Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: НАТО губи здравия си разум
  Тема: Украйна

Мария Захарова: НАТО губи здравия си разум

30 Юни, 2026 08:16 1 928 66

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски

Тя също така предупреди, че Алиансът планира да разработва нови оръжия в Украйна, като добави, че НАТО подценява опасността от по-нататъшна ескалация

Мария Захарова: НАТО губи здравия си разум - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "НАТО постепенно губи остатъците от здравия си разум" във връзка с кризата в Украйна, предаде ТАСС.

В изявление Захарова заяви, че Северноатлантическият блок "се впуска в зона с висок риск, като се стреми да извлече максималното от Украйна", и обвини НАТО, че използва разкъсваната от война страна като "поле за изпитване" на западни военни технологии и бойни системи.

Още новини от Украйна

Тя също така предупреди, че Алиансът планира да разработва нови оръжия в Украйна, като добави, че НАТО подценява опасността от по-нататъшна ескалация.

"От своя страна режимът в Киев засилва опитите си да реализира всъщност своето отдавна лелеяно желание да вкара НАТО в пряк въоръжен конфликт с Русия, в лъжливата надежда да спаси отчайващото си положение на бойното поле, което също ясно попада в категорията на ирационалните фантазии", заключи тя.

"Става дума, по-конкретно, за създаването на оръжия за масирано поразяване и дългосрочно извеждане от строя на руски летища и авиобази, включително в дълбочина на територията на нашата страна", коментира Мария Захарова.

Поставя се цел от стратегически характер: осигуряване на "устойчиво възпрепятстване на операциите, провеждани от врага от летища", с цел да се постигне "фундаментално подкопаване на провежданата от противника военно-въздушна кампания", уточни тя.

"С безразсъдните си агресивни действия украинско-натовският съюз дава на руските военни допълнителни основания да проявяват повишено внимание към всички предприятия, ангажирани в разработването и производството на оръжия, използвани срещу нашата страна", подчерта Мария Захарова.

"Именно от тази гледна точка ще оценяваме както настоящата ситуация, така и перспективите за нейното по-нататъшно ескалиране", се посочва в коментара.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    31 28 Отговор
    е абсолютно вярно !

    Коментиран от #7, #58, #62, #64

    08:18 30.06.2026

  • 2 Почитател

    28 35 Отговор
    Това е красива и умна жена-политик. Да ти е драго да я гледаш и слушаш

    Коментиран от #11

    08:18 30.06.2026

  • 3 Маша е безинтересна

    31 25 Отговор
    Скучна. Не си струва коментарите.

    Коментиран от #33

    08:19 30.06.2026

  • 4 Рублевка

    24 32 Отговор
    "Русия използва между 6 и 7 хиляди дрона дневно" – казва Сирски. Има промишлени възможности да произведе и използва да 30000 дрона дневно, но няма такава нужда. Бусифицираните дезертират и се предават при първа възможност. Като добавим превъзходството във всички други видове въоръжение и жива сила, бандеровците са обречени.
    Тази неестествена система на неофашизъм и насилие е към края си.

    Коментиран от #9, #12, #27

    08:19 30.06.2026

  • 5 Всеки ден

    35 22 Отговор
    се моля на Бог да спре това сатанинско зло Путин и Путинова Русия.

    Коментиран от #36

    08:19 30.06.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    25 11 Отговор
    С приказки не става, иранците ви показаха как се действа!

    Коментиран от #15

    08:19 30.06.2026

  • 7 Дано

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    за страх на Путин.

    08:20 30.06.2026

  • 8 Милен ганев

    25 7 Отговор
    Наздраве, маша!

    08:20 30.06.2026

  • 9 Баце, подпиши си поста

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рублевка":

    Авторството е твое.

    08:21 30.06.2026

  • 10 Пич

    17 28 Отговор
    Всъщност, истината я каза бившата шефка на Американското Разузнаване!!! В Украйна има 40 биолаборатории със смъртоносни вируси и патогенни, и Русия заради това избягва да нанася масивни удари!!! За да не освободи смъртта от епруветките!!! Както и госпожата заяви, че ковида е бил умишлено създаден и разпространен точно от там!!!

    Коментиран от #17, #18, #24

    08:21 30.06.2026

  • 11 Ха ха ха

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Почитател":

    Ти нормалн ли си ве....... имаше един и.....т Б Анзов, дето искаше да го е....е тоя рускu пapцaл.

    Коментиран от #30

    08:22 30.06.2026

  • 12 Е, ти обичаш да послъгваш

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рублевка":

    Нищо де. Човещинка.
    Но за къпането – не е добре. Къпането е здраве.

    Коментиран от #23

    08:23 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    Погребаха Хаменей и сума ти аятоласи.
    Да действат и да погребат Путин.

    08:25 30.06.2026

  • 16 Йода

    18 8 Отговор
    Руската шизофрения нама край.

