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Пушечно месо за украинските дронове! Руските новобранци оцеляват на фронта само 20 минути
  Тема: Украйна

Пушечно месо за украинските дронове! Руските новобранци оцеляват на фронта само 20 минути

29 Юни, 2026 20:24 1 661 98

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски

Поради трудностите при попълването на състава, на кандидатите се предлагат бонуси при подписване до 80 000 долара и опрощаване на дългове до 140 000 долара

Пушечно месо за украинските дронове! Руските новобранци оцеляват на фронта само 20 минути - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Foreign Policy Foreign Policy

След заемането на бойни позиции, новобранец от руската армия остава невредим средно между 20 и 35 минути. Основната причина за това са дроновете, пише историкът Питър Франкопан в статия за Foreign Policy.

Както посочва историкът Питър Франкопан, позовавайки се на руски военни блогъри, след включването си в активните бойни действия един войник може да очаква да оцелее от 10 дни до три седмици – период, обхващащ времето от пристигането му на полигона до евентуалната му гибел в бой. Отбелязва се, че повечето новобранци преминават през няколкодневна подготовка.

Данни за загубите:

Месечните загуби на Русия надхвърлят 30 000 души;

Общите загуби от февруари 2022 г. насам възлизат на над 1 милион души според оценки на западни източници;

Според същите източници съотношението на загубите е осем към едно в ущърб на Русия;

Набирането на нови военнослужещи на договор през тази година е намаляло с 30%.

Всеки ден в армията се вливат между 800 и 1000 доброволци. Поради трудностите при попълването на състава, на кандидатите се предлагат бонуси при подписване до 80 000 долара и опрощаване на дългове до 140 000 долара. За сравнение, средната месечна заплата в Русия е около 1000 долара.

"Високият брой на жертвите от руска страна се обяснява с мащабното увеличение на броя на военните дронове, които се утвърдиха като едно от най-ефективните оръжия на Украйна“, се посочва в статията.

Руският блогър и ветеран Александър Лунин отправи критики към командването за лошо отношение към личния състав и заяви, че ако руският президент Владимир Путин не се съгласи на директни преговори, "армията може да насочи недоволството си към Кремъл“.

Франкопан смята вътрешен преврат за малко вероятен, но отправя предупреждение за политическата обстановка.

"Следващите месеци вероятно ще бъдат рискови както извън Русия, така и в самата нея, докато Путин се опитва да запази политическите си позиции“, посочва той.

Според наличната информация, военното командване на Русия е поело ангажимент пред Путин да установи контрол над Донбас до есента на 2026 г. В докладите си до него военните твърдят, че украинската армия е изтощена, а отбранителната линия отслабва.

Въз основа на тези данни руският президент е уверен, че силите му могат да овладеят изцяло Донецка и Луганска област, след което планира да използва това като лост за засилване на териториалните си претенции по време на бъдещи преговори.

Същевременно независими анализатори отбелязват, че руското ръководство акцентира върху успехите на своята армия и трудностите пред Силите за отбрана на Украйна, за да аргументира необходимостта от продължаване на военните действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    28 32 Отговор
    В Русия има над 20 млн доброволеца, готови веднага да отидат на бойното поле, за да се впишат като участници в бойни действия и да получава облаги следващи 50-70 години! Но тъй като войната е в самият си край, няма нужда от много жива сила и се дават огромни подкупи, за да се уреди някой във щурмова група или някъде близо до бойното поле! Само от България има записани над 75 хиляди доброволци, но само няколко хиляди са на първа линия!

    Коментиран от #34, #61, #70, #72

    20:28 29.06.2026

  • 2 Ха,ха,ха

    59 17 Отговор
    А украинските оцеляват само 6 минути.

    Коментиран от #18, #67

    20:29 29.06.2026

  • 3 6135

    52 10 Отговор
    Въх, загрижили се FP за руските новобранци!
    Каква човечност само, драги телевизионни зрители!

    20:29 29.06.2026

  • 4 Сатана Z

    35 14 Отговор
    Укро-нацистите ги изкормват полуживи за органи

    20:29 29.06.2026

  • 5 30% от събарните на пътя окраинци

    42 11 Отговор
    дават фира на втория ден още в обучителния център за пушечно месо.

