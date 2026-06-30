Русия може да разреши производството и вноса на гориво с по-ниско качество заради кризата с доставките

Русия може да позволи на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разреши внос на гориво с по-ниско качество, съобщи вестник "Коммерсант", докато страната се опитва да облекчи кризата с горивото на фона на атаките на Украйна срещу нейните нефтопреработвателни заводи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Вестникът, позовавайки се на проект на правителствен документ, съобщи, че Русия може да разреши производството на бензин и дизел по стандарт "Евро-2" с по-високо съдържание на сяра, което е забранено от 2013 г., за срок от една година до юли 2027 г., както и да разреши вноса.
Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура в петата година от войната, което предизвика широко разпространени недостиг на гориво и скокове в цените, докато Киев се опитва да принуди Москва да седне на масата за преговори, посочва Ройтерс.
Президентът Владимир Путин призна в неделя на среща с министри от правителството и други длъжностни лица, че украинските удари с дронове са предизвикали недостиг на гориво в някои региони, но заяви, че Русия се справя с тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #3, #9, #27
10:17 30.06.2026
2 Трол
Коментиран от #30, #37
10:18 30.06.2026
3 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "1488":Имали са предвид украИната с производство нула. Колко са смешни.
Коментиран от #10
10:18 30.06.2026
4 Ганя Путинофила
Е, нема такова животно"
Коментиран от #34
10:21 30.06.2026
5 Ами
Коментиран от #8
10:21 30.06.2026
6 Докъде я докарахме тавариши
Коментиран от #29
10:22 30.06.2026
7 БУХАХАХА
10:23 30.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да питам
До коментар #1 от "1488":ти глупав ли си?!
Коментиран от #12
10:24 30.06.2026
10 Мдаа
До коментар #3 от "Ха,ха,ха":Украйна получава и ще получава петрол от цял свят,а сибирските диваци се млатят като животни за капка бензин.Докато не докопат и обесят плешивият гном.
Мдаа
Коментиран от #15
10:25 30.06.2026
11 хххх
10:25 30.06.2026
12 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #9 от "да питам":После се пита.
10:26 30.06.2026
13 аааа
10:26 30.06.2026
14 !!!?
10:28 30.06.2026
15 Мдааа бе
До коментар #10 от "Мдаа":знаем че е на помощи тоз прошляк ....но не от цял свят, а само от задлъжнялата коалиция на жеЛАЕЩИТЕ, която зеления Пор направи още по-бедна. Спор няма прав си донякъде. Смешно и тъжно едновременно.
10:28 30.06.2026
16 ....
Коментиран от #17
10:30 30.06.2026
17 Ами
До коментар #16 от "....":Още 5 години
10:33 30.06.2026
18 Ха ха ха
10:33 30.06.2026
19 яяя
10:34 30.06.2026
20 ЗАКРИВАААЙ
Ееееедехееее
10:37 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Окраина
10:39 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аре а не се баламосваме
У Родливия пиздоглаз Фюрер Педофил...то ЖЕ
10:42 30.06.2026
25 Карам
10:43 30.06.2026
26 Как е русофилчетата?
Коментиран от #32
10:44 30.06.2026
27 Забелязвам
До коментар #1 от "1488":Статиите против Русия следват една след друга. Изглежда на фронта става горещо.
10:44 30.06.2026
28 Факт
10:44 30.06.2026
29 Виж Сега
До коментар #6 от "Докъде я докарахме тавариши":Ако пък любимата на атлантистите Украйна е наистина победител, ще трябва да си върне завзетите от Русия територии. И как пък ще се случи тази небивалица?
10:45 30.06.2026
30 Разбира се
До коментар #2 от "Трол":същото не може да се каже за разума им
10:46 30.06.2026
31 а каква
10:46 30.06.2026
32 Ха Ха
До коментар #26 от "Как е русофилчетата?":При положение, че укрите не могат да си върнат и педя земя засега, атлантистите вдигат много шум за нищо
Коментиран от #35
10:47 30.06.2026
33 Белята
Хихихихихи
10:48 30.06.2026
34 релакс
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":пилците се броят на есен..
10:49 30.06.2026
35 Нема се сдухваш пен ДЕЛ
До коментар #32 от "Ха Ха":Монгольята са ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА.
10:50 30.06.2026
36 Мишел
10:52 30.06.2026
37 Това е вярно.
До коментар #2 от "Трол":Сащ владеят целия световен петрол и определят процесите на петролния пазар.
10:59 30.06.2026
38 Многоходовото
11:03 30.06.2026
39 Кук
11:12 30.06.2026