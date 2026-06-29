Северна Корея: Това е безразсъдно поведение! САЩ и Япония подготвят война

Северна Корея осъди продължаващото съвместно военно учение между японските сухопътни сили и морската пехота на САЩ, наричайки го "репетиция за война", предаде южнокорейската агенция "Йонхап".
КНДР критикува Япония за участието ѝ в учението "Решителен дракон", обвинявайки я в засилване на "способностите ѝ за нахлуване". Според Пхенян Токио влошава ситуацията със сигурността в региона, като задълбочава военното си сътрудничество със САЩ.
Северна Корея твърди, че ракети с голям обсег са били изстреляни с "превантивна" цел, предназначена да удари съседни държави по време на първото участие на Япония в ръководено от САЩ многонационално учение в Азиатско-тихоокеанския регион през април и май.
Пхенян обвинява Токио, че използва настоящата глобална ситуация, за да оправдае превръщането си във военна нация. Северна Корея предупреждава за трагичен край, ако Япония продължи с безразсъдното си поведение.
Учението "Решителен дракон", което стартира на 20 юни в Окинава и Кюшу, трябва да приключи във вторник, 30 юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 володя
Коментиран от #18, #19
15:55 29.06.2026
2 Айляк
15:57 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нали никой от тук четящите
16:03 29.06.2026
5 Здравей
Коментиран от #9, #10, #13
16:06 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тръмп
Коментиран от #11
16:14 29.06.2026
9 Дудов
До коментар #5 от "Здравей":Щото на щуравия им лидер и окото му няма да мигне п.еди да натисне копчето
16:15 29.06.2026
10 Жожи
До коментар #5 от "Здравей":Той работи по въпроса, старае се, но не му се удава. Китай има толкова природни ресурси, така че САЩ не ги изпускат от поглед. За сега само там (отдавна) не са предизвикали война
Коментиран от #17
16:18 29.06.2026
11 Много ...
До коментар #8 от "Тръмп":Просто племе драска по форумите.Сигурно другаде никой не ти обръща внимание а.Комплексар с билет за курило.
16:18 29.06.2026
12 Цвете
16:20 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кирпича
16:23 29.06.2026
16 Лопата Орешник
16:24 29.06.2026
17 Българин
До коментар #10 от "Жожи":Жожи - КНДР не е Китай байче ... 😄 Неграмотен си ...
16:25 29.06.2026
18 Лопата Орешник
До коментар #1 от "володя":Аве ей , кирпич, кви ядрени заряди притежават тия бе? Туй , че някой ги ползва за склад и плашило не значи, че Япония притежава ЯО! Япония евентуално притежава останките от два ядрени заряда, тези в Хирошима и Нагасаки!
16:26 29.06.2026
19 Япония няма нищо
До коментар #1 от "володя":Всичкото ядрено оръжие на тяхна територия е краварско и се управлява от обора, джапанките са окупирани от 80 години и нищо по важно и мащабно в отбранителния им сектор не зависи от тях.
16:31 29.06.2026