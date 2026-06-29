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Невиждана криза! Руската федерация го закъсва все повече с недостига на гориво
  Тема: Украйна

Невиждана криза! Руската федерация го закъсва все повече с недостига на гориво

29 Юни, 2026 21:54 2 025 122

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  • владимир путин

Само Москва и няколко предимно отдалечени региона нямат официални ограничения, макар че дори в столицата някои бензиностанции са затворени, а на други се образуват дълги опашки

Невиждана криза! Руската федерация го закъсва все повече с недостига на гориво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украински удари причиняват недостиг на гориво на все повече места от анексирания от Москва Крим до съседни райони в Южна Русия и дори до столицата Москва, която досега беше пощадена, съобщава "Ройтерс".

Шофьорите в почти цяла Русия вече са ограничени в количеството гориво, което могат да купуват, като особено тежки ограничения са въведени във всички окупирани от Русия части на Украйна, голяма част от Южна Русия и Сибир.

Още новини от Украйна

Само Москва и няколко предимно отдалечени региона нямат официални ограничения, макар че дори в столицата някои бензиностанции са затворени, а на други се образуват дълги опашки.

Вчера президентът Владимир Путин призна на среща с министри и други официални лица, че украинските атаки с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но увери, че Русия се справя със ситуацията.

В Крим, който Москва анексира през 2014 г., Украйна напоследък атакува снабдителни линии в рамките на кампания, за която твърди, че има за цел да удари руските военни усилия.

Местните власти там са спрели продажбата на гориво за частни автомобили, съкратили са работното време и са ограничили времето за работа на обществения транспорт и кафенетата.

Когато властите предложили ограничени продажби на бензин в най-големия кримски град Севастопол днес, шофьорите се редели на опашки, за да купят гориво на цена от 189 рубли за литър — почти три пъти над нормалната цена.

Недостигът се е разпространил и в Ростов на Дон — град в Южна Русия близо до границата с Югоизточна Украйна.

На места там маркучите на бензиновите колонки били увити с хартия с надпис "няма гориво". На една бензиностанция имало табела: "Продажбата на гориво е временно спряна".

В Москва, където рафинерия беше взривена при украинска атака с дрон преди седмица, цените в основните бензиностанции, управлявани от големи държавни петролни компании, са останали почти непроменени, според Московската асоциация за горива.

Въпреки това в части на града има опашки за гориво, а на някои частни бензиностанции цените са се повишили с над 10% до около 80 рубли за литър.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    37 16 Отговор
    На фронта гориво бол.

    Коментиран от #5

    21:56 29.06.2026

  • 2 Многоходовото

    39 39 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #21

    21:56 29.06.2026

  • 3 Атина Палада

    63 26 Отговор
    Добре, Русия е в криза,нямат гориво,нямат яйца,нямат ракети и Путин у.мре три пъти..Сега успокоихте ли се ,че победихте Русия?:))) Такава истерия по л.иберастките медии говори само едно,че Русия ви е навряла в миша дупка :)))

    Коментиран от #7, #22, #32

    21:58 29.06.2026

  • 4 Вярно ще излезе

    50 26 Отговор
    това, което пишат малкото не продажни сайтове...Украйна тези дни е помляна, губи хора, земя, губи като цяло и затова цяла кохорта подкупни медии реват против Русия.

    Коментиран от #13, #122

    22:00 29.06.2026

  • 5 Мдаа

    30 30 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Руска ЛЕШ бол.

    Коментиран от #26

    22:01 29.06.2026

  • 6 Даже

    36 6 Отговор
    В Севрна Корея има бензин

    Коментиран от #24

    22:03 29.06.2026

  • 7 Ъхъ

    34 18 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    По цял пишат глупости и си вярват! Пълни смешници! 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #107

    22:04 29.06.2026

  • 8 Куба Либре

    26 15 Отговор
    Ние си мислихме ,че ние сме зле ,и очаквахме помощ от руснаците ,а то се оказа ,че те чакат помощ от нас

    Коментиран от #27

    22:04 29.06.2026

  • 9 Путлето направо възстанови СССР

    28 24 Отговор
    Руснаците са свикнали нищо да нямат.

    22:04 29.06.2026

  • 10 Интересно

    16 22 Отговор
    Русия без гориво е като България без краставици и домати през лятото, Финландия без сняг през зимата, Гърция без маслини и Египет без пясъци.
    Изглежда невъзможно, но вече има съмнение 😉

    22:05 29.06.2026

  • 11 Сатана Z

    28 21 Отговор
    "На лъжата краката са къси"
    Ройтерс

    Коментиран от #17

    22:05 29.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Верно е

    19 17 Отговор

    До коментар #4 от "Вярно ще излезе":

    Че си про100 парче

    Коментиран от #19

    22:06 29.06.2026

  • 14 Как е русофилчетата?

