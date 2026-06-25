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Германският канцлер: Русия няма да спечели тази война! Време е за незабавни преговори с Москва
  Тема: Украйна

Германският канцлер: Русия няма да спечели тази война! Време е за незабавни преговори с Москва

25 Юни, 2026 22:47 1 205 53

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • фридрих мерц-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • крим

ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право

Германският канцлер: Русия няма да спечели тази война! Време е за незабавни преговори с Москва - 1
Снивка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц днес призова за незабавно започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна, като заяви, че е дошло времето да се „сложи край на убийствата“, цитиран от ДПА, пише БТА.

В изказване на конференцията, посветена на възстановяването на Украйна, в полския град Гданск, Мерц заяви, че Европа и трансатлантическият алианс са готови да засилят още повече натиска върху руска икономика, която изпитва трудности.

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„Русия няма да спечели тази война“, каза Мерц. „Дошло е времето да започнат преговори, да се замрази фронтовата линия и да се сложи край на убийствата“, допълни той

Мерц посочи още, че подкрепата за Украйна, която устоява на руските сили вече повече от четири години, продължава да бъде „непоколебим ангажимент“ за Германия.

Предишните преговори за прекратяване на конфликта, водени от САЩ, не доведоха до резултат.

Водещите европейски държави сега търсят начин да подновят преговорите, без да бъдат отново изключени от процеса.

Въпреки това Москва многократно е заявявала, че не желае да преговаря с европейците и продължава да настоява за изпълнение на максималистките си условия, включително значителни териториални отстъпки, които Украйна последователно отхвърля.

Домакини на Конференцията за възстановяването на Украйна са полският премиер Доналд Туск и неговата украинска колежка Юлия Свириденко. В срещата участват също ЕС, Г-7 и други институции като Световната банка, както и многобройни представители на компании.

Президентът Володимир Зеленски проведе разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно сътрудничеството в областта на отбраната, включително доставките на оборудване и подкрепата за украинските въоръжени сили, предаде Укринформ, като цитира изявление на украинския президент в Телеграм.

"Разговарях с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която в момента е в Гданск за Конференцията за възстановяването на Украйна. Това е важен сигнал за подкрепа и съм ѝ благодарен за това", написа Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че разговорът е бил фокусиран върху сътрудничеството в областта на отбраната и съвместните усилия за укрепване на Украйна и за защита на цивилните от руските атаки, включително доставките за украинските въоръжени сили.

"За всички е ясно, че именно Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения на Украйна. Ето защо трябва да работим възможно най-активно за укрепването на страната ни и народа ни. Също така се споразумяхме за следващите ни лични контакти", добави Зеленски.

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала.

ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.

Както БТА съобщи, днес ирландският постоянен представител в Брюксел изрази очакване до дни да бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    10 53 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17, #26, #30

    22:48 25.06.2026

  • 2 Име

    35 9 Отговор
    Приятни сънища

    22:48 25.06.2026

  • 3 Мтрфанова

    8 20 Отговор
    Действайте

    22:49 25.06.2026

  • 4 Атина Палада

    9 47 Отговор
    Русия на колене пред моща на Запада!

    Коментиран от #19, #52

    22:49 25.06.2026

  • 5 Е като няма да спечели

    53 8 Отговор
    защо се милите за преговори. Смачкайте я, да видим как. Пхахаха.

    Коментиран от #7, #13, #51

    22:49 25.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    52 7 Отговор
    Ми като няма да спечели, тогава победете я!
    Или май не можете?🦧🥳🤣🤣🤣🖕

    22:50 25.06.2026

  • 7 Овчи,

    9 31 Отговор

    До коментар #5 от "Е като няма да спечели":

    Къде видя някой да се моли? Ммм?

    Коментиран от #11, #14, #15, #39

    22:50 25.06.2026

  • 8 Путин

    13 11 Отговор
    Местя, ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ

    22:51 25.06.2026

  • 9 🦁ЩЩД🦁

    37 6 Отговор
    Ако цитатът е верен,диагнозата е категорична - напреднал стадий на шизофрения.

