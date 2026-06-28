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Владимир Путин: Ще се справим! Русия преминава през труден период, но той ни научи на много
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Ще се справим! Русия преминава през труден период, но той ни научи на много

28 Юни, 2026 19:45 2 062 72

  • русия-
  • украйна-
  • кремъл-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим

Руският президент говори няколко часа след масирана украинска атака с дронове срещу югозападния Краснодарски край

Владимир Путин: Ще се справим! Русия преминава през труден период, но той ни научи на много - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия преминава през труден период, но той научи страната на много, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс, пише БТА.

Президентът обеща да “гарантира” сигурността на страната и да се справи с “предизвикателствата”, докато Киев продължава да нанася удари върху руската военна и енергийна инфраструктура в опит да отслаби военните способности на Москва, отбеляза Франс прес.

Още новини от Украйна

“Виждаме проблемите. Признаваме ги и реагираме на тях. Но несъмнено ще гарантираме сигурността на страната и на нашите граждани”, заяви Путин по време на конгрес на партията му “Единна Русия”, която се събра на конференция преди изборите през септември.

“Несъмнено ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктура”, добави той във връзка с ударите на Киев срещу руска територия.

През последните месеци Украйна засили кампанията си за удари срещу Русия и контролираните от Москва региони в Украйна, като обяви, че те са в отговор на руските бомбардировки, които сеят смърт и разрушения почти ежедневно от началото на пълномащабната руска офанзива, започнала през февруари 2022 г.

Киев по-специално атакува енергийната инфраструктура, за да прекъсне потока от приходи от въглеводороди, които позволяват на Кремъл да финансира военните си усилия.

Руският президент говори няколко часа след “масирана” украинска атака с дронове срещу югозападния Краснодарски край, при която беше убит един човек и причини пожар в голямата рафинерия в Славянск на Кубан, по информация от регионалния губернатор Вениамин Кондратиев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    57 28 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #5, #12, #27, #30, #42

    19:48 28.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    53 20 Отговор
    джуджа имал чувство и за хумор..

    Коментиран от #6, #29

    19:48 28.06.2026

  • 3 име

    24 41 Отговор
    Наркомана днеска молил ли е за преговори или прекалено надрусан?

    Коментиран от #24, #71

    19:48 28.06.2026

  • 4 Пиночет

    53 24 Отговор
    Украйна ще освободи руснаците от Кремълските отрепки!

    Коментиран от #8

    19:48 28.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    40 16 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    ще се справим..работайте братя-за меня..какъв нещастник

    Коментиран от #39

    19:49 28.06.2026

  • 6 Иво Mинджeв

    19 40 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Украйна не пабеди ли вече?

    Коментиран от #22

    19:49 28.06.2026

  • 7 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    39 11 Отговор
    Винаги трябва да се слуша какво говори и най-много да се помни. Вече сме лятото на 2026 год. и съм принуден да напомня една публикация на ТАСС.

    САНКТ ПЕТЕРБУРГ - 05.06.2024 год.
    "Америка ще толерира украинския лидер Володимир Зеленски до пролетта на 2025 г., а след това ще бъде заменен, заяви руският президент Владимир Путин на среща с ръководителите на световните информационни агенции, организирана от ТАСС."

    19:49 28.06.2026

  • 8 Адолф

    14 41 Отговор

    До коментар #4 от "Пиночет":

    Зельо пусна ли тока в 404, или още карат на свещи?

    19:50 28.06.2026

  • 9 Факти

    36 17 Отговор
    Ще гарантирал сигурността? Лъжец. Русия не е била толкова несигурна от ВСВ. Допреди да дойде на власт там беше толкова спокойно. Имаше улична престъпност, но нямаше външни атаки и тероризъм. Всички проблеми дойдоха когато той дойде на власт. С него започнаха терористичните актове, повечето от които инсценира сам за да си оправдае войните. А сега Русия ежедневно я бомбят. Този Путин за нищо не става. При алкохолика Медведев бяха по-добре.

    Коментиран от #16, #52

    19:51 28.06.2026

  • 10 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    32 13 Отговор
    В момента оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    19:51 28.06.2026

  • 11 кумундрел

    25 4 Отговор
    Германия се справи след ww2, СССР също се справи,направи за 80г хубави 80 военни парада!

