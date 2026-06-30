Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество заради кризата с доставките

Русия може да позволи на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разреши внос на гориво с по-ниско качество, съобщи вестник "Коммерсант", докато страната се опитва да облекчи кризата с горивото на фона на атаките на Украйна срещу нейните нефтопреработвателни заводи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Вестникът, позовавайки се на проект на правителствен документ, съобщи, че Русия може да разреши производството на бензин и дизел по стандарт "Евро-2" с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 г., за срок от една година до юли 2027 г., както и да разреши вноса.

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Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура в петата година от войната, което предизвика широко разпространени недостиг на гориво и скокове в цените, докато Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, посочва Ройтерс.

Президентът Владимир Путин призна в неделя на среща с министри от правителството и други длъжностни лица, че украинските удари с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но заяви, че Русия се справя с тях.