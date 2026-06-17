Германия и Полша ще подпишат споразумение в областта на отбраната

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира днес да посети Варшава, за да подпише споразумение в областта на отбраната с Полша, съобщи ДПА, предаде БТА.
Според германското правителство споразумението подчертава интеграцията на двете страни в НАТО и ЕС и потвърждава ангажимента им за взаимна помощ.
Полша и Германия също така възнамеряват да си сътрудничат по-тясно в областта на развитието на военните способности и в рамките на отбранителната промишленост. Планират се и съвместни учения.
Подписването във Варшава съвпада с 35-ата годишнина от сключването на германско-полския Договор за добросъседство от 1991 г.
По същото време в Берлин са насрочени дискусии относно състоянието на политическите връзки и по-нататъшното им развитие. Външният министър Йохан Вадефул и неговият полски колега Радослав Шикорски участват в германско-полския форум в Берлин.
Докато САЩ обмислят частично намаляване на военното си присъствие в Европа, Полша е нетърпелива да гарантира, че основните европейски съюзници ще поемат по-голяма роля в защитата на източния фланг на континента, посочва Асошиейтед прес. Германия търси партньори, докато се стреми да съживи Бундесвера след десетилетия на пренебрегване, с амбициите да изгради най-силната конвенционална армия от европейската страна на НАТО -- усилие, което ще я превърне в централен стълб на европейската отбрана през следващите години.
Споразумението за отбрана ще включва планове за защита на региона на Балтийско море и подробности относно сътрудничеството в областта на военната мобилност и инфраструктура, киберотбраната и новите технологии.
За разлика от двустранните договори, които Германия и Полша са подписали с Франция и Обединеното кралство през последните години, полско-германското споразумение е междуведомствено, фокусирано върху практическите аспекти на военното сътрудничество и не включва политически декларации за взаимна отбрана, каквито включват двустранните договори. На въпрос през юни от полското радио "Тройка" защо Полша не подписва подобен договор с Германия, полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че президентът Карол Навроцки, който дойде на власт с подкрепата на национално-консервативната партия "Право и справедливост", никога няма да се съгласи на това. "Тук щеше да настане ад", ако беше подписан германско-полски договор, каза Сикорски.
Когато "Право и справедливост" беше на власт, правителството поиска 1,3 трилиона долара репарации от Германия заради окупацията на Полша през Втората световна война – искане, което Берлин отхвърли, припомня АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:42 17.06.2026
2 Пич
Коментиран от #4, #5
09:44 17.06.2026
3 Ами нато
09:45 17.06.2026
4 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
До коментар #2 от "Пич":Това е съветската история, нямаща нищо общо с истината.
Хитлер и Сталин започват ВСВ, като искат да си поделят Европа и започват с Полша ...
Коментиран от #10
09:46 17.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":поляците предизвикали германците,,...мислих те за копейка с 1 ниво над другите
Коментиран от #7
09:47 17.06.2026
6 провинциалист
09:52 17.06.2026
7 Пич
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На тебе ще ти отговоря, защото и аз те мисля за едно ниво над паветниците! Питай си ИИ, каква е причината за нахлуването на Германия, и в кой спорен град, поляците започват да правят с германците, както Украинците в Донбас! Но после не казвай на паветниците, нека си останат необразовани!!!
Коментиран от #12
09:53 17.06.2026
8 Хмм
09:56 17.06.2026
9 Добре
09:57 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Русшия утече у кАнала
Защо се въоражават
09:58 17.06.2026
12 УжасТ
До коментар #7 от "Пич":Пактът „Рибентроп – Молотов“ подписан на 23 август 1939 г. .....
Подялбата на Полша: Двете тоталитарни държави си разделят Полша, с което на 1 септември 1939 г. започва Втората световна война.
.....
Рибентроп заява: „Когато пристигнах в Москва през 1939 г. при маршал Сталин, той обсъди с мен невъзможността за мирно уреждане на германско-полския конфликт в рамките на Пакта Келог-Бриан и ми даде да разбера, че ако той не получи половината от Полша и балтийските страни, без литовското пристанище Либава, веднага може да се върне обратно“.
Териториалното разделяне на Полша между СССР и Германия завършва на 28 септември 1939 г. с подписването на Договор за дружба и граници между СССР и Германия.
На 30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия.
През 1940 г. Червената армия, в разрез с предварителните договорености за сферите на влияние, навлиза в балтийските държави Литва, Латвия и Естония и те са анексирани към СССР. Същата съдба имат Бесарабия и Северна Буковина.
Коментиран от #13, #14
10:08 17.06.2026
13 Хм Хм
До коментар #12 от "УжасТ":Тъкмо мислех да пиша същото, сега мурзите ще ти кажат "Е да, ама...".
10:16 17.06.2026
14 Пич
До коментар #12 от "УжасТ":УжасТ е, че типично паветнически нищо не схващаш!!! Говориш за продължението!!! Върни се преди това, и разбери каква е била причината, та Германия да поиска да унищожи Полша, и да си я подели със Русия!!! И какво са подписвали Полша и Германия, преди Молотов - Рибентроп!!!
А сега - илитератите ми станахте скучни, и ме отегчихте!!!
Коментиран от #15
10:17 17.06.2026
15 Хм Хм
До коментар #14 от "Пич":"Историческият консенсус е категоричен: Полша не е извършвала военни или стратегически действия, които обективно да провокират или да оправдават нападението на нацистка Германия на 1 септември 1939 г."
Има искания от страна на Хитлер за анексиране на град Данциг (Гданск) към Третия райх, както и изграждане на магистрала и жп линия през полския коридор, които да свържат Източна Прусия с останалата част от Германия. Полша отказва и това вбесява Хитлер.
С други думи - тезата ти е измишльотина в стил Путин.
10:27 17.06.2026