Трагедия в Сидни: 58-годишен уби на място с автомобила си братче и сестриче на 1 и 5 години ВИДЕО

Две малки деца загинаха, след като лек автомобил (SUV) се вряза в детска количка в югозападния квартал Кабрамата в Сидни, предаде smh.com.au.

По информация от полицията на Нов Южен Уелс, разследваща трагичния инцидент, загиналите са братче и сестриче – Катрин (на 5 години) и Хари (на 1 година). Те са били ударени, докато майка им ги е прибирала у дома от училище.

Въпреки спешното им транспортиране до детската болница в Уестмийд, те са починали от тежките си наранявания. 33-годишната майка Сок Рам е бутала количката в момента на удара. Тя се е отървала с леки физически наранявания, но е в състояние на тежък шок.

Катастрофата е станала на кръстовището на улиците „Гилбърт“ и „Джоузеф“ в Кабрамата, в близост до натоварения Cumberland Highway. Интендантът Тимъти Калман определи действията на свидетелите като „феноменални“. Веднага след сблъсъка случайни минувачи и шофьори са спрели, заедно са обърнали джипа настрани, за да извадят едно от децата, заклещено под гумите, и веднага са започнали да оказват първа помощ и изкуствено дишане до пристигането на линейките.

Автомобилът е бил управляван от 56-годишен мъж, който не е пострадал при сблъсъка. Той е бил задържан на място и отведен в болница за задължителни кръвни тестове за алкохол и наркотици. Към момента той е освободен без повдигнати обвинения, докато Специализираното звено за разследване на катастрофи изяснява точните причини за инцидента. Все още се проучва дали количката е била на тротоара, на пешеходна пътека или на пътното платно в момента на сблъсъка.

Въпреки неописуемата трагедия, съкрушените родители Вунди Та и Сок Рам направиха изявление пред медиите, в което споделиха, че вече са простили на шофьора. Бащата заяви, че гневът няма да върне децата му и призова всички шофьори по пътищата да бъдат изключително внимателни. Местната общност в Сидни започна благотворителна кампания за подпомагане на семейството, която събра десетки хиляди долари само за броени часове.