    19:52 28.06.2026

  • 12 И да се знае❗❗❗

    13 26 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Педофилите са в Белия дом, Вашингтон. И в столиците из ЕССР се срещат някои, но добре че им разгониха седянката на остров литъл сейнт джеймс. На Петрохан също имаше едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    Коментиран от #14

    19:52 28.06.2026

  • 13 Хм...

    17 27 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са 22млн, като бандерчетата броят за у краинци и жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека.
    Найс, а?

    Коментиран от #26, #55

    19:52 28.06.2026

  • 14 Бай Ганьо

    31 10 Отговор

    До коментар #12 от "И да се знае❗❗❗":

    Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!

    19:54 28.06.2026

  • 15 Глад, мизерия, недостиг, недоимък,

    25 12 Отговор
    ма тия винаги ств ги имали в блатнистан, но яиж, акъл, хуманност, емпатия, крепостните нито мякога са имали, нито ще ги научат.

    Коментиран от #23

    19:54 28.06.2026

  • 16 спокойно пенсия

    14 28 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Засичай, остават още 37 дни до победата на зеления наркос! Седи гледай как побеждават настъпвайки на запад!

    19:54 28.06.2026

  • 17 Многоходовото

    31 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:54 28.06.2026

  • 18 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    25 9 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    19:54 28.06.2026

  • 19 Баба Гошка

    9 13 Отговор
    Тя и Меркел щеше да се справя, ама човекоподобните взеха да маччкат и коллват местните агънца наред. Пущай им изпарителите докато можеш, че скоро ще ви пращат таурусфламингота по москва. Почини ги докато можеш.

    19:55 28.06.2026

  • 20 Европа

    24 10 Отговор
    Куция червен плашок изпълзя от бункера да лъже и демагогясва руския народ .
    Ще има ли руско войнишко въстание...

    19:55 28.06.2026

  • 21 Тодар Живков

    27 12 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво о по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    19:55 28.06.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Иво Mинджeв":

    има още няколко руски кафяви линии да мине , и тогава

    19:55 28.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    6 13 Отговор

    До коментар #15 от "Глад, мизерия, недостиг, недоимък,":

    дpoгap оште 2014 сам казал че Pacсия ште фалира до няколко месеца! остават оште няколко дни, почакай и ще доживеем да видим момента.

    19:56 28.06.2026

  • 24 хаха🤣

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    наркомана Медвед смени доставчика, също и Маша Захарова 🤣 от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците 🤣

    19:56 28.06.2026

  • 25 ШЕЛОМОВ как е?

    18 6 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?Има ли ДВИЖУХА?

    19:58 28.06.2026

  • 26 Дрсесере

    14 7 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    Найс- майс матушката в пламъци!

    20:01 28.06.2026

  • 27 Едва ли

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Както славните наследници на Бай Ганью, петроханци изтъргуваха България ли? Едва ли. Русия не се търгува. Каквото има да си плати, ще си го плати, както прехваления ленд-лиз, половината, от който е получен, учудващо, едва след края на войната.

    20:01 28.06.2026

  • 28 Бай Ганьо

    18 6 Отговор
    Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата е вече бита карта

    20:03 28.06.2026

  • 29 Има и друго..

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тиганът малък, дръжката голяма..

    20:03 28.06.2026

  • 30 ФАКТ Е

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    САЩ-страната на неограничените възвожности!

    Илън Мъск днес 28 юни 2026-та годена
    навърши 55 години.
    Той дори не е роден в САЩ,
    а преди дни стана първият трилионер в човешката история!

    Изключителен визионер, геният Мъск направи невъзможното!
    Електромобилите са вече ежедневие!
    Автомобилите вече се движат без шофъор!
    Ракетите му за полет в космоса вече са за многократна употреба!
    Безплатната, неизчерпаема и екологична слънчева енергия вече е достъпна за всеки.
    Чрез имплантираните в мозъка чипове, глухите вече чуват, слепите вече виждат,инвалидите вече не са инвалиди!

