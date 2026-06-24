Нидерландия регистрира първи случай на евтаназия при дете под 12 години

Нидерландия е регистрирала първия случай на евтаназия при дете под 12-годишна възраст, след като законовите промени в тази област са в сила от две години, съобщава DutchNews, предава News.bg.
Случаят е бил официално докладван от министъра на здравеопазването Софи Херманс до съответната комисия, която разглежда всички случаи на късна детска смърт и медицински асистирана евтаназия. Според информацията детето е починало в края на миналата година.
Властите не са разкрили възрастта, пола или медицинското състояние. Случаят е предаден и на прокуратурата, която трябва да прецени дали лекарите са спазили законовите изисквания, предпазващи ги от наказателна отговорност.
По действащите правила евтаназия в Нидерландия е разрешена само при строго определени условия – когато пациентът сам поиска това, страда непоносимо без перспектива за подобрение и лекарят потвърди, че няма алтернативно лечение. При деца под 12 години е необходимо и съгласието на родителите, както и допълнителни медицински проверки и оценка на независим лекар.
Министърът подчертава, че всеки подобен случай подлежи на строг контрол и задължително разследване, като се проверява дали всички критерии за допустимост са били изпълнени.
Темата за евтаназията остава правно и етично неприложима в България, където законодателството не допуска медицински асистирана смърт при каквито и да било условия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ехоо......... не вярващите в конспирации...
Коментиран от #14, #19
15:02 24.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
15:06 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Буквално сме в клуба на
15:09 24.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Без име":Майка ми два пъти я отписват докторите но се оправя
15:12 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сила
15:27 24.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баба Гицка
15:29 24.06.2026
14 Шопо
До коментар #1 от "Пич":Робите нямат право да умират по собствено желание, те трябва да се трудят до достигане на пенсионна възраст.
После лекарите знаят какво да правят.
15:30 24.06.2026
15 Е.С.
Коментиран от #17
15:33 24.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сски
До коментар #15 от "Е.С.":Олиггггофрен
Ако детето ти страда месеци наред ???
Конете и кучетата ги съжаляваме и прикриваме
За хората няма милост ???
Виждал ли си някога човек в предсмъртна агония ????
С пяна на устата...дни наред
Коментиран от #20
15:47 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 иче
До коментар #1 от "Пич":пак си не м@ндра сан
Коментиран от #23
16:10 24.06.2026
20 малко
До коментар #17 от "Сски":zapин ще го научи
16:12 24.06.2026
21 ДрайвингПлежър
Хайде изтривача да направи извадки да каже, кое нарушава правилата!!
Свобода на словото няма - има един скрит, повярвал си че има власт, който решава!
16:13 24.06.2026
22 бай Ставри
16:22 24.06.2026
23 Напразно
До коментар #19 от "иче":си пропуснал ефтаназията.
16:25 24.06.2026