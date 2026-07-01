Кирило Буданов: Връщането на украинците у дома изисква сигурност и силна икономика

Сигурността и икономическата стабилност са от съществено значение за връщането на украинците у дома, докато уважението и конкретните действия са необходими за задържане на завръщащите се от фронта. Това е заявил във Facebook ръководителят на офиса на президента на Украйна Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от "Укринформ".
"Единството е основата и гаранцията за оцеляването на държавата. Днес има много дебати за това какво ни обединява и какво ни разделя. Но в действителност изборът е прост: или сме едно цяло, или просто преставаме да съществуваме. Точно за това говорих на Форума за единство. Благодаря на организаторите за поканата и за работата им по важни за страната въпроси", каза Буданов.
Той отбеляза, че войната не отменя реалността - тя я разкрива.
"Трябва честно да си отговорим кои сме, каква е нашата цел и къде принадлежим. Трябва да разберем, че без история няма бъдеще. Това е фундаментален въпрос, защото не можем да позволим на врага да ни налага фалшиви твърдения", каза той.
Според него, връщането на хората у дома изисква сигурност и силна икономика.
"За да се избегне загубата на завръщащите се от фронта, са необходими уважение и реални действия. Ветераните вече сами са си отговорили какво е държавата, рискувайки живота си. Сега е ред на държавата да им осигури достойно бъдеще. Единството или съществува, или го няма", добави Буданов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #15, #19, #24, #36
09:40 01.07.2026
2 1488
09:40 01.07.2026
3 Даскала
Коментиран от #20, #31
09:40 01.07.2026
4 Гост
09:40 01.07.2026
5 Урсула
09:43 01.07.2026
6 честен ционист
09:43 01.07.2026
7 Хер Флик
09:44 01.07.2026
8 Пейо
Коментиран от #29
09:44 01.07.2026
9 Бахтимир
Коментиран от #14
09:44 01.07.2026
10 Сигурното е,
09:45 01.07.2026
11 То не останаха такива
09:47 01.07.2026
12 Що ма
09:48 01.07.2026
13 Наблюдател
30 милиона ги няма. Следващите 100 години ще е забранено да знаете колко са умрели в защита на джендърския сатанизъм.
Коментиран от #47
09:48 01.07.2026
14 Трол
До коментар #9 от "Бахтимир":Онова сако беше много екстравагантно.
09:48 01.07.2026
15 Ще има да ги чакат
До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Жалко за децата им, попаднаха в клещите на "демокрацията", наркомания и разврат. Нищо добро няма да научат и ще слугуват на разни пефофили..
09:49 01.07.2026
16 Последния Софиянец
09:49 01.07.2026
17 два
09:49 01.07.2026
18 Будаланов
09:52 01.07.2026
19 Виждащ
До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Бях в Тайланд това лято. Само украинци, които говореха само на руски и вееха руски знамена.
Коментиран от #21
09:52 01.07.2026
20 т-п тpoл coроcoиден
До коментар #3 от "Даскала":Ами, въоръжавай я Украйната, де, кво чакаш и само лаеш. Извади пари от джоба и им купи джипове.
Коментиран от #34
09:55 01.07.2026
21 Ами на какво да говорят
До коментар #19 от "Виждащ":те укрите са руснаци. Уж нова говорят, а на фронта, смъртно ранени се молят на руски на руснаците. В болницата уж украинка ражда, през цялото време говори на украински , като почне да ражда превключва на родния си руски, според нашите генеколози.
09:56 01.07.2026
22 778
09:59 01.07.2026
23 Тоа
10:00 01.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факти
Русия и в този век няма да се оправи.
Коментиран от #27, #40, #43, #62
10:04 01.07.2026
26 честен ционист
10:06 01.07.2026
27 Укролаф
До коментар #25 от "Факти":Ще,ще,ще.
😆😆😆
10:06 01.07.2026
28 Рублевка
В Украйна ще останат пенсионерите и инвалидите от войната, ако няма кой да ги изтегли в Европа.
