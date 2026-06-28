Владимир Путин: Ще се справим! Русия преминава през труден период, но той ни научи на много

Русия преминава през труден период, но той научи страната на много, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс, пише БТА.
Президентът обеща да “гарантира” сигурността на страната и да се справи с “предизвикателствата”, докато Киев продължава да нанася удари върху руската военна и енергийна инфраструктура в опит да отслаби военните способности на Москва, отбеляза Франс прес.
“Виждаме проблемите. Признаваме ги и реагираме на тях. Но несъмнено ще гарантираме сигурността на страната и на нашите граждани”, заяви Путин по време на конгрес на партията му “Единна Русия”, която се събра на конференция преди изборите през септември.
“Несъмнено ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктура”, добави той във връзка с ударите на Киев срещу руска територия.
През последните месеци Украйна засили кампанията си за удари срещу Русия и контролираните от Москва региони в Украйна, като обяви, че те са в отговор на руските бомбардировки, които сеят смърт и разрушения почти ежедневно от началото на пълномащабната руска офанзива, започнала през февруари 2022 г.
Киев по-специално атакува енергийната инфраструктура, за да прекъсне потока от приходи от въглеводороди, които позволяват на Кремъл да финансира военните си усилия.
Руският президент говори няколко часа след “масирана” украинска атака с дронове срещу югозападния Краснодарски край, при която беше убит един човек и причини пожар в голямата рафинерия в Славянск на Кубан, по информация от регионалния губернатор Вениамин Кондратиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо
Коментиран от #5, #12, #27, #30, #42
19:48 28.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #29
19:48 28.06.2026
3 име
Коментиран от #24, #71
19:48 28.06.2026
4 Пиночет
Коментиран от #8
19:48 28.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Бай Ганьо":ще се справим..работайте братя-за меня..какъв нещастник
Коментиран от #39
19:49 28.06.2026
6 Иво Mинджeв
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Украйна не пабеди ли вече?
Коментиран от #22
19:49 28.06.2026
7 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
САНКТ ПЕТЕРБУРГ - 05.06.2024 год.
"Америка ще толерира украинския лидер Володимир Зеленски до пролетта на 2025 г., а след това ще бъде заменен, заяви руският президент Владимир Путин на среща с ръководителите на световните информационни агенции, организирана от ТАСС."
19:49 28.06.2026
8 Адолф
До коментар #4 от "Пиночет":Зельо пусна ли тока в 404, или още карат на свещи?
19:50 28.06.2026
9 Факти
Коментиран от #16, #52
19:51 28.06.2026
10 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
19:51 28.06.2026
11 кумундрел
19:52 28.06.2026
12 И да се знае❗❗❗
До коментар #1 от "Бай Ганьо":Педофилите са в Белия дом, Вашингтон. И в столиците из ЕССР се срещат някои, но добре че им разгониха седянката на остров литъл сейнт джеймс. На Петрохан също имаше едни педофили, но ДАНС ги излекува.
Коментиран от #14
19:52 28.06.2026
13 Хм...
Найс, а?
Коментиран от #26, #55
19:52 28.06.2026
14 Бай Ганьо
До коментар #12 от "И да се знае❗❗❗":Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!
19:54 28.06.2026
15 Глад, мизерия, недостиг, недоимък,
Коментиран от #23
19:54 28.06.2026
16 спокойно пенсия
До коментар #9 от "Факти":Засичай, остават още 37 дни до победата на зеления наркос! Седи гледай как побеждават настъпвайки на запад!
19:54 28.06.2026
17 Многоходовото
19:54 28.06.2026
18 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен
19:54 28.06.2026
19 Баба Гошка
19:55 28.06.2026
20 Европа
Ще има ли руско войнишко въстание...
19:55 28.06.2026
21 Тодар Живков
19:55 28.06.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Иво Mинджeв":има още няколко руски кафяви линии да мине , и тогава
19:55 28.06.2026
23 стоян георгиев
До коментар #15 от "Глад, мизерия, недостиг, недоимък,":дpoгap оште 2014 сам казал че Pacсия ште фалира до няколко месеца! остават оште няколко дни, почакай и ще доживеем да видим момента.
19:56 28.06.2026
24 хаха🤣
До коментар #3 от "име":наркомана Медвед смени доставчика, също и Маша Захарова 🤣 от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците 🤣
19:56 28.06.2026
25 ШЕЛОМОВ как е?
19:58 28.06.2026
26 Дрсесере
До коментар #13 от "Хм...":Найс- майс матушката в пламъци!
20:01 28.06.2026
27 Едва ли
До коментар #1 от "Бай Ганьо":Както славните наследници на Бай Ганью, петроханци изтъргуваха България ли? Едва ли. Русия не се търгува. Каквото има да си плати, ще си го плати, както прехваления ленд-лиз, половината, от който е получен, учудващо, едва след края на войната.
20:01 28.06.2026
28 Бай Ганьо
20:03 28.06.2026
29 Има и друго..
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тиганът малък, дръжката голяма..
20:03 28.06.2026
30 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Бай Ганьо":САЩ-страната на неограничените възвожности!
Илън Мъск днес 28 юни 2026-та годена
навърши 55 години.
