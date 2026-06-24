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Нидерландия регистрира първи случай на евтаназия при дете под 12 години

Нидерландия регистрира първи случай на евтаназия при дете под 12 години

24 Юни, 2026 14:54 1 217 23

  • нидерландия-
  • евтаназия

Случаят е докладван след промени в законодателството за медицински асистирана смърт

Нидерландия регистрира първи случай на евтаназия при дете под 12 години - 1
Снимка: БГНЕС/Участниците в „Похода за самоопределение“ вървят от Централната гара в Хага до Камарата на представителите в Хага, Нидерландия, на 9 юни 2026 г.
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландия е регистрирала първия случай на евтаназия при дете под 12-годишна възраст, след като законовите промени в тази област са в сила от две години, съобщава DutchNews, предава News.bg.

Случаят е бил официално докладван от министъра на здравеопазването Софи Херманс до съответната комисия, която разглежда всички случаи на късна детска смърт и медицински асистирана евтаназия. Според информацията детето е починало в края на миналата година.

Властите не са разкрили възрастта, пола или медицинското състояние. Случаят е предаден и на прокуратурата, която трябва да прецени дали лекарите са спазили законовите изисквания, предпазващи ги от наказателна отговорност.

По действащите правила евтаназия в Нидерландия е разрешена само при строго определени условия – когато пациентът сам поиска това, страда непоносимо без перспектива за подобрение и лекарят потвърди, че няма алтернативно лечение. При деца под 12 години е необходимо и съгласието на родителите, както и допълнителни медицински проверки и оценка на независим лекар.

Министърът подчертава, че всеки подобен случай подлежи на строг контрол и задължително разследване, като се проверява дали всички критерии за допустимост са били изпълнени.

Темата за евтаназията остава правно и етично неприложима в България, където законодателството не допуска медицински асистирана смърт при каквито и да било условия.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 14 Отговор
    Що за извратени идиоти?! Ако разгледаме това от теологична гледна точка, това е пряко въстание срещу Бог, и осъзнат избор на Сатаната !!!
    Ехоо......... не вярващите в конспирации...

    Коментиран от #14, #19

    15:02 24.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    20 9 Отговор
    Ужас!Да убиват деца.

    15:06 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Буквално сме в клуба на

    20 7 Отговор
    изродите

    15:09 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Майка ми два пъти я отписват докторите но се оправя

    15:12 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    3 2 Отговор
    А Столипиново кога ...!!!?

    15:27 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба Гицка

    8 5 Отговор
    Който не иска да живее,моля,иди сложи сам края.Против съм да убиват,особено деца.Винаги има надежда,и може чудо да се случи.Дано не ми се налага такъв избор.

    15:29 24.06.2026

  • 14 Шопо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Робите нямат право да умират по собствено желание, те трябва да се трудят до достигане на пенсионна възраст.
    После лекарите знаят какво да правят.

    15:30 24.06.2026

  • 15 Е.С.

    9 3 Отговор
    Сатанисти!

    Коментиран от #17

    15:33 24.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сски

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Е.С.":

    Олиггггофрен
    Ако детето ти страда месеци наред ???
    Конете и кучетата ги съжаляваме и прикриваме
    За хората няма милост ???
    Виждал ли си някога човек в предсмъртна агония ????
    С пяна на устата...дни наред

    Коментиран от #20

    15:47 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 иче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    пак си не м@ндра сан

    Коментиран от #23

    16:10 24.06.2026

  • 20 малко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сски":

    zapин ще го научи

    16:12 24.06.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Защо бяха изтрити всички коментари с противното мнение? Че правото на евтаназия е нещо добро?!!

    Хайде изтривача да направи извадки да каже, кое нарушава правилата!!
    Свобода на словото няма - има един скрит, повярвал си че има власт, който решава!

    16:13 24.06.2026

  • 22 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Световния сатанизъм е в настъпление.

    16:22 24.06.2026

  • 23 Напразно

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "иче":

    си пропуснал ефтаназията.

    16:25 24.06.2026

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