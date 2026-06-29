Австралия и Вануату подписаха пакт за сигурност, забраняващ чужди военни бази

Австралия и Вануату подписаха икономическо споразумение и пакт за сигурност, който забранява изграждането на чуждестранни военни бази на тихоокеанската островна държава, предаде Ал Джазира, цитирана от News.bg.

Документът беше подписан в Канбера от австралийския премиер Антъни Албанезе и министър-председателя на Вануату Джотам Напат. Албанезе заяви, че споразумението гарантира, че на територията на Вануату няма да бъдат изграждани чуждестранни военни бази.

„Споразумението ще защити нашата колективна и индивидуална сигурност, както и нашия суверенитет“, подчерта австралийският премиер.

В замяна Австралия ще увеличи икономическата си подкрепа за Вануату. Островната държава се ангажира да не допуска изграждането на чуждестранни военни бази или друга военна инфраструктура и да се консултира с Австралия относно инвестиции от трети държави в критична инфраструктура.

Напат посочи, че парламентът на Вануату вече е приел закон, който не допуска милитаризация на критичната инфраструктура на страната.

„Пактът потвърждава общия ни ангажимент да развиваме всеобхватното партньорство между двете държави, основано на взаимно уважение, доверие и споделена визия за мирен, стабилен и проспериращ Тих океан“, заяви той.

Китай изрази загриженост във връзка със споразумението, тъй като според Пекин то може да бъде насочено срещу китайското влияние в региона.

„Надяваме се сътрудничеството между съответните държави и тихоокеанските островни страни да допринася за развитието и стабилността на региона, а не да бъде насочено срещу трета страна или да се използва като инструмент за геополитическо съперничество“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун.

През септември 2025 г. Вануату отхвърли предишен вариант на споразумението заради опасения, че то може да ограничи възможностите на страната да привлича чуждестранни инвестиции.

Междувременно Вануату планира да подпише отделно икономическо споразумение с Китай. През последното десетилетие Пекин финансира изграждането на пътища, обществени сгради и друга инфраструктура в страната в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

Китай и Вануату установиха полицейско сътрудничество през 2023 г., като Пекин предостави на островната държава дронове, патрулни лодки и специализирани превозни средства за нуждите на полицията.