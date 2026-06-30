Полша няма да предава на Украйна изтребителите си МиГ-29

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Полша няма да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев е отказал да сподели технологиите си за производство на безпилотни летателни апарати.
Според министъра на Киев е бил предложен подходът "МиГ-ове в замяна на дронове", тъй като Украйна разполага със значителни технологични възможности в областта на производството на безпилотни летателни апарати и такъв обмен би бил полезен за военното сътрудничество между двете страни, припомня Би Би Си.
Косиняк-Камиш заяви в интервю за полския телевизионен канал Polsat News, че украинските власти са дали съгласие за това, но не са изпълнили договореностите.
"Предложих, както ми се струва, подход, основан на партньорство. МиГ-ове в замяна на дронове. Украинците първоначално приеха това, но не го реализираха, затова за Украйна няма да има МиГ-ове, тъй като Полша няма дронове или възможности за тяхното използване", каза шефът на полското министерство на отбраната.
Водещият на предаването попита министъра дали смята за грешка решението на полските власти да изпратят военна техника в Украйна в началото на пълномащабната руска инвазия без никакви условия.
"Те постъпиха правилно и аз бих постъпил по същия начин. Те постъпиха правилно, а Украйна тогава се намираше в много по-сложно положение", — отговори Косиняк-Камиш.
Министърът заяви, че настоящото правителство на Полша заема много по-твърда позиция по отношение на отстояването на националните си интереси.
"Ние — за разлика от предишното правителство — не само казваме, че ще отпускаме субсидии, но и очакваме спазването на принципа на солидарността.
Принципът на солидарността е следният: вие помагате, но когато вашият партньор види, че може да ви подкрепи или да ви предложи нови решения, той споделя тази информация с вас", подчерта Косиняк-Камиш.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На фашисти
07:22 30.06.2026
2 Наблюдател
Таурусите сега ги сглобяват в Украина, а в германия забраниха всякаква информация за това.
Ако смятате, че руснаците тея работи не ги знаят, сте наивници.
07:22 30.06.2026
3 Бавно,но все пак,взехте да стопляте!
А особено след демонстративното връщане по пощата,от Зеленски, на най-високото полско отличие-,,Бял орел"...хептен прозряхте...!
Коментиран от #10
07:25 30.06.2026
4 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #5
07:27 30.06.2026
5 За Русия
До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Така е
07:34 30.06.2026
6 дядото
07:34 30.06.2026
7 Госあ
07:34 30.06.2026
8 Хи хи
07:37 30.06.2026
9 Еми щото са
Коментиран от #14
07:39 30.06.2026
10 В случая не са виновни укрите
До коментар #3 от "Бавно,но все пак,взехте да стопляте!":как да дадат нещо което го нямат? Та тези дронове не са техни, че да знаят технологиите им, особено в тънката електроника. Тези дронове и фламигота и се пращат в кашони на части и те само го сглобяват в някое мазе с отверки и под надзора на представител от даващите. Нито пък украинци оперират с тях и ги насочват. Британците и Германците току така не дават технологии на НЕнатовска държава. Че знае ли се, къде могат да отидат!?
07:40 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДАЖЕ И ШЛЯХИТЕ РАЗБРАХА
07:47 30.06.2026
13 Народна поговорка
07:48 30.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:49 30.06.2026
18 Народна поговорка
07:49 30.06.2026
19 Пацифист
Никой няма справи да те кара да се биеш и умираш против волята си заради някакви средновековна идеология от сорта защита на родината и пр. афоризми от миналото.
07:52 30.06.2026
20 Много ясно
08:11 30.06.2026