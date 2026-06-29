Български туристи бяха спасени в Гърция след инцидент със стендъп падъл борд

Българска двойка туристи е била спасена от гръцката брегова охрана на остров Лимнос, след като силен вятър ги е отнесъл навътре в морето по време на каране на стендъп падъл борд, съобщава гръцкото издание „Прото Тема“, предава БТА.

По информация на изданието двамата са излезли в морето с дъски, но внезапно усилване на вятъра бързо ги е отдалечило от брега. Ситуацията е била забелязана от плажуващ, който е сигнализирал властите, след което е започнала спасителна операция с участието на бреговата охрана и местни рибари.

Жената се е отделила от съпруга си, изгубила е дъската и е останала във водата без средство за поддържане на плаваемост, като е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си до пристигането на спасителите. Двамата са били изведени на безопасно място.

В отделен инцидент същия ден на друг плаж на острова дете, носено от надуваем дюшек, също е било отнесено навътре в морето от силен вятър. То е било спасено от гражданин преди намесата на спасителните екипи.