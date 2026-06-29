Невиждана криза! Руската федерация го закъсва все повече с недостига на гориво

Украински удари причиняват недостиг на гориво на все повече места от анексирания от Москва Крим до съседни райони в Южна Русия и дори до столицата Москва, която досега беше пощадена, съобщава "Ройтерс".
Шофьорите в почти цяла Русия вече са ограничени в количеството гориво, което могат да купуват, като особено тежки ограничения са въведени във всички окупирани от Русия части на Украйна, голяма част от Южна Русия и Сибир.
Само Москва и няколко предимно отдалечени региона нямат официални ограничения, макар че дори в столицата някои бензиностанции са затворени, а на други се образуват дълги опашки.
Вчера президентът Владимир Путин призна на среща с министри и други официални лица, че украинските атаки с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но увери, че Русия се справя със ситуацията.
В Крим, който Москва анексира през 2014 г., Украйна напоследък атакува снабдителни линии в рамките на кампания, за която твърди, че има за цел да удари руските военни усилия.
Местните власти там са спрели продажбата на гориво за частни автомобили, съкратили са работното време и са ограничили времето за работа на обществения транспорт и кафенетата.
Когато властите предложили ограничени продажби на бензин в най-големия кримски град Севастопол днес, шофьорите се редели на опашки, за да купят гориво на цена от 189 рубли за литър — почти три пъти над нормалната цена.
Недостигът се е разпространил и в Ростов на Дон — град в Южна Русия близо до границата с Югоизточна Украйна.
На места там маркучите на бензиновите колонки били увити с хартия с надпис "няма гориво". На една бензиностанция имало табела: "Продажбата на гориво е временно спряна".
В Москва, където рафинерия беше взривена при украинска атака с дрон преди седмица, цените в основните бензиностанции, управлявани от големи държавни петролни компании, са останали почти непроменени, според Московската асоциация за горива.
Въпреки това в части на града има опашки за гориво, а на някои частни бензиностанции цените са се повишили с над 10% до около 80 рубли за литър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5
21:56 29.06.2026
2 Многоходовото
Коментиран от #21
21:56 29.06.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #7, #22, #32
21:58 29.06.2026
4 Вярно ще излезе
Коментиран от #13, #122
22:00 29.06.2026
5 Мдаа
До коментар #1 от "Без име":Руска ЛЕШ бол.
Коментиран от #26
22:01 29.06.2026
6 Даже
Коментиран от #24
22:03 29.06.2026
7 Ъхъ
До коментар #3 от "Атина Палада":По цял пишат глупости и си вярват! Пълни смешници! 😂😂😂😂😂
Коментиран от #107
22:04 29.06.2026
8 Куба Либре
Коментиран от #27
22:04 29.06.2026
9 Путлето направо възстанови СССР
22:04 29.06.2026
10 Интересно
Изглежда невъзможно, но вече има съмнение 😉
22:05 29.06.2026
11 Сатана Z
Ройтерс
Коментиран от #17
22:05 29.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Верно е
До коментар #4 от "Вярно ще излезе":Че си про100 парче
Коментиран от #19
22:06 29.06.2026
14 Как е русофилчетата?
😂😅😅😅
22:06 29.06.2026
15 Отиде
До коментар #12 от "хахаха":в Крим на море. До там и беше пропагандата:))
22:07 29.06.2026
16 Румен
Коментиран от #108
22:07 29.06.2026
17 На Путлето
До коментар #11 от "Сатана Z":Са още по-къси
22:08 29.06.2026
18 Копейко
22:08 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
Коментиран от #30
22:08 29.06.2026
21 горкия ИИ
До коментар #2 от "Многоходовото":пак халюцинираш, нещо с алгоритъма ли?
22:09 29.06.2026
22 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #3 от "Атина Палада":Лоши тез западняци.😂😂😂
22:10 29.06.2026
23 Дъртаците от факти
22:10 29.06.2026
24 Говорит Москва
До коментар #6 от "Даже":Няма коли
22:11 29.06.2026
25 Цвете
22:12 29.06.2026
26 добре ли си?
До коментар #5 от "Мдаа":запиши си един преглед при психиатър, може да помогне, а?