    22:51 25.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    32 6 Отговор

    До коментар #7 от "Овчи,":

    Моли се дипломатично,така са евроатлантиците!
    🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    22:52 25.06.2026

  • 12 Z-axaрова

    7 31 Отговор
    Само идиот би си помислил,че Русия ще е спечели тази война.

    Коментиран от #45

    22:53 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Във Фокус,

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Овчи,":

    МА офсъ

    22:53 25.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин

    6 10 Отговор
    Е , точно когато СВО потръгна да я спираме ли другари?

    Коментиран от #34

    22:54 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Виждащ

    21 6 Отговор
    Приказки от 1001 нощ за заспали бавноразиващи се зайчета, които вярват всяка една лъжа.

    22:55 25.06.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Все по на запад - на колене. Вече и в Константиновка. Скоро в Славянск- 10 км останаха

    Коментиран от #24

    22:55 25.06.2026

  • 20 Zахарова

    3 23 Отговор
    Проклет да си Путин,закопа ни!

    22:56 25.06.2026

  • 21 Мачкат

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    С голодупе помъдете

    22:56 25.06.2026

  • 22 Луганск

    20 4 Отговор
    Всички Фрици, германци при вида на руснак трябва да паднат на пода, да се молят, да се покаят и да поискат прошка! Завинаги! Фашистки гадове!

    Точно сега Русия трябва да нанесе ракетен ядрен удар и да изтрие тази гадна липса! Това се отнася за целия фашистки ЕС!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    22:57 25.06.2026

  • 23 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    16 3 Отговор
    🤡 Германците все така мислят. 🤩

    22:57 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без име

    23 6 Отговор
    Русия няма да спре, докато не унищожи фашизма и този път завинаги. Не разбраха ли, че преговори няма да има? Работайте, братя!

    Коментиран от #31

    22:57 25.06.2026

  • 26 Европеец

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Видях глупавото заглавие и няма да чета.... Но мога определено да кажа мерца е тъпо фашистко парче, няма какво да коментирам и да се занимавам с глупавите мисли на откровените фашисти.... Проблемът е че Путин е вежлив и културен човек, отговорен за световния мир значи всеки на негово място би подходил като лудия евреин....

    22:57 25.06.2026

  • 27 Тити на Кака

    17 3 Отговор
    Това нещо не е добре с главата....По дефиниция за "преговори" с цел "замразяване на фронтовата линия" пищи губещата страна. А този пищи и се мисли за победител....

    23:00 25.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Русия ще я спечели за по малко

    12 4 Отговор
    От 24 часа , просто има причина да се изчаква , гледайте и се наслаждавайте на края на нацистите и не бързайте

    Коментиран от #33

    23:01 25.06.2026

  • 30 Дсса

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Тя дървото няма да гризне но САЩ и НАТО като нищо ще гризнат термояда.

    23:02 25.06.2026

  • 31 Понеже

    6 14 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    В момента в Кремъл е чиста еманация на фашизъм Глупако, то да си сложат барута, клечка кибрит и да отиват по дяволите

    23:02 25.06.2026

  • 32 Дядо Гъдю

    19 4 Отговор
    Русия настояваше всички области да са за Укрия, срещу неутралитет , без никакви териториални претенции.Но Борката Джосън каза да повоювате и така вече четири години.
    Тогава бяхте ербап , а Борелката каза , че мирът ,,ще се кове на бойното поле"
    Май всичко това сте го забравили?Нямаше никаква в ойна,докато спазвахте Минските съглашения,но Меркелица рече: ,, Ние нямахме никакво намерение да ги спазваме и искахме само да спечелим време,докато въ оръжим Укрия.
    Кой вярва на лъж ливото овчарче вече и каква конференция за възстановяване сънувате,като това е една седянка,на която хитричкият кл оун да ви изкрънка още няколко милиарда??

    Коментиран от #35

    23:02 25.06.2026

  • 33 Ха ха ..

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Русия ще я спечели за по малко":

    За колко по- малко, най- много за три дня. На четвъртия ще акостират във Варна, че се изчакахте вече копейките, погачите дето пекохте за посрещане на братушките мухлясаха.

