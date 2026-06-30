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Полша няма да предава на Украйна изтребителите си МиГ-29
  Тема: Украйна

Полша няма да предава на Украйна изтребителите си МиГ-29

30 Юни, 2026 07:16 1 373 20

  • миг-29-
  • изтребители-
  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • нато

Водещият на предаването попита министъра дали смята за грешка решението на полските власти да изпратят военна техника в Украйна в началото на пълномащабната руска инвазия без никакви условия

Полша няма да предава на Украйна изтребителите си МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Полша няма да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев е отказал да сподели технологиите си за производство на безпилотни летателни апарати.

Според министъра на Киев е бил предложен подходът "МиГ-ове в замяна на дронове", тъй като Украйна разполага със значителни технологични възможности в областта на производството на безпилотни летателни апарати и такъв обмен би бил полезен за военното сътрудничество между двете страни, припомня Би Би Си.

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Косиняк-Камиш заяви в интервю за полския телевизионен канал Polsat News, че украинските власти са дали съгласие за това, но не са изпълнили договореностите.

"Предложих, както ми се струва, подход, основан на партньорство. МиГ-ове в замяна на дронове. Украинците първоначално приеха това, но не го реализираха, затова за Украйна няма да има МиГ-ове, тъй като Полша няма дронове или възможности за тяхното използване", каза шефът на полското министерство на отбраната.

Водещият на предаването попита министъра дали смята за грешка решението на полските власти да изпратят военна техника в Украйна в началото на пълномащабната руска инвазия без никакви условия.

"Те постъпиха правилно и аз бих постъпил по същия начин. Те постъпиха правилно, а Украйна тогава се намираше в много по-сложно положение", — отговори Косиняк-Камиш.

Министърът заяви, че настоящото правителство на Полша заема много по-твърда позиция по отношение на отстояването на националните си интереси.

"Ние — за разлика от предишното правителство — не само казваме, че ще отпускаме субсидии, но и очакваме спазването на принципа на солидарността.

Принципът на солидарността е следният: вие помагате, но когато вашият партньор види, че може да ви подкрепи или да ви предложи нови решения, той споделя тази информация с вас", подчерта Косиняк-Камиш.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На фашисти

    27 2 Отговор
    нищо се не дава...

    07:22 30.06.2026

  • 2 Наблюдател

    39 3 Отговор
    Бандерите не могат да предадат технологиите, защото това са секретни немски, френски и английски технологии.

    Таурусите сега ги сглобяват в Украина, а в германия забраниха всякаква информация за това.

    Ако смятате, че руснаците тея работи не ги знаят, сте наивници.

    07:22 30.06.2026

  • 3 Бавно,но все пак,взехте да стопляте!

    27 1 Отговор
    Че Укрите и вас ви използват!
    А особено след демонстративното връщане по пощата,от Зеленски, на най-високото полско отличие-,,Бял орел"...хептен прозряхте...!

    Коментиран от #10

    07:25 30.06.2026

  • 4 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    19 1 Отговор
    Е тотален крах.

    Коментиран от #5

    07:27 30.06.2026

  • 5 За Русия

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Така е

    07:34 30.06.2026

  • 6 дядото

    16 0 Отговор
    ...."ще ти дам,няма да ти дам...." язък за загиналите в сво руски,украйнски,пък и полски млади мъже.. за чужди интереси.

    07:34 30.06.2026

  • 7 Госあ

    23 0 Отговор
    Аха, значи бандерите не споделят нищо с поляците, обаче с нас ще споделят всичко ! 😅 Тʼва като евтиния ток, дето Кирчо беше уредил с главатаря им 😂

    07:34 30.06.2026

  • 8 Хи хи

    8 7 Отговор
    Който не си даде миговете значи е плутераст и копейка.

    07:37 30.06.2026

  • 9 Еми щото са

    15 2 Отговор
    По-добри от Ф-16, а в някои неща даже и от Ф-35. На сащиянските самолети само рекламата им им е много по-добра от на руските. При тях всичко е направено така, че те да ти източват пари. Дали са оръжия, дали са ти "съюзници", дали военни бази.... Те само гледат, как да ти източват от парите. Те да се уреждат за твоя сметка.

    Коментиран от #14

    07:39 30.06.2026

  • 10 В случая не са виновни укрите

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бавно,но все пак,взехте да стопляте!":

    как да дадат нещо което го нямат? Та тези дронове не са техни, че да знаят технологиите им, особено в тънката електроника. Тези дронове и фламигота и се пращат в кашони на части и те само го сглобяват в някое мазе с отверки и под надзора на представител от даващите. Нито пък украинци оперират с тях и ги насочват. Британците и Германците току така не дават технологии на НЕнатовска държава. Че знае ли се, къде могат да отидат!?

    07:40 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДАЖЕ И ШЛЯХИТЕ РАЗБРАХА

    8 0 Отговор
    Че войната на Зеленски е тотален погром.

    07:47 30.06.2026

  • 13 Народна поговорка

    6 0 Отговор
    "Каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи"! Време е да им се даде урок, докато не е станало късно, защото влязат ли веднъж в ЕС и НАТО, ще трябва да им търпим егото!

    07:48 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    7 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:49 30.06.2026

  • 18 Народна поговорка

    4 0 Отговор
    "Каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи"! Време е да им се даде урок, докато не е станало късно, защото влязат ли веднъж в ЕС и НАТО, ще трябва да им търпим егото!

    07:49 30.06.2026

  • 19 Пацифист

    7 0 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, предал се в плен или отрепал някой от ТЦК или т.нар. си началник насилствено бусолизиран украински мъж.
    Никой няма справи да те кара да се биеш и умираш против волята си заради някакви средновековна идеология от сорта защита на родината и пр. афоризми от миналото.

    07:52 30.06.2026

  • 20 Много ясно

    2 0 Отговор
    Само да мине Разпутица и ще режат и те и Беларус, за Империята ясно!

    08:11 30.06.2026

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