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Голяма победа за Ердоган! Турция подготвя правна рамка за ускореното разпускане на ПКК

Голяма победа за Ердоган! Турция подготвя правна рамка за ускореното разпускане на ПКК

24 Юни, 2026 15:21 845 3

  • турция-
  • кюрдска работническа партия-
  • реджеп ердоган-
  • кюрди-
  • абдуллах йоджалан

Анкара обяви миналия ноември плановете си за създаване на нова правна рамка, но кюрдските политици в страната обвиниха правителството, че действа твърде бавно

Голяма победа за Ердоган! Турция подготвя правна рамка за ускореното разпускане на ПКК - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Турция работи по правна рамка, която би ускорила разпускането на войнстващата Кюрдска работническа партия (ПКК), която скоро ще влезе в дневния ред на парламента, съобщи турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Ройтерс.

Този ход сигнализира за потенциален пробив, след като мирният процес между турската държава и ПКК почти спря през последните месеци поради войната в Иран и опасенията, които тя предизвика, относно регионалната нестабилност. Турция води война срещу ПКК от десетилетия. Групировката е обявена за терористична организация. През 2025 г. ПКК реши да се разоръжи и да се разпусне.

Турция обяви миналия ноември плановете си за създаване на нова правна рамка, но кюрдските политици в страната обвиниха правителството, че действа твърде бавно.

Ердоган подчерта, че след като се проведат необходимите обсъждания относно новата правна рамка, тя ще бъде предоставена на парламента, без никакво забавяне. Според него проблемът с ПКК може да бъде решен, без да е нужно държавата да прави компромиси. По думите му интеграцията на сирийските кюрдски бойци в държавния апарат на Сирия, ключов елемент от процеса, също напредва.

ПКК започна бунт през 1984 г. Първоначално групировката се стремеше към независима кюрдска държава в югоизточна Турция, но по-късно промени целите си на автономия и кюрдски политически права.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 5 Отговор
    Одрин е български.

    Коментиран от #3

    15:25 24.06.2026

  • 2 камънчо

    1 5 Отговор
    Съдбата ни, ако не бяха дошли русите(а не САЩ и Запада) да умрат за Свободата.

    15:35 24.06.2026

  • 3 Каза Ганя

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И Турция се оплаши и каза, че ще смени името на града и ше го даде на Ганя.

    16:00 24.06.2026

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