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Найджъл Фарадж настоя за предсрочни избори след оставката на Киър Стармър

Найджъл Фарадж настоя за предсрочни избори след оставката на Киър Стармър

22 Юни, 2026 16:55 783 14

  • найджъл фарадж-
  • великобритания-
  • киър стармър-
  • оставка

Лидерът на Reform UK призова за нов мандат от избирателите и заяви, че страната не може да продължава в условия на политическа несигурност

Найджъл Фарадж настоя за предсрочни избори след оставката на Киър Стармър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Reform UK Найджъл Фарадж призова за провеждането на предсрочни парламентарни избори във Великобритания след оставката на министър-председателя Киър Стармър, предава Фокус.

В публикация в платформата Substack Фарадж заяви, че страната не може да продължава да преминава „от криза към криза“ и че е необходим нов мандат от британските избиратели. Според него доверието в политическата система е отслабнало и наследникът на Стармър трябва възможно най-скоро да свика общи избори.

Фарадж посочва, че политическите лидери губят подкрепа, когато не изпълняват обещанията, с които са спечелили доверието на избирателите. Той заявява, че гражданите не приемат да бъдат подвеждани след изборите и подчертава, че политиката се основава на доверие между управляващи и избиратели.

В публикацията си лидерът на Reform UK отбелязва, че Великобритания не може да си позволи продължителен период на политическа несигурност и настоява, че единственото решение е възможно най-бързото провеждане на парламентарни избори.

Фарадж коментира и възможните наследници на Стармър, като спомена името на Анди Бърнъм, който вече обяви намерение да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия.

Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно от европейските партньори, включително България. Всяка промяна в британското управление може да има отражение върху сътрудничеството в сферата на сигурността, икономиката и международните отношения, особено в рамките на партньорството между Великобритания и европейските държави.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Справедливо.

    16:36 22.06.2026

  • 2 Атина Палада

    13 1 Отговор
    И Господ да слезе,не може да помогне на халифата:) Там положението е неспасяемо.

    16:37 22.06.2026

  • 3 Найджъл намириса властта

    9 1 Отговор
    Ако му се вържат, току виж се сбъднала мечтата му да стане премиер. Тогава бъркотията в Кралството ще стане тотална. Почвам да се чудя, дали Зеления не е агент на Путин, който ще докара Европа до пълно разорение и хаос.

    Коментиран от #8

    16:40 22.06.2026

  • 4 Механик

    4 1 Отговор
    Уудрий якоо Стар Мъррра с Фаража !

    17:00 22.06.2026

  • 5 Чий е кРадев ?

    0 9 Отговор
    "Фарадж посочва, че политическите лидери губят подкрепа, когато не изпълняват обещанията, с които са спечелили доверието на избирателите. Той заявява, че гражданите не приемат да бъдат подвеждани след изборите и подчертава, че политиката се основава на доверие между управляващи и избиратели."

    кРадев, това и за тебе се отнася.

    17:03 22.06.2026

  • 6 Анонимен

    5 1 Отговор
    Англичаните няма да се успокоят, докато на власт не дойде някой, който ще затвори границите и ще депортира мигрантските банди. Някой като Тръмп. И ако не изберат по-умерения Фараж, ще им се наложи да ги управлява Томи Робинсън.

    Коментиран от #10

    17:03 22.06.2026

  • 7 ГутГут

    4 3 Отговор
    То нали тоя петел ги извади от ЕС. Пак да му се вържат, че още да дълбаят дъното. Светът вече е колонизиран и няма от къде да смучат, така както го правеха 500 години.

    17:06 22.06.2026

  • 8 Търновец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Найджъл намириса властта":

    Много по лошо - Фарадж е анти Европеец и заедно с Тръмп и Путин ще опитат да разбият и разделят ЕС. - преди години така Чърчил и Сталин разделиха Европа. А Украйна губи много с оставката на Стармак и сега банка Ротшилд има по малко политическо влияние.

    Коментиран от #12

    17:07 22.06.2026

  • 9 Реално

    5 2 Отговор
    Фарадж кое от обещаното се случи с неговия Брекзит ?!
    По провален политик от Фарадж във Великобритания няма !

    Митингите за Брекзит на Найджъл Фарадж са били финансирани от бюджета на ЕС, пише в ексклузивен материал "Файненшъл таймс“. Разскледване на вестника установи, че с европейски пари е платено за антиимигрантски плакати по време на обиколката "Кажете НЕ на ЕС“.

    Брекзит допринесе значително за проблемите на Великобритания, като брутният вътрешен продукт на страната е с 6%-8% под този,ако беше останала в Европа.

    17:09 22.06.2026

  • 10 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Четох,че 60% от населението било с мигрантски произход..Как да депортират примерно пакистанци,родени в Англия?

    Коментиран от #14

    17:11 22.06.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    Хайде няма нужда бе слуга на задкулисието. ХАХАХА

    Рупърт е къде къде по-стока от теб.

    17:29 22.06.2026

  • 12 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Търновец":

    Тии кая честно ,до сега търновец не съм е...ал,но винаги съм открит за нови предизвикателства ,колко му е да отскочиш до Казанлък и да пробваш куйрука ?

    18:01 22.06.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Хайде, Стармър повлече крак, наред са Макрон и Мерц и сагата с тримата глупаци с бели нослета ще свърши
    После реда си чакат Урсула и Кая.

    18:04 22.06.2026

  • 14 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Че, то Фаража си е имигрант . Беше се заял с българите. На интервюто при Лора Крумова много добре го попита ,дали и той не е имигрант. Фаража почервеня като домат,и се започна едно дрънкане.

    18:33 22.06.2026

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