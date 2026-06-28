Въздушна тревога в Румъния заради удари край Одеса

Ситуацията по границата между Румъния и Украйна остава силно напрегната, предадоха от МО на Румъния.

Системата за спешни съобщения Ro-Alert беше активирана за населението в северната част на окръг Тулча, след като Русия предприе нова масирана атака с дронове камикадзе срещу пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област.

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Хронология на събитията през нощта

01:40 ч. — В Одеска област е обявена въздушна тревога. Олег Кипер призовава гражданите да останат в убежищата поради вълни от руски дронове откъм Черно море.

— В Одеска област е обявена въздушна тревога. Олег Кипер призовава гражданите да останат в убежищата поради вълни от руски дронове откъм Черно море. 02:15 ч. — Жителите на румънския окръг Тулча получават първите съобщения Ro-Alert за опасност от падащи предмети край границата.

— Жителите на румънския окръг Тулча получават първите съобщения Ro-Alert за опасност от падащи предмети край границата. 03:00 ч. — Силни експлозии отекват в близост до украинските дунавски пристанища Рени и Измаил.

— Силни експлозии отекват в близост до украинските дунавски пристанища Рени и Измаил. 03:30 ч. — Румънското Министерство на отбраната активира засилено наблюдение на въздушното пространство по поречието на Дунав.

Ситуацията в момента

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че радарните системи следят отблизо траекторията на руските безпилотни апарати, атакуващи цели по поречието на река Дунав. Към този час няма регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство или паднали отломки на румънска територия. Властите в Букурещ остават в постоянен контакт със съюзническите структури на НАТО и обменят информация в реално време.

В Одеска област противовъздушната отбрана продължава да работи по прехващането на въздушните цели, като се съобщава за силни експлозии в близост до украинските дунавски пристанища.