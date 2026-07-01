Кирило Буданов: Връщането на украинците у дома изисква сигурност и силна икономика

Сигурността и икономическата стабилност са от съществено значение за връщането на украинците у дома, докато уважението и конкретните действия са необходими за задържане на завръщащите се от фронта. Това е заявил във Facebook ръководителят на офиса на президента на Украйна Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от "Укринформ".

"Единството е основата и гаранцията за оцеляването на държавата. Днес има много дебати за това какво ни обединява и какво ни разделя. Но в действителност изборът е прост: или сме едно цяло, или просто преставаме да съществуваме. Точно за това говорих на Форума за единство. Благодаря на организаторите за поканата и за работата им по важни за страната въпроси", каза Буданов.

Той отбеляза, че войната не отменя реалността - тя я разкрива.

"Трябва честно да си отговорим кои сме, каква е нашата цел и къде принадлежим. Трябва да разберем, че без история няма бъдеще. Това е фундаментален въпрос, защото не можем да позволим на врага да ни налага фалшиви твърдения", каза той.

Според него, връщането на хората у дома изисква сигурност и силна икономика.

"За да се избегне загубата на завръщащите се от фронта, са необходими уважение и реални действия. Ветераните вече сами са си отговорили какво е държавата, рискувайки живота си. Сега е ред на държавата да им осигури достойно бъдеще. Единството или съществува, или го няма", добави Буданов.