    23:07 25.06.2026

  • 34 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Зеленски - Е точно когато СВО по руска територия потръгна, да я спираме ли?

    23:08 25.06.2026

  • 35 Тотално

    4 8 Отговор

    До коментар #32 от "Дядо Гъдю":

    Си се объркал Митрофане

    23:08 25.06.2026

  • 36 Копейка

    5 10 Отговор
    Има ли бензин и интернет в Крим вече или да тръгваме да им носим

    23:10 25.06.2026

  • 37 1678

    8 5 Отговор
    Мисля ,че зеленски и европа ще се молят на колене в следващите дни на путин

    Коментиран от #41

    23:12 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 7855678

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Овчи,":

    Ще се молят бъди сигурен

    23:13 25.06.2026

  • 40 ПП-ДБ

    6 5 Отговор
    ни€ КАТО НАЙ-ВИДНИТ€ €вроатлантици ВЪВ В$€Л€НАТА ПР€ДЛАГАМ€ ДА ИЗПРАТИМ В РУСИЯ АТОМНАТА БЛОНДИНКА ДА ГИ ИЗБИЕ, АКО НЕ ИСКАТ ДА ПРЕГОВАРЯТ!
    $ЛАВА НА уКРАЙна! $ЛАВА НА прайда! $ЛАВА на €$ и нато,
    НИЩО Ч€ бащит€ ни ЛИЖ€ХА Г . ЗА на ТАТО!

    23:18 25.06.2026

  • 41 Пиночет

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "1678":

    На колене пред Путин, ще бъдат единствено нашите копейки, които са си дали и задните части на Кремъл и Путин!

    23:20 25.06.2026

  • 42 Кремък

    8 3 Отговор
    Войната ще продължи,защото:
    1 Русия трябва да постигне цепите си.
    2Зеля няма да допусне мир,защото за него , това е конец.
    3Колективният е само на думи за мир ,но мирът е поражение за ,,Целия цивилизован",а и няма да намерят друга държава ,да се жертва ,за техен интерес
    4 ,,слу гите на на рода" няма да искат мир,защото кранчето ще пресъхне и ще има съд.
    5Крайнодесните фашизоидистки формирования не искат мир,защото ще ги разпръснат.
    Кой иска мир,освен на думи? ( Освен , като изключим тези,които са в окопите)

    23:22 25.06.2026

  • 43 Майтапчия си

    8 3 Отговор
    Анатоли пак си писал докато си бил пиян!
    Германския канцлер се загрижил за Русия ?бухаха

    23:23 25.06.2026

  • 44 Ти да видиш

    8 3 Отговор
    Е какво се пънете за преговори, след като "Русия няма да спечели тази война"? 😉

    23:27 25.06.2026

  • 45 И ти страдаш

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Z-axaрова":

    И ти страдаш заради САЩ, ама двете мозъчни клетки са недостатъчни за осмисляне на този простичък факт

    23:29 25.06.2026

  • 46 1302

    6 3 Отговор
    Wishful thinking.
    Пълни глупаци са тия. Надяват се, като си повторят една мантра 1000 пъти, и тя да се осъществи и в живия живот.
    И как ще стане тая работа?
    Пълни тъпаци.

    23:30 25.06.2026

  • 47 Доста дървени рубли е изсипала

    3 9 Отговор
    Митрофанова, като гледам коментарите и изплясканите плюсове.

    Коментиран от #50

    23:30 25.06.2026

  • 48 дада

    2 1 Отговор
    Тия трябва да потърсят спешна медицинска помощ

    23:36 25.06.2026

  • 49 Заю Баю

    2 1 Отговор
    Помня я тази, украинска колежка Юлия Свири на Денко.

    23:37 25.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Те са като хищни акули

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е като няма да спечели":

    усетиха, че Русия се превърна в жертва и ще я притискат в ъгъла.

    23:42 25.06.2026

  • 52 Смотльо,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Запада и мощ ??? Хахаха ,разсмя ме .

    23:43 25.06.2026

  • 53 Факт

    1 0 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и ЕС и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    23:44 25.06.2026

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