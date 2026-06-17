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Германия и Полша ще подпишат споразумение в областта на отбраната

Германия и Полша ще подпишат споразумение в областта на отбраната

17 Юни, 2026 09:41 594 15

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Споразумението за отбрана ще включва планове за защита на региона на Балтийско море

Германия и Полша ще подпишат споразумение в областта на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира днес да посети Варшава, за да подпише споразумение в областта на отбраната с Полша, съобщи ДПА, предаде БТА.

Според германското правителство споразумението подчертава интеграцията на двете страни в НАТО и ЕС и потвърждава ангажимента им за взаимна помощ.

Полша и Германия също така възнамеряват да си сътрудничат по-тясно в областта на развитието на военните способности и в рамките на отбранителната промишленост. Планират се и съвместни учения.

Подписването във Варшава съвпада с 35-ата годишнина от сключването на германско-полския Договор за добросъседство от 1991 г.

По същото време в Берлин са насрочени дискусии относно състоянието на политическите връзки и по-нататъшното им развитие. Външният министър Йохан Вадефул и неговият полски колега Радослав Шикорски участват в германско-полския форум в Берлин.

Докато САЩ обмислят частично намаляване на военното си присъствие в Европа, Полша е нетърпелива да гарантира, че основните европейски съюзници ще поемат по-голяма роля в защитата на източния фланг на континента, посочва Асошиейтед прес. Германия търси партньори, докато се стреми да съживи Бундесвера след десетилетия на пренебрегване, с амбициите да изгради най-силната конвенционална армия от европейската страна на НАТО -- усилие, което ще я превърне в централен стълб на европейската отбрана през следващите години.

Споразумението за отбрана ще включва планове за защита на региона на Балтийско море и подробности относно сътрудничеството в областта на военната мобилност и инфраструктура, киберотбраната и новите технологии.

За разлика от двустранните договори, които Германия и Полша са подписали с Франция и Обединеното кралство през последните години, полско-германското споразумение е междуведомствено, фокусирано върху практическите аспекти на военното сътрудничество и не включва политически декларации за взаимна отбрана, каквито включват двустранните договори. На въпрос през юни от полското радио "Тройка" защо Полша не подписва подобен договор с Германия, полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че президентът Карол Навроцки, който дойде на власт с подкрепата на национално-консервативната партия "Право и справедливост", никога няма да се съгласи на това. "Тук щеше да настане ад", ако беше подписан германско-полски договор, каза Сикорски.

Когато "Право и справедливост" беше на власт, правителството поиска 1,3 трилиона долара репарации от Германия заради окупацията на Полша през Втората световна война – искане, което Берлин отхвърли, припомня АП.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    15 1 Отговор
    АБЕ ТЕ И 40-ТА БЯХА ПОДПИСАЛИ....

    09:42 17.06.2026

  • 2 Пич

    16 1 Отговор
    Устойчиви малоумнци!!! С предишното си споразумение запалиха втората световна война!!! Нали знаете историята - поляците предизвикват Германия да нахлуе, за да защити гражданите си!!!

    Коментиран от #4, #5

    09:44 17.06.2026

  • 3 Ами нато

    8 0 Отговор
    Или всеки да се спасява

    09:45 17.06.2026

  • 4 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това е съветската история, нямаща нищо общо с истината.
    Хитлер и Сталин започват ВСВ, като искат да си поделят Европа и започват с Полша ...

    Коментиран от #10

    09:46 17.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    поляците предизвикали германците,,...мислих те за копейка с 1 ниво над другите

    Коментиран от #7

    09:47 17.06.2026

  • 6 провинциалист

    4 0 Отговор
    Като се има предвид, че Полша през 1938 е агресирала чехословашката област Заолзие, заглавието може да се пренапише така: "Агресорът и отсамния агресор ще подпишат договор за отбрана срещу оттатъшния агресор"...

    09:52 17.06.2026

  • 7 Пич

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На тебе ще ти отговоря, защото и аз те мисля за едно ниво над паветниците! Питай си ИИ, каква е причината за нахлуването на Германия, и в кой спорен град, поляците започват да правят с германците, както Украинците в Донбас! Но после не казвай на паветниците, нека си останат необразовани!!!

    Коментиран от #12

    09:53 17.06.2026

  • 8 Хмм

    8 0 Отговор
    как всичко се повтаря, Полша е една от първите, кото подписват пакт за ненападение с хитлеристка Германия, после Полша си поделя с Германия Чехословакия, а Мюнхенското споразумение закрепя тази подялба и ливидирането на Чехословакия като държава, за което Чембърлейн е награден с кралски орден, после Полша участва с 500 хиляди полски войнижи (половин милион) в хитлеристката армия за ликвидирането на евреите

    09:56 17.06.2026

  • 9 Добре

    7 1 Отговор
    Такава е предисторията и на ВСВ - договор между Полша и Германия - пакт Пилсудски Хитлер. И после ...

    09:57 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русшия утече у кАнала

    1 6 Отговор
    Украйна я попиля
    Защо се въоражават

    09:58 17.06.2026

  • 12 УжасТ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Пактът „Рибентроп – Молотов“ подписан на 23 август 1939 г. .....
    Подялбата на Полша: Двете тоталитарни държави си разделят Полша, с което на 1 септември 1939 г. започва Втората световна война.
    .....
    Рибентроп заява: „Когато пристигнах в Москва през 1939 г. при маршал Сталин, той обсъди с мен невъзможността за мирно уреждане на германско-полския конфликт в рамките на Пакта Келог-Бриан и ми даде да разбера, че ако той не получи половината от Полша и балтийските страни, без литовското пристанище Либава, веднага може да се върне обратно“.
    Териториалното разделяне на Полша между СССР и Германия завършва на 28 септември 1939 г. с подписването на Договор за дружба и граници между СССР и Германия.
    На 30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия.
    През 1940 г. Червената армия, в разрез с предварителните договорености за сферите на влияние, навлиза в балтийските държави Литва, Латвия и Естония и те са анексирани към СССР. Същата съдба имат Бесарабия и Северна Буковина.

    Коментиран от #13, #14

    10:08 17.06.2026

  • 13 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    Тъкмо мислех да пиша същото, сега мурзите ще ти кажат "Е да, ама...".

    10:16 17.06.2026

  • 14 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "УжасТ":

    УжасТ е, че типично паветнически нищо не схващаш!!! Говориш за продължението!!! Върни се преди това, и разбери каква е била причината, та Германия да поиска да унищожи Полша, и да си я подели със Русия!!! И какво са подписвали Полша и Германия, преди Молотов - Рибентроп!!!
    А сега - илитератите ми станахте скучни, и ме отегчихте!!!

    Коментиран от #15

    10:17 17.06.2026

  • 15 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    "Историческият консенсус е категоричен: Полша не е извършвала военни или стратегически действия, които обективно да провокират или да оправдават нападението на нацистка Германия на 1 септември 1939 г."
    Има искания от страна на Хитлер за анексиране на град Данциг (Гданск) към Третия райх, както и изграждане на магистрала и жп линия през полския коридор, които да свържат Източна Прусия с останалата част от Германия. Полша отказва и това вбесява Хитлер.
    С други думи - тезата ти е измишльотина в стил Путин.

    10:27 17.06.2026

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