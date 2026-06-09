Ким и Си обещаха нова ера в отношенията между Северна Корея и Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и китайският президент Си Дзинпин се споразумяха да разширят сътрудничеството между двете държави в различни сфери и да поставят началото на нов етап в двустранните отношения, предаде южнокорейската агенция Йонхап, предава News.bg.

Споразумението беше постигнато по време на срещата на върха в Пхенян на 8 юни. Двамата лидери се договориха да поставят приятелските отношения между Северна Корея и Китай на „по-солидна основа“ и да разширят сътрудничеството в политиката, икономиката, културата и други области.

Ким Чен Ун и Си Дзинпин се съгласиха да засилят стратегическата комуникация чрез посещения на високо равнище между двете партии и държави, с цел да открият нова глава в развитието на отношенията между Пхенян и Пекин. Двете страни потвърдиха и ангажимента си взаимно да подкрепят своя суверенитет, сигурност и интереси за развитие.

Ким заяви, че укрепването на връзките с Китай е стратегически приоритет за Северна Корея и подчерта решимостта си да задълбочи двустранното сътрудничество.

„Пхенян ще направи всичко възможно, за да укрепи двустранните отношения в модел на отношенията между социалистическите държави и в неизменно специални, истински и солидни стратегически отношения“, отбеляза севернокорейският лидер.

Той също така посочи, че изборът на Си Дзинпин да посети Пхенян при първата си задгранична визита за годината показва значението, което Китай отдава на отношенията със Северна Корея.

Посещението на китайския президент идва в момент, когато двете държави се стремят да активизират двустранните си връзки, които според наблюдатели останаха на по-заден план заради засиленото сътрудничество между Пхенян и Москва. Последната среща между Ким и Си се състоя в Пекин през септември 2025 г.

От своя страна Си Дзинпин потвърди подкрепата на Китай за Северна Корея и заяви, че Пекин е готов да защитава общите интереси на двете страни независимо от международната обстановка.

Двамата лидери се договориха да разширят политическия, икономическия и културния обмен и да засилят комуникацията чрез редовни контакти на високо ниво.

Темата за ядрената програма на Северна Корея обаче не беше засегната в официалната информация за разговорите. При последното си посещение в Пхенян през 2019 г. Си Дзинпин заяви, че Китай ще работи за денуклеаризацията на Корейския полуостров.

В рамките на визитата Ким Чен Ун и Си Дзинпин поднесоха цветя пред Кулата на приятелството - паметник в чест на китайските войници, сражавали се заедно със севернокорейските сили по време на Корейската война. Двамата лидери бяха придружени от съпругите си Ри Сол-джу и Пен Лиюан.

Те посетиха и Централната академия за лидерство на управляващата Корейска работническа партия, където присъстваха на курс, посветен на отношенията между Северна Корея и Китай, и засадиха дърво като символ на приятелството между двете държави.

Очаква се Си Дзинпин да отпътува за Китай по-късно днес.