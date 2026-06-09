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Индийско село пази жив духа на комунизма повече от половин век

Индийско село пази жив духа на комунизма повече от половин век

9 Юни, 2026 09:51 1 125 19

  • индия-
  • комунизъм

Жителите кръщават децата си на Ленин, Маркс и Сталин в знак на признателност към идеологията

Индийско село пази жив духа на комунизма повече от половин век - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Комунизмът може да е останал в миналото за голяма част от света след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз, но не и за жителите на село Ваннивелампати в индийския район Мадурай. Там идеологията продължава да бъде част от местния живот вече повече от половин век, пише „Ню Индиън Експрес“, предава News.bg.

В продължение на над 50 години жителите на селото поддържат комунистическите идеи живи. Много семейства кръщават децата си на известни комунистически лидери като Владимир Ленин, Карл Маркс, Йосиф Сталин и Фридрих Енгелс.

Според местните жители, ако бъдат попитани десет души в селото за имената им, поне осем от тях ще носят име, свързано с комунистическата идеология. Дори хората без такива официални имена често са познати с прякори, вдъхновени от Ленин или Маркс.

52-годишният В. Муруган, известен още като Сталин и член на районния комитет на Комунистическата партия на Индия (марксистка), разказва, че до 60-те години на миналия век местните жители почти не са познавали своите демократични права.

По думите му всичко започва, когато местен жител на име Вембулу заминава през 1952 г. да работи в Танджавур, където за първи път се запознава с комунистическите идеи. След завръщането си той привлича свои съмишленици и участва във Всеиндийската земеделска конференция, организирана от Комунистическата партия на Индия.

„Те ни насочиха да се борим за правата си чрез законни средства и мирни протести. Днес семействата тук притежават земя – нещо, което някога изглеждаше невъзможно. Дължим тази промяна на тях. От 60-те години насам жителите започнаха да кръщават децата си на комунистически лидери в знак на уважение. Това продължава и днес“, разказва Муруган.

26-годишната К. Нагажоти споделя, че е кръстила двете си дъщери Марксия и Ленина.

„Струва ми се, че тези имена са символи на революцията и искам дъщерите ми да работят за обществото с отдаденост и смелост като тези лидери“, казва тя.

32-годишният Р. Косимин, чиито чичовци се казват Кастро, Александър и Димитров, обяснява, че жителите се стремят да предадат това наследство на следващите поколения.

„Чрез читателски клубове насърчаваме младите хора да четат марксистка литература, за да разбират по-добре социалните проблеми и политическата мисъл. Разказваме им за борбите на нашите предци и за това как комунистическата идеология ни помогна да си върнем правата и да живеем достойно. Наша отговорност е да гарантираме, че бъдещите поколения ще продължат това наследство“, посочва той.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайо Байо

    15 2 Отговор
    Да не се окаже , че са прави !?

    Коментиран от #4

    09:57 09.06.2026

  • 2 604

    8 5 Отговор
    И коги е имало комунизъм в индия...? Пхахахахахахихо хахъвци въляло!

    Коментиран от #11

    09:59 09.06.2026

  • 3 12...34

    6 0 Отговор
    То в България се пази от 44г.

    Коментиран от #5

    10:00 09.06.2026

  • 4 Тито

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зайо Байо":

    Като идеология комунизмът е убав, но практиката показа че корумпирания комунизъм не е!

    Коментиран от #8, #14

    10:09 09.06.2026

  • 5 Кри/Сталунка Георгиева

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "12...34":

    Ндаааа де

    10:11 09.06.2026

  • 6 Да попитам

    4 0 Отговор
    От там ли идва израза п...кати Ленина ,ура ми Янко..

    10:16 09.06.2026

  • 7 Лопата Орешник

    5 4 Отговор
    Да , останал е в миналото, само най мощната икономика и няколко милиарда души засяга! Не е кой знае кво!!

    10:17 09.06.2026

  • 8 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тито":

    Вярно е, важи и за демокрацията.

    10:22 09.06.2026

  • 9 Нашите русофили

    2 4 Отговор
    да заминават към Индия! И без това са ни братчеди!

    10:40 09.06.2026

  • 10 Сандо

    2 0 Отговор
    Ние пък сме неолиберали,соросоиди и евроатлантици и ще унищожим света!Ако не успеем,ще умрем от глад защото не искаме да работим и няма да има кой да ни хрантути.И въобще:те нека си живеят в комунизма,при нас всичко е бангаранга.

