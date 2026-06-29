Говори Москва: Ние не сме променили условията си за мирно споразумение с Киев

Кремъл заяви, че Русия не е променила условията си за постигане на мирно споразумение с Украйна от 2024 г., когато президентът Владимир Путин обяви, че Киев трябва да изтегли войските си от четирите украински области, които Москва претендира за свои, и публично да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, предава "Ройтерс".
В телевизионно интервю през уикенда Путин заяви, че Русия ще продължи настъплението си с цел да установи пълен контрол над Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той отхвърли това, което определи като ново украинско предложение за ограничаване на бойните действия в продължаващата повече от четири години война.
По думите на Путин Украйна е предложила взаимно прекратяване на ударите с далечен обсег и бойните действия да бъдат ограничени до четирите области, които Русия смята за свои. Киев определя претенциите на Москва като незаконно заграбване на украинска територия.
"Нашата позиция е добре известна. Всъщност, нашата позиция не се е променила. Тя беше изложена преди две години от нашия държавен глава в реч в Министерството на външните работи. Тя е добре позната на киевския режим, тя е добре позната на американските преговарящи и е напълно последователна", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.
Песков съобщи още, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са обсъдили войната в Украйна по време на срещата си през уикенда, преди Лукашенко да отпътува за Китай за разговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биробижан е узки
Коментиран от #7
15:19 29.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #15
15:19 29.06.2026
3 Швейк
Коментиран от #8, #11, #38
15:20 29.06.2026
4 оня с коня
Русия се бори за справедливост
15:21 29.06.2026
5 Путин
15:21 29.06.2026
6 Хаха
15:22 29.06.2026
7 Соломон
До коментар #1 от "Биробижан е узки":Нормално.Все пак и църквата е собственост на чекистите
Коментиран от #48
15:22 29.06.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Швейк":Трябва да се молиш Вова да не му се налага да поставя условия от „Метро-2“, или от Ямантау.
15:24 29.06.2026
9 Без майтап
Коментиран от #13
15:24 29.06.2026
10 Наблюдател
-Вий умирайте на фронта, а ние ще се грижим семействата ви да са по хотелите в чужбина без да плащат за нищо.
Печатат се пари без покритие, леят се златни туалетни, а европейците да лапат муите.
Коментиран от #17, #35
15:25 29.06.2026
11 оня с коня
До коментар #3 от "Швейк":Тук наистина има екземпляри които им е хубаво да ги ругаят.
Ти май си от тях
15:25 29.06.2026
12 Свирят
15:25 29.06.2026
13 Ами
До коментар #9 от "Без майтап":той зеленияПотник само иска.
Коментиран от #57
15:26 29.06.2026
14 Герги
15:26 29.06.2026
15 Соломон
До коментар #2 от "честен ционист":Къде го видя това НАТО.НАТО беше ли в Грузия през 2008г когато Русия ги прегази с танковет.НАТО беше ли в Крим през 2014г или в Донбас когато Русия вкара войници маскирани като опълченци .
Коментиран от #22, #24
15:27 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
До коментар #10 от "Наблюдател":Обясни по подробно,с чували ли ще ги крадат или с вагонетки..ще има ли крадене на рускини...бафни да чуем..
15:28 29.06.2026
18 право казват
Коментиран от #21, #25, #26
15:29 29.06.2026
19 На баба ви хурката
15:29 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бате Георги
До коментар #18 от "право казват":По скоро Путин забравя за ссср.
15:30 29.06.2026
22 Ма наф
До коментар #15 от "Соломон":Не си спомням да съм гласувал за или против да влезе България в НАТО.
Рефврендумите също ги забраниха. Изборите в Румъния отмениха. Да ти и демокрацията извъртяна.
Коментиран от #30, #46
15:31 29.06.2026
23 честен ционист
До коментар #20 от "Дика":В Крим има ядрени пускови остановки, както и в Калининградска област. Няма разделяне с тия територии.
15:32 29.06.2026
24 лъжливо еврейче
До коментар #15 от "Соломон":През 2008г тъкмо саакашвили беше спечелил втория си мандат за президент, когато правителството преговаря с руснаците да им върнат под тяхно управление Абхазия и Осетия. Но саакашвили, ориентиран по парите, се вслуша в съветите на тогавашния секретар на краварника кондолиса райс да не преговарят, ами да се направят на мъже и да влезнат с войска във въпросните земи. Руснаците ги унищожават за пет дни, а единствения грузински батальон, обучен по натовските стандарти, който защитава интересите на дедовия в Ирак, даже не успява да се прибере навреме за да им помогне. Така, че да, НАТО беше 2008г в Грузия, обучи си баталюон за да има кой да умира за неговите интереси и се пробваха да насъскат грузинската армия срещу руснаците.
Коментиран от #32
15:32 29.06.2026
25 чини ми се,че
До коментар #18 от "право казват":си мине"дчия някакъв.
15:33 29.06.2026
26 Соломон
До коментар #18 от "право казват":Ами тя Украйна не беше в НАТО.Членството им бе отказано още през 2008т заедно с Грузия.И видяхме какво стана след като им отказаха членство.Първо прегазена Грузия още същата година а няколко години по късно през 2014г бе нападната Украйна
Коментиран от #29
15:33 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Говори Карлуково:
Може ли да си представите вашия сайт дори две седмици без да има статии за Зеленски, Путин, Украйна и Русия?
Хората са уморени от вас, а войната ще се реши независимо от вашата пропаганда.
Аз се питам (риторично) дали имате някаква голяма финансова изгода от подобни статии.
15:35 29.06.2026
29 и ти право казваш
До коментар #26 от "Соломон":2008 Грузия беше нападната от copосoиди, за малко да запалят война с руснаците. А 2014 е кулминацията на подклаждането на неонацистки екстремисти в Украйна, които с помощта на спонсорите си нападнаха Украйна, озурпираха властта и направиха гражданска война.
Коментиран от #33, #34
15:37 29.06.2026
30 Ха ха
До коментар #22 от "Ма наф":Това защото си Ма Наф.
15:38 29.06.2026
31 Артилерист
Коментиран от #36, #40, #42
15:38 29.06.2026
32 Соломон
До коментар #24 от "лъжливо еврейче":Така ли си се родил или увреждането ти е в следствие на травма.НАТО обучило един батальон.Ама то това голяма сила и заплаха за Русия.И от какъв Чеп Грузия трябва да предава на Русия Абхазия и Осетия.И между другото можеш ли да ми кажеш къде на карта на РФ се намира дъжавата Русия
15:39 29.06.2026
33 Соломон
До коментар #29 от "и ти право казваш":Знеш ли че си прав.В Украйна има страшно много нацисти ама всички са дошли от Русия
Коментиран от #39
15:41 29.06.2026
34 Правият не се сеща нещо друго
До коментар #29 от "и ти право казваш":В момента оня, който разпали тази война Саакашвили е в грузински затвор.
Можете ли да се досетите какво са пледирали адвокатите на Саакашвили когато са го съдили?
Че Саакашвили е невменяем и страда от деменция, тоест, че Саакашвили не може да отговаря за действията си като глава на грузинската държава.
15:42 29.06.2026
35 Точно!
До коментар #10 от "Наблюдател":Под кревата на всеки руснак се крие западняк,който ще му краде природните богатства и външният нужник.
Коментиран от #37
15:42 29.06.2026
36 Баба Радка
До коментар #31 от "Артилерист":Наборе увий се с един мокър чаршаф да ти изтегли температурата.
15:48 29.06.2026
37 Анонимен
До коментар #35 от "Точно!":Понякога външна тоалетна е за предпочитане!
Коментиран от #41
15:49 29.06.2026
38 Ганчев
До коментар #3 от "Швейк":Никак.
15:49 29.06.2026
39 Оня
До коментар #33 от "Соломон":А бре Соломончо личи си от далече че си хлъзгав еуро урко ойлюф! Същи дявол как срича евангелието!
Коментиран от #47
15:50 29.06.2026
40 Корнелия Н.
До коментар #31 от "Артилерист":Русия е свършена бе калмук.
15:51 29.06.2026
41 Берлинер цайтунг
До коментар #37 от "Анонимен":Много хора забравиха родната къща!
15:52 29.06.2026
42 Да де
До коментар #31 от "Артилерист":Това ти и другите трима кретена тук го пишете 5 години.
15:54 29.06.2026
43 По Вапцаров
бензина не стига, деца.
И ваште лица
са сгърчени вече от плач.
И ваште очи
са сухи и неми —
такива големи,
мъчително тъжни очи…
И в тех е стаен
ужас свиреп:
Бензина нет!
Коментиран от #50, #56, #59
15:56 29.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Още малко
15:59 29.06.2026
46 да питам
До коментар #22 от "Ма наф":А за Варшавския договор имаше ли референдум?! а правешкия сървул пита ли ни дали искаме да сме 16 република?!
Коментиран от #55
16:00 29.06.2026
47 Соломон
До коментар #39 от "Оня":Знаеш ли какво означава Руски православен фашизъм. В РФ има 22 републики.В коя от тях има училище в което да се изучава родния език на републиката .Ще ти помогна.В никоя
Коментиран от #53
16:04 29.06.2026
48 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Соломон":Чифутляроф, Варлаам е агент на ЦРУ и майор от Турската армия.
Папата е нач.отдел в ЦРУ
Коментиран от #51
16:06 29.06.2026
49 Тик так,тик так
16:06 29.06.2026
50 Анонимен
До коментар #43 от "По Вапцаров":Щом си казал?
16:07 29.06.2026
51 А майкккка ти
До коментар #48 от "Ха ХаХа":Е известна улич.ни.ца.хаха
16:08 29.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Емигрант
До коментар #47 от "Соломон":Соломоне ноо си т ъъп, чи то след като нищо не се променило от тогава, за ква демукрация ни хортуват, а?
16:13 29.06.2026
54 Разбирача
Коментиран от #58
16:16 29.06.2026
55 ТИР
До коментар #46 от "да питам":Знам че по времето на Варшавския договор имахме армия , работеща икономика и население 9 000 000 , бабите не ровеха по кофите ...
16:27 29.06.2026
56 ТИР
До коментар #43 от "По Вапцаров":Хубаво написано... пробвай с еврото ,по
логично ще е...
16:34 29.06.2026
57 Без майтап
До коментар #13 от "Ами":Цел, можеш,знаеш искаш. Друго е ,искЪмммм да не давам ама да вземам.
16:36 29.06.2026
58 Toва е поредната глупост
До коментар #54 от "Разбирача":Русия има система наречена "мъртвата ръка", в Русия се води "Периметър", а в НАТО "Dead Hand".
Информация може да си намери всеки грамотен сам в нета.
Не показвайте собствената си примитивност и неграмотност.
16:37 29.06.2026
59 Това за бензина
До коментар #43 от "По Вапцаров":е по-скоро пожелание, още не е факт.
Вапцаров е писал за Голодоморите, е те вече са факт от болшевишката история на Русия.
16:38 29.06.2026