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Български туристи бяха спасени в Гърция след инцидент със стендъп падъл борд

Български туристи бяха спасени в Гърция след инцидент със стендъп падъл борд

29 Юни, 2026 12:26, обновена 29 Юни, 2026 12:26 766 8

  • гърция-
  • българи-
  • инцидент

Силни ветрове отнесоха двойката навътре в морето край остров Лимнос, бреговата охрана и рибари организираха спасителна операция

Български туристи бяха спасени в Гърция след инцидент със стендъп падъл борд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Българска двойка туристи е била спасена от гръцката брегова охрана на остров Лимнос, след като силен вятър ги е отнесъл навътре в морето по време на каране на стендъп падъл борд, съобщава гръцкото издание „Прото Тема“, предава БТА.

По информация на изданието двамата са излезли в морето с дъски, но внезапно усилване на вятъра бързо ги е отдалечило от брега. Ситуацията е била забелязана от плажуващ, който е сигнализирал властите, след което е започнала спасителна операция с участието на бреговата охрана и местни рибари.

Жената се е отделила от съпруга си, изгубила е дъската и е останала във водата без средство за поддържане на плаваемост, като е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си до пристигането на спасителите. Двамата са били изведени на безопасно място.

В отделен инцидент същия ден на друг плаж на острова дете, носено от надуваем дюшек, също е било отнесено навътре в морето от силен вятър. То е било спасено от гражданин преди намесата на спасителните екипи.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    Аман от глупаци

    12:29 29.06.2026

  • 2 Пляс, пляс - водно колело

    9 0 Отговор
    Стендъппадълборд, какво би трябвало да означава?
    Нещо надуваемо и жендърско звучи.

    Коментиран от #4

    12:33 29.06.2026

  • 3 Механик

    9 2 Отговор
    Със стендъп кво??? Езика ми не можа да се обърне.
    Ама инак звучите много фешън с такива думички. Браво! Шекелчетата звънкат ли ?

    12:40 29.06.2026

  • 4 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пляс, пляс - водно колело":

    И аз се зачудих за значението на думичките, ама кой съм аз, та да се присмивам на такива велики журналисти?!

    Коментиран от #6

    12:41 29.06.2026

  • 5 Не познават

    5 0 Отговор
    морето , влезли с тая дъска в него ?!

    12:47 29.06.2026

  • 6 Буквално

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Дъска за гребане. Като по-дибела дъска за сърф, ама няма платно, а стоиш прав и гребеш с гребло с една лопатка, като за кану.

    Коментиран от #8

    12:57 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Буквално":

    "Съб " ....по точно

    13:07 29.06.2026

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