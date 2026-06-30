Мария Захарова: НАТО губи здравия си разум

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "НАТО постепенно губи остатъците от здравия си разум" във връзка с кризата в Украйна, предаде ТАСС.

В изявление Захарова заяви, че Северноатлантическият блок "се впуска в зона с висок риск, като се стреми да извлече максималното от Украйна", и обвини НАТО, че използва разкъсваната от война страна като "поле за изпитване" на западни военни технологии и бойни системи.

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Тя също така предупреди, че Алиансът планира да разработва нови оръжия в Украйна, като добави, че НАТО подценява опасността от по-нататъшна ескалация.

"От своя страна режимът в Киев засилва опитите си да реализира всъщност своето отдавна лелеяно желание да вкара НАТО в пряк въоръжен конфликт с Русия, в лъжливата надежда да спаси отчайващото си положение на бойното поле, което също ясно попада в категорията на ирационалните фантазии", заключи тя.

"Става дума, по-конкретно, за създаването на оръжия за масирано поразяване и дългосрочно извеждане от строя на руски летища и авиобази, включително в дълбочина на територията на нашата страна", коментира Мария Захарова.

Поставя се цел от стратегически характер: осигуряване на "устойчиво възпрепятстване на операциите, провеждани от врага от летища", с цел да се постигне "фундаментално подкопаване на провежданата от противника военно-въздушна кампания", уточни тя.

"С безразсъдните си агресивни действия украинско-натовският съюз дава на руските военни допълнителни основания да проявяват повишено внимание към всички предприятия, ангажирани в разработването и производството на оръжия, използвани срещу нашата страна", подчерта Мария Захарова.

"Именно от тази гледна точка ще оценяваме както настоящата ситуация, така и перспективите за нейното по-нататъшно ескалиране", се посочва в коментара.