    Това възможно ли е да се случи в руската кочина?
    И то от чужденец!

    Видьо Видев и приятели

    Коментиран от #49

    20:03 28.06.2026

  • 31 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    15 6 Отговор
    Сигурно се учат от всеки труден период, обаче зависи колко периода трябва да преминат. За пореден път след 2023 год., 2024 год. и 2025 год. правителството на РФ отменя Международния авиационен и космически салон (MAKS) през 2026 год.

    Съответната заповед № 1426-р е подписана от премиера Михаил Мишустин на 10.06.2026 год. и официално публикувана на портала за правна информация.

    20:04 28.06.2026

  • 32 Путин

    12 8 Отговор
    Недей да лъжеш,копейките казаха че всичко е наред!

    20:04 28.06.2026

  • 33 Иван

    13 8 Отговор
    Ще се справите живеете в 18 век Москва не е Русия умрели от глад по 20 километра опашки за бензин блокирате интернета за да не може нормалните хора да видят истината

    20:07 28.06.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    12 8 Отговор
    "..той ни научи.."

    Научи ни че сме пълен мухлеж и че СССР се е крепял на украинци, беларуси, литовци, естонци.
    Всичко останало от Киев на изток е тотал щета, което е видно он ПЕТ години пълната мизерия ☝️
    Спасибо, изля ми се от сърцето 😄

    20:08 28.06.2026

  • 35 Груйо

    14 8 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    20:08 28.06.2026

  • 36 Пепи Волгата

    11 7 Отговор
    Изобщо не ми дреме, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    20:08 28.06.2026

  • 37 Тамън

    1 2 Отговор
    Едно вишу с магистратура шЪ изкарате. Като вЪ гледа чУвек, и втора специалност май шЪ карате.

    20:08 28.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 нищо ниво

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    През 2СВ в руските лагери са регистрирани военнопленници от 10-12 европейски държави. Сега едва ли ще е по различно. Изглежда много са желаещите реванш.

    20:09 28.06.2026

  • 40 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    9 5 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ДА СЕ ГОТВЯТ
    ДА ГИ ОБЕРАТ ...

    ПЪРВО ЗЮГАНОВ
    СЕГА И СОЛОВЬОВ

    СЕ ВКЛЮЧИ В
    БЕЗУМНАТА ИДЕЯ.

    ВЗЕМАМЕ ПАРИТЕ ОТ БАНКИТЕ

    И ГИ ДАВАМЕ НА КРИМ.

    А КОГАТО И ТАЯ ИДЕЯ СЕ ЗАГНЕЗДИ
    В ПРОЗЗТАТА ТИКВА
    НА ПУТКЕР

    ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ ИМА
    ОБИР НА ПАРИТЕ
    НА РУСНАЦИТЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:09 28.06.2026

  • 41 Жица

    7 9 Отговор
    Днес галя се е актвирала. Всичкото цент на амбразурата. Явно в покрайна нещо лошо се е случило.... И то не е в полза на бандерчовците

    Коментиран от #50

    20:09 28.06.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    "..ще изтъргува Русия.."

    Не ще !!!
    Отдавна е Факт ☝️ 
    Узкоглаз при узкоглаз отива 😁

    20:09 28.06.2026

  • 43 И на какво ви научи трудният период?

    10 5 Отговор
    Да водите безсмислени войни за територия? Превърната в пустиня? Че ви е малко това, което имате?

    20:10 28.06.2026

  • 44 Такива ги думаха монгольята

    6 4 Отговор
    И малко преди да сдо ХНЕ ... СССР
    Ееееедехееее
    И тия монголяци... УЙДЕА
    Ееееедехееее,

    20:11 28.06.2026

  • 45 Начо

    9 5 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    20:12 28.06.2026

  • 46 Путин

    6 4 Отговор
    лъже, всички форумни копейки казаха че Русия проблеми няма и това с победите на Украйна е западна пропаганда. Сега и Путин повтаря западната пропаганда а тя се цели в глупака. Не вярвайте на Путин и на ДВ, вярвайте само на копейки и Z-канали в телеграм!

    20:12 28.06.2026

  • 47 Руски войник

    9 4 Отговор
    Така и не можах да разбера,ние за какво се бием?