    20:29 29.06.2026

  • 6 Без име

    32 8 Отговор
    Сигурно е така. Да попитам защо дежурните ви днес са само двама? Закъсахте с парите ли и правите икономии, като слагате лайкове на тъпите им коментари?

    20:29 29.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 26 Отговор
    цар Путин каза , че ще се справим и дружно да работаем-за него

    20:29 29.06.2026

  • 8 В Киев за три дни

    12 15 Отговор
    Не е лесно да си капейка...

    20:29 29.06.2026

  • 9 Пхахаха

    47 11 Отговор
    Колко смешна и долнопробна пропаганда.

    20:30 29.06.2026

  • 10 Олексадрон

    38 9 Отговор
    Тоя тъп, ама тия дето му повтарят тъпотиите какви са? Много се излагате, уж сте факти , а това дали е проверено? Ако е, пишете тогава, че бандерите са омагьосани като Хитлер и тях куршум не ги лови....олеква се така...

    20:30 29.06.2026

  • 11 Бялджип

    38 9 Отговор
    Напишете, че Украйна вече е спечелила войната, Русия се е предала, ще плаща репарации, ще даде половината си територия на Украйна. Поне да спрат ежедневните измислици, да се успокоят укрофилите.

    20:30 29.06.2026

  • 12 Механик

    39 8 Отговор
    Би било смешно това което пишете, но вече много дълго го правите и за нас вече е досадно и омерзително.
    Пишете, че русия губи, няма хора и оръжия, а малко след това надавте рев "Русия ще ни напада. Трябва да се въоръжаваме"
    Последно, Русия разПАДА ли се или ще ви наПАДА?

    Коментиран от #23, #28

    20:31 29.06.2026

  • 13 1678

    29 8 Отговор
    Стига с тая пропаганда бе ,всичко това е лъжа ,медия та дрънка

    20:31 29.06.2026

  • 14 Дън Бай

    14 6 Отговор
    Дори 19!

    20:32 29.06.2026

  • 15 Сатана Z

    27 9 Отговор
    Няма нито един жив укри нацист водач на дрон.Те бият убивани с отсичане на главата с лопатки от руските доброволци когато им паднат в лапите.

    20:32 29.06.2026

  • 16 аz СВО Победа 81

    9 2 Отговор
    В духът на Анкърч.🤣🤣🤣

    20:32 29.06.2026

  • 17 малко невероятно

    12 5 Отговор
    С вътрешен партиен преврат в Русия бе свален единствено Никита Сергеевич Хрушчов 1964г. след кубинската криза за ядрен сблъсък със САЩ.
    Останалите ръководители си тръгват само след преместване в царството им небесно.

    20:32 29.06.2026

  • 18 1678

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха,ха":

    Няма и толкова

    20:32 29.06.2026

  • 19 Смех

    29 8 Отговор
    Как не ви омръзна да пишете глупости бе мисирки долни?!
    Парите не миришат и трупате центчета за дезинформация, а сте за съд с тия жалки статии по цял ден.

    20:33 29.06.2026

  • 20 Пешката

    12 7 Отговор
    Безропотна блатна гнясс!!!

    20:33 29.06.2026

  • 21 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    25 9 Отговор
    Подобни "статии" не заслужават даже и коментар. Факти - излагате се.

    20:33 29.06.2026

  • 22 Хихихихи

    16 9 Отговор
    От безсилие ще се на. ерете.
    Колко ви е яд, че Русия не си дава ресурсите на наследниците на нацистите. Много сте смешни.Уйрай,,на няма вече пушено месо и Урсула даде разрешение на държавите да ги връщат в 404. Дания и Норвегия вече ги правят поетапно и без много шум .

    20:33 29.06.2026

  • 23 Едното няма нищо общо с другото

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Изкуфелник.

    20:34 29.06.2026

  • 24 Сатана Z

    14 9 Отговор
    Украинските трупове се вмирисват и разлагат по нивите в Донбас избити от своите заград.-команди в гръб.

