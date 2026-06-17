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Отговорност за сигурността на континента! Европейските съюзници увеличават военния си принос към НАТО

Отговорност за сигурността на континента! Европейските съюзници увеличават военния си принос към НАТО

17 Юни, 2026 15:13 662 14

  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • марк рюте-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса

Отговорност за сигурността на континента! Европейските съюзници увеличават военния си принос към НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските съюзници в НАТО са увеличили броя на силите и способностите, които могат да предоставят на Алианса при криза, след като Съединените щати са намалили своя принос, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му европейските държави са предприели стъпки за компенсиране на част от американските способности, след като Вашингтон е уведомил съюзниците миналия месец за решение да свие набора от военни ресурси, които са на разположение на НАТО в случай на криза.

Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса.

Изявлението на Рюте идва на фона на засилените усилия на европейските членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци редица държави обявиха нови инвестиции във въоръжените си сили, включително в противовъздушна отбрана, боеприпаси, логистика и способности за бързо разгръщане.

Генералният секретар на НАТО не уточни кои точно американски способности ще бъдат намалени и кои европейски държави са поели допълнителни ангажименти, но подчерта, че съюзниците са реагирали активно на промяната.

Темата се разглежда като част от по-широкия процес на адаптиране на НАТО към новата стратегическа среда и стремежа на европейските съюзници да намалят зависимостта си от военните ресурси на САЩ, без това да отслабва способността на Алианса да реагира при кризи и заплахи.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Членовед 🍌

    3 4 Отговор
    ...българин всъщност е циганин.
    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #5, #8

    15:14 17.06.2026

  • 2 реалистъ

    2 13 Отговор
    Западният агент Путин разшири НАТО и го направи по-силно.
    Оказа се по-вреден за Русия дори от Горбачев.

    Коментиран от #10

    15:15 17.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    10 0 Отговор
    Накратко:

    Сбогом НАТО! 🤣

    15:19 17.06.2026

  • 4 Боко

    5 0 Отговор
    Как го увеличават?!
    Взимат ни изработеното и си го делят🤮
    Явна,узаконена кражба , докато спим👌
    Да ви запалят свещи с тези пари.

    15:20 17.06.2026

  • 5 Тъповед

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Членовед 🍌":

    А ти се мислиш за умен, а всъщност - не си!

    15:21 17.06.2026

  • 6 демек разбрахме

    7 0 Отговор
    Европейските мишоци увеличават дълговете си обедняват народите си
    зарди военния си принос към НАТО
    играейки по гайдата на бай дончо
    да купуват прескъпи сащ оръжия

    15:27 17.06.2026

  • 7 Къде са 42

    6 0 Отговор
    Милиарда евро на БНБ.защо вземаме заем.някой открадна ли ги тези 42 милиарда евро

    Коментиран от #9, #12

    15:28 17.06.2026

  • 8 всъщност е циганин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Членовед 🍌":

    цъкача Членовед 🍌

    за другите не е така

    15:28 17.06.2026

  • 9 някой открадна ли ги тези 42 милиарда

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къде са 42":

    амче да питат преизбирачите на тикви
    чобанина си тикван

    15:30 17.06.2026

  • 10 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "реалистъ":

    Ама как де не е силно Натото,като гони два дена в Полша едни детски дронове от Джъмбо и накрая удари къщата на едни хорица ха ха ха Това е голема сила ха ха ха

    Коментиран от #13

    15:31 17.06.2026

  • 11 Добри новини

    0 7 Отговор
    ⛽️ Украинските санкции отчитат нов успех 😏
    Недостигът на гориво вече е стигнал до 53 региона на блатната федерация, а по бензиностанциите започват да приличат повече на купонна система, отколкото на енергийна свръхсила.
    🤣В 18 региона вече има лимит до 50 литра на зареждане. В други десетки горивото ту го има, ту го няма. На практика всяка четвърта бензиностанция в Русия вече работи с някакви ограничения.
    Най-интересното е, че причината не я посочват украински блогъри или западни анализатори. Всички сочат към едно и също - поредицата удари по рафинерии, нефтобази и горивна инфраструктура.
    Преди време ни обясняваха как Русия имала неизчерпаеми ресурси. Оказа се, че ресурсът е едно, а способността да го преработиш и доставиш до колонката е съвсем друго 🙂
    От Москва до Далечния изток все повече хора научават по трудния начин, че когато рафинериите започнат да горят, накрая бензинът изчезва от колонката.🔥

    15:34 17.06.2026

  • 12 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къде са 42":

    ЕЦБ ги прибира...Никой в България не ги е откраднал...Откраднаха ги Банкстерите от ЕЦБ ,напечатиха още евраци и нашите милиарди ,спасиха Франция от фалита..

    15:35 17.06.2026

  • 13 ГРУ гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Нещо като Орешниците, точност +- 100 км. .... ако изобщо литне ,,,

    15:38 17.06.2026

  • 14 РЮТЕТО НИ ПАЗИ

    0 0 Отговор
    Нема да се плашите.

    15:48 17.06.2026

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