    Коментиран от #53

    20:12 28.06.2026

  • 48 До стоенчо

    4 5 Отговор
    Аз пък в 2022 год казах че окрайната ще остане с три области и бъди сигурен , че така е решил Бог . И съвет към безмозъчните същества славещи окрайната само БОГ се слави , само той е достоен за слава .

    20:13 28.06.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "ФАКТ Е":

    "..изключителен визионер Мъск прави.."

    По това си приличаме !!!
    Мъск визионер, аз милиционер ☝️
    Вярно не изключителен, но все пак...

    20:13 28.06.2026

  • 50 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Жица":

    говори, него поне слушай. Русия затъва. Или и той работи за Галя?

    20:14 28.06.2026

  • 51 Боби Баламата

    9 3 Отговор
    На Конгреса пред монгольята, Фюрера пеДо-фил каза ли кога ще е Парада на Монголяците у Киев ( за 2 дня), Дамаск ( 3 дня) и Лиса бон?!?

    20:15 28.06.2026

  • 52 Наблюдател

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Направо си изчерпал темата. Цялата истина в няколко реда само.

    20:15 28.06.2026

  • 53 Биеш

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Руски войник":

    се за освобождаване от тюремен срок и от кредити. И ако може да си чопнеш и някой унитаз той си е за теб. Айде обратно на фронта сега

    20:16 28.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хм...

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    Много ме радва и факта, че розАвите понита тотално са истерясали от безсилна злоба. Кълнат и пЦуват като дърти джебчийки на женски пазар. За платените от посолствоТО не ми е жал, ще сменят господаря и ще се оправят. Обаче идейните направо ще ги довърши когнитивния дисонанс.

    Коментиран от #69

    20:17 28.06.2026

  • 56 Фют

    1 3 Отговор
    Дали ще е нещо доходоносно, това което са измислили джиниъсите?

    20:18 28.06.2026

  • 57 Митре

    3 5 Отговор
    Тръгвай си!.. Да идва Медведев!....И да се свършва!

    20:22 28.06.2026

  • 58 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    1 3 Отговор
    Но марсулите от феса не научиха нищо !!!!!! И ше повтарят първи клас защото държат народите си гладни ,!!!?? !!!

    20:27 28.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 СЛАВА РУСИЯ !

    2 6 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!
    СЛАВА !!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!

    20:30 28.06.2026

  • 61 Вова,това, което ти се случва не точно

    3 1 Отговор
    От Зеленски.Кая и Урсула те закопаха!Записвай!

    20:30 28.06.2026

  • 62 Боко и прасето във затвора

    3 3 Отговор
    Да върнат парите които са откраднали !!!!

    20:32 28.06.2026

  • 63 Пора

    4 2 Отговор
    Путинова русия умира.

    20:34 28.06.2026

  • 64 Европа умре

    0 3 Отговор
    То където е отишъл българина е весе на провал .....токова могат нашите продажни , алчни ....политици !!!

    20:35 28.06.2026

  • 65 Володя Пичкарьов

    4 3 Отговор
    Никак не ми се ходи в Хага, ама хич не ми се ходи!

    20:35 28.06.2026

  • 66 Фори

    1 1 Отговор
    СВО върви по план. Загубите не са сериозни. Тук там някоя рафинерия или завод не се усещат.

    20:45 28.06.2026

  • 67 Нямат край

    2 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:49 28.06.2026

  • 68 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    терориста квичи...дръжте терористите...и бараните се кефят..

    20:50 28.06.2026

  • 69 Розовото пони Путин 🦄

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хм...":

    И аз съм розАв, но даже ме избраха за президент 🦄🌈😂

    20:50 28.06.2026

  • 70 Гориил

    1 0 Отговор
    Първо, не трябва да даваме победа на врага, дори ако врагът не воюва в Украйна.

    20:52 28.06.2026

  • 71 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Питай Хаяско I-ви, следи ТАСС, що питаш хората във форума?

    20:54 28.06.2026

  • 72 9ти септември

    0 0 Отговор
    Голям бой ги чака бандерите

    20:54 28.06.2026

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