    10:52 09.06.2026

  • 11 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    Абе хората са си направили някаква комуна,добре са се организирали и си водят приличен живот,нещо което не всички в Индия имат.Дано от много четене на комунистическа литература не решат да правят световна ревоюция,че милиардерите по света веднага ще организират поредната световна война.

    Коментиран от #13

    10:54 09.06.2026

  • 12 Българите се прецакахме

    5 0 Отговор
    Едно време мизерните виетнамцш идваха в България да се учат на занаят и идеология. Ние българите (правителствата) си ги затрихме и двете неща, което съсипа икономиката и 36 години сме в епохален упадък (не слушайте ГЕРБСДСБСППДБДПС колко били хубаво ни управлявали) отидете се разходете из България да видите какъв упадък е, все едно живеем върху руините на изгубена цивилизация.

    И отидете в комунистически Виетнам сега, за да видите каквж значи разцвет. Аз бях по тази нова година. Един стар виетнамец знаеше български и ни попита много ли е станала по-хубава България, защото преди 40 години му се сторила прекрасна. Жена ми после се разплака от мъка.

    Все пак те успяха да победят Америка, а ние загубихме от тях. Може би това е разликата, а не идеалите.

    Коментиран от #15

    10:56 09.06.2026

  • 13 няма нужда

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    от световна революция, капитализмът се разпада пред очите ни, а комунистически Китай зае мястото на капиталистическия хегемон. Маркс се оказа прав. Системата, която поставя човека на първо място по значимост, е комунистическа, а тази, която поставя на първо място парите, е капиталистическа. Парите не водят до хуманност и цивилизовано отношение към света, а водят до войни и безогледна експлоатация на човешки същества и природни ресурси. Срамно е цивилизовани същества да предпочитат капиталистическата система. Темата е дълга и не е за форум, който разбрал, разбрал.

    11:12 09.06.2026

  • 14 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тито":

    Кое му е хубавото на комунизма като идеология? Той приравнява умните и глупавите, предприемчивите и страхливите, работливите и мързеливите. Това убива личната мотивация и спира прогреса. Дори в природата има конкуренция, която води до еволюция. Комунизмът е в разрес с тези основни принципи. Той е удобен за глупавите, страхливите и мързеливите. Само такива си мечтаят за комунизъм.

    11:14 09.06.2026

  • 15 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българите се прецакахме":

    Знаеш ли каква е разликата между България и Виетнам сега? Ти, обикновеният Българин, ходиш във Виетнам на почивка, а обикновеният виетнамец не може да си покаже носа от Виетнам, защото е беден. Толкова за това къде е по-хубаво. Не си мисли, че за няколко дни си разгледал цял Виетнам. И в България има безброй места, които за туристите изглеждат като рай.

    Коментиран от #17, #18, #19

    11:18 09.06.2026

  • 16 Глюпости , БАЙХ@ЙМАН

    0 0 Отговор
    Сталин и "демократични права" .. 😀

    11:25 09.06.2026

  • 17 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Я не циган , я от Виетнам ... реплика от виетнамец ..

    11:28 09.06.2026

  • 18 да бе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    По света пътуват не повече от 15% от българите. Останалите 85% не могат да си платят сметките, какво остана да планират пътуване в чужбина. А, ако планират, това е да отидат да работят в чужбина, не да си карат почивката. А и като пътуваш из чужбина, какво? По-умен и по-красив ли ставаш? За нормалните хора е важно да имат сигурност - дом, работа, постоянни доходи, безплатно образование, безплатно здравеопазване и ниска престъпност. Това е достатъчно да живееш спокойно и да отглеждаш децата си. Така беше у нас преди 1989 г. - нямаше бездомници, нямаше хора, ровещи в контейнера, нямаше умиращи пред болниците или изписвани от болницата в кома, защото е изтекла клиничната пътека, нямаше родители, които обикаляха да просят пари, за да спасят децата си. Затова комунизмът няма алтернатива, защото безмилостната джунгла на капитализма не може да бъде алтернатива.

    11:49 09.06.2026

  • 19 Мижи да та лажем

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Икономиката на България е сигурно колкото тази на малък индийски град.

    Но пък за сметка на това имаме банани целогодишно, както и в Индия.

    Единственият ни плюс е, че сме в клуба на богатите и цените ни вече са като в Швейцария. Това в Индия никога няма да се случи.

    Във Виетнам не съм ходил, но предполагам, че са ни изпреварили с 30 години, понеже ние вървим назад, а те напред, та ако сме били преди тях, а сега сме зад себе си, то те ас доста напред. Причината едва ли е комунизма, а по-вероятно липсата на български политици.

    11:58 09.06.2026

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