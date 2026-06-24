Голяма победа за Ердоган! Турция подготвя правна рамка за ускореното разпускане на ПКК

Турция работи по правна рамка, която би ускорила разпускането на войнстващата Кюрдска работническа партия (ПКК), която скоро ще влезе в дневния ред на парламента, съобщи турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Ройтерс.

Този ход сигнализира за потенциален пробив, след като мирният процес между турската държава и ПКК почти спря през последните месеци поради войната в Иран и опасенията, които тя предизвика, относно регионалната нестабилност. Турция води война срещу ПКК от десетилетия. Групировката е обявена за терористична организация. През 2025 г. ПКК реши да се разоръжи и да се разпусне.

Турция обяви миналия ноември плановете си за създаване на нова правна рамка, но кюрдските политици в страната обвиниха правителството, че действа твърде бавно.

Ердоган подчерта, че след като се проведат необходимите обсъждания относно новата правна рамка, тя ще бъде предоставена на парламента, без никакво забавяне. Според него проблемът с ПКК може да бъде решен, без да е нужно държавата да прави компромиси. По думите му интеграцията на сирийските кюрдски бойци в държавния апарат на Сирия, ключов елемент от процеса, също напредва.

ПКК започна бунт през 1984 г. Първоначално групировката се стремеше към независима кюрдска държава в югоизточна Турция, но по-късно промени целите си на автономия и кюрдски политически права.