Северна Корея: Това е безразсъдно поведение! САЩ и Япония подготвят война

Северна Корея осъди продължаващото съвместно военно учение между японските сухопътни сили и морската пехота на САЩ, наричайки го "репетиция за война", предаде южнокорейската агенция "Йонхап".

КНДР критикува Япония за участието ѝ в учението "Решителен дракон", обвинявайки я в засилване на "способностите ѝ за нахлуване". Според Пхенян Токио влошава ситуацията със сигурността в региона, като задълбочава военното си сътрудничество със САЩ.

Северна Корея твърди, че ракети с голям обсег са били изстреляни с "превантивна" цел, предназначена да удари съседни държави по време на първото участие на Япония в ръководено от САЩ многонационално учение в Азиатско-тихоокеанския регион през април и май.

Пхенян обвинява Токио, че използва настоящата глобална ситуация, за да оправдае превръщането си във военна нация. Северна Корея предупреждава за трагичен край, ако Япония продължи с безразсъдното си поведение.

Учението "Решителен дракон", което стартира на 20 юни в Окинава и Кюшу, трябва да приключи във вторник, 30 юни.