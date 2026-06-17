Отговорност за сигурността на континента! Европейските съюзници увеличават военния си принос към НАТО

Европейските съюзници в НАТО са увеличили броя на силите и способностите, които могат да предоставят на Алианса при криза, след като Съединените щати са намалили своя принос, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
По думите му европейските държави са предприели стъпки за компенсиране на част от американските способности, след като Вашингтон е уведомил съюзниците миналия месец за решение да свие набора от военни ресурси, които са на разположение на НАТО в случай на криза.
Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса.
Изявлението на Рюте идва на фона на засилените усилия на европейските членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци редица държави обявиха нови инвестиции във въоръжените си сили, включително в противовъздушна отбрана, боеприпаси, логистика и способности за бързо разгръщане.
Генералният секретар на НАТО не уточни кои точно американски способности ще бъдат намалени и кои европейски държави са поели допълнителни ангажименти, но подчерта, че съюзниците са реагирали активно на промяната.
Темата се разглежда като част от по-широкия процес на адаптиране на НАТО към новата стратегическа среда и стремежа на европейските съюзници да намалят зависимостта си от военните ресурси на САЩ, без това да отслабва способността на Алианса да реагира при кризи и заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Членовед 🍌
(с) Радой Ралин
Коментиран от #5, #8
15:14 17.06.2026
2 реалистъ
Оказа се по-вреден за Русия дори от Горбачев.
Коментиран от #10
15:15 17.06.2026
3 az СВО Победа 81
Сбогом НАТО! 🤣
15:19 17.06.2026
4 Боко
Взимат ни изработеното и си го делят🤮
Явна,узаконена кражба , докато спим👌
Да ви запалят свещи с тези пари.
15:20 17.06.2026
5 Тъповед
До коментар #1 от "Членовед 🍌":А ти се мислиш за умен, а всъщност - не си!
15:21 17.06.2026
6 демек разбрахме
зарди военния си принос към НАТО
играейки по гайдата на бай дончо
да купуват прескъпи сащ оръжия
15:27 17.06.2026
7 Къде са 42
Коментиран от #9, #12
15:28 17.06.2026
8 всъщност е циганин
До коментар #1 от "Членовед 🍌":цъкача Членовед 🍌
за другите не е така
15:28 17.06.2026
9 някой открадна ли ги тези 42 милиарда
До коментар #7 от "Къде са 42":амче да питат преизбирачите на тикви
чобанина си тикван
15:30 17.06.2026
10 Атина Палада
До коментар #2 от "реалистъ":Ама как де не е силно Натото,като гони два дена в Полша едни детски дронове от Джъмбо и накрая удари къщата на едни хорица ха ха ха Това е голема сила ха ха ха
Коментиран от #13
15:31 17.06.2026
11 Добри новини
Недостигът на гориво вече е стигнал до 53 региона на блатната федерация, а по бензиностанциите започват да приличат повече на купонна система, отколкото на енергийна свръхсила.
🤣В 18 региона вече има лимит до 50 литра на зареждане. В други десетки горивото ту го има, ту го няма. На практика всяка четвърта бензиностанция в Русия вече работи с някакви ограничения.
Най-интересното е, че причината не я посочват украински блогъри или западни анализатори. Всички сочат към едно и също - поредицата удари по рафинерии, нефтобази и горивна инфраструктура.
Преди време ни обясняваха как Русия имала неизчерпаеми ресурси. Оказа се, че ресурсът е едно, а способността да го преработиш и доставиш до колонката е съвсем друго 🙂
От Москва до Далечния изток все повече хора научават по трудния начин, че когато рафинериите започнат да горят, накрая бензинът изчезва от колонката.🔥
15:34 17.06.2026
12 Атина Палада
До коментар #7 от "Къде са 42":ЕЦБ ги прибира...Никой в България не ги е откраднал...Откраднаха ги Банкстерите от ЕЦБ ,напечатиха още евраци и нашите милиарди ,спасиха Франция от фалита..
15:35 17.06.2026
13 ГРУ гайтанджиева
До коментар #10 от "Атина Палада":Нещо като Орешниците, точност +- 100 км. .... ако изобщо литне ,,,
15:38 17.06.2026
14 РЮТЕТО НИ ПАЗИ
15:48 17.06.2026