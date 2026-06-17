Отговорност за сигурността на континента! Европейските съюзници увеличават военния си принос към НАТО

Европейските съюзници в НАТО са увеличили броя на силите и способностите, които могат да предоставят на Алианса при криза, след като Съединените щати са намалили своя принос, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му европейските държави са предприели стъпки за компенсиране на част от американските способности, след като Вашингтон е уведомил съюзниците миналия месец за решение да свие набора от военни ресурси, които са на разположение на НАТО в случай на криза.

Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса.

Изявлението на Рюте идва на фона на засилените усилия на европейските членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци редица държави обявиха нови инвестиции във въоръжените си сили, включително в противовъздушна отбрана, боеприпаси, логистика и способности за бързо разгръщане.

Генералният секретар на НАТО не уточни кои точно американски способности ще бъдат намалени и кои европейски държави са поели допълнителни ангажименти, но подчерта, че съюзниците са реагирали активно на промяната.

Темата се разглежда като част от по-широкия процес на адаптиране на НАТО към новата стратегическа среда и стремежа на европейските съюзници да намалят зависимостта си от военните ресурси на САЩ, без това да отслабва способността на Алианса да реагира при кризи и заплахи.