    20:35 29.06.2026

  • 25 Владимир Педофилович

    13 15 Отговор
    Боли ме матката за тия, нали превземам по едно украинско село на сезон. Бабите ще народят други

    20:35 29.06.2026

  • 26 Укропат

    13 9 Отговор
    Тоя Франкопънк е приятел на шефчето. Учил се е директно от речите на Гьоте ,Гьобелс ,Биби Натеняху и македонското лидер Ади Хитлеровски. А сметките му не излизат защото по математика се провали на теста за четвърти клас.

    20:35 29.06.2026

  • 27 Втора армия в Света

    11 16 Отговор
    Европа прави грешката на Украйна! За да си няма проблем с държавата от третия свят с водач, великия стратег ВВП, трябва яко ядрено оръжие!!! Ако Украйна имаше ядрено оръжие тази война нямаше да започне! Но разбира се още не е късно, особенно с пускането на фламинго 8!!!

    20:36 29.06.2026

  • 28 Парадокси

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    При липса на логика в постъпките на императорите и двете взаимно изключващи се логични тези за разпад и за напад са верни и възможни.

    20:36 29.06.2026

  • 29 Хайо

    7 9 Отговор
    Обърнете ,че улиците са тези които не издържат 20 минути и ще бъде цялата истина .

    20:36 29.06.2026

  • 30 В БУЛГАРИЯ СИЧКОТО сиган е с телк

    11 8 Отговор
    Тоест не могат на фронта значи баламурниците булгарии ША гризнат тото печалбата на фронта....

    20:37 29.06.2026

  • 31 БАРС

    10 10 Отговор
    НИЩО ВЯРНО.ЗНАЕЬЕ ЛИ 4ОЛКО ПОЛУЧАВАТ УКРИТЕ КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 0Т1500 НАГОРЕ ИМАТ И ПРЕМИИ АКО РАШКИТЕ ПОВЯРВАТ НА ЛЪЗЖИТЕ ИМ .УКРИТЕ ДРУГО НЕ ИМ ОСТАВА ОСВЕН ДА БИЯТ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ ИДА ДА ПУСКАТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ.ЛЪЖАТ ,ЧЕ ИМАТ НАПРЕДЪК И СА СИ ВЪРНАЛИ ЗЕМИ .ПУТИН ПРАВИЛНО КАЗА НЕКА ДА ПОСОЧАТ КОИ ЗЕМИ СА СИ ВЪРНАЛИ ,НЯМА ТАКИВА ДА ПОСОЧАТ СЕЛО ГРАД НЯМА КАЗА ПУТИН.

    20:37 29.06.2026

  • 32 Точна статия...зловещи кадри и видео

    13 17 Отговор
    УMИРAT ЗА KЛИПЧEТА В YOUTUВE : Kак Путин жeртвa вoйници за фалшиви кaдри на "побeда“
    Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
    Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
    Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
    Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
    Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
    Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
    Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да

    Коментиран от #38, #41, #46, #50

    20:37 29.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Копейко

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И на мен тъй ми каза тьотя ,че ако и дам рубли ще ме запише за фронта

    20:38 29.06.2026

  • 35 Ти да видиш

    16 9 Отговор
    Поредната евроатлантическа повъρня.

    Явно на фронта натовците гинат като мухи и трябва спешен пиар.

    20:38 29.06.2026

  • 36 30 000 руснака фира на месец.

    9 11 Отговор
    Малко са.50 000 е по-приемлива цифра!

    20:38 29.06.2026

  • 37 ГЬОБЕЛС Е МИКИ МАУС

    10 6 Отговор
    В сравнение със СЯШНАТА ПРОПАГАНДА

    20:38 29.06.2026

  • 38 раша пикчърс за сметка на стотици раши

    12 13 Отговор

    До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":

    При кобзон -
    Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...

