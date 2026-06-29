Невиждана криза! Руската федерация го закъсва все повече с недостига на гориво

Украински удари причиняват недостиг на гориво на все повече места от анексирания от Москва Крим до съседни райони в Южна Русия и дори до столицата Москва, която досега беше пощадена, съобщава "Ройтерс".

Шофьорите в почти цяла Русия вече са ограничени в количеството гориво, което могат да купуват, като особено тежки ограничения са въведени във всички окупирани от Русия части на Украйна, голяма част от Южна Русия и Сибир.

Още новини от Украйна

Само Москва и няколко предимно отдалечени региона нямат официални ограничения, макар че дори в столицата някои бензиностанции са затворени, а на други се образуват дълги опашки.

Вчера президентът Владимир Путин призна на среща с министри и други официални лица, че украинските атаки с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но увери, че Русия се справя със ситуацията.

В Крим, който Москва анексира през 2014 г., Украйна напоследък атакува снабдителни линии в рамките на кампания, за която твърди, че има за цел да удари руските военни усилия.

Местните власти там са спрели продажбата на гориво за частни автомобили, съкратили са работното време и са ограничили времето за работа на обществения транспорт и кафенетата.

Когато властите предложили ограничени продажби на бензин в най-големия кримски град Севастопол днес, шофьорите се редели на опашки, за да купят гориво на цена от 189 рубли за литър — почти три пъти над нормалната цена.

Недостигът се е разпространил и в Ростов на Дон — град в Южна Русия близо до границата с Югоизточна Украйна.

На места там маркучите на бензиновите колонки били увити с хартия с надпис "няма гориво". На една бензиностанция имало табела: "Продажбата на гориво е временно спряна".

В Москва, където рафинерия беше взривена при украинска атака с дрон преди седмица, цените в основните бензиностанции, управлявани от големи държавни петролни компании, са останали почти непроменени, според Московската асоциация за горива.

Въпреки това в части на града има опашки за гориво, а на някои частни бензиностанции цените са се повишили с над 10% до около 80 рубли за литър.