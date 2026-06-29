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Северна Корея: Това е безразсъдно поведение! САЩ и Япония подготвят война

Северна Корея: Това е безразсъдно поведение! САЩ и Япония подготвят война

29 Юни, 2026 15:54 1 214 19

  • северна корея-
  • южна корея-
  • корейски полуостров-
  • ким чен-ун

Пхенян обвинява Токио, че използва настоящата глобална ситуация, за да оправдае превръщането си във военна нация

Северна Корея: Това е безразсъдно поведение! САЩ и Япония подготвят война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Северна Корея осъди продължаващото съвместно военно учение между японските сухопътни сили и морската пехота на САЩ, наричайки го "репетиция за война", предаде южнокорейската агенция "Йонхап".

КНДР критикува Япония за участието ѝ в учението "Решителен дракон", обвинявайки я в засилване на "способностите ѝ за нахлуване". Според Пхенян Токио влошава ситуацията със сигурността в региона, като задълбочава военното си сътрудничество със САЩ.

Северна Корея твърди, че ракети с голям обсег са били изстреляни с "превантивна" цел, предназначена да удари съседни държави по време на първото участие на Япония в ръководено от САЩ многонационално учение в Азиатско-тихоокеанския регион през април и май.

Пхенян обвинява Токио, че използва настоящата глобална ситуация, за да оправдае превръщането си във военна нация. Северна Корея предупреждава за трагичен край, ако Япония продължи с безразсъдното си поведение.

Учението "Решителен дракон", което стартира на 20 юни в Окинава и Кюшу, трябва да приключи във вторник, 30 юни.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 володя

    3 16 Отговор
    Япония има над 1000 термоядрени заряда. Трябва, без много шум, да разчисти северната част на корейския полуостров.

    Коментиран от #18, #19

    15:55 29.06.2026

  • 2 Айляк

    7 3 Отговор
    Ами като ще е така, тогава пуцай, Киме

    15:57 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нали никой от тук четящите

    5 11 Отговор
    не се съмнява, че дебелото джудже ще висне от крана? Този ден стремително наближава.

    16:03 29.06.2026

  • 5 Здравей

    10 2 Отговор
    Въпрос. Защо САЩ не се занимават с КНДР. Там е комунизъм. Няма,, права на човека,,, нямат НПО. Нямат демокрация. Може би нямат и банани. Къде е великият световен стожер на демократичния свят. Защо не освободи тази страна.

    Коментиран от #9, #10, #13

    16:06 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп

    4 6 Отговор
    Ще стане супер ако северна корея нападне джапанките.Япанците ще духат супата отвсякъде.Пък може и.атом за им пратят отново че май са забравили да Нагасаки и Хирошима

    Коментиран от #11

    16:14 29.06.2026

  • 9 Дудов

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Здравей":

    Щото на щуравия им лидер и окото му няма да мигне п.еди да натисне копчето

    16:15 29.06.2026

  • 10 Жожи

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Здравей":

    Той работи по въпроса, старае се, но не му се удава. Китай има толкова природни ресурси, така че САЩ не ги изпускат от поглед. За сега само там (отдавна) не са предизвикали война

    Коментиран от #17

    16:18 29.06.2026

  • 11 Много ...

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    Просто племе драска по форумите.Сигурно другаде никой не ти обръща внимание а.Комплексар с билет за курило.

    16:18 29.06.2026

  • 12 Цвете

    3 3 Отговор
    НАМЕРИЛ СЕ КОЙ ДА КОМЕНТИРА? Я СЕ СКРИЙ ТИ, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА ТИ ПРИЛИЧА НА ПРЕДВОЕННО ВРЕМЕ. НА ВСЯКО КЮШЕ ТВОЯТ " КРАСИВ " ЛИК СЪС СТРАХОТНАТА ТИ ПРИЧЕСКА.

    16:20 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кирпича

    0 1 Отговор
    Пиг деди може да прави тестове когато пожелае , но когато други правят това се сърди,

    16:23 29.06.2026

  • 16 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Решителен дракон? Колко тъжна ирония! Подчинени и в съюз с чужда култура, която си репетира ядрените оръжия върху техните цивилни! Готови да се бият срещу себеподобните си , които между другото също притежават ядрен арсенал! Единственото решително в този дракон е желанието да отнесе още няколко атома! Тъжно, тъжно!

    16:24 29.06.2026

  • 17 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жожи":

    Жожи - КНДР не е Китай байче ... 😄 Неграмотен си ...

    16:25 29.06.2026

  • 18 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "володя":

    Аве ей , кирпич, кви ядрени заряди притежават тия бе? Туй , че някой ги ползва за склад и плашило не значи, че Япония притежава ЯО! Япония евентуално притежава останките от два ядрени заряда, тези в Хирошима и Нагасаки!

    16:26 29.06.2026

  • 19 Япония няма нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "володя":

    Всичкото ядрено оръжие на тяхна територия е краварско и се управлява от обора, джапанките са окупирани от 80 години и нищо по важно и мащабно в отбранителния им сектор не зависи от тях.

    16:31 29.06.2026

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