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Въздушна тревога в Румъния заради удари край Одеса
  Тема: Украйна

Въздушна тревога в Румъния заради удари край Одеса

28 Юни, 2026 03:44, обновена 28 Юни, 2026 03:51 496 8

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  • удари

Жителите на Тулча получиха предупреждения за укриване, армията наблюдава границата

Въздушна тревога в Румъния заради удари край Одеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по границата между Румъния и Украйна остава силно напрегната, предадоха от МО на Румъния.

Системата за спешни съобщения Ro-Alert беше активирана за населението в северната част на окръг Тулча, след като Русия предприе нова масирана атака с дронове камикадзе срещу пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област.

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Хронология на събитията през нощта

  • 01:40 ч. — В Одеска област е обявена въздушна тревога. Олег Кипер призовава гражданите да останат в убежищата поради вълни от руски дронове откъм Черно море.
  • 02:15 ч. — Жителите на румънския окръг Тулча получават първите съобщения Ro-Alert за опасност от падащи предмети край границата.
  • 03:00 ч. — Силни експлозии отекват в близост до украинските дунавски пристанища Рени и Измаил.
  • 03:30 ч. — Румънското Министерство на отбраната активира засилено наблюдение на въздушното пространство по поречието на Дунав.

Ситуацията в момента

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщава, че радарните системи следят отблизо траекторията на руските безпилотни апарати, атакуващи цели по поречието на река Дунав. Към този час няма регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство или паднали отломки на румънска територия. Властите в Букурещ остават в постоянен контакт със съюзническите структури на НАТО и обменят информация в реално време.

В Одеска област противовъздушната отбрана продължава да работи по прехващането на въздушните цели, като се съобщава за силни експлозии в близост до украинските дунавски пристанища.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онбашията

    1 7 Отговор
    Половината руски ракети са се взривили още в силозите или са паднали на руска територия. Всеки път когато орките използват “безаналоговите” си оръжия, си нанасят по-големи поражения на себе си.

    Коментиран от #5

    04:15 28.06.2026

  • 2 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Румънско то МО нека си наблюдава и да не забрави да си мези качамак.Щото следващите са те.Жалко за румънките

    Коментиран от #8

    04:15 28.06.2026

  • 3 🤭🤭🤭

    3 0 Отговор
    И започна могилизирането на укроорките.

    04:16 28.06.2026

  • 4 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Украйна изобщо не би трябвало да има бъдеще, освен може би думата „Украйна“, която да служи като географски идентификатор за една от териториите на Русия.

    04:17 28.06.2026

  • 5 Бей хазаров

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онбашията":

    Само една руска ракета се е взривила в на майка ти ауспуха.🤭🤭

    Коментиран от #7

    04:18 28.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Мир чрез сила. Това е единственият език, който Русия разбира“, Ако погледнете историята, почти винаги тези, които са се опитвали да победят Русия със сила са понесли най големи загуби

    04:24 28.06.2026

  • 7 Онбашията

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бей хазаров":

    Впечатляващо е, че написа този коментар, докато един Орешник ти шаваше в ауспуха, а Сармата изригваше в устата ти.

    04:28 28.06.2026

  • 8 Москва е монголска

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Това са територии на Златната орда и те ще се върнат във владение на наследниците на великия Чингиз Хан

    04:30 28.06.2026

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