голяма грешка на Зеленски, че разреши провеждането на това нацистко сборище!

    11:02 09.05.2026

  • 29 Рамбо 2026

    4 3 Отговор
    Пълна бутафория. Руската армия се оказа твърде слаба, и най-вече окрадена с трилиони евро от Путин, Шойгу и другите престъпници от Кремъл в продължение на десетки години.

    11:02 09.05.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "ВОВ":

    Праснах ти един плюс за поезията.
    Но внуците сте чисти Петушки, което е и видно.
    От Три дня до Разрешение за Парад.

    Коментиран от #34

    11:03 09.05.2026

  • 31 Мнение

    2 4 Отговор
    Финландия вече е в НАТО, американски войски ще бъдат стоварени в Полша, над 1 милион руски войници избити за 4 години безсмислена братоубийствена война. Каква победа? Позорище!

    Коментиран от #33

    11:04 09.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вярно било

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака!

    11:04 09.05.2026

  • 34 Носи си греховете

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ти и поколението ти! Амин!

    11:05 09.05.2026

  • 35 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ние":

    Е па мести се в раша, да те води путин бе?

    11:05 09.05.2026

  • 36 коко от Карлуково

    2 2 Отговор
    И ние искаме да правим парад на двора но доктор Кукуригов не ни пуска! Враг!!!

    11:05 09.05.2026

  • 37 Честит празник

    1 2 Отговор
    На Русия и на целия свят. Русия е велика! Слава!

    11:06 09.05.2026

  • 38 Голям джумбиш

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чичо ми":

    Кой го взе на фронта? Болшевишката пияна сган дето прати 40 хиляди българи курбан, докато руснаците изнасилваха и се наливаха с метилов алкохол в България ли?

    Коментиран от #43

    11:06 09.05.2026

  • 39 Философ

    1 0 Отговор
    Прапагандата винаги цунка глупака!

    11:07 09.05.2026

  • 40 Володимир Зеленски, президент

    0 0 Отговор
    Еще не вечер таваришчи, еще на вечер !!!
    Това че Украйна не удари парада, не значи че няма да превърне в кратер Червения площад до довечера ☝️

    11:08 09.05.2026

  • 41 мдааа...?

    0 0 Отговор
    Победа???Виждаме я! Добре ,че дойдоха янките.

    11:08 09.05.2026

  • 42 Улав

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не те слуша главата

    11:08 09.05.2026

  • 43 Този, който

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Голям джумбиш":

    ще вземе и децата ти...синове и зетьове на фронта.

    11:08 09.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания