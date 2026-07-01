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Кирило Буданов: Връщането на украинците у дома изисква сигурност и силна икономика
  Тема: Украйна

Кирило Буданов: Връщането на украинците у дома изисква сигурност и силна икономика

1 Юли, 2026 09:38 1 037 64

  • русия-
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  • кирило буданов-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
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Ръководителят на офиса на президента на Украйна отбеляза, че войната не отменя реалността - тя я разкрива

Кирило Буданов: Връщането на украинците у дома изисква сигурност и силна икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сигурността и икономическата стабилност са от съществено значение за връщането на украинците у дома, докато уважението и конкретните действия са необходими за задържане на завръщащите се от фронта. Това е заявил във Facebook ръководителят на офиса на президента на Украйна Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от "Укринформ".

"Единството е основата и гаранцията за оцеляването на държавата. Днес има много дебати за това какво ни обединява и какво ни разделя. Но в действителност изборът е прост: или сме едно цяло, или просто преставаме да съществуваме. Точно за това говорих на Форума за единство. Благодаря на организаторите за поканата и за работата им по важни за страната въпроси", каза Буданов.

Той отбеляза, че войната не отменя реалността - тя я разкрива.

"Трябва честно да си отговорим кои сме, каква е нашата цел и къде принадлежим. Трябва да разберем, че без история няма бъдеще. Това е фундаментален въпрос, защото не можем да позволим на врага да ни налага фалшиви твърдения", каза той.

Според него, връщането на хората у дома изисква сигурност и силна икономика.

"За да се избегне загубата на завръщащите се от фронта, са необходими уважение и реални действия. Ветераните вече сами са си отговорили какво е държавата, рискувайки живота си. Сега е ред на държавата да им осигури достойно бъдеще. Единството или съществува, или го няма", добави Буданов.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЛЬО ПАРЪМА

    36 4 Отговор
    Вий държава нямате той за икономика говори капитолация само за вас.

    Коментиран от #15, #19, #24, #36

    09:40 01.07.2026

  • 2 1488

    20 3 Отговор
    мчи те са си удома, ей го де минеморието

    09:40 01.07.2026

  • 3 Даскала

    5 36 Отговор
    Трябва да въоръжаваме Украйна, щитът на Европа! Няма с тpици май мyни да храним, я! Руснаци в България купиха 17 джипа, за да ги дадат на руснаци в Украйна, биещи се на страната на Украйна! Найс, а!

    Коментиран от #20, #31

    09:40 01.07.2026

  • 4 Гост

    29 2 Отговор
    Тоя скоро в Монако нема ли да ходи? Или май нема нужда...

    09:40 01.07.2026

  • 5 Урсула

    19 1 Отговор
    Слагайте си тия слънчогледови семки в джобовете и заминавайте да торите земите ми!

    09:43 01.07.2026

  • 6 честен ционист

    27 2 Отговор
    Укропам никога няма да се върнат по родните си места. Нали това беше задачата на СВО, да се разкарат от там.

    09:43 01.07.2026

  • 7 Хер Флик

    18 1 Отговор
    Яяяя, Яяяяяяяя, Гуууууд, Аааалес Капууут, Вундабааааар, Шнееееела

    09:44 01.07.2026

  • 8 Пейо

    32 1 Отговор
    Много е лесно да говориш от кабинета. Пратете го на фронтовата линия за 1 месец, ако оцелее ще е добре. Никой не му де умира,а вие карате хората на сила да се бият

    Коментиран от #29

    09:44 01.07.2026

  • 9 Бахтимир

    31 0 Отговор
    Добре бе, тези докога ще ходят облечени като горски стражари или обикновени бракониери ?! Има си елементарен етикет, особено пред преса/медии от какъв да е вид ! Тръмп добре му направи забележка на Главния клоун, ама после последния само се направи на чул... един път нахлузи сако и до там. То ясно, че е детска номерация ама и дечицата си носят официални дрешки.

    Коментиран от #14

    09:44 01.07.2026

  • 10 Сигурното е,

    25 0 Отговор
    че ще бъдат пратени на фронта ако имат неблагоразумието да се върнат

    09:45 01.07.2026

  • 11 То не останаха такива

    21 0 Отговор
    Зеления ги превърна в тор за полето

    09:47 01.07.2026

  • 12 Що ма

    18 0 Отговор
    не можеш ли да ги бусовизираш всичките на фронта?

    09:48 01.07.2026

  • 13 Наблюдател

    22 0 Отговор
    От държава с 45 милиона население, бандеристан се превърна в колония от 15 милиона.

    30 милиона ги няма. Следващите 100 години ще е забранено да знаете колко са умрели в защита на джендърския сатанизъм.

    Коментиран от #47

    09:48 01.07.2026

  • 14 Трол

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бахтимир":

    Онова сако беше много екстравагантно.

    09:48 01.07.2026

  • 15 Ще има да ги чакат

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Жалко за децата им, попаднаха в клещите на "демокрацията", наркомания и разврат. Нищо добро няма да научат и ще слугуват на разни пефофили..

    09:49 01.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Защо да се връщат?Ще си живеят в Монако

    09:49 01.07.2026

  • 17 два

    17 0 Отговор
    дайте им по един златен кенеф и ще се върнат

    09:49 01.07.2026

  • 18 Будаланов

    23 0 Отговор
    Ако НАТО и ЕС не се оттеглят навреме, цяла Европа ще заприлича на Украйна. Стига сте публикували простотии, в Украйна не са герои, а алчни и прости цървули, които вместо да си копаят картофите и да жънат житото, бяха излъгани, че са велики и непобедими воини.

    09:52 01.07.2026

  • 19 Виждащ

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Бях в Тайланд това лято. Само украинци, които говореха само на руски и вееха руски знамена.

    Коментиран от #21

    09:52 01.07.2026

  • 20 т-п тpoл coроcoиден

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даскала":

    Ами, въоръжавай я Украйната, де, кво чакаш и само лаеш. Извади пари от джоба и им купи джипове.

    Коментиран от #34

    09:55 01.07.2026

  • 21 Ами на какво да говорят

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Виждащ":

    те укрите са руснаци. Уж нова говорят, а на фронта, смъртно ранени се молят на руски на руснаците. В болницата уж украинка ражда, през цялото време говори на украински , като почне да ражда превключва на родния си руски, според нашите генеколози.

    09:56 01.07.2026

  • 22 778

    17 0 Отговор
    Ами направете си я! Стига сте лежали на гърба на цял свят!

    09:59 01.07.2026

  • 23 Тоа

    12 0 Отговор
    Касапин, будаланов де , взе нещо да го избива на философстване ???!

    10:00 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факти

    0 14 Отговор
    Войната ще свърши, Украйна ще влезе в ЕС и бързо ще се оправи.

    Русия и в този век няма да се оправи.

    Коментиран от #27, #40, #43, #62

    10:04 01.07.2026

  • 26 честен ционист

    2 7 Отговор
    Беданов загрузи над милион вата и завря ботокса в бункера, евала!

    10:06 01.07.2026

  • 27 Укролаф

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Ще,ще,ще.
    😆😆😆

    10:06 01.07.2026

  • 28 Рублевка

    6 1 Отговор
    Украинците, които са в Европа, никога няма да се завърнат в Украйна. Вече пета година са там. Ще платят на адвокати и ще получат националност на страната, където живеят постоянно повече от 5 години.
    В Украйна ще останат пенсионерите и инвалидите от войната, ако няма кой да ги изтегли в Европа.

    Коментиран от #45

    10:07 01.07.2026

  • 29 Антирашист 1016

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пейо":

    Всички граждани и мат и задължения и те се испълняват доброволно или принудително ! Така е за всички държави !

    Коментиран от #56

    10:07 01.07.2026

  • 30 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    Само путлера е закопал повече блатари от Буданов.

    10:07 01.07.2026

  • 31 То пък

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даскала":

    Един даскал...

    10:08 01.07.2026

  • 32 Рублевка

    0 7 Отговор
    А в блатната кочина останаха само пияни вдовици, всичко останало замина за тор в украинските поля.

    Коментиран от #42

    10:08 01.07.2026

  • 33 Гост

    4 0 Отговор
    Боже прости! Този Будаков не знае какво говори!

    10:09 01.07.2026

  • 34 Даскала

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "т-п тpoл coроcoиден":

    Ще съберем парите задружно! И аз ще дам и ти! Украйна брани всинца ни!

    10:10 01.07.2026

  • 35 Пейо

    1 5 Отговор
    Бая вата прати за крематорките Буданов, а ботокса трепери в мазето!

    10:10 01.07.2026

  • 36 Антирашист 1015

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Явно редактора на факти е пристрастен е не търпи мъдростите на шопа !

    10:10 01.07.2026

  • 37 Балъци за...

    1 1 Отговор
    бандеровското ренде няма! 🤦

    10:11 01.07.2026

  • 38 Гост

    0 3 Отговор
    Но трябва да признаем, че заедно със Сирски чувализираха над милион пияни окупатори!

    10:11 01.07.2026

  • 39 Истината е

    6 0 Отговор
    че украинарите няма да се върнат доброволно в кошинята си

    Коментиран от #46

    10:12 01.07.2026

  • 40 Като гледам

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Как Германия се оправя ....за България не говоря направо ти вярвам че Украйна бързо ще се оправи. А Русия има суровини и не и е необходимо да е конкурентна...виж ЕС трябва да има конкурентен износ....със скъпи ресурси и икономика управлявана идеологически от Брюксел направо затъва

    10:12 01.07.2026

  • 41 Боко

    4 0 Отговор
    Иска да каже , че трябва да им дадем още 12345678900000 💶💲💸👏👌

    10:13 01.07.2026

  • 42 Пияната украинка с двата ножа

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    Ние сме в България! Бием ви, колим ви, грабим ви и ви гърмим, а вие ни храните и поите, от много акъл.

    10:13 01.07.2026

  • 43 Мечтите са безплатни

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Ще влезе ама точно никога,САЩ нямат интерес искат да заграбят всичко ,Англия или Франция също има интерес да си раздели природните им ресурси ша гледаме сеир кой колко ще заграби .

    10:14 01.07.2026

  • 44 украинските бежанци не искат обратно

    4 0 Отговор
    много от тях имат страх от войната и са загубили близки . а украйна с оръжията и финансовата подкрепа си има и сигурност и силна икономика . цял ден в тик ток и на припек украинките не са едновремешните тьотки . позакръглени и сърдити . напълниха германия . тя няма работна ръка . слагат ги на строежи и в веригите . вече 4 години се социализират . учат немски , а които могат въртят бизнес . карат големи коли, отглеждат и деца . даже обикалят светът някои . изискванията на бизнеса са много високи . така ги взимат на малки заплати .

    10:15 01.07.2026

  • 45 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Рублевка":

    Украинците в Европа с удоволствие ще се върната в Украйна ,когато тя влезе в ЕС !!!! Обаче това е най-малкото , по важното е , че за ужас на Кремъл руснаците тогава ще се избият да емигрират в Украйна , както и белорусите и всички от средноазиатските републики !!! Мога да хвана бас с който иска , че 4-5 години след приемането на Украйна в ЕС населението и ще е нараснало поне 4-5 пъти и даже може да стане ПО-ГОЛЯМО от това на Раша !!! Което е кошмара на Кремъл и една от основните причини за "СВО" то !!

    Коментиран от #48

    10:15 01.07.2026

  • 46 Другата истина

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Истината е":

    Ще ги върнат принудително, нали трябва да има кой да работи за да връща дълга на Европа и САЩ.

    Коментиран от #51

    10:16 01.07.2026

  • 47 Даскала

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    Значи украинците са останали 15 млн. човека и лабутят руските 150 млн.! Ха сега поне веднъж извикай, СЛАВА УКРАИНЕ!

    10:17 01.07.2026

  • 48 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "гост":

    Колкото се завърнаха милионите българи от чужбина, когато приеха България в ЕС, толкова ще се завърнат и украинците в Украйна. Хората имат вече нов живот. Децата им учат, те работят. Защо ще се завръщат да слугуват на бандеровците и да мизерстват?

    Коментиран от #55

    10:20 01.07.2026

  • 49 Курило Будалов:

    5 0 Отговор
    Връщането на украинците у дома изисква сигурност при гарантирани помощи от десетки милиарди за силно лапане

    10:22 01.07.2026

  • 50 Алоуууу,

    5 1 Отговор
    Вие сте във война, бре, не се знае дали утре ще ви има изобщо - какво у дома, каква сигурност, каква стабилна икономика?!? Събуди се, бе, чоджум!

    10:23 01.07.2026

  • 51 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Другата истина":

    Как ще ги върнат, ако приемат националност на страната приемник и положат клетва да и служат? Няма да ги върнат. Адвокатите ще ги научат как става. Отнемането на националност е огромно изключение. За убийци. Дори масовите убийци от Мароко ги осъдиха да лежат в затвора, но не им отнеха гражданството.

    Коментиран от #57

    10:26 01.07.2026

  • 52 Квартала на зеленските палячета

    5 0 Отговор
    Абе тия наркоманчета начело с еврейската друсана Зельонка защо всичките се обличат като полски пъдари, пък не са на фронта?

    10:28 01.07.2026

  • 53 ха-ха

    4 0 Отговор
    Сега този мушморок ли започна да роси пари? Заради алчността си започнаха война която отне живота на много хора и не спряха да си фантазират ,че с оръжие ще постигнат мир с Русия! Украйна ще бъде срината с земята и ще е в дългове от който няма как да излезе.

    10:28 01.07.2026

  • 54 от Слънчев Бряг

    3 1 Отговор
    Цело лето го удрям на рaзврат! Почернял съм като кюмюрджия! Тук слънцето е по евтино от сенкята! Рускините и украинките си приличат, ама рускините са по разхлaбени! СЛАВА УКРАИНЕ!

    10:30 01.07.2026

  • 55 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Рублевка":

    Българите ЗАМИНАХА СЛЕД като България влезе в ЕС и то основно след като получиха право да работят в ЦЕЛИЯ ЕС със правата на МЕСТНИТЕ !!!! Украинските бежанци в момента работят под 40% и то с ВРЕМЕНННИ разрешителни на най-нископлатени и нежелани от местните длъжности !! Останалите са на помощи , които намаляват постоянно !! Освен това над 80% от тях са жени с деца , които имат жилища и добре платени професии , както и мъже на фронта , избягали САМО за да осигурят сигурност за децата си !!! Бъди сигурен , че 80 % от тях ще се върнат на момента , в който войната спре !! Ако си мислиш , че умират от кеф да се тъпчат в някакви дупки квартири и да не могат да осигурят на децата си и една пета от това , което имат в Украйна , мнооооого си заблуден !!

    10:33 01.07.2026

  • 56 Пейо

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 1016":

    Този също има задължения ама него пращат на фронта. Едните да умират а другите да си живуркат. Най вероятно взема и колосални бонуси и е замесен в схеми. Друга песен ще запееш като твоето дете го приберат принудително и го пращат на сигурна смърт

    10:33 01.07.2026

  • 57 Наивник

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка":

    То така лесно се взима гражданство в която и държава да е из Европа ,виж прочети изисквания и после вади извод.За украинци е още по трудно с друг статут временно пребиваващи и в момента има заповед да си ходят нямат войници.Лесно ще ги намират защото взима социални и посочен адрес ,не могат легално да започне работа .Ти излизал ли си в Европа да работиш че пишеш глупости,да не ти е както в България се преместиш от едно село в град и да работиш ?

    Коментиран от #59, #60

    10:35 01.07.2026

  • 58 Галина Колева

    4 0 Отговор
    Прибирайте си хората.Отпочинали са и са готови за работа .

    10:49 01.07.2026

  • 59 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Наивник":

    Знам как става. Даже ти пращат писмо и те приканват да получиш гражданство щом отговаряш на условията. Аз не съм плащал даже на адвокат. Става почти автоматично. Изпращат ти формуляри, които попълваш и чакаш кралски указ за гражданството.

    Коментиран от #61

    10:50 01.07.2026

  • 60 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Наивник":

    Пиша от околностите на Брюксел и имам белгийско гражданство. Обиколил съм половината Азия и Европа. Живея постоянно в Белгия. Близките ми в България се споминаха, а аз съм вече стар да пътувам. Иначе мога да си извадя за няколко дни нов международен паспорт, защото на предишния му изтече срока и да пътувам безвизово ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ.

    Коментиран от #63

    10:56 01.07.2026

  • 61 Мечтай си

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Рублевка":

    ПОЖИВЁМ УВИ́ДИМ
    Има заповед от Украйна бе ,нали документите ти трябва да мине през посолството няма ти даде никой разрешително зеления каза се прибирате .Нямате договор с Хагската конвенция .

    Коментиран от #64

    10:57 01.07.2026

  • 62 Ще се оправи

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    както ние се оправихме (намиг, намиг)

    10:58 01.07.2026

  • 63 Абе ей

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка":

    Ти си българин с двойно гражданство ,за българите може за украинци е друго .

    10:59 01.07.2026

  • 64 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мечтай си":

    Няма такова нещо! Документите не минават през посолството на страната от която произхождаш. Даже пазят личните ти данни в тайна, защото могат да навредят на някого. Казваш гуд бай, България, гуд бай, Украйна и до там.

    11:03 01.07.2026

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