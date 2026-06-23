Екстремна гореща вълна в Европа: най-малко 18 жертви във Франция

Най-малко 18 души са загинали във Франция в резултат на екстремната гореща вълна, обхванала голяма част от Европа, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Сред жертвите са две деца на 2 и 4 години, открити в безсъзнание в семейен автомобил пред дома им в югоизточния град Карпантра. Спасителните екипи не са успели да ги реанимират, посочва местната прокуратура.

В района на Бордо трима възрастни хора на възраст между 80 и 95 години са починали през уикенда вследствие на здравословни проблеми, свързани с високите температури. Между неделя и понеделник са регистрирани и 13 случая на удавяне.

Заради жегите във Франция са били затворени или променени учебните графици на училища в различни региони. В Бордо са отчетени 41,9 градуса по Целзий - нов температурен рекорд за града, а в Поатие са измерени 41,2 градуса, най-високата стойност от началото на измерванията.

Необичайно високи температури са отчетени и в Испания, където в някои райони се очакват около 40 градуса. В Сан Себастиан прогнозите също сочат екстремни стойности.

Според Световната метеорологична организация Европа се затопля с повече от два пъти по-бързо от средното за света. Метеоролозите обясняват явлението с т.нар. „омега блок“ - атмосферна конфигурация, която задържа горещ въздух от Северна Африка над континента.

В Великобритания също се очакват рекордни температури над 39 градуса, а в Париж прогнозите сочат до 38,4 градуса - потенциален юнски рекорд.

Италия е обявила червен код за опасни горещини в редица градове, а в Торино се предприемат мерки за стабилизиране на електроенергийната система заради повишеното потребление.

Последиците се отразяват и върху дивата природа, като в Белгия се отчита увеличение на пострадали птици заради екстремно високи температури в гнездовите им места.

Темата за екстремните горещини е пряко свързана с климатичните промени, които засягат и България като част от Европа. Подобни температурни аномалии в региона могат да повлияят на здравето на населението, земеделието и енергийната система, като българските институции също следят рисковете, свързани с летните горещи вълни.