22:13 29.06.2026
27 да питам
До коментар #8 от "Куба Либре":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
22:13 29.06.2026
28 1234
Коментиран от #47, #48
22:13 29.06.2026
29 Цвете
22:14 29.06.2026
30 Интересно
До коментар #20 от "Гост":От всичко имат по много. И евтино. Ама не знаят.
Коментиран от #49
22:14 29.06.2026
31 Копейки
Коментиран от #66
22:15 29.06.2026
32 Хахахаха
До коментар #3 от "Атина Палада":На копейките НАТО и ЕС им е осигурил гориво. Кво ви пука за раша?
22:16 29.06.2026
33 Да бе, да.
22:16 29.06.2026
34 Зeлето
Коментиран от #42
22:17 29.06.2026
35 Дудов
22:17 29.06.2026
36 Еврокопейкa
22:17 29.06.2026
37 2 евро за литър бензин в руската кочина
22:17 29.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 койдазнай
22:18 29.06.2026
40 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт
22:18 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Матрьошки
22:20 29.06.2026
44 .....
22:22 29.06.2026
45 Анджо
22:22 29.06.2026
46 Картошенко
22:22 29.06.2026
47 Те статиите са си статии
До коментар #28 от "1234":но привличат всякакви мухи като ония зелените.
Коментиран от #57
22:23 29.06.2026
48 Смотаняху
До коментар #28 от "1234":Пробагандата на швабите от втората световна война продължава.Най-вероятно и резултата з врага на руснаците ще е подобен, ако не и.по зле
22:23 29.06.2026
49 Интересно
До коментар #30 от "Интересно":Няма лошо. Хората с минусите да ме опровергаят.
Или .....???
Коментиран от #119
22:24 29.06.2026
50 Дзак
Коментиран от #56, #63
22:24 29.06.2026
51 Зeлето
22:24 29.06.2026
52 Дедо
Коментиран от #104
22:25 29.06.2026
53 Весел Украинец
22:25 29.06.2026
54 54321
22:26 29.06.2026
55 руската мечка
22:27 29.06.2026
56 Владимир Путлеров
До коментар #50 от "Дзак":Изсипеш си ракетите в Украйна, думнат ти 25 рафинерии, фалираш, гледаш по телевизията гордо, победоносно.
22:28 29.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Зeлето
22:28 29.06.2026
59 В Рашка говедата се редят на опашка
Пуйлото искаше да върне СССР,а върна опашките,купоните и бедноста.
Дори в страната на тъпаците -Рашка е трудно да се открие такъв дебил.
Коментиран от #64, #75
22:29 29.06.2026
60 Цuгaнuте на сапун
22:30 29.06.2026
61 Доктор
22:30 29.06.2026
62 Българин
22:30 29.06.2026
63 Късно е за победа.
До коментар #50 от "Дзак":Русия се отказа от обявената цел на войната.
22:31 29.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Зeлето
22:31 29.06.2026
66 Дон Корлеоне
До коментар #31 от "Копейки":Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.
22:35 29.06.2026
67 себестиан
Коментиран от #117
22:36 29.06.2026
68 Z АКРИВАЙ
Аааа
22:36 29.06.2026
69 Путин е най-великият овчар!
22:36 29.06.2026
70 Бензиностанцията с ракети
22:36 29.06.2026
71 Хуйко Хуйков, българин
Коментиран от #113
22:37 29.06.2026
72 Зeлето
22:37 29.06.2026
73 12345
22:37 29.06.2026
74 Шафьоро
Коментиран от #80
22:38 29.06.2026
75 СМЕЕЕЕХ
До коментар #59 от "В Рашка говедата се редят на опашка":Крепостните са бият като животни по бензиностанциите.
22:39 29.06.2026
76 ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ
СДА ВАЙ СЯ... У йло
АааааааХахахаха
Коментиран от #85
22:40 29.06.2026
77 Крим е украински
Коментиран от #93
22:41 29.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Боташов
До коментар #74 от "Шафьоро":Бензина го праща на Радев, затова паднаха цените тук.Нале сме братушки.
22:44 29.06.2026
81 Зeлето
22:44 29.06.2026
82 Позорът Путин
22:44 29.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 В Русия гориво има много
22:46 29.06.2026
85 9ти септември
До коментар #76 от "ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ":Напредват окраинците посока Полша ядът бой до откат
22:46 29.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Зeлето
22:48 29.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Сериозно?
