Над 80 горски пожара за два дни в Гърция, започват масови проверки на имоти

Гръцките противопожарни служби са се борили с над 80 пожара само в рамките на последните 48 часа, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Според официалните данни през уикенда са избухнали общо 83 пожара в земеделски земи и горски райони в различни части на страната, предава БТА.

Въпреки големия брой инциденти, няма информация за пострадали хора. Властите обаче са задържали седем души за причиняване на пожари по непредпазливост, като разследванията по отделните случаи продължават.

Гръцките институции водят активна кампания срещу нарушенията на противопожарните правила. От началото на годината до момента са извършени 111 ареста, свързани с непредпазливи действия в пожароопасни райони или с умишлени палежи. Освен това са наложени 449 административни санкции на обща стойност близо 470 000 евро.

Днешният ден е и крайният срок, в който собствениците на имоти трябва да изпълнят законовите изисквания за почистване и обезопасяване на терените си с цел ограничаване на риска от пожари. Те са задължени да подадат декларации, удостоверяващи, че са предприели необходимите мерки за премахване на суха растителност, отпадъци и други потенциално опасни материали.

До момента чрез специалната електронна платформа на Министерството на климатичната криза и гражданската защита са подадени около 610 000 декларации. От утре започват мащабни проверки за установяване на спазването на изискванията.

Санкциите за нарушения са сериозни. При липса на необходимите превантивни действия собствениците могат да бъдат глобени с до 2000 евро. Ако бъде установено, че подадената декларация съдържа неверни данни, глобата може да достигне 5000 евро. Законодателството предвижда и наказание лишаване от свобода за срок от най-малко пет месеца.

Гърция е сред европейските държави, които ежегодно са най-силно застрашени от мащабни горски пожари. Съчетанието от продължителни горещини, сух климат и силни ветрове създава условия за бързо разпространение на огъня и затруднява работата на спасителните екипи.

По данни на гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита, изминалото лято е било едно от най-тежките по отношение на пожарите през последните десетилетия. Огнените стихии са унищожили над девет милиона декара площи, а до август 2025 година в страната са били регистрирани около 6000 пожара.

Заради нарастващите рискове властите са предприели допълнителни мерки още преди началото на активния летен сезон. Тази година в наблюдението на пожароопасните райони ще участват повече от 100 дрона, оборудвани със системи за ранно откриване на огнища. Термокамери ще следят критични зони и ще помагат за бързото локализиране на потенциални опасности.

Пожарната служба ще разполага с близо 4000 специализирани автомобила, както и с 85 самолета и хеликоптера за въздушно гасене на пожари. За защитата на стратегически обекти, включително летища и важна инфраструктура, ще бъдат използвани и модерни противопожарни машини от типа PANTHER 6x6, предназначени за бърза реакция при извънредни ситуации.

Гърция е една от най-посещаваните туристически дестинации от българските граждани през летния сезон, поради което развитието на пожарната обстановка в страната представлява пряк интерес и за България. При големи пожари в близост до туристически райони българските институции и Министерството на външните работи традиционно публикуват препоръки към пътуващите и следят за евентуално засегнати български граждани.

Повишеният риск от горски пожари е актуален и за България през летните месеци. Подобно на Гърция, страната ни е изправена пред предизвикателства, свързани с високите температури, засушаването и опасността от бързо разпространение на огъня в горски и земеделски райони. Затова опитът на гръцките власти в областта на превенцията, ранното откриване и санкционирането на нарушенията се следи внимателно и от българските служби за пожарна безопасност.