    Коментиран от #25

    08:25 30.06.2026

  • 17 Мне..просто толкова си можете

    14 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Руската с.г.@н

    Коментиран от #19

    08:26 30.06.2026

  • 18 Може ли заглавието на фейка,

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    в коя медия и кой брой?

    Коментиран от #20

    08:26 30.06.2026

  • 19 Пич

    10 15 Отговор

    До коментар #17 от "Мне..просто толкова си можете":

    Ти толкова си можеш! Ще им се наложи на укрофашистите и еврофашистие да преговарят, пиленце паветно! Прочети няколко статии по надолу - Украйна, 200 дрона гръмнала, а Русия ги е засипала с 6500 дрона и масирани бомбандировки!!! Може ли мозъчето ти въобще да осмисли, какво означава това, и колко е далече от пропагандата?!

    08:28 30.06.2026

  • 20 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Може ли заглавието на фейка,":

    Точно тук !!! Премятай назад !!!

    08:29 30.06.2026

  • 21 Жълтопаветник

    12 5 Отговор
    Здрав разум включва ли трезван разум?Русия като има много здрав разум, защо не се справя толкоз годин, ами навъди толкова проблеми!

    Коментиран от #26

    08:29 30.06.2026

  • 22 Кривоверен алкаш

    15 3 Отговор
    Наркозната,какво се стряскаш...Вие си имате Триумф...Панцир 1...безаналогови,какви бяха,,,високоточни,какво могат да Ви направят оръжията на Украйна и Запада...Притеснена е защото войната се пренесе в Русия..

    08:30 30.06.2026

  • 23 Рублевка

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "Е, ти обичаш да послъгваш":

    Прочети предишната статия: "Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие."

    Има и филмче в тубата по въпроса. Русия се опитва да извърши операцията със скалпел, а не със сабя. Има възможност да изстрелва до 30000 дрона дневно, но не го прави. Не използва носителите на ЯО по предназначение. Изстрелва ги без заряд или с обикновен тротил. Путин щади хората.

    Коментиран от #32

    08:30 30.06.2026

  • 24 Интересно

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Нали тези лаборатории бяха основно в Донбас?
    Къде са?

    Коментиран от #45

    08:31 30.06.2026

  • 25 Риванола

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Йода":

    И бг простотията, също.

    08:31 30.06.2026

  • 26 Герги

    15 7 Отговор

    До коментар #21 от "Жълтопаветник":

    Точно,ако имаше Русия здрав разум,нямаше след разпада на СССР да продължава да се меси в делата на Украйна и имаше ли здрав разум НИКОГА нямаше да анексира Крим и да започне война срещу,както каза Фюрера...срещу нашите братя украинците.

    Коментиран от #31

    08:33 30.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Аз съм веган

    13 2 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано доживее Хага.

    Коментиран от #56

    08:35 30.06.2026

  • 29 АЛКОХОЛНО ПЕТНО

    12 3 Отговор
    КАЖИ ЗА 73 ГОДИШНИЯ
    МАЯНАК
    ОТ БУНКЕРА КАК Е СЪС РАЗУМА?

    НЕ МИСЛИ ЗА НАТО ,

    НИКОЙ НЕ МУ ПУКА
    КАКВО Е КАЗАЛА НЯКАКВА
    КРЕМЪЛСКА ПИЯНДУРНИЦА

    08:37 30.06.2026

  • 30 опа, извинявай

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха":

    сигурно си почитател на демократичната любов..скоро ще манифестирате ли пак?

    08:38 30.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Рублевка":

    Изглежда че скалпела р руски,.😉

    08:39 30.06.2026

  • 33 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Маша е безинтересна":

    Руската дипломация е скучна, затова е за предпочитане.. пред Руската армия..

    Коментиран от #38

    08:39 30.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Моралис

    6 2 Отговор
    Тyрила дзвeро тая неморална рокля от западната култура четири пръста над коляното да дава ишмари, ама в Кремъл све дpъти импoтенти! Ще остане на сухо, на чeкии! Не стига че гpозно, ами и нaгло!

    08:40 30.06.2026

  • 36 Къде се молиш?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всеки ден":

    Ако се молеше наистина, нямаше да пушиш тук.

    08:44 30.06.2026

  • 37 Захарова не разбрала.

    5 7 Отговор
    НАТО и сегашния европейски елит никога няма да допуснат Русия да не е враг. Без враг НАТО в Европа става излишно. Което означава край на бизнеса с обирането на народите и процентите.
    След като ковид-далаверата трудно може да мине пак вече, само на едни "зелени сделки" и "климатични промени", не се живее, нали? Хич не им пука за Украйна, а тя вече е бита карта. Сега подготваят нов епизод. Казаха че Русия искала да напада Балтийските . Русия каза че няма такова намерение а иска мир в Европа.
    Сега Миротворците просто правят всичко възможно, да докажат че Русия лъже! Както постъпиха и с Украйна. Хич не им пука и за Балтийските пудели. Все ще измислят нещо за да върви бизнеса. Или с Калининград или с тормоз на руското население в Балтийските.

