Индийско село пази жив духа на комунизма повече от половин век

Комунизмът може да е останал в миналото за голяма част от света след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз, но не и за жителите на село Ваннивелампати в индийския район Мадурай. Там идеологията продължава да бъде част от местния живот вече повече от половин век, пише „Ню Индиън Експрес“, предава News.bg.

В продължение на над 50 години жителите на селото поддържат комунистическите идеи живи. Много семейства кръщават децата си на известни комунистически лидери като Владимир Ленин, Карл Маркс, Йосиф Сталин и Фридрих Енгелс.

Според местните жители, ако бъдат попитани десет души в селото за имената им, поне осем от тях ще носят име, свързано с комунистическата идеология. Дори хората без такива официални имена често са познати с прякори, вдъхновени от Ленин или Маркс.

52-годишният В. Муруган, известен още като Сталин и член на районния комитет на Комунистическата партия на Индия (марксистка), разказва, че до 60-те години на миналия век местните жители почти не са познавали своите демократични права.

По думите му всичко започва, когато местен жител на име Вембулу заминава през 1952 г. да работи в Танджавур, където за първи път се запознава с комунистическите идеи. След завръщането си той привлича свои съмишленици и участва във Всеиндийската земеделска конференция, организирана от Комунистическата партия на Индия.

„Те ни насочиха да се борим за правата си чрез законни средства и мирни протести. Днес семействата тук притежават земя – нещо, което някога изглеждаше невъзможно. Дължим тази промяна на тях. От 60-те години насам жителите започнаха да кръщават децата си на комунистически лидери в знак на уважение. Това продължава и днес“, разказва Муруган.

26-годишната К. Нагажоти споделя, че е кръстила двете си дъщери Марксия и Ленина.

„Струва ми се, че тези имена са символи на революцията и искам дъщерите ми да работят за обществото с отдаденост и смелост като тези лидери“, казва тя.

32-годишният Р. Косимин, чиито чичовци се казват Кастро, Александър и Димитров, обяснява, че жителите се стремят да предадат това наследство на следващите поколения.

„Чрез читателски клубове насърчаваме младите хора да четат марксистка литература, за да разбират по-добре социалните проблеми и политическата мисъл. Разказваме им за борбите на нашите предци и за това как комунистическата идеология ни помогна да си върнем правата и да живеем достойно. Наша отговорност е да гарантираме, че бъдещите поколения ще продължат това наследство“, посочва той.