Говори Москва: Ние не сме променили условията си за мирно споразумение с Киев

Кремъл заяви, че Русия не е променила условията си за постигане на мирно споразумение с Украйна от 2024 г., когато президентът Владимир Путин обяви, че Киев трябва да изтегли войските си от четирите украински области, които Москва претендира за свои, и публично да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, предава "Ройтерс".

В телевизионно интервю през уикенда Путин заяви, че Русия ще продължи настъплението си с цел да установи пълен контрол над Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той отхвърли това, което определи като ново украинско предложение за ограничаване на бойните действия в продължаващата повече от четири години война.

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По думите на Путин Украйна е предложила взаимно прекратяване на ударите с далечен обсег и бойните действия да бъдат ограничени до четирите области, които Русия смята за свои. Киев определя претенциите на Москва като незаконно заграбване на украинска територия.

"Нашата позиция е добре известна. Всъщност, нашата позиция не се е променила. Тя беше изложена преди две години от нашия държавен глава в реч в Министерството на външните работи. Тя е добре позната на киевския режим, тя е добре позната на американските преговарящи и е напълно последователна", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Песков съобщи още, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са обсъдили войната в Украйна по време на срещата си през уикенда, преди Лукашенко да отпътува за Китай за разговори.