    Коментиран от #42, #48

    08:44 30.06.2026

  • 38 Възможно

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Точно":

    Така де. Но руската армия си почива и не ще да помръдне.

    Коментиран от #43

    08:46 30.06.2026

  • 39 Рундьо Фатмак- фръчилото

    6 0 Отговор
    Монголите поробиха ли ПРАВОСЛАВНА Украйна или ХУ. ЙЛО и КИМ още мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?
    За 12 ЛЕПИЛАРА от МОЧАта питам..

    08:46 30.06.2026

  • 40 Решение

    0 7 Отговор
    С думи няма да стане така ли не разбрахте че запада няма да се спрат докато не им охладите мераците.Давайте им ултиматум ако сте готови за ядрена война друг начин няма варианта да се предадете при положение че сте по силни го изпускам и после да ви разграбят и унищожат демократично.

    08:47 30.06.2026

  • 41 Георги

    4 3 Отговор
    марче, говори с бункерния да приключва вече тая простотия, че всички замесени ставате все по жалки. Като почнеш с вас, минеш през зелю и ес и стигнеш до американците.

    08:48 30.06.2026

  • 42 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Захарова не разбрала.":

    Да кажеш как стоят нещата с ковид- далаверата в РФ?

    08:49 30.06.2026

  • 43 Прочетох дори вчера

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Възможно":

    че още се мъчат с Торецк и украинския Ню Йорк?

    08:49 30.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Възможно

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно":

    Ръсенето на глупости остава без отговор, както винаги.

    Коментиран от #46

    08:55 30.06.2026

  • 46 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Възможно":

    На умопомрачително тъп въпрос никой не се хаби да отговаря!

    Коментиран от #49

    09:02 30.06.2026

  • 47 От Чужбина !

    9 2 Отговор
    Маша Захарова , живата контра- пропаганда на Путин!
    Чудя се , защо не е на фронта и отразява войната с Украйна ,
    ами седи в Кремъл и "жули" водка
    от сутрин до вечер???

    Коментиран от #53

    09:02 30.06.2026

  • 48 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Захарова не разбрала.":

    Защо никой не казва кои "акушери" са гушнали кинтите от ваксините в Русия и Китай?

    09:04 30.06.2026

  • 49 Възможно

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Вероятно":

    Прав си. На високо интелигентни коментари всички въпроси са тъпи.

    09:08 30.06.2026

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Марето уж у Ню Йорк се е мъжила а чак сеги одкрива Америка!? Да не е станала и ичкията с купони у Ромсiа?

    Коментиран от #52

    09:09 30.06.2026

  • 51 Дзак

    0 4 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    09:11 30.06.2026

  • 52 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ти си гледай твойта!

    09:13 30.06.2026

  • 53 Уточнете

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "От Чужбина !":

    По точно - О нивата, която копате!

    09:14 30.06.2026

  • 54 оня с коня

    4 1 Отговор
    Русия загуби Горивата си,Най-важните си Сфери на влияние,Младежите - Цвета на Нацията които намериха смъртта си на Фронта,Икономиката си...загрижила се мара че Запада си загубил разума...

    09:15 30.06.2026

  • 55 Маша

    1 4 Отговор
    Е Велика !!!

    09:16 30.06.2026

  • 56 Аз съм веган

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Аз съм веган":

    ям сено и правя фъш.......кии

    09:18 30.06.2026

  • 57 Швейк

    2 1 Отговор
    Захарова отдавна е загубила здравият си разум в чашите водка!

    Коментиран от #61

    09:20 30.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Анджо

    3 0 Отговор
    На тая изказванията са 99,,% еднакви и с едни и същи заплахи. Захарова кой ви има доверие, никой. Путин каза,че няма да напада и даже каза ,че сме луди,че мисли ме така.

    09:23 30.06.2026

  • 61 Швейк

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Швейк":

    Хи хи хи
    Истинския, Оригиналния на Ярослав Хашек:
    "В лудницата беше много забавно....там имаше един дето обясняваше, че вътре в земното кълбо имало още едно кълбо, което било по-голямо от външното"

    09:29 30.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руски

    3 0 Отговор
    Пар цал.

    09:31 30.06.2026

  • 64 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Тая пияна рушка шлюшka пак е изломотила нещо на 2 стакана водка ...🤣🤣🤣

    09:32 30.06.2026

  • 65 Да се изредим дружно на Пич !

    0 0 Отговор
    Подготвил съм двама роми да го прокарат.После го почваме!!
    Носете си презервативи.Триперлив е.

    09:34 30.06.2026

  • 66 Запознат

    1 0 Отговор
    Тая пияната Захарова още ли я държат, бе? Махнете я, да не ви излага с глупотевините си....а ама те били ваши глупотевини,а?

    09:50 30.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания