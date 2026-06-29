След заемането на бойни позиции, новобранец от руската армия остава невредим средно между 20 и 35 минути. Основната причина за това са дроновете, пише историкът Питър Франкопан в статия за Foreign Policy.

Както посочва историкът Питър Франкопан, позовавайки се на руски военни блогъри, след включването си в активните бойни действия един войник може да очаква да оцелее от 10 дни до три седмици – период, обхващащ времето от пристигането му на полигона до евентуалната му гибел в бой. Отбелязва се, че повечето новобранци преминават през няколкодневна подготовка.

Данни за загубите:

Месечните загуби на Русия надхвърлят 30 000 души;

Общите загуби от февруари 2022 г. насам възлизат на над 1 милион души според оценки на западни източници;

Според същите източници съотношението на загубите е осем към едно в ущърб на Русия;

Набирането на нови военнослужещи на договор през тази година е намаляло с 30%.

Всеки ден в армията се вливат между 800 и 1000 доброволци. Поради трудностите при попълването на състава, на кандидатите се предлагат бонуси при подписване до 80 000 долара и опрощаване на дългове до 140 000 долара. За сравнение, средната месечна заплата в Русия е около 1000 долара.

"Високият брой на жертвите от руска страна се обяснява с мащабното увеличение на броя на военните дронове, които се утвърдиха като едно от най-ефективните оръжия на Украйна“, се посочва в статията.

Руският блогър и ветеран Александър Лунин отправи критики към командването за лошо отношение към личния състав и заяви, че ако руският президент Владимир Путин не се съгласи на директни преговори, "армията може да насочи недоволството си към Кремъл“.

Франкопан смята вътрешен преврат за малко вероятен, но отправя предупреждение за политическата обстановка.

"Следващите месеци вероятно ще бъдат рискови както извън Русия, така и в самата нея, докато Путин се опитва да запази политическите си позиции“, посочва той.

Според наличната информация, военното командване на Русия е поело ангажимент пред Путин да установи контрол над Донбас до есента на 2026 г. В докладите си до него военните твърдят, че украинската армия е изтощена, а отбранителната линия отслабва.

Въз основа на тези данни руският президент е уверен, че силите му могат да овладеят изцяло Донецка и Луганска област, след което планира да използва това като лост за засилване на териториалните си претенции по време на бъдещи преговори.

Същевременно независими анализатори отбелязват, че руското ръководство акцентира върху успехите на своята армия и трудностите пред Силите за отбрана на Украйна, за да аргументира необходимостта от продължаване на военните действия.