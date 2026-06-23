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Екстремна гореща вълна в Европа: най-малко 18 жертви във Франция

Екстремна гореща вълна в Европа: най-малко 18 жертви във Франция

23 Юни, 2026 11:53 444 8

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Рекордни температури, затворени училища и предупреждения за нови опасни горещини в редица държави

Екстремна гореща вълна в Европа: най-малко 18 жертви във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 18 души са загинали във Франция в резултат на екстремната гореща вълна, обхванала голяма част от Европа, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Сред жертвите са две деца на 2 и 4 години, открити в безсъзнание в семейен автомобил пред дома им в югоизточния град Карпантра. Спасителните екипи не са успели да ги реанимират, посочва местната прокуратура.

В района на Бордо трима възрастни хора на възраст между 80 и 95 години са починали през уикенда вследствие на здравословни проблеми, свързани с високите температури. Между неделя и понеделник са регистрирани и 13 случая на удавяне.

Заради жегите във Франция са били затворени или променени учебните графици на училища в различни региони. В Бордо са отчетени 41,9 градуса по Целзий - нов температурен рекорд за града, а в Поатие са измерени 41,2 градуса, най-високата стойност от началото на измерванията.

Необичайно високи температури са отчетени и в Испания, където в някои райони се очакват около 40 градуса. В Сан Себастиан прогнозите също сочат екстремни стойности.

Според Световната метеорологична организация Европа се затопля с повече от два пъти по-бързо от средното за света. Метеоролозите обясняват явлението с т.нар. „омега блок“ - атмосферна конфигурация, която задържа горещ въздух от Северна Африка над континента.

В Великобритания също се очакват рекордни температури над 39 градуса, а в Париж прогнозите сочат до 38,4 градуса - потенциален юнски рекорд.

Италия е обявила червен код за опасни горещини в редица градове, а в Торино се предприемат мерки за стабилизиране на електроенергийната система заради повишеното потребление.

Последиците се отразяват и върху дивата природа, като в Белгия се отчита увеличение на пострадали птици заради екстремно високи температури в гнездовите им места.

Темата за екстремните горещини е пряко свързана с климатичните промени, които засягат и България като част от Европа. Подобни температурни аномалии в региона могат да повлияят на здравето на населението, земеделието и енергийната система, като българските институции също следят рисковете, свързани с летните горещи вълни.


Франция
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  • 1 Тея на 80 и 95 ко ги чека

    4 1 Отговор
    Освен да омрат🤣🤣🤣🤣🤣

    11:56 23.06.2026

  • 2 Тея на снимката

    5 0 Отговор
    Пикат у гьола

    11:56 23.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Ако не беше топло хип нямаше да мрем

    11:59 23.06.2026

  • 4 СССс

    5 0 Отговор
    Язък за зелените сделки Урсулите ни рекетират а температурите скачат.

    12:00 23.06.2026

  • 5 Ами

    3 1 Отговор
    Западняците си го заслужават заради всичките си престъпления срещу човечеството. Това е само началото.

    12:00 23.06.2026

  • 6 Хмм

    2 0 Отговор
    такива горещини има и при нас, помня 41 градуса през юни, като отивам на училище лек източен вятър - приятно, като се връщам вятърът ми е в гърба, задушно - пиехме повече водичка, издържахме

    12:00 23.06.2026

  • 7 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Айде стига, от 38 до 42 градуса е топло,но не е нещо екстремно..В Гърция лятото са такива температурите ,пък хората не са и змрели .

    12:07 23.06.2026

  • 8 ЕвропаКраде

    3 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    12:09 23.06.2026

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