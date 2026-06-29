Анди Бърнам: Няма да обявявам бъдещите министри преди официалния избор за премиер

Вероятният бъдещ министър-председател на Великобритания Анди Бърнам заяви, че няма да обяви състава на бъдещото си правителство, преди официално да бъде избран за премиер, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Депутатът от управляващата Лейбъристка партия направи изявлението си в реч, която беше следена с голям интерес.

Бърнам говори в Манчестър за първи път, след като по-рано този месец се завърна в Камарата на общините след частични избори.

Той е единственият кандидат за наследник на подалия оставка министър-председател Киър Стармър и според Ройтерс може да поеме премиерския пост в рамките на следващите седмици.

„Няма да обявявам бъдещите министри, преди официално да бъда избран“, заяви Бърнам, без да даде повече подробности за бъдещия състав на кабинета.

България поддържа активни политически и икономически отношения с Обединеното кралство. Смяна на британския премиер би могла да повлияе върху двустранното сътрудничество, отношенията с ЕС, подкрепата за Украйна и политиката в сферата на сигурността.