    Коментиран от #42

    20:39 29.06.2026

  • 39 Шести

    11 9 Отговор
    Много сте смешни от факти бг бива простотия, бива,а и вчера Дайнов ви написал една статия направо изтепахте рибата само не знам защо не празнувате победата над Русия

    20:40 29.06.2026

  • 40 Али Мехмед Тосун

    0 7 Отговор
    Ана майко, чок ми звучи като виетнам на него. Сюлей бана по конкретно колко земя загубиха инити и колко другити. В цифри да гуворим малко

    20:40 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Точен сте

    10 10 Отговор

    До коментар #38 от "раша пикчърс за сметка на стотици раши":

    Стотици убити клети рашисти за да може путя и шойгу да пуснат 5-секундно видео по руската държавна телевизия малко да успокоят глада на руснаците

    20:40 29.06.2026

  • 43 Георги

    6 7 Отговор
    като прочете статията човек разбира, че в Украйна дали ще си ма фронта или ще аи караш колата шанса да не оцелееш е почти еднакъв!

    20:41 29.06.2026

  • 44 Тьотя

    11 6 Отговор
    Тук много развалнувани копейки са се изказали за матушка Рус ,ама защо няма ни една на фронта

    20:41 29.06.2026

  • 45 Още по хубаво е една клошарска кAпейка

    9 7 Отговор

    До коментар #41 от "Какви приятели сме ти ние, бе":

    Да те мрази виртуално хахаха 😂🤣😅

    20:41 29.06.2026

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":

    ГЛЕДАМ ВИДЕАТА ПО СНН :((((
    ...
    УКРИТЕ РЕЖАТ НА ПАРЧЕТА УБИТИТЕ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ В HOBOCEЛИВКА :((((
    ...
    ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ СТОТИЦИ ОБЕЗОБРАЗЕНИ ТРУПОВЕ НА РУСКИ ВОЙНИЧЕТА:(((

    Коментиран от #51

    20:43 29.06.2026

  • 47 С 360€ заплата до 2028

    5 9 Отговор
    На клетия българин не му остава нищо освен да се запише доброволец във ВСУ.Безплатно погребение и златен кенеф за Зе фюрера

    20:43 29.06.2026

  • 48 форс

    7 9 Отговор
    Укро фашагите колко успяват да преживеят на фронта 3 минути?Много са.Зеления бавно и безславно умира в ла..йна на банкова в киев.

    20:43 29.06.2026

  • 49 Абе

    8 6 Отговор
    Каде е Кадиров и смелите войни ,от тик ток

    20:44 29.06.2026

  • 50 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":

    ТАКА Е БИЛО
    И ПРЕДИ 89г.пр.н.е.
    В Т.НАР.ЧЕРНИ ПОЛКОВЕ
    ЕЛХBO... ГРУДОВО ....ЗВЕЗДЕЦ...😬

    Коментиран от #54

    20:45 29.06.2026

  • 51 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #46 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Питай ги ,къв го дирят там

    20:46 29.06.2026

  • 52 Да, бе

    5 8 Отговор
    Пропаганда без граници

    20:48 29.06.2026

  • 53 За да си върнат някакъв нормален живот

    9 5 Отговор
    Руснаците(и олигарсите) трябва да отстре лят Путлето час по-скоро.

    20:48 29.06.2026

  • 54 28260 Звездец

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Не коментирай неща които не знаеш

    20:48 29.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 "Чудовищни руски жертви

    9 5 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    20:49 29.06.2026

  • 57 Тов. ЧЛЕНИН

    10 2 Отговор
    Да минем на китайски електрички , що -бензина нет ...

    20:50 29.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Горките

    10 6 Отговор
    отпред дебне украински дрон,отзад заградчика!

    Коментиран от #64

    20:51 29.06.2026

  • 60 ВСВ

    3 5 Отговор
    Има още няколко милиона чували за пълнене

    20:51 29.06.2026

  • 61 Истинска руска трагедия.

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това е ефекта на кремълската идеология- превръща хората в камикадзета и жертви с цела запазване властта на диктатора им. Роби в собствената си държава.

