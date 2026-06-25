Германският канцлер: Русия няма да спечели тази война! Време е за незабавни преговори с Москва

Германският канцлер Фридрих Мерц днес призова за незабавно започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна, като заяви, че е дошло времето да се „сложи край на убийствата“, цитиран от ДПА, пише БТА.
В изказване на конференцията, посветена на възстановяването на Украйна, в полския град Гданск, Мерц заяви, че Европа и трансатлантическият алианс са готови да засилят още повече натиска върху руска икономика, която изпитва трудности.
„Русия няма да спечели тази война“, каза Мерц. „Дошло е времето да започнат преговори, да се замрази фронтовата линия и да се сложи край на убийствата“, допълни той
Мерц посочи още, че подкрепата за Украйна, която устоява на руските сили вече повече от четири години, продължава да бъде „непоколебим ангажимент“ за Германия.
Предишните преговори за прекратяване на конфликта, водени от САЩ, не доведоха до резултат.
Водещите европейски държави сега търсят начин да подновят преговорите, без да бъдат отново изключени от процеса.
Въпреки това Москва многократно е заявявала, че не желае да преговаря с европейците и продължава да настоява за изпълнение на максималистките си условия, включително значителни териториални отстъпки, които Украйна последователно отхвърля.
Домакини на Конференцията за възстановяването на Украйна са полският премиер Доналд Туск и неговата украинска колежка Юлия Свириденко. В срещата участват също ЕС, Г-7 и други институции като Световната банка, както и многобройни представители на компании.
Президентът Володимир Зеленски проведе разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно сътрудничеството в областта на отбраната, включително доставките на оборудване и подкрепата за украинските въоръжени сили, предаде Укринформ, като цитира изявление на украинския президент в Телеграм.
"Разговарях с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която в момента е в Гданск за Конференцията за възстановяването на Украйна. Това е важен сигнал за подкрепа и съм ѝ благодарен за това", написа Зеленски.
Украинският президент отбеляза, че разговорът е бил фокусиран върху сътрудничеството в областта на отбраната и съвместните усилия за укрепване на Украйна и за защита на цивилните от руските атаки, включително доставките за украинските въоръжени сили.
"За всички е ясно, че именно Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения на Украйна. Ето защо трябва да работим възможно най-активно за укрепването на страната ни и народа ни. Също така се споразумяхме за следващите ни лични контакти", добави Зеленски.
Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна.
Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.
С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала.
ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.
Както БТА съобщи, днес ирландският постоянен представител в Брюксел изрази очакване до дни да бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #17, #26, #30
22:48 25.06.2026
2 Име
22:48 25.06.2026
3 Мтрфанова
22:49 25.06.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #19, #52
22:49 25.06.2026
5 Е като няма да спечели
Коментиран от #7, #13, #51
22:49 25.06.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
Или май не можете?🦧🥳🤣🤣🤣🖕
22:50 25.06.2026
7 Овчи,
До коментар #5 от "Е като няма да спечели":Къде видя някой да се моли? Ммм?
Коментиран от #11, #14, #15, #39
22:50 25.06.2026
8 Путин
22:51 25.06.2026
9 🦁ЩЩД🦁
22:51 25.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #7 от "Овчи,":Моли се дипломатично,така са евроатлантиците!
🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕
22:52 25.06.2026
12 Z-axaрова
Коментиран от #45
22:53 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Във Фокус,
До коментар #7 от "Овчи,":МА офсъ
22:53 25.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Путин
Коментиран от #34
22:54 25.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Виждащ
22:55 25.06.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Атина Палада":Все по на запад - на колене. Вече и в Константиновка. Скоро в Славянск- 10 км останаха
Коментиран от #24
22:55 25.06.2026
20 Zахарова
22:56 25.06.2026
21 Мачкат
До коментар #13 от "Хахахаха":С голодупе помъдете
22:56 25.06.2026
22 Луганск
Точно сега Русия трябва да нанесе ракетен ядрен удар и да изтрие тази гадна липса! Това се отнася за целия фашистки ЕС!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
22:57 25.06.2026
23 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
22:57 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Без име
Коментиран от #31
22:57 25.06.2026
26 Европеец
До коментар #1 от "руската мечка":Видях глупавото заглавие и няма да чета.... Но мога определено да кажа мерца е тъпо фашистко парче, няма какво да коментирам и да се занимавам с глупавите мисли на откровените фашисти.... Проблемът е че Путин е вежлив и културен човек, отговорен за световния мир значи всеки на негово място би подходил като лудия евреин....