Той дори не е роден в САЩ,
а преди дни стана първият трилионер в човешката история!
Изключителен визионер, геният Мъск направи невъзможното!
Електромобилите са вече ежедневие!
Автомобилите вече се движат без шофъор!
Ракетите му за полет в космоса вече са за многократна употреба!
Безплатната, неизчерпаема и екологична слънчева енергия вече е достъпна за всеки.
Чрез имплантираните в мозъка чипове, глухите вече чуват, слепите вече виждат,инвалидите вече не са инвалиди!
Това възможно ли е да се случи в руската кочина?
И то от чужденец!
Видьо Видев и приятели
Коментиран от #49
20:03 28.06.2026
31 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
Съответната заповед № 1426-р е подписана от премиера Михаил Мишустин на 10.06.2026 год. и официално публикувана на портала за правна информация.
20:04 28.06.2026
32 Путин
20:04 28.06.2026
33 Иван
20:07 28.06.2026
34 Владимир Путин, президент
Научи ни че сме пълен мухлеж и че СССР се е крепял на украинци, беларуси, литовци, естонци.
Всичко останало от Киев на изток е тотал щета, което е видно он ПЕТ години пълната мизерия ☝️
Спасибо, изля ми се от сърцето 😄
20:08 28.06.2026
35 Груйо
20:08 28.06.2026
36 Пепи Волгата
20:08 28.06.2026
37 Тамън
20:08 28.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 нищо ниво
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":През 2СВ в руските лагери са регистрирани военнопленници от 10-12 европейски държави. Сега едва ли ще е по различно. Изглежда много са желаещите реванш.
20:09 28.06.2026
40 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ДА ГИ ОБЕРАТ ...
ПЪРВО ЗЮГАНОВ
СЕГА И СОЛОВЬОВ
СЕ ВКЛЮЧИ В
БЕЗУМНАТА ИДЕЯ.
ВЗЕМАМЕ ПАРИТЕ ОТ БАНКИТЕ
И ГИ ДАВАМЕ НА КРИМ.
А КОГАТО И ТАЯ ИДЕЯ СЕ ЗАГНЕЗДИ
В ПРОЗЗТАТА ТИКВА
НА ПУТКЕР
ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ ИМА
ОБИР НА ПАРИТЕ
НА РУСНАЦИТЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:09 28.06.2026
41 Жица
Коментиран от #50
20:09 28.06.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Бай Ганьо":"..ще изтъргува Русия.."
Не ще !!!
Отдавна е Факт ☝️
Узкоглаз при узкоглаз отива 😁
20:09 28.06.2026
43 И на какво ви научи трудният период?
20:10 28.06.2026
44 Такива ги думаха монгольята
Ееееедехееее
И тия монголяци... УЙДЕА
Ееееедехееее,
20:11 28.06.2026
45 Начо
Няма друг който така успешно да затрие русия
20:12 28.06.2026
46 Путин
20:12 28.06.2026
47 Руски войник
Коментиран от #53
20:12 28.06.2026
48 До стоенчо
20:13 28.06.2026
49 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "ФАКТ Е":"..изключителен визионер Мъск прави.."
По това си приличаме !!!
Мъск визионер, аз милиционер ☝️
Вярно не изключителен, но все пак...
20:13 28.06.2026
50 Путин
До коментар #41 от "Жица":говори, него поне слушай. Русия затъва. Или и той работи за Галя?
20:14 28.06.2026
51 Боби Баламата
20:15 28.06.2026
52 Наблюдател
До коментар #9 от "Факти":Направо си изчерпал темата. Цялата истина в няколко реда само.
20:15 28.06.2026
53 Биеш
До коментар #47 от "Руски войник":се за освобождаване от тюремен срок и от кредити. И ако може да си чопнеш и някой унитаз той си е за теб. Айде обратно на фронта сега
20:16 28.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хм...
До коментар #13 от "Хм...":Много ме радва и факта, че розАвите понита тотално са истерясали от безсилна злоба. Кълнат и пЦуват като дърти джебчийки на женски пазар. За платените от посолствоТО не ми е жал, ще сменят господаря и ще се оправят. Обаче идейните направо ще ги довърши когнитивния дисонанс.
Коментиран от #69
20:17 28.06.2026
56 Фют
20:18 28.06.2026
57 Митре
20:22 28.06.2026
58 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
20:27 28.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!
20:30 28.06.2026
61 Вова,това, което ти се случва не точно
20:30 28.06.2026
62 Боко и прасето във затвора
20:32 28.06.2026
63 Пора
20:34 28.06.2026
64 Европа умре
20:35 28.06.2026
65 Володя Пичкарьов
20:35 28.06.2026
66 Фори
20:45 28.06.2026
67 Нямат край
20:49 28.06.2026
68 Кривоверен алкаш
20:50 28.06.2026
69 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #55 от "Хм...":И аз съм розАв, но даже ме избраха за президент 🦄🌈😂
20:50 28.06.2026
70 Гориил
20:52 28.06.2026
71 Румен Решетников
До коментар #3 от "име":Питай Хаяско I-ви, следи ТАСС, що питаш хората във форума?
20:54 28.06.2026
72 9ти септември
20:54 28.06.2026