    20:51 29.06.2026

  • 62 Исторически парк

    5 10 Отговор
    Украинските оцеляват 15 минути

    Коментиран от #71

    20:52 29.06.2026

  • 63 Шкембе Войвода

    11 6 Отговор
    ОТ РУСКИ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ.
    „Жителите на Крим, както и на ДНР и ЛНР – заради вас в Русия имаме само проблеми.
    Живеехме прекрасно до 2014 г., докато вие не поискахте да влезете в състава на Русия.
    Оттогава страната преживява тежък период.
    Да, разбирам, че лично вие не сте виновни.
    Но именно вашите силно проруски патриотични настроения провокираха Путин да започне цялата тази кампания по „събиране на руските земи“.

    Обяснете ми – толкова ли не ви се живееше спокойно като част от Украйна?
    Огънят на войната беше разпален не от Путин, а преди всичко от вас!
    Освен това вие предадохте собствената си страна – Украйна!“

    Да добавя и аз:

    Прави са путинистите от русийката.

    Същите русофили от Украйна дойдоха у нас с украински паспорти, та да ги храним.

    А нашите русофили се молят Путя да ни удари с ядрено оръжие.

    Истината е, че русофилията е тежко психологическо заболяване, подобно на религиозен екстремизъм.
    Тази болест се лекува само с удар!

    20:52 29.06.2026

  • 64 Ват ен ка

    9 2 Отговор

    До коментар #59 от "Горките":

    Не е лесно да си жив на фронта

    20:53 29.06.2026

  • 65 Пешо Еврото

    9 2 Отговор
    Русия долара ли въведе?

    Коментиран от #83

    20:54 29.06.2026

  • 66 Чак сега ли се сетиха

    1 5 Отговор
    да обърнат наобратно всичко което се знае отдавна за украинците по признания дори от западните медии.

    20:54 29.06.2026

  • 67 Украинците оцеляват доста по-дълго

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха,ха":

    Доказателството за това е 5 пъти по-малкото жертви, които дават. Украинците са и много по-малко на брой като хора на фронта / 4-5 пъти/. Действат основно с дронове от разстояние, което се оказва много щадящо за личния състав.

    20:55 29.06.2026

  • 68 Пригожин 2

    7 0 Отговор
    колко оцеля след арестуването?

    20:56 29.06.2026

  • 69 Антиматематика

    2 4 Отговор
    30 000 на месец по 12 месеца 360 000 на година. Ама всеки месец по толкова ли? Обаче по 1000 на ден се записват за армията. Значи 365 по 1000 е 365 000 остават 5000 на година в повече. Ако са започнали с 200 000 плюс 5000 всяка година значи на фронта има 225 000 войници сега. С една дума ,загуба на армия - няма.

    20:56 29.06.2026

  • 70 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По личните официални твърдения на любимия ти вожд и верния му цукалоносец Медведев от над 4 години в красная се записвали по над 40 000 "доброволци" на месец !!!!! Без да броим предишните над 700 000 професионални военни и без вагнеровците на готвача по негови сметки над 200 000 , които НЕ СЕ водят част от редовната армия ! Та по най-елементарна сметка това прави над 3 милиона без вагнеровците пак повтарям !! Къде са питам , още на влака ли ?? Хахахах !!

    20:57 29.06.2026

  • 71 При украйнците нещата са много различни.

    8 3 Отговор

    До коментар #62 от "Исторически парк":

    Те са в отбрана и по правилата на войната дават 5 пъти по-малкото жертви. Атакуващият го отнася най-тежко, като загуби в жива сила. Украинците са и много по-малко на брой като хора на фронта / 4-5 пъти/. Действат основно с дронове от разстояние, което се оказва много щадящо за личния състав.

    20:58 29.06.2026

  • 72 Антирашист 1005

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Подкепяш вражеска държава ! За такова нещо в просия те чака затвор . Но безбожните лъжи са .ясни на всички !

    20:58 29.06.2026

  • 73 Абе,

    1 5 Отговор
    20 минути, ама са едно към десет спрямо укристанците ! Според ЦРУ...

    Коментиран от #84

    20:59 29.06.2026

  • 74 грУЙО

    2 6 Отговор
    Кой ли и вярва продали се журналя.
    Скоро ще сте в Белене с мотика , да разбере кон боб яде ли!

