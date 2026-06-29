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Анди Бърнам: Няма да обявявам бъдещите министри преди официалния избор за премиер

Анди Бърнам: Няма да обявявам бъдещите министри преди официалния избор за премиер

29 Юни, 2026 14:30 415 6

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Единственият кандидат за наследник на Киър Стармър заяви, че ще представи правителството си едва след избирането си

Анди Бърнам: Няма да обявявам бъдещите министри преди официалния избор за премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вероятният бъдещ министър-председател на Великобритания Анди Бърнам заяви, че няма да обяви състава на бъдещото си правителство, преди официално да бъде избран за премиер, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Депутатът от управляващата Лейбъристка партия направи изявлението си в реч, която беше следена с голям интерес.

Бърнам говори в Манчестър за първи път, след като по-рано този месец се завърна в Камарата на общините след частични избори.

Той е единственият кандидат за наследник на подалия оставка министър-председател Киър Стармър и според Ройтерс може да поеме премиерския пост в рамките на следващите седмици.

„Няма да обявявам бъдещите министри, преди официално да бъда избран“, заяви Бърнам, без да даде повече подробности за бъдещия състав на кабинета.

България поддържа активни политически и икономически отношения с Обединеното кралство. Смяна на британския премиер би могла да повлияе върху двустранното сътрудничество, отношенията с ЕС, подкрепата за Украйна и политиката в сферата на сигурността.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ирландец католик начело на Англия.Какъв позор?!ИРА празнува победата.

    Коментиран от #2, #5

    14:23 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 поредния некадърен мишок

    3 0 Отговор
    подобие на предишните мишоци
    джафкащи по Мечока

    14:39 29.06.2026

  • 4 Софиянец

    2 0 Отговор
    Министрите щели да се казват Ахмед, Али, Абдул, Кенан, Мустафа и останалите от Али Баба и 40 разбойници! 😂
    Между другото, малобритания вече не се води християнска-католическа държава, вече е мюсюлманска ! Буахахаххаха

    14:43 29.06.2026

  • 5 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То и Зеля е евреин, ама не му пречи да е фашага и нацист!

    14:44 29.06.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Няма майтап, ама просто, ей така за вас си, поглднете снимки на Стармър, на тоя, на Тръмп, на Урсула и Кая, на суриката Рюте и на бабин Макарон! Кажете ми, лицата им не са ли лица със синдром на Даун и на хора в неравностойно положение?
    Знам, че не е хубаво да се подигравам с болните и недъгавите, ама какво да правя? Като ги видя на снимка или по ТВ, не мога да спра да се смея.

    14:47 29.06.2026

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