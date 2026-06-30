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Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество заради кризата с доставките
  Тема: Украйна

Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество заради кризата с доставките

30 Юни, 2026 10:16 669 39

  • русия-
  • украйна-
  • бензин-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Президентът Владимир Путин призна в неделя на среща с министри от правителството и други длъжностни лица, че украинските удари с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но заяви, че Русия се справя с тях

Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество заради кризата с доставките - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия може да позволи на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разреши внос на гориво с по-ниско качество, съобщи вестник "Коммерсант", докато страната се опитва да облекчи кризата с горивото на фона на атаките на Украйна срещу нейните нефтопреработвателни заводи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Вестникът, позовавайки се на проект на правителствен документ, съобщи, че Русия може да разреши производството на бензин и дизел по стандарт "Евро-2" с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 г., за срок от една година до юли 2027 г., както и да разреши вноса.

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Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура в петата година от войната, което предизвика широко разпространени недостиг на гориво и скокове в цените, докато Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, посочва Ройтерс.

Президентът Владимир Путин призна в неделя на среща с министри от правителството и други длъжностни лица, че украинските удари с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но заяви, че Русия се справя с тях.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 8 Отговор
    русия ? може би имахте предвид еСС ?

    Коментиран от #3, #9, #27

    10:17 30.06.2026

  • 2 Трол

    11 5 Отговор
    САЩ ще останат единствената държава в света без недостиг на гориво.

    Коментиран от #30, #37

    10:18 30.06.2026

  • 3 Ха,ха,ха

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Имали са предвид украИната с производство нула. Колко са смешни.

    Коментиран от #10

    10:18 30.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    17 1 Отговор
    Ганя русофилистика, гледа жирафа и казва:
    Е, нема такова животно"

    Коментиран от #34

    10:21 30.06.2026

  • 5 Ами

    11 8 Отговор
    Дъжд вали.Нефтен дъжд!Блатарите да го събират в легени, кофи и корита!

    Коментиран от #8

    10:21 30.06.2026

  • 6 Докъде я докарахме тавариши

    19 8 Отговор
    Бензиностанцията с ракети остана без бензин.

    Коментиран от #29

    10:22 30.06.2026

  • 7 БУХАХАХА

    17 8 Отговор
    руZия си имала била всичко......

    10:23 30.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да питам

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ти глупав ли си?!

    Коментиран от #12

    10:24 30.06.2026

  • 10 Мдаа

    19 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ха,ха,ха":

    Украйна получава и ще получава петрол от цял свят,а сибирските диваци се млатят като животни за капка бензин.Докато не докопат и обесят плешивият гном.
    Мдаа

    Коментиран от #15

    10:25 30.06.2026

  • 11 хххх

    16 7 Отговор
    Всеки следващ украински удар ще влошава нещата още и още. Скоро дефицитът ще е не само на бензин и дизел, ами на всичко.

    10:25 30.06.2026

  • 12 Копейката се удря с бордюр у главата

    16 8 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    После се пита.

    10:26 30.06.2026

  • 13 аааа

    4 7 Отговор
    Сега разбирате ли предимството на електрическите автомобили и камиони?

    10:26 30.06.2026

  • 14 !!!?

    16 6 Отговор
    Кремълското безмозъчие продължава...до новата "перестройка !!!?

    10:28 30.06.2026

  • 15 Мдааа бе

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    знаем че е на помощи тоз прошляк ....но не от цял свят, а само от задлъжнялата коалиция на жеЛАЕЩИТЕ, която зеления Пор направи още по-бедна. Спор няма прав си донякъде. Смешно и тъжно едновременно.

    10:28 30.06.2026

  • 16 ....

    13 5 Отговор
    Щом за седмица ги разпертушиниха така, представете си ако Украйна продължи да им изпраща фламингота един месец! ... Ами два месеца, ами три месеца?!

    Коментиран от #17

    10:30 30.06.2026

  • 17 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "....":

    Още 5 години

    10:33 30.06.2026

  • 18 Ха ха ха

    12 3 Отговор
    Няма страшно, наще копейки достатъчно газ пukaят, че може да пратят доста на путя.....

    10:33 30.06.2026

  • 19 яяя

    11 3 Отговор
    Ако Путин беше станал президент на Сахара, сега щяха да внасят пясък там. Лошото е, че нашия Рундьо е същия тъпак.

    10:34 30.06.2026

  • 20 ЗАКРИВАААЙ

    10 3 Отговор
    ЗАКРИВАЙ монголската бензиноколонка
    Ееееедехееее

    10:37 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Окраина

    4 7 Отговор
    Нямаме гориво ! Но го крият !

    10:39 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аре а не се баламосваме

    11 1 Отговор
    пе деРоссия е Безпомощна и Импотентна.
    У Родливия пиздоглаз Фюрер Педофил...то ЖЕ

    10:42 30.06.2026

  • 25 Карам

    2 8 Отговор
    От Румъния цистерна с гориво но се говори че и в западна окраина щели да унищожават бензиностанциите , както направиха в източната . Опасно става за такива цистерни защото са цели , а в окраината се внася горивото те нямат заводи унищожени са !

    10:43 30.06.2026

  • 26 Как е русофилчетата?

    9 0 Отговор
    Громите ли наркоманите,фашистите и бандерите? Матушката побеждава ли,а?

    Коментиран от #32

    10:44 30.06.2026

  • 27 Забелязвам

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Статиите против Русия следват една след друга. Изглежда на фронта става горещо.

    10:44 30.06.2026

  • 28 Факт

    7 0 Отговор
    То и малко преди да СДО хне СССР, беше същото

    10:44 30.06.2026

  • 29 Виж Сега

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Докъде я докарахме тавариши":

    Ако пък любимата на атлантистите Украйна е наистина победител, ще трябва да си върне завзетите от Русия територии. И как пък ще се случи тази небивалица?

    10:45 30.06.2026

  • 30 Разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    същото не може да се каже за разума им

    10:46 30.06.2026

  • 31 а каква

    5 0 Отговор
    бензиноколонка бяха

    10:46 30.06.2026

  • 32 Ха Ха

    0 6 Отговор

    До коментар #26 от "Как е русофилчетата?":

    При положение, че укрите не могат да си върнат и педя земя засега, атлантистите вдигат много шум за нищо

    Коментиран от #35

    10:47 30.06.2026

  • 33 Белята

    6 0 Отговор
    И тва доживех,.. ескимоси...хладилници да купуват...
    Хихихихихи

    10:48 30.06.2026

  • 34 релакс

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    пилците се броят на есен..

    10:49 30.06.2026

  • 35 Нема се сдухваш пен ДЕЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха Ха":

    Монгольята са ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА.

    10:50 30.06.2026

  • 36 Мишел

    5 0 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят му в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    10:52 30.06.2026

  • 37 Това е вярно.

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Сащ владеят целия световен петрол и определят процесите на петролния пазар.

    10:59 30.06.2026

  • 38 Многоходовото

    2 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:03 30.06.2026

  • 39 Кук

    0 0 Отговор
    В Русия всичко е с ниско качество.

    11:12 30.06.2026

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