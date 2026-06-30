Мария Захарова: НАТО губи здравия си разум

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "НАТО постепенно губи остатъците от здравия си разум" във връзка с кризата в Украйна, предаде ТАСС.
В изявление Захарова заяви, че Северноатлантическият блок "се впуска в зона с висок риск, като се стреми да извлече максималното от Украйна", и обвини НАТО, че използва разкъсваната от война страна като "поле за изпитване" на западни военни технологии и бойни системи.
Тя също така предупреди, че Алиансът планира да разработва нови оръжия в Украйна, като добави, че НАТО подценява опасността от по-нататъшна ескалация.
"От своя страна режимът в Киев засилва опитите си да реализира всъщност своето отдавна лелеяно желание да вкара НАТО в пряк въоръжен конфликт с Русия, в лъжливата надежда да спаси отчайващото си положение на бойното поле, което също ясно попада в категорията на ирационалните фантазии", заключи тя.
"Става дума, по-конкретно, за създаването на оръжия за масирано поразяване и дългосрочно извеждане от строя на руски летища и авиобази, включително в дълбочина на територията на нашата страна", коментира Мария Захарова.
Поставя се цел от стратегически характер: осигуряване на "устойчиво възпрепятстване на операциите, провеждани от врага от летища", с цел да се постигне "фундаментално подкопаване на провежданата от противника военно-въздушна кампания", уточни тя.
"С безразсъдните си агресивни действия украинско-натовският съюз дава на руските военни допълнителни основания да проявяват повишено внимание към всички предприятия, ангажирани в разработването и производството на оръжия, използвани срещу нашата страна", подчерта Мария Захарова.
"Именно от тази гледна точка ще оценяваме както настоящата ситуация, така и перспективите за нейното по-нататъшно ескалиране", се посочва в коментара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #7, #58, #62, #64
08:18 30.06.2026
2 Почитател
Коментиран от #11
08:18 30.06.2026
3 Маша е безинтересна
Коментиран от #33
08:19 30.06.2026
4 Рублевка
Тази неестествена система на неофашизъм и насилие е към края си.
Коментиран от #9, #12, #27
08:19 30.06.2026
5 Всеки ден
Коментиран от #36
08:19 30.06.2026
6 Мдаа!🤔
Коментиран от #15
08:19 30.06.2026
7 Дано
До коментар #1 от "Това":за страх на Путин.
08:20 30.06.2026
8 Милен ганев
08:20 30.06.2026
9 Баце, подпиши си поста
До коментар #4 от "Рублевка":Авторството е твое.
08:21 30.06.2026
10 Пич
Коментиран от #17, #18, #24
08:21 30.06.2026
11 Ха ха ха
До коментар #2 от "Почитател":Ти нормалн ли си ве....... имаше един и.....т Б Анзов, дето искаше да го е....е тоя рускu пapцaл.
Коментиран от #30
08:22 30.06.2026
12 Е, ти обичаш да послъгваш
До коментар #4 от "Рублевка":Нищо де. Човещинка.
Но за къпането – не е добре. Къпането е здраве.
Коментиран от #23
08:23 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Така е
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":Погребаха Хаменей и сума ти аятоласи.
Да действат и да погребат Путин.
08:25 30.06.2026
16 Йода
Коментиран от #25
08:25 30.06.2026
17 Мне..просто толкова си можете
До коментар #10 от "Пич":Руската с.г.@н
Коментиран от #19
08:26 30.06.2026
18 Може ли заглавието на фейка,
До коментар #10 от "Пич":в коя медия и кой брой?
Коментиран от #20
08:26 30.06.2026
19 Пич
До коментар #17 от "Мне..просто толкова си можете":Ти толкова си можеш! Ще им се наложи на укрофашистите и еврофашистие да преговарят, пиленце паветно! Прочети няколко статии по надолу - Украйна, 200 дрона гръмнала, а Русия ги е засипала с 6500 дрона и масирани бомбандировки!!! Може ли мозъчето ти въобще да осмисли, какво означава това, и колко е далече от пропагандата?!
08:28 30.06.2026
20 Пич
До коментар #18 от "Може ли заглавието на фейка,":Точно тук !!! Премятай назад !!!
08:29 30.06.2026
21 Жълтопаветник
Коментиран от #26
08:29 30.06.2026
22 Кривоверен алкаш
08:30 30.06.2026
23 Рублевка
До коментар #12 от "Е, ти обичаш да послъгваш":Прочети предишната статия: "Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие."
Има и филмче в тубата по въпроса. Русия се опитва да извърши операцията със скалпел, а не със сабя. Има възможност да изстрелва до 30000 дрона дневно, но не го прави. Не използва носителите на ЯО по предназначение. Изстрелва ги без заряд или с обикновен тротил. Путин щади хората.
Коментиран от #32
08:30 30.06.2026
24 Интересно
До коментар #10 от "Пич":Нали тези лаборатории бяха основно в Донбас?
Къде са?
Коментиран от #45
08:31 30.06.2026
25 Риванола
До коментар #16 от "Йода":И бг простотията, също.
08:31 30.06.2026
26 Герги
До коментар #21 от "Жълтопаветник":Точно,ако имаше Русия здрав разум,нямаше след разпада на СССР да продължава да се меси в делата на Украйна и имаше ли здрав разум НИКОГА нямаше да анексира Крим и да започне война срещу,както каза Фюрера...срещу нашите братя украинците.
Коментиран от #31
08:33 30.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Аз съм веган
Коментиран от #56
08:35 30.06.2026
29 АЛКОХОЛНО ПЕТНО
МАЯНАК
ОТ БУНКЕРА КАК Е СЪС РАЗУМА?
НЕ МИСЛИ ЗА НАТО ,
НИКОЙ НЕ МУ ПУКА
КАКВО Е КАЗАЛА НЯКАКВА
КРЕМЪЛСКА ПИЯНДУРНИЦА
08:37 30.06.2026
30 опа, извинявай
До коментар #11 от "Ха ха ха":сигурно си почитател на демократичната любов..скоро ще манифестирате ли пак?
08:38 30.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Интересно
До коментар #23 от "Рублевка":Изглежда че скалпела р руски,.😉
08:39 30.06.2026
33 Точно
До коментар #3 от "Маша е безинтересна":Руската дипломация е скучна, затова е за предпочитане.. пред Руската армия..
Коментиран от #38
08:39 30.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Моралис
08:40 30.06.2026
36 Къде се молиш?
До коментар #5 от "Всеки ден":Ако се молеше наистина, нямаше да пушиш тук.
08:44 30.06.2026
37 Захарова не разбрала.
След като ковид-далаверата трудно може да мине пак вече, само на едни "зелени сделки" и "климатични промени", не се живее, нали? Хич не им пука за Украйна, а тя вече е бита карта. Сега подготваят нов епизод. Казаха че Русия искала да напада Балтийските . Русия каза че няма такова намерение а иска мир в Европа.
Сега Миротворците просто правят всичко възможно, да докажат че Русия лъже! Както постъпиха и с Украйна. Хич не им пука и за Балтийските пудели. Все ще измислят нещо за да върви бизнеса. Или с Калининград или с тормоз на руското население в Балтийските.
Коментиран от #42, #48
08:44 30.06.2026
38 Възможно
До коментар #33 от "Точно":Така де. Но руската армия си почива и не ще да помръдне.
Коментиран от #43
08:46 30.06.2026
39 Рундьо Фатмак- фръчилото
За 12 ЛЕПИЛАРА от МОЧАта питам..
08:46 30.06.2026
40 Решение
08:47 30.06.2026
41 Георги
08:48 30.06.2026
42 Интересно
До коментар #37 от "Захарова не разбрала.":Да кажеш как стоят нещата с ковид- далаверата в РФ?
08:49 30.06.2026
43 Прочетох дори вчера
До коментар #38 от "Възможно":че още се мъчат с Торецк и украинския Ню Йорк?
08:49 30.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Възможно
До коментар #24 от "Интересно":Ръсенето на глупости остава без отговор, както винаги.
Коментиран от #46
08:55 30.06.2026
46 Вероятно
До коментар #45 от "Възможно":На умопомрачително тъп въпрос никой не се хаби да отговаря!
Коментиран от #49
09:02 30.06.2026
47 От Чужбина !
Чудя се , защо не е на фронта и отразява войната с Украйна ,
ами седи в Кремъл и "жули" водка
от сутрин до вечер???
Коментиран от #53
09:02 30.06.2026
48 Интересно
До коментар #37 от "Захарова не разбрала.":Защо никой не казва кои "акушери" са гушнали кинтите от ваксините в Русия и Китай?
09:04 30.06.2026
49 Възможно
До коментар #46 от "Вероятно":Прав си. На високо интелигентни коментари всички въпроси са тъпи.
09:08 30.06.2026
50 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #52
09:09 30.06.2026
51 Дзак
09:11 30.06.2026
52 Анонимен
До коментар #50 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ти си гледай твойта!
09:13 30.06.2026
53 Уточнете
До коментар #47 от "От Чужбина !":По точно - О нивата, която копате!
09:14 30.06.2026
54 оня с коня
09:15 30.06.2026
55 Маша
09:16 30.06.2026
56 Аз съм веган
До коментар #28 от "Аз съм веган":ям сено и правя фъш.......кии
09:18 30.06.2026
57 Швейк
Коментиран от #61
09:20 30.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Анджо
09:23 30.06.2026
61 Швейк
До коментар #57 от "Швейк":Хи хи хи
Истинския, Оригиналния на Ярослав Хашек:
"В лудницата беше много забавно....там имаше един дето обясняваше, че вътре в земното кълбо имало още едно кълбо, което било по-голямо от външното"
09:29 30.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Руски
09:31 30.06.2026
64 Българин
До коментар #1 от "Това":Тая пияна рушка шлюшka пак е изломотила нещо на 2 стакана водка ...🤣🤣🤣
09:32 30.06.2026
65 Да се изредим дружно на Пич !
Носете си презервативи.Триперлив е.
09:34 30.06.2026
66 Запознат
09:50 30.06.2026