    24 18 Отговор
    Побеждава ли матушката наркоманите, фашистите, бандерите,а напоследък и сатанистите от Евровизия?Громите ли ги?
    😂😅😅😅

    22:06 29.06.2026

  • 15 Отиде

    21 4 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    в Крим на море. До там и беше пропагандата:))

    22:07 29.06.2026

  • 16 Румен

    14 12 Отговор
    Раздава по 20 литра безплатен бензин на неговите избиратели от махалите в България

    Коментиран от #108

    22:07 29.06.2026

  • 17 На Путлето

    13 14 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Са още по-къси

    22:08 29.06.2026

  • 18 Копейко

    23 11 Отговор
    Не им вярвайте ,в Расия всичко цветя и рози ,толко бензина нет

    22:08 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    16 14 Отговор
    Малеййй сигурно и храна нямат.А въздух за дишане дали имат.Пропагандата се развихря,но едвали някой вярва.

    Коментиран от #30

    22:08 29.06.2026

  • 21 горкия ИИ

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Многоходовото":

    пак халюцинираш, нещо с алгоритъма ли?

    22:09 29.06.2026

  • 22 Тц,тц,тц 😂😂😂

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Лоши тез западняци.😂😂😂

    22:10 29.06.2026

  • 23 Дъртаците от факти

    10 7 Отговор
    Дремят като изпразнени мехури за да изкарат някой цент от фабриката за тролове.

    22:10 29.06.2026

  • 24 Говорит Москва

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Даже":

    Няма коли

    22:11 29.06.2026

  • 25 Цвете

    13 11 Отговор
    ПОГОВОРКАТА Е " КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО ". ИЛИ " ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО, НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО ". ТА ТАКОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ,КОГАТО ХЕМ ИСКАШ ПРЕГОВОРИ ,НО ПОСТАВЯШ УСЛОВИЯ НЕПРЕКЪСНАТО ДИАЛОГЪТ И ЛОГИКАТА СЕ ГУБЯТ.

    22:12 29.06.2026

  • 26 добре ли си?

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    запиши си един преглед при психиатър, може да помогне, а?

    22:13 29.06.2026

  • 27 да питам

    16 11 Отговор

    До коментар #8 от "Куба Либре":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    22:13 29.06.2026

  • 28 1234

    19 9 Отговор
    Всеки ден, всеки час ни се пускат статии как Русия губи, има глад, нямат бензин, ракети, фалират, милиони убити, нямат банани, войниците с лопатки, Украйна всичко си връща, Путин е почти арестуван и не излиза от бункера ;-)!

    Коментиран от #47, #48

    22:13 29.06.2026

  • 29 Цвете

    8 9 Отговор
    ПОГОВОРКАТА Е " КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО ". ИЛИ " ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО, НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО ". ТА ТАКОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ,КОГАТО ХЕМ ИСКАШ ПРЕГОВОРИ ,НО ПОСТАВЯШ УСЛОВИЯ НЕПРЕКЪСНАТО ДИАЛОГЪТ И ЛОГИКАТА СЕ ГУБЯТ.

    22:14 29.06.2026

  • 30 Интересно

    3 15 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    От всичко имат по много. И евтино. Ама не знаят.

    Коментиран от #49

    22:14 29.06.2026

  • 31 Копейки

    11 12 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #66

    22:15 29.06.2026

  • 32 Хахахаха

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    На копейките НАТО и ЕС им е осигурил гориво. Кво ви пука за раша?

    22:16 29.06.2026

  • 33 Да бе, да.

    10 6 Отговор
    И после всичките рютета и мерцчета ще викат: а нас за шчоооооо?

    22:16 29.06.2026

  • 34 Зeлето

    10 14 Отговор
    Средният живот на руснаците на фронта е 20 минути! Мpът като nилци, армия от пyткове начело с най голямата шyндъ! Я елати пилинцa при батко!

    Коментиран от #42

    22:17 29.06.2026

  • 35 Дудов

    15 6 Отговор
    Не вярвам много на украинската пропаганда.Суче коета лае не хапе

    22:17 29.06.2026

  • 36 Еврокопейкa

    12 8 Отговор
    Някой вярва ли, че положението в Русия е както го описват жълтопаветните медии? По-зле е.

    22:17 29.06.2026

  • 37 2 евро за литър бензин в руската кочина

    8 12 Отговор
    Закривай!!!

    22:17 29.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 койдазнай

    7 11 Отговор
    Тамън да свърши керосинът в България и по руските летища настана тотален колапс с горивата.

    22:18 29.06.2026

  • 40 Блатния дивак усеща ледения дъх на смърт

    12 12 Отговор
    Остава да въведат купонна система , военна икономика и "Киев за три дни" да я превърнат в Отечествена война.

    22:18 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Матрьошки

    11 9 Отговор
    Какво Ви трябваше , а не си седяхте мирно ???

    22:20 29.06.2026

  • 44 .....

    13 10 Отговор
    Страна, която е седнала върху резервоар с бензин не трябва да напада страна, която има кибрит.

    22:22 29.06.2026

  • 45 Анджо

    9 11 Отговор
    Сега някой да обясни на крадев как ще купуваме евтино гориво от русия. 🤪😜

    22:22 29.06.2026

  • 46 Картошенко

    3 6 Отговор
    Вече няма проблем с бензина.😂

    22:22 29.06.2026

  • 47 Те статиите са си статии

    9 4 Отговор

    До коментар #28 от "1234":

    но привличат всякакви мухи като ония зелените.

    Коментиран от #57

    22:23 29.06.2026

  • 48 Смотаняху

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "1234":

    Пробагандата на швабите от втората световна война продължава.Най-вероятно и резултата з врага на руснаците ще е подобен, ако не и.по зле

    22:23 29.06.2026

  • 49 Интересно

    1 9 Отговор

    До коментар #30 от "Интересно":

    Няма лошо. Хората с минусите да ме опровергаят.
    Или .....???

    Коментиран от #119

    22:24 29.06.2026

  • 50 Дзак

    8 4 Отговор
    При война е нормално да липсва гориво! Да се стараят да победят.

    Коментиран от #56, #63

    22:24 29.06.2026

  • 51 Зeлето

    6 9 Отговор
    Руснаците са армия от пyткове, защото мажко дyпи еднаж се ябe, после вече не е мажко! А украинцити ябaхме руснаците веке много пъти!

    22:24 29.06.2026

  • 52 Дедо

    9 11 Отговор
    Няма по скапан народ от руските крепостни

    Коментиран от #104

    22:25 29.06.2026

  • 53 Весел Украинец

    2 5 Отговор
    Ако гледате малко клипове от тубата, ще разберрете че лятото в Украйна си върви добре а някакви тъпоумници тука бистрят политиката и се опитват да ме убеждават че в Украйна е много зле.Пращайте помощи, бунаци

    22:25 29.06.2026

  • 54 54321

    6 8 Отговор
    Спреш горивата на Европа, а в Москва се редят на опашки.

    22:26 29.06.2026

  • 55 руската мечка

    6 6 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:27 29.06.2026

  • 56 Владимир Путлеров

    8 6 Отговор

    До коментар #50 от "Дзак":

    Изсипеш си ракетите в Украйна, думнат ти 25 рафинерии, фалираш, гледаш по телевизията гордо, победоносно.

    22:28 29.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Зeлето

    6 7 Отговор
    Руските пyткове сега ривът, а га ядоха крадени кокошчици не реваа!

    22:28 29.06.2026

  • 59 В Рашка говедата се редят на опашка

    8 8 Отговор
    там и спят за 20 литра бензин за да са готови за бягство. Толкова за тази "държава".
    Пуйлото искаше да върне СССР,а върна опашките,купоните и бедноста.
    Дори в страната на тъпаците -Рашка е трудно да се открие такъв дебил.

    Коментиран от #64, #75

    22:29 29.06.2026

  • 60 Цuгaнuте на сапун

    5 6 Отговор
    Така е зелевите мухи обичат да ядат гoвнaта особено зелените украински такива

    22:30 29.06.2026

  • 61 Доктор

    7 6 Отговор
    Малоумната пропаганда няма почивен ден.

    22:30 29.06.2026

  • 62 Българин

    3 8 Отговор
    Надявахме се да содат милиони руски туристи и да ни оправят сезона, ама сега не им летят самолетите и всичко пропадна заради зеления наркоман!

    22:30 29.06.2026

  • 63 Късно е за победа.

    7 8 Отговор

    До коментар #50 от "Дзак":

    Русия се отказа от обявената цел на войната.

    22:31 29.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Зeлето

    7 8 Отговор
    Кoпейки, защо още ги оплаквате! Всички вече са отвратени и разочаровани от тях! Даже Тръндю вече дигна ръце от тях!

    22:31 29.06.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Копейки":

    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    22:35 29.06.2026

  • 67 себестиан

    3 6 Отговор
    Украйна която няма никакви петролни добиви --много малко незначително която внася няма никакви проблеми .? . Когато цели композиции пристигат от Унгария ,Полша ,Молдава спокойно достигат да местата на предназначението си безпроблемно защото Путин е наредил да не бъдат унищожени .. Само преди 1.5 -2 години кораби пълно с оръжие идваха и се разтоварваха и се връщаха с жито което по голямата част на на 5- те Американски фирми и около 22-Милона жито бяха изнесени от Украйна като Путин беше се съгласи да се изнася . Със същите пари се въоръжаваха Украинската армия а той само наблюдаваше и чакаше какво ще стане .! Знаете ли какво ще стане най - близко време ? Укрaйна ще нанесе с ядрени ракети удари дълбока в Руските територии Путин въобще няма да реагира --само ще се похвали колко са свалили от тях и ще раздава награди на военните ,че са свали еди си колко ? . Колко мирни жители са убити е без значение за него мисля ако Украйна не използва Ядрените ракети --Англия или Франция ще им предоставят --тоя война може да продължи още най малко 8-10 години нищо ,че се разрушава инфраструктурата на Русия , нищо ,че я превърнаха в полигон всичко това е без значение за него. .

    Коментиран от #117

    22:36 29.06.2026

  • 68 Z АКРИВАЙ

    6 4 Отговор
    ЗАКРИВАЙ.. бензиноколонката монголска
    Аааа

    22:36 29.06.2026

  • 69 Путин е най-великият овчар!

    7 5 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите се молят да ги нахрани да им даде една туба бензин.

    22:36 29.06.2026

  • 70 Бензиностанцията с ракети

    5 6 Отговор
    Остана без бензин. Ракетите също свършват

    22:36 29.06.2026

  • 71 Хуйко Хуйков, българин

    0 5 Отговор
    Българин е циганин.

    Коментиран от #113

    22:37 29.06.2026

  • 72 Зeлето

    6 7 Отговор
    Русия обеща денацификация! Докога да чекаме да ги провесят тея в Кремъл!

    22:37 29.06.2026

  • 73 12345

    4 6 Отговор
    Егати т@ш@ка.... Чебурашките, наистина ще се окажат голяма бутафория! 😳

    22:37 29.06.2026

  • 74 Шафьоро

    4 4 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #80

    22:38 29.06.2026

  • 75 СМЕЕЕЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #59 от "В Рашка говедата се редят на опашка":

    Крепостните са бият като животни по бензиностанциите.

    22:39 29.06.2026

  • 76 ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ

    5 6 Отговор
    УКРАИНСКАТА ДВИЖУХА върви по План!
    СДА ВАЙ СЯ... У йло
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #85

    22:40 29.06.2026

  • 77 Крим е украински

    5 7 Отговор
    Мечтите на просия за величие винаги завършват с купонна система! За сега за бензин, скоро и за хляб.

    Коментиран от #93

    22:41 29.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Боташов

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Шафьоро":

    Бензина го праща на Радев, затова паднаха цените тук.Нале сме братушки.

    22:44 29.06.2026

  • 81 Зeлето

    4 2 Отговор
    Лошо бензинче нету, а впрегателните сили ги направия лейтенанти!

    22:44 29.06.2026

  • 82 Позорът Путин

    4 2 Отговор
    Филм на ужасите! Добре, че е последна серия

    22:44 29.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 В Русия гориво има много

    4 3 Отговор
    Ама ме го дават на крепостните за да не избягат

    22:46 29.06.2026

  • 85 9ти септември

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "ГОЙДААА ....МОНГОЛЯКИ":

    Напредват окраинците посока Полша ядът бой до откат

    22:46 29.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Зeлето

    2 4 Отговор
    Путин ша оплешивей от мъкъ, Митя жъ съ пропий, а на кoна жъ му доди акъло у главъта!

    22:48 29.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Сериозно?

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Крим е украински":

    Кога забиха укроПарцала там;))

    22:49 29.06.2026

  • 94 Чезни ве

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Пача

    22:50 29.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 бук ойл

    3 2 Отговор
    Аууууу страх,европеиците напълниха розовите си прашки,че ще ги подминава и с насмешка и сенчестия флот.

    22:50 29.06.2026

  • 97 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 2 Отговор
    НЯМА СПИРАНЕ

    НЯМА.

    КРИЗАТА Е КАТО ЛАВИНА

    ОНЯ ДЪРТИЯ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ

    ЩЯЛ ДА ОВЛАДЕЕ КРИЗАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ИСКАЛ БЪРЗО ДА СЕ ПРАВЯТ РЕМОНТИТЕ.
    НА РАФИНЕРИИТЕ.

    КАК ЩЕ СТАНЕ И
    ПУТИН НЕ ЗНАЕ
    АМА ТРЯБВА ДА ГОВОРИ
    ДА ПУСКА ЛОКУМИ

    ВСЕ ПОВТАРЯХА ЗИМАТА
    ЗИМАТА

    СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ ЗИМАТА
    СКАПАНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.

    22:50 29.06.2026

  • 98 Чезни ве

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Пача

    22:50 29.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Да ти го

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Нашлякам у кривата зурла

    22:52 29.06.2026

  • 102 Тоа па

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хуйко Хуйков, българин":

    Щерка ти и онаа ханъма ма кяти се справят по- добре.
    А после ми цаливат КУ РАна

    22:53 29.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Баце

    2 0 Отговор
    Тия задминаха Гьобелс, с 200 както казваше един министЕр прецедател, ама хайде нали са му наследници...

    22:54 29.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Амии виж сега

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    то ако напишеш глупост и не повярваш в нея, това значи че не си правоверен евроатлантик, така че всичко е точно.

    Коментиран от #115

    22:55 29.06.2026

  • 108 Верно

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Румен":

    Гоуем Тъпунгер си.

    22:56 29.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хуйко Хуйков, българин":

    това само руснак може да го напише 😅😅😅

    Коментиран от #116

    23:00 29.06.2026

  • 114 ТРЯБВАЛО

    4 0 Отговор
    Само За Крим
    Най Малко

    70 ХИЛЯДИ ТОНА
    БЕНЗИН НА МЕСЕЦ

    да се нормализира Положението.

    А НПЗто СЛАВЯНСК НА КУБАНИ

    ОЩЕ ГОРИ.

    ОСНОВНО ОТ ТАМ СЕ ПОЛУЧАВАТ
    ГОРИВАТА ЗА КРИМ.

    А ПЪК И ЛОГИСТИКАТА
    Е ТОТАЛНО ОТРЯЗАНА .

    КРИМЧАНИТЕ ЩЕ ИЗБЯГАТ
    НЯКАКСИ ОТ КРИМ
    НО ВОЙСКАТА БЕЗ ГОРИВА
    КАКВО ЩЕ ПРАВИ,
    НЯКОЙ КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕЙ
    ЩЕ ОБЯСНИ ЛИ ?

    ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
    ША ГИ ОПРАЙ.

    РААА РААА РААА

    23:00 29.06.2026

  • 115 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Амии виж сега":

    Ако не се изcepеш не си православен , пиждинист !

    23:01 29.06.2026

  • 116 Хуйко Хуйков, българин

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "хихи":

    А македонеца? 🍑🍌🤣

    23:02 29.06.2026

  • 117 Дпбър

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "себестиан":

    анализатор си обаче много глупав.

    23:02 29.06.2026

  • 118 ....

    3 0 Отговор
    Сега е в криза, ами като свърши това в резервоарите и и тряснат още един -два пъти рафинериите? Сега кризата е за гориво, но освен това е жътва, а тракторите не се движат на въздух, а житото не чака да мине кризата. Ами като свърши храната в магазините, дугата от къде и как ще дойде? Русия е помляна за десетилетия напред.

    23:02 29.06.2026

  • 119 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Интересно":

    Ами трябва да ви благодаря за статистиката. Тя е Ваша. Кой ползва главата си и кой слушка.
    Спор за "материала"?

    23:03 29.06.2026

  • 120 СВУ ЗАЯВИ

    3 0 Отговор
    НЯМАМЕ ПОЛИГОН

    ЗАТОВА НОВИТЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ

    НА УКРАЙНА ,

    ЩЕ БЪДАТ ТЕСТВАНИ

    ВЪВ РУСИЯ.

    РУСКАТА КОЧИНА Е ИДЕАЛНА ТЕРИТОРИЯТА

    ЗА ТЕСТВАНЕ НА НОВИ ОРЪЖИЯ .

    23:05 29.06.2026

  • 121 Шо се обясняваш на ПЕ дал

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Лопай КУ ревете, пе зе венк глистав!
    Амуджо де Билна
    АааааааХахахаха

    23:06 29.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

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