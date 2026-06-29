Български туристи бяха спасени в Гърция след инцидент със стендъп падъл борд

Българска двойка туристи е била спасена от гръцката брегова охрана на остров Лимнос, след като силен вятър ги е отнесъл навътре в морето по време на каране на стендъп падъл борд, съобщава гръцкото издание „Прото Тема“, предава БТА.
По информация на изданието двамата са излезли в морето с дъски, но внезапно усилване на вятъра бързо ги е отдалечило от брега. Ситуацията е била забелязана от плажуващ, който е сигнализирал властите, след което е започнала спасителна операция с участието на бреговата охрана и местни рибари.
Жената се е отделила от съпруга си, изгубила е дъската и е останала във водата без средство за поддържане на плаваемост, като е проявила признаци на хипотермия. Мъжът е успял да остане върху дъската си до пристигането на спасителите. Двамата са били изведени на безопасно място.
В отделен инцидент същия ден на друг плаж на острова дете, носено от надуваем дюшек, също е било отнесено навътре в морето от силен вятър. То е било спасено от гражданин преди намесата на спасителните екипи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:29 29.06.2026
2 Пляс, пляс - водно колело
Нещо надуваемо и жендърско звучи.
Коментиран от #4
12:33 29.06.2026
3 Механик
Ама инак звучите много фешън с такива думички. Браво! Шекелчетата звънкат ли ?
12:40 29.06.2026
4 Механик
До коментар #2 от "Пляс, пляс - водно колело":И аз се зачудих за значението на думичките, ама кой съм аз, та да се присмивам на такива велики журналисти?!
Коментиран от #6
12:41 29.06.2026
5 Не познават
12:47 29.06.2026
6 Буквално
До коментар #4 от "Механик":Дъска за гребане. Като по-дибела дъска за сърф, ама няма платно, а стоиш прав и гребеш с гребло с една лопатка, като за кану.
Коментиран от #8
12:57 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
До коментар #6 от "Буквално":"Съб " ....по точно
13:07 29.06.2026