До коментар #77 от "Крим е украински":Кога забиха укроПарцала там;))
22:49 29.06.2026
94 Чезни ве
До коментар #79 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Пача
22:50 29.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 бук ойл
22:50 29.06.2026
97 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НЯМА.
КРИЗАТА Е КАТО ЛАВИНА
ОНЯ ДЪРТИЯ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ
ЩЯЛ ДА ОВЛАДЕЕ КРИЗАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ИСКАЛ БЪРЗО ДА СЕ ПРАВЯТ РЕМОНТИТЕ.
НА РАФИНЕРИИТЕ.
КАК ЩЕ СТАНЕ И
ПУТИН НЕ ЗНАЕ
АМА ТРЯБВА ДА ГОВОРИ
ДА ПУСКА ЛОКУМИ
ВСЕ ПОВТАРЯХА ЗИМАТА
ЗИМАТА
СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ ЗИМАТА
СКАПАНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.
22:50 29.06.2026
98 Чезни ве
До коментар #92 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Пача
22:50 29.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Да ти го
До коментар #92 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Нашлякам у кривата зурла
22:52 29.06.2026
102 Тоа па
До коментар #91 от "Хуйко Хуйков, българин":Щерка ти и онаа ханъма ма кяти се справят по- добре.
А после ми цаливат КУ РАна
22:53 29.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Баце
22:54 29.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Амии виж сега
До коментар #7 от "Ъхъ":то ако напишеш глупост и не повярваш в нея, това значи че не си правоверен евроатлантик, така че всичко е точно.
Коментиран от #115
22:55 29.06.2026
108 Верно
До коментар #16 от "Румен":Гоуем Тъпунгер си.
22:56 29.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 хихи
До коментар #71 от "Хуйко Хуйков, българин":това само руснак може да го напише 😅😅😅
Коментиран от #116
23:00 29.06.2026
114 ТРЯБВАЛО
Най Малко
70 ХИЛЯДИ ТОНА
БЕНЗИН НА МЕСЕЦ
да се нормализира Положението.
А НПЗто СЛАВЯНСК НА КУБАНИ
ОЩЕ ГОРИ.
ОСНОВНО ОТ ТАМ СЕ ПОЛУЧАВАТ
ГОРИВАТА ЗА КРИМ.
А ПЪК И ЛОГИСТИКАТА
Е ТОТАЛНО ОТРЯЗАНА .
КРИМЧАНИТЕ ЩЕ ИЗБЯГАТ
НЯКАКСИ ОТ КРИМ
НО ВОЙСКАТА БЕЗ ГОРИВА
КАКВО ЩЕ ПРАВИ,
НЯКОЙ КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕЙ
ЩЕ ОБЯСНИ ЛИ ?
ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
ША ГИ ОПРАЙ.
РААА РААА РААА
23:00 29.06.2026
115 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #107 от "Амии виж сега":Ако не се изcepеш не си православен , пиждинист !
23:01 29.06.2026
116 Хуйко Хуйков, българин
До коментар #113 от "хихи":А македонеца? 🍑🍌🤣
23:02 29.06.2026
117 Дпбър
До коментар #67 от "себестиан":анализатор си обаче много глупав.
23:02 29.06.2026
118 ....
23:02 29.06.2026
119 Интересно
До коментар #49 от "Интересно":Ами трябва да ви благодаря за статистиката. Тя е Ваша. Кой ползва главата си и кой слушка.
Спор за "материала"?
23:03 29.06.2026
120 СВУ ЗАЯВИ
ЗАТОВА НОВИТЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
НА УКРАЙНА ,
ЩЕ БЪДАТ ТЕСТВАНИ
ВЪВ РУСИЯ.
РУСКАТА КОЧИНА Е ИДЕАЛНА ТЕРИТОРИЯТА
ЗА ТЕСТВАНЕ НА НОВИ ОРЪЖИЯ .
23:05 29.06.2026
121 Шо се обясняваш на ПЕ дал
До коментар #111 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Лопай КУ ревете, пе зе венк глистав!
Амуджо де Билна
АааааааХахахаха
23:06 29.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.