Коментиран от #45
10:07 01.07.2026
29 Антирашист 1016
До коментар #8 от "Пейо":Всички граждани и мат и задължения и те се испълняват доброволно или принудително ! Така е за всички държави !
Коментиран от #56
10:07 01.07.2026
30 Последния Софиянец
10:07 01.07.2026
31 То пък
До коментар #3 от "Даскала":Един даскал...
10:08 01.07.2026
32 Рублевка
Коментиран от #42
10:08 01.07.2026
33 Гост
10:09 01.07.2026
34 Даскала
До коментар #20 от "т-п тpoл coроcoиден":Ще съберем парите задружно! И аз ще дам и ти! Украйна брани всинца ни!
10:10 01.07.2026
35 Пейо
10:10 01.07.2026
36 Антирашист 1015
До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Явно редактора на факти е пристрастен е не търпи мъдростите на шопа !
10:10 01.07.2026
37 Балъци за...
10:11 01.07.2026
38 Гост
10:11 01.07.2026
39 Истината е
Коментиран от #46
10:12 01.07.2026
40 Като гледам
До коментар #25 от "Факти":Как Германия се оправя ....за България не говоря направо ти вярвам че Украйна бързо ще се оправи. А Русия има суровини и не и е необходимо да е конкурентна...виж ЕС трябва да има конкурентен износ....със скъпи ресурси и икономика управлявана идеологически от Брюксел направо затъва
10:12 01.07.2026
41 Боко
10:13 01.07.2026
42 Пияната украинка с двата ножа
До коментар #32 от "Рублевка":Ние сме в България! Бием ви, колим ви, грабим ви и ви гърмим, а вие ни храните и поите, от много акъл.
10:13 01.07.2026
43 Мечтите са безплатни
До коментар #25 от "Факти":Ще влезе ама точно никога,САЩ нямат интерес искат да заграбят всичко ,Англия или Франция също има интерес да си раздели природните им ресурси ша гледаме сеир кой колко ще заграби .
10:14 01.07.2026
44 украинските бежанци не искат обратно
10:15 01.07.2026
45 гост
До коментар #28 от "Рублевка":Украинците в Европа с удоволствие ще се върната в Украйна ,когато тя влезе в ЕС !!!! Обаче това е най-малкото , по важното е , че за ужас на Кремъл руснаците тогава ще се избият да емигрират в Украйна , както и белорусите и всички от средноазиатските републики !!! Мога да хвана бас с който иска , че 4-5 години след приемането на Украйна в ЕС населението и ще е нараснало поне 4-5 пъти и даже може да стане ПО-ГОЛЯМО от това на Раша !!! Което е кошмара на Кремъл и една от основните причини за "СВО" то !!
Коментиран от #48
10:15 01.07.2026
46 Другата истина
До коментар #39 от "Истината е":Ще ги върнат принудително, нали трябва да има кой да работи за да връща дълга на Европа и САЩ.
Коментиран от #51
10:16 01.07.2026
47 Даскала
До коментар #13 от "Наблюдател":Значи украинците са останали 15 млн. човека и лабутят руските 150 млн.! Ха сега поне веднъж извикай, СЛАВА УКРАИНЕ!
10:17 01.07.2026
48 Рублевка
До коментар #45 от "гост":Колкото се завърнаха милионите българи от чужбина, когато приеха България в ЕС, толкова ще се завърнат и украинците в Украйна. Хората имат вече нов живот. Децата им учат, те работят. Защо ще се завръщат да слугуват на бандеровците и да мизерстват?
Коментиран от #55
10:20 01.07.2026
49 Курило Будалов:
10:22 01.07.2026
50 Алоуууу,
10:23 01.07.2026
51 Рублевка
До коментар #46 от "Другата истина":Как ще ги върнат, ако приемат националност на страната приемник и положат клетва да и служат? Няма да ги върнат. Адвокатите ще ги научат как става. Отнемането на националност е огромно изключение. За убийци. Дори масовите убийци от Мароко ги осъдиха да лежат в затвора, но не им отнеха гражданството.
Коментиран от #57
10:26 01.07.2026
52 Квартала на зеленските палячета
10:28 01.07.2026
53 ха-ха
10:28 01.07.2026
54 от Слънчев Бряг
10:30 01.07.2026
55 гост
До коментар #48 от "Рублевка":Българите ЗАМИНАХА СЛЕД като България влезе в ЕС и то основно след като получиха право да работят в ЦЕЛИЯ ЕС със правата на МЕСТНИТЕ !!!! Украинските бежанци в момента работят под 40% и то с ВРЕМЕНННИ разрешителни на най-нископлатени и нежелани от местните длъжности !! Останалите са на помощи , които намаляват постоянно !! Освен това над 80% от тях са жени с деца , които имат жилища и добре платени професии , както и мъже на фронта , избягали САМО за да осигурят сигурност за децата си !!! Бъди сигурен , че 80 % от тях ще се върнат на момента , в който войната спре !! Ако си мислиш , че умират от кеф да се тъпчат в някакви дупки квартири и да не могат да осигурят на децата си и една пета от това , което имат в Украйна , мнооооого си заблуден !!
10:33 01.07.2026
56 Пейо
До коментар #29 от "Антирашист 1016":Този също има задължения ама него пращат на фронта. Едните да умират а другите да си живуркат. Най вероятно взема и колосални бонуси и е замесен в схеми. Друга песен ще запееш като твоето дете го приберат принудително и го пращат на сигурна смърт
10:33 01.07.2026
57 Наивник
До коментар #51 от "Рублевка":То така лесно се взима гражданство в която и държава да е из Европа ,виж прочети изисквания и после вади извод.За украинци е още по трудно с друг статут временно пребиваващи и в момента има заповед да си ходят нямат войници.Лесно ще ги намират защото взима социални и посочен адрес ,не могат легално да започне работа .Ти излизал ли си в Европа да работиш че пишеш глупости,да не ти е както в България се преместиш от едно село в град и да работиш ?
Коментиран от #59, #60
10:35 01.07.2026
58 Галина Колева
10:49 01.07.2026
59 Рублевка
До коментар #57 от "Наивник":Знам как става. Даже ти пращат писмо и те приканват да получиш гражданство щом отговаряш на условията. Аз не съм плащал даже на адвокат. Става почти автоматично. Изпращат ти формуляри, които попълваш и чакаш кралски указ за гражданството.
Коментиран от #61
10:50 01.07.2026
60 Рублевка
До коментар #57 от "Наивник":Пиша от околностите на Брюксел и имам белгийско гражданство. Обиколил съм половината Азия и Европа. Живея постоянно в Белгия. Близките ми в България се споминаха, а аз съм вече стар да пътувам. Иначе мога да си извадя за няколко дни нов международен паспорт, защото на предишния му изтече срока и да пътувам безвизово ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ.
Коментиран от #63
10:56 01.07.2026
61 Мечтай си
До коментар #59 от "Рублевка":ПОЖИВЁМ УВИ́ДИМ
Има заповед от Украйна бе ,нали документите ти трябва да мине през посолството няма ти даде никой разрешително зеления каза се прибирате .Нямате договор с Хагската конвенция .
Коментиран от #64
10:57 01.07.2026
62 Ще се оправи
До коментар #25 от "Факти":както ние се оправихме (намиг, намиг)
10:58 01.07.2026
63 Абе ей
До коментар #60 от "Рублевка":Ти си българин с двойно гражданство ,за българите може за украинци е друго .
10:59 01.07.2026
64 Рублевка
До коментар #61 от "Мечтай си":Няма такова нещо! Документите не минават през посолството на страната от която произхождаш. Даже пазят личните ти данни в тайна, защото могат да навредят на някого. Казваш гуд бай, България, гуд бай, Украйна и до там.
11:03 01.07.2026