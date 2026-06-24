Нидерландия регистрира първи случай на евтаназия при дете под 12 години

Снимка: БГНЕС/Участниците в „Похода за самоопределение“ вървят от Централната гара в Хага до Камарата на представителите в Хага, Нидерландия, на 9 юни 2026 г.

Нидерландия е регистрирала първия случай на евтаназия при дете под 12-годишна възраст, след като законовите промени в тази област са в сила от две години, съобщава DutchNews, предава News.bg.

Случаят е бил официално докладван от министъра на здравеопазването Софи Херманс до съответната комисия, която разглежда всички случаи на късна детска смърт и медицински асистирана евтаназия. Според информацията детето е починало в края на миналата година.

Властите не са разкрили възрастта, пола или медицинското състояние. Случаят е предаден и на прокуратурата, която трябва да прецени дали лекарите са спазили законовите изисквания, предпазващи ги от наказателна отговорност.

По действащите правила евтаназия в Нидерландия е разрешена само при строго определени условия – когато пациентът сам поиска това, страда непоносимо без перспектива за подобрение и лекарят потвърди, че няма алтернативно лечение. При деца под 12 години е необходимо и съгласието на родителите, както и допълнителни медицински проверки и оценка на независим лекар.

Министърът подчертава, че всеки подобен случай подлежи на строг контрол и задължително разследване, като се проверява дали всички критерии за допустимост са били изпълнени.

Темата за евтаназията остава правно и етично неприложима в България, където законодателството не допуска медицински асистирана смърт при каквито и да било условия.