Найджъл Фарадж настоя за предсрочни избори след оставката на Киър Стармър

Лидерът на Reform UK Найджъл Фарадж призова за провеждането на предсрочни парламентарни избори във Великобритания след оставката на министър-председателя Киър Стармър, предава Фокус.

В публикация в платформата Substack Фарадж заяви, че страната не може да продължава да преминава „от криза към криза“ и че е необходим нов мандат от британските избиратели. Според него доверието в политическата система е отслабнало и наследникът на Стармър трябва възможно най-скоро да свика общи избори.

Фарадж посочва, че политическите лидери губят подкрепа, когато не изпълняват обещанията, с които са спечелили доверието на избирателите. Той заявява, че гражданите не приемат да бъдат подвеждани след изборите и подчертава, че политиката се основава на доверие между управляващи и избиратели.

В публикацията си лидерът на Reform UK отбелязва, че Великобритания не може да си позволи продължителен период на политическа несигурност и настоява, че единственото решение е възможно най-бързото провеждане на парламентарни избори.

Фарадж коментира и възможните наследници на Стармър, като спомена името на Анди Бърнъм, който вече обяви намерение да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия.

Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно от европейските партньори, включително България. Всяка промяна в британското управление може да има отражение върху сътрудничеството в сферата на сигурността, икономиката и международните отношения, особено в рамките на партньорството между Великобритания и европейските държави.