22:57 25.06.2026
27 Тити на Кака
23:00 25.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Русия ще я спечели за по малко
Коментиран от #33
23:01 25.06.2026
30 Дсса
До коментар #1 от "руската мечка":Тя дървото няма да гризне но САЩ и НАТО като нищо ще гризнат термояда.
23:02 25.06.2026
31 Понеже
До коментар #25 от "Без име":В момента в Кремъл е чиста еманация на фашизъм Глупако, то да си сложат барута, клечка кибрит и да отиват по дяволите
23:02 25.06.2026
32 Дядо Гъдю
Тогава бяхте ербап , а Борелката каза , че мирът ,,ще се кове на бойното поле"
Май всичко това сте го забравили?Нямаше никаква в ойна,докато спазвахте Минските съглашения,но Меркелица рече: ,, Ние нямахме никакво намерение да ги спазваме и искахме само да спечелим време,докато въ оръжим Укрия.
Кой вярва на лъж ливото овчарче вече и каква конференция за възстановяване сънувате,като това е една седянка,на която хитричкият кл оун да ви изкрънка още няколко милиарда??
Коментиран от #35
23:02 25.06.2026
33 Ха ха ..
До коментар #29 от "Русия ще я спечели за по малко":За колко по- малко, най- много за три дня. На четвъртия ще акостират във Варна, че се изчакахте вече копейките, погачите дето пекохте за посрещане на братушките мухлясаха.
23:07 25.06.2026
34 Хахахаха
До коментар #16 от "Путин":Зеленски - Е точно когато СВО по руска територия потръгна, да я спираме ли?
23:08 25.06.2026
35 Тотално
До коментар #32 от "Дядо Гъдю":Си се объркал Митрофане
23:08 25.06.2026
36 Копейка
23:10 25.06.2026
37 1678
Коментиран от #41
23:12 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 7855678
До коментар #7 от "Овчи,":Ще се молят бъди сигурен
23:13 25.06.2026
40 ПП-ДБ
$ЛАВА НА уКРАЙна! $ЛАВА НА прайда! $ЛАВА на €$ и нато,
НИЩО Ч€ бащит€ ни ЛИЖ€ХА Г . ЗА на ТАТО!
23:18 25.06.2026
41 Пиночет
До коментар #37 от "1678":На колене пред Путин, ще бъдат единствено нашите копейки, които са си дали и задните части на Кремъл и Путин!
23:20 25.06.2026
42 Кремък
1 Русия трябва да постигне цепите си.
2Зеля няма да допусне мир,защото за него , това е конец.
3Колективният е само на думи за мир ,но мирът е поражение за ,,Целия цивилизован",а и няма да намерят друга държава ,да се жертва ,за техен интерес
4 ,,слу гите на на рода" няма да искат мир,защото кранчето ще пресъхне и ще има съд.
5Крайнодесните фашизоидистки формирования не искат мир,защото ще ги разпръснат.
Кой иска мир,освен на думи? ( Освен , като изключим тези,които са в окопите)
23:22 25.06.2026
43 Майтапчия си
Германския канцлер се загрижил за Русия ?бухаха
23:23 25.06.2026
44 Ти да видиш
23:27 25.06.2026
45 И ти страдаш
До коментар #12 от "Z-axaрова":И ти страдаш заради САЩ, ама двете мозъчни клетки са недостатъчни за осмисляне на този простичък факт
23:29 25.06.2026
46 1302
Пълни глупаци са тия. Надяват се, като си повторят една мантра 1000 пъти, и тя да се осъществи и в живия живот.
И как ще стане тая работа?
Пълни тъпаци.
23:30 25.06.2026
47 Доста дървени рубли е изсипала
Коментиран от #50
23:30 25.06.2026
48 дада
23:36 25.06.2026
49 Заю Баю
23:37 25.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Те са като хищни акули
До коментар #5 от "Е като няма да спечели":усетиха, че Русия се превърна в жертва и ще я притискат в ъгъла.
23:42 25.06.2026
52 Смотльо,
До коментар #4 от "Атина Палада":Запада и мощ ??? Хахаха ,разсмя ме .
23:43 25.06.2026
53 Факт
23:44 25.06.2026