Индийско село пази жив духа на комунизма повече от половин век

Комунизмът може да е останал в миналото за голяма част от света след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз, но не и за жителите на село Ваннивелампати в индийския район Мадурай. Там идеологията продължава да бъде част от местния живот вече повече от половин век, пише „Ню Индиън Експрес“, предава News.bg.
В продължение на над 50 години жителите на селото поддържат комунистическите идеи живи. Много семейства кръщават децата си на известни комунистически лидери като Владимир Ленин, Карл Маркс, Йосиф Сталин и Фридрих Енгелс.
Според местните жители, ако бъдат попитани десет души в селото за имената им, поне осем от тях ще носят име, свързано с комунистическата идеология. Дори хората без такива официални имена често са познати с прякори, вдъхновени от Ленин или Маркс.
52-годишният В. Муруган, известен още като Сталин и член на районния комитет на Комунистическата партия на Индия (марксистка), разказва, че до 60-те години на миналия век местните жители почти не са познавали своите демократични права.
По думите му всичко започва, когато местен жител на име Вембулу заминава през 1952 г. да работи в Танджавур, където за първи път се запознава с комунистическите идеи. След завръщането си той привлича свои съмишленици и участва във Всеиндийската земеделска конференция, организирана от Комунистическата партия на Индия.
„Те ни насочиха да се борим за правата си чрез законни средства и мирни протести. Днес семействата тук притежават земя – нещо, което някога изглеждаше невъзможно. Дължим тази промяна на тях. От 60-те години насам жителите започнаха да кръщават децата си на комунистически лидери в знак на уважение. Това продължава и днес“, разказва Муруган.
26-годишната К. Нагажоти споделя, че е кръстила двете си дъщери Марксия и Ленина.
„Струва ми се, че тези имена са символи на революцията и искам дъщерите ми да работят за обществото с отдаденост и смелост като тези лидери“, казва тя.
32-годишният Р. Косимин, чиито чичовци се казват Кастро, Александър и Димитров, обяснява, че жителите се стремят да предадат това наследство на следващите поколения.
„Чрез читателски клубове насърчаваме младите хора да четат марксистка литература, за да разбират по-добре социалните проблеми и политическата мисъл. Разказваме им за борбите на нашите предци и за това как комунистическата идеология ни помогна да си върнем правата и да живеем достойно. Наша отговорност е да гарантираме, че бъдещите поколения ще продължат това наследство“, посочва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зайо Байо
Коментиран от #4
09:57 09.06.2026
2 604
Коментиран от #11
09:59 09.06.2026
3 12...34
Коментиран от #5
10:00 09.06.2026
4 Тито
До коментар #1 от "Зайо Байо":Като идеология комунизмът е убав, но практиката показа че корумпирания комунизъм не е!
Коментиран от #8, #14
10:09 09.06.2026
5 Кри/Сталунка Георгиева
До коментар #3 от "12...34":Ндаааа де
10:11 09.06.2026
6 Да попитам
10:16 09.06.2026
7 Лопата Орешник
10:17 09.06.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Тито":Вярно е, важи и за демокрацията.
10:22 09.06.2026
9 Нашите русофили
10:40 09.06.2026
10 Сандо
10:52 09.06.2026
11 Сандо
До коментар #2 от "604":Абе хората са си направили някаква комуна,добре са се организирали и си водят приличен живот,нещо което не всички в Индия имат.Дано от много четене на комунистическа литература не решат да правят световна ревоюция,че милиардерите по света веднага ще организират поредната световна война.
Коментиран от #13
10:54 09.06.2026
12 Българите се прецакахме
И отидете в комунистически Виетнам сега, за да видите каквж значи разцвет. Аз бях по тази нова година. Един стар виетнамец знаеше български и ни попита много ли е станала по-хубава България, защото преди 40 години му се сторила прекрасна. Жена ми после се разплака от мъка.
Все пак те успяха да победят Америка, а ние загубихме от тях. Може би това е разликата, а не идеалите.
Коментиран от #15
10:56 09.06.2026
13 няма нужда
До коментар #11 от "Сандо":от световна революция, капитализмът се разпада пред очите ни, а комунистически Китай зае мястото на капиталистическия хегемон. Маркс се оказа прав. Системата, която поставя човека на първо място по значимост, е комунистическа, а тази, която поставя на първо място парите, е капиталистическа. Парите не водят до хуманност и цивилизовано отношение към света, а водят до войни и безогледна експлоатация на човешки същества и природни ресурси. Срамно е цивилизовани същества да предпочитат капиталистическата система. Темата е дълга и не е за форум, който разбрал, разбрал.
11:12 09.06.2026
14 Факти
До коментар #4 от "Тито":Кое му е хубавото на комунизма като идеология? Той приравнява умните и глупавите, предприемчивите и страхливите, работливите и мързеливите. Това убива личната мотивация и спира прогреса. Дори в природата има конкуренция, която води до еволюция. Комунизмът е в разрес с тези основни принципи. Той е удобен за глупавите, страхливите и мързеливите. Само такива си мечтаят за комунизъм.
11:14 09.06.2026
15 Факти
До коментар #12 от "Българите се прецакахме":Знаеш ли каква е разликата между България и Виетнам сега? Ти, обикновеният Българин, ходиш във Виетнам на почивка, а обикновеният виетнамец не може да си покаже носа от Виетнам, защото е беден. Толкова за това къде е по-хубаво. Не си мисли, че за няколко дни си разгледал цял Виетнам. И в България има безброй места, които за туристите изглеждат като рай.
Коментиран от #17, #18, #19
11:18 09.06.2026
16 Глюпости , БАЙХ@ЙМАН
11:25 09.06.2026
17 мдааааа
До коментар #15 от "Факти":Я не циган , я от Виетнам ... реплика от виетнамец ..
11:28 09.06.2026
18 да бе, да
До коментар #15 от "Факти":По света пътуват не повече от 15% от българите. Останалите 85% не могат да си платят сметките, какво остана да планират пътуване в чужбина. А, ако планират, това е да отидат да работят в чужбина, не да си карат почивката. А и като пътуваш из чужбина, какво? По-умен и по-красив ли ставаш? За нормалните хора е важно да имат сигурност - дом, работа, постоянни доходи, безплатно образование, безплатно здравеопазване и ниска престъпност. Това е достатъчно да живееш спокойно и да отглеждаш децата си. Така беше у нас преди 1989 г. - нямаше бездомници, нямаше хора, ровещи в контейнера, нямаше умиращи пред болниците или изписвани от болницата в кома, защото е изтекла клиничната пътека, нямаше родители, които обикаляха да просят пари, за да спасят децата си. Затова комунизмът няма алтернатива, защото безмилостната джунгла на капитализма не може да бъде алтернатива.
11:49 09.06.2026
19 Мижи да та лажем
До коментар #15 от "Факти":Икономиката на България е сигурно колкото тази на малък индийски град.
Но пък за сметка на това имаме банани целогодишно, както и в Индия.
Единственият ни плюс е, че сме в клуба на богатите и цените ни вече са като в Швейцария. Това в Индия никога няма да се случи.
Във Виетнам не съм ходил, но предполагам, че са ни изпреварили с 30 години, понеже ние вървим назад, а те напред, та ако сме били преди тях, а сега сме зад себе си, то те ас доста напред. Причината едва ли е комунизма, а по-вероятно липсата на български политици.
11:58 09.06.2026