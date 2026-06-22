Найджъл Фарадж настоя за предсрочни избори след оставката на Киър Стармър

Лидерът на Reform UK Найджъл Фарадж призова за провеждането на предсрочни парламентарни избори във Великобритания след оставката на министър-председателя Киър Стармър, предава Фокус.
В публикация в платформата Substack Фарадж заяви, че страната не може да продължава да преминава „от криза към криза“ и че е необходим нов мандат от британските избиратели. Според него доверието в политическата система е отслабнало и наследникът на Стармър трябва възможно най-скоро да свика общи избори.
Фарадж посочва, че политическите лидери губят подкрепа, когато не изпълняват обещанията, с които са спечелили доверието на избирателите. Той заявява, че гражданите не приемат да бъдат подвеждани след изборите и подчертава, че политиката се основава на доверие между управляващи и избиратели.
В публикацията си лидерът на Reform UK отбелязва, че Великобритания не може да си позволи продължителен период на политическа несигурност и настоява, че единственото решение е възможно най-бързото провеждане на парламентарни избори.
Фарадж коментира и възможните наследници на Стармър, като спомена името на Анди Бърнъм, който вече обяви намерение да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия.
Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно от европейските партньори, включително България. Всяка промяна в британското управление може да има отражение върху сътрудничеството в сферата на сигурността, икономиката и международните отношения, особено в рамките на партньорството между Великобритания и европейските държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:36 22.06.2026
2 Атина Палада
16:37 22.06.2026
3 Найджъл намириса властта
Коментиран от #8
16:40 22.06.2026
4 Механик
17:00 22.06.2026
5 Чий е кРадев ?
кРадев, това и за тебе се отнася.
17:03 22.06.2026
6 Анонимен
Коментиран от #10
17:03 22.06.2026
7 ГутГут
17:06 22.06.2026
8 Търновец
До коментар #3 от "Найджъл намириса властта":Много по лошо - Фарадж е анти Европеец и заедно с Тръмп и Путин ще опитат да разбият и разделят ЕС. - преди години така Чърчил и Сталин разделиха Европа. А Украйна губи много с оставката на Стармак и сега банка Ротшилд има по малко политическо влияние.
Коментиран от #12
17:07 22.06.2026
9 Реално
По провален политик от Фарадж във Великобритания няма !
Митингите за Брекзит на Найджъл Фарадж са били финансирани от бюджета на ЕС, пише в ексклузивен материал "Файненшъл таймс“. Разскледване на вестника установи, че с европейски пари е платено за антиимигрантски плакати по време на обиколката "Кажете НЕ на ЕС“.
Брекзит допринесе значително за проблемите на Великобритания, като брутният вътрешен продукт на страната е с 6%-8% под този,ако беше останала в Европа.
17:09 22.06.2026
10 Атина Палада
До коментар #6 от "Анонимен":Четох,че 60% от населението било с мигрантски произход..Как да депортират примерно пакистанци,родени в Англия?
Коментиран от #14
17:11 22.06.2026
11 хаха
Рупърт е къде къде по-стока от теб.
17:29 22.06.2026
12 АсанБГ
До коментар #8 от "Търновец":Тии кая честно ,до сега търновец не съм е...ал,но винаги съм открит за нови предизвикателства ,колко му е да отскочиш до Казанлък и да пробваш куйрука ?
18:01 22.06.2026
13 РЕАЛИСТ
После реда си чакат Урсула и Кая.
18:04 22.06.2026
14 Хи хи хи
До коментар #10 от "Атина Палада":Че, то Фаража си е имигрант . Беше се заял с българите. На интервюто при Лора Крумова много добре го попита ,дали и той не е имигрант. Фаража почервеня като домат,и се започна едно дрънкане.
18:33 22.06.2026