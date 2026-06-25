Германският канцлер: Русия няма да спечели тази война! Време е за незабавни преговори с Москва

Германският канцлер Фридрих Мерц днес призова за незабавно започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна, като заяви, че е дошло времето да се „сложи край на убийствата“, цитиран от ДПА, пише БТА.

В изказване на конференцията, посветена на възстановяването на Украйна, в полския град Гданск, Мерц заяви, че Европа и трансатлантическият алианс са готови да засилят още повече натиска върху руска икономика, която изпитва трудности.

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„Русия няма да спечели тази война“, каза Мерц. „Дошло е времето да започнат преговори, да се замрази фронтовата линия и да се сложи край на убийствата“, допълни той

Мерц посочи още, че подкрепата за Украйна, която устоява на руските сили вече повече от четири години, продължава да бъде „непоколебим ангажимент“ за Германия.

Предишните преговори за прекратяване на конфликта, водени от САЩ, не доведоха до резултат.

Водещите европейски държави сега търсят начин да подновят преговорите, без да бъдат отново изключени от процеса.

Въпреки това Москва многократно е заявявала, че не желае да преговаря с европейците и продължава да настоява за изпълнение на максималистките си условия, включително значителни териториални отстъпки, които Украйна последователно отхвърля.

Домакини на Конференцията за възстановяването на Украйна са полският премиер Доналд Туск и неговата украинска колежка Юлия Свириденко. В срещата участват също ЕС, Г-7 и други институции като Световната банка, както и многобройни представители на компании.

Президентът Володимир Зеленски проведе разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно сътрудничеството в областта на отбраната, включително доставките на оборудване и подкрепата за украинските въоръжени сили, предаде Укринформ, като цитира изявление на украинския президент в Телеграм.

"Разговарях с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която в момента е в Гданск за Конференцията за възстановяването на Украйна. Това е важен сигнал за подкрепа и съм ѝ благодарен за това", написа Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че разговорът е бил фокусиран върху сътрудничеството в областта на отбраната и съвместните усилия за укрепване на Украйна и за защита на цивилните от руските атаки, включително доставките за украинските въоръжени сили.

"За всички е ясно, че именно Русия удължава войната и игнорира всички дипломатически предложения на Украйна. Ето защо трябва да работим възможно най-активно за укрепването на страната ни и народа ни. Също така се споразумяхме за следващите ни лични контакти", добави Зеленски.

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел решение за удължаване с една година на икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Решението е свързано с договореностите от последното заседание на Европейския съвет миналата седмица, се отбелязва в съобщението. Икономическите мерки срещу Москва бяха приети през 2014 г. и разширени неколкократно след февруари 2022 г., като обхващат ключови области - търговия, финанси, енергетика и технологии с двойна употреба.

С тези санкции бяха забранени вносът или прехвърлянето по море на суров петрол от Русия към ЕС, транзакциите на няколко финансови институции и доставчици на крипто услуги в Русия и в други държави, спрени бяха дейностите и лицензите на няколко подкрепяни от Кремъл дезинформационни медийни канала.

ЕС е готов да предприеме допълнителни мерки, докато Руската федерация продължава своите незаконни действия и нарушения на международното право, се допълва в съобщението.

Както БТА съобщи, днес ирландският постоянен представител в Брюксел изрази очакване до дни да бъдат приети нови санкции срещу Русия. Ирландия поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли.