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Говори Москва: Ние не сме променили условията си за мирно споразумение с Киев
  Тема: Украйна

Говори Москва: Ние не сме променили условията си за мирно споразумение с Киев

29 Юни, 2026 15:17 1 459 59

  • русия-
  • украйна-
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  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

В телевизионно интервю през уикенда президентът Путин заяви, че Русия ще продължи настъплението си с цел да установи пълен контрол над Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област

Говори Москва: Ние не сме променили условията си за мирно споразумение с Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Кремъл заяви, че Русия не е променила условията си за постигане на мирно споразумение с Украйна от 2024 г., когато президентът Владимир Путин обяви, че Киев трябва да изтегли войските си от четирите украински области, които Москва претендира за свои, и публично да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО, предава "Ройтерс".

В телевизионно интервю през уикенда Путин заяви, че Русия ще продължи настъплението си с цел да установи пълен контрол над Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той отхвърли това, което определи като ново украинско предложение за ограничаване на бойните действия в продължаващата повече от четири години война.

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По думите на Путин Украйна е предложила взаимно прекратяване на ударите с далечен обсег и бойните действия да бъдат ограничени до четирите области, които Русия смята за свои. Киев определя претенциите на Москва като незаконно заграбване на украинска територия.

"Нашата позиция е добре известна. Всъщност, нашата позиция не се е променила. Тя беше изложена преди две години от нашия държавен глава в реч в Министерството на външните работи. Тя е добре позната на киевския режим, тя е добре позната на американските преговарящи и е напълно последователна", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Песков съобщи още, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са обсъдили войната в Украйна по време на срещата си през уикенда, преди Лукашенко да отпътува за Китай за разговори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биробижан е узки

    11 21 Отговор
    чекист пали свещ в храм.Приколно

    Коментиран от #7

    15:19 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    34 16 Отговор
    НАТО да си обира крушите от Източна Европа.

    Коментиран от #15

    15:19 29.06.2026

  • 3 Швейк

    17 26 Отговор
    Как се поставят условия от бункера ?

    Коментиран от #8, #11, #38

    15:20 29.06.2026

  • 4 оня с коня

    28 9 Отговор
    НАТО и ЕС воюва за демокрация
    Русия се бори за справедливост

    15:21 29.06.2026

  • 5 Путин

    16 16 Отговор
    Може да се осереме , ама нема да се изложиме.

    15:21 29.06.2026

  • 6 Хаха

    12 21 Отговор
    Човекоподобният Путлер не бил променил условията.

    15:22 29.06.2026

  • 7 Соломон

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Биробижан е узки":

    Нормално.Все пак и църквата е собственост на чекистите

    Коментиран от #48

    15:22 29.06.2026

  • 8 честен ционист

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Трябва да се молиш Вова да не му се налага да поставя условия от „Метро-2“, или от Ямантау.

    15:24 29.06.2026

  • 9 Без майтап

    5 11 Отговор
    Няма промяна в мисленето на човек който само иска. Пример няма да кажа циганите ще кажа ромите. Няма да кажа Тиквата ,ще кажа Борисов, няма да кажа Радев ще кажа всеки политик.

    Коментиран от #13

    15:24 29.06.2026

  • 10 Наблюдател

    21 8 Отговор
    Потомци на фашисти от Европа, заедно с реваншисти и сатанисти се мъчат да откраднат природните богатства на Русия, като за целта използват чужди балами и заблудени уфце като им казват:

    -Вий умирайте на фронта, а ние ще се грижим семействата ви да са по хотелите в чужбина без да плащат за нищо.

    Печатат се пари без покритие, леят се златни туалетни, а европейците да лапат муите.

    Коментиран от #17, #35

    15:25 29.06.2026

  • 11 оня с коня

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Тук наистина има екземпляри които им е хубаво да ги ругаят.
    Ти май си от тях

    15:25 29.06.2026

  • 12 Свирят

    5 5 Отговор
    отбой .

    15:25 29.06.2026

  • 13 Ами

    15 6 Отговор

    До коментар #9 от "Без майтап":

    той зеленияПотник само иска.

    Коментиран от #57

    15:26 29.06.2026

  • 14 Герги

    8 12 Отговор
    напълно последователна политика,,,,крадем и убиваме,,.като папагали повтарят се едно и също,намек за отстъпки...йок...

    15:26 29.06.2026

  • 15 Соломон

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Къде го видя това НАТО.НАТО беше ли в Грузия през 2008г когато Русия ги прегази с танковет.НАТО беше ли в Крим през 2014г или в Донбас когато Русия вкара войници маскирани като опълченци .

    Коментиран от #22, #24

    15:27 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Обясни по подробно,с чували ли ще ги крадат или с вагонетки..ще има ли крадене на рускини...бафни да чуем..

    15:28 29.06.2026

  • 18 право казват

    16 4 Отговор
    Условието си е както винаги, безусловна капитулация, оцелелите бандери до живот в Сибир, наследниците им и те, Украйна забравя за НАТО и ЕССР.

    Коментиран от #21, #25, #26

    15:29 29.06.2026

  • 19 На баба ви хурката

    3 13 Отговор
    Много се грижите някой да не каже лошо за Путин. Колко ви е хонорара.

    15:29 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бате Георги

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "право казват":

    По скоро Путин забравя за ссср.

    15:30 29.06.2026

  • 22 Ма наф

    21 7 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Не си спомням да съм гласувал за или против да влезе България в НАТО.

    Рефврендумите също ги забраниха. Изборите в Румъния отмениха. Да ти и демокрацията извъртяна.

    Коментиран от #30, #46

    15:31 29.06.2026

  • 23 честен ционист

    12 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дика":

    В Крим има ядрени пускови остановки, както и в Калининградска област. Няма разделяне с тия територии.

    15:32 29.06.2026

  • 24 лъжливо еврейче

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    През 2008г тъкмо саакашвили беше спечелил втория си мандат за президент, когато правителството преговаря с руснаците да им върнат под тяхно управление Абхазия и Осетия. Но саакашвили, ориентиран по парите, се вслуша в съветите на тогавашния секретар на краварника кондолиса райс да не преговарят, ами да се направят на мъже и да влезнат с войска във въпросните земи. Руснаците ги унищожават за пет дни, а единствения грузински батальон, обучен по натовските стандарти, който защитава интересите на дедовия в Ирак, даже не успява да се прибере навреме за да им помогне. Така, че да, НАТО беше 2008г в Грузия, обучи си баталюон за да има кой да умира за неговите интереси и се пробваха да насъскат грузинската армия срещу руснаците.

    Коментиран от #32

    15:32 29.06.2026

  • 25 чини ми се,че

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "право казват":

    си мине"дчия някакъв.

    15:33 29.06.2026

  • 26 Соломон

    2 13 Отговор

    До коментар #18 от "право казват":

    Ами тя Украйна не беше в НАТО.Членството им бе отказано още през 2008т заедно с Грузия.И видяхме какво стана след като им отказаха членство.Първо прегазена Грузия още същата година а няколко години по късно през 2014г бе нападната Украйна

    Коментиран от #29

    15:33 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Говори Карлуково:

    13 1 Отговор
    Защо не наложите мораториум две седмици без новини за войната Русия-Украйна?

    Може ли да си представите вашия сайт дори две седмици без да има статии за Зеленски, Путин, Украйна и Русия?

    Хората са уморени от вас, а войната ще се реши независимо от вашата пропаганда.

    Аз се питам (риторично) дали имате някаква голяма финансова изгода от подобни статии.

    15:35 29.06.2026

  • 29 и ти право казваш

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    2008 Грузия беше нападната от copосoиди, за малко да запалят война с руснаците. А 2014 е кулминацията на подклаждането на неонацистки екстремисти в Украйна, които с помощта на спонсорите си нападнаха Украйна, озурпираха властта и направиха гражданска война.

    Коментиран от #33, #34

    15:37 29.06.2026

  • 30 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ма наф":

    Това защото си Ма Наф.

    15:38 29.06.2026

  • 31 Артилерист

    12 5 Отговор
    Киевската хунта засилва терористичните атаки с дронове, за да имитира активност и да проси още пари и оръжия. В същото време укрофронта бавно, но сигурно и последователно се разпада, а военният потенциал на Украйна е подложен на тотално разрушаване на цялата й територия. Руските войски настъпват, премилат оредяващите защитници и са на път със сила да постигнат поставените условия за примирие...

    Коментиран от #36, #40, #42

    15:38 29.06.2026

  • 32 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "лъжливо еврейче":

    Така ли си се родил или увреждането ти е в следствие на травма.НАТО обучило един батальон.Ама то това голяма сила и заплаха за Русия.И от какъв Чеп Грузия трябва да предава на Русия Абхазия и Осетия.И между другото можеш ли да ми кажеш къде на карта на РФ се намира дъжавата Русия

    15:39 29.06.2026

  • 33 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "и ти право казваш":

    Знеш ли че си прав.В Украйна има страшно много нацисти ама всички са дошли от Русия

    Коментиран от #39

    15:41 29.06.2026

  • 34 Правият не се сеща нещо друго

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "и ти право казваш":

    В момента оня, който разпали тази война Саакашвили е в грузински затвор.
    Можете ли да се досетите какво са пледирали адвокатите на Саакашвили когато са го съдили?

    Че Саакашвили е невменяем и страда от деменция, тоест, че Саакашвили не може да отговаря за действията си като глава на грузинската държава.

    15:42 29.06.2026

  • 35 Точно!

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Под кревата на всеки руснак се крие западняк,който ще му краде природните богатства и външният нужник.

    Коментиран от #37

    15:42 29.06.2026

  • 36 Баба Радка

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    Наборе увий се с един мокър чаршаф да ти изтегли температурата.

    15:48 29.06.2026

  • 37 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Точно!":

    Понякога външна тоалетна е за предпочитане!

    Коментиран от #41

    15:49 29.06.2026

  • 38 Ганчев

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Никак.

    15:49 29.06.2026

  • 39 Оня

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    А бре Соломончо личи си от далече че си хлъзгав еуро урко ойлюф! Същи дявол как срича евангелието!

    Коментиран от #47

    15:50 29.06.2026

  • 40 Корнелия Н.

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    Русия е свършена бе калмук.

    15:51 29.06.2026

  • 41 Берлинер цайтунг

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Много хора забравиха родната къща!

    15:52 29.06.2026

  • 42 Да де

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете 5 години.

    15:54 29.06.2026

  • 43 По Вапцаров

    3 3 Отговор
    Бензина е малко.
    бензина не стига, деца.

    И ваште лица
    са сгърчени вече от плач.
    И ваште очи
    са сухи и неми —
    такива големи,
    мъчително тъжни очи…
    И в тех е стаен
    ужас свиреп:
    Бензина нет!

    Коментиран от #50, #56, #59

    15:56 29.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Още малко

    3 3 Отговор
    Този взе да дава назад

    15:59 29.06.2026

  • 46 да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ма наф":

    А за Варшавския договор имаше ли референдум?! а правешкия сървул пита ли ни дали искаме да сме 16 република?!

    Коментиран от #55

    16:00 29.06.2026

  • 47 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Оня":

    Знаеш ли какво означава Руски православен фашизъм. В РФ има 22 републики.В коя от тях има училище в което да се изучава родния език на републиката .Ще ти помогна.В никоя

    Коментиран от #53

    16:04 29.06.2026

  • 48 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Чифутляроф, Варлаам е агент на ЦРУ и майор от Турската армия.
    Папата е нач.отдел в ЦРУ

    Коментиран от #51

    16:06 29.06.2026

  • 49 Тик так,тик так

    1 0 Отговор
    36 дни...тик, так, тик так...

    16:06 29.06.2026

  • 50 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "По Вапцаров":

    Щом си казал?

    16:07 29.06.2026

  • 51 А майкккка ти

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ХаХа":

    Е известна улич.ни.ца.хаха

    16:08 29.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Соломоне ноо си т ъъп, чи то след като нищо не се променило от тогава, за ква демукрация ни хортуват, а?

    16:13 29.06.2026

  • 54 Разбирача

    2 3 Отговор
    ПРоссия има огромна територия, но една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    Коментиран от #58

    16:16 29.06.2026

  • 55 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "да питам":

    Знам че по времето на Варшавския договор имахме армия , работеща икономика и население 9 000 000 , бабите не ровеха по кофите ...

    16:27 29.06.2026

  • 56 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "По Вапцаров":

    Хубаво написано... пробвай с еврото ,по
    логично ще е...

    16:34 29.06.2026

  • 57 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Цел, можеш,знаеш искаш. Друго е ,искЪмммм да не давам ама да вземам.

    16:36 29.06.2026

  • 58 Toва е поредната глупост

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Разбирача":

    Русия има система наречена "мъртвата ръка", в Русия се води "Периметър", а в НАТО "Dead Hand".
    Информация може да си намери всеки грамотен сам в нета.

    Не показвайте собствената си примитивност и неграмотност.

    16:37 29.06.2026

  • 59 Това за бензина

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "По Вапцаров":

    е по-скоро пожелание, още не е факт.
    Вапцаров е писал за Голодоморите, е те вече са факт от болшевишката история на Русия.

    16:38 29.06.2026

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