    20:59 29.06.2026

  • 75 Какво се активирахте?

    6 2 Отговор
    Не си ли спомняте края на сесесере?

    21:00 29.06.2026

  • 76 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 1 Отговор
    Защо няма доброволци блатни подлоги от засунайская в блатната "могучая" башибозук, във ВСУ се сражават като доброволци над 250 българи ,тукашната смрад само църка неумно зад клавиатурата?????????!!!

    Коментиран от #79

    21:01 29.06.2026

  • 77 Ей това да си копейка е Божие наказание

    7 1 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    21:02 29.06.2026

  • 78 ПРИГОЖИН

    6 0 Отговор
    АЛЕКСАНДЪР ЛУНИН

    ВЕДНАГА БЕШЕ

    АРЕСТУВАН.

    СКОРО КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    ЩЕ ГО УБИЯТ.

    КРЕМЪЛ НЕ ОБИЧА
    НЯКОЙ ДА ИМ ВАДИ КИРЛИВИТЕ РИЗИ .

    ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КРИЯТ
    ПРОБЛЕМИТЕ И БЕЗОБРАЗИЯТА
    В РУСКАТА АРМИЯ.
    А
    ВОЕННОТО КОМАНДВАНЕ
    ДА ОБЕШАВА
    НА ПУТИН
    СТАБИЛИЗАЦИЯ
    НА ФРОНТА И
    ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ

    КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КЪСОКРАКИЯ ПОЛУРЪСТ
    ДА СИ ЖИВЕЕ В ИДЕАЛНИЯ
    СВЯТ И ДА СИ МИСЛИ

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ

    21:02 29.06.2026

  • 79 Блатна подлога

    6 1 Отговор

    До коментар #76 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Да ходят на фронта Волгата и копейкин!

    21:03 29.06.2026

  • 80 12311

    5 1 Отговор
    Няма проблеми, не подценявайте колко много млади хора има в Русия, както и колко малко му пука на Владко дали ще живеят или не. Ще праща и още и още, да ги пукат дроновете, но тридневната операция трябва да се изпълни.

    21:04 29.06.2026

  • 81 Интересно

    5 1 Отговор
    Бонуси за 80 Хиляди долара.

    А Никой от Родните Путерасти
    Не се записа в Пасоля
    За фронта .

    Въпреки че доста от Купейките
    Се кълняха че
    Ще мрат за Путин безплатно.

    За Пасоля Изводът е ясен...
    В България няма истински Русофили
    Само Смърдяща Червена Биомаса.

    21:06 29.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 РУСИЯ ЩЕ ВЪВЕДЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Пешо Еврото":

    ЮАНА .

    СИ ДЗИН ПИН
    Е ХВАНАЛ ПУТИН
    ЯКО ЗА ГУШАТА.

    ВАСАЛЧЕТО ОТ БУНКЕРА
    НЕ МОЖЕ ДА МРЪДНЕ.

    21:09 29.06.2026

  • 84 Дори са стигнали

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от "Абе,":

    1:20, за 1 убит украинец умират 20 руски войника. Руснаците се опитват да атакуват и оттам идват огромноте жертви, които дават.

    Коментиран от #95

    21:11 29.06.2026

  • 85 Хора!

    4 3 Отговор
    Говорим за траедия!!!
    Махнете ги копейките, рано или късно или ще отмрът или ще се променят, ще се цивилизоват.
    Тук говорим за трагедията на Русия от психопат Путин. Говорим затова, че това се случва в Европа. Трябва да сме готови да помогнем на руснаците да излезнат от този кошмар след края на Путин

    21:12 29.06.2026

  • 86 Януари 2022

    6 3 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    21:17 29.06.2026

  • 87 ру БЛАТА

    5 4 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #93

    21:17 29.06.2026

  • 88 Путлеристан 🤮🤮

    6 2 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    21:17 29.06.2026

  • 89 Многоходовото

    4 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:21 29.06.2026

  • 90 жик так

    2 1 Отговор
    Като ги пишете тия вицове , мислите ли че има кой да им вярва ?

    21:24 29.06.2026

  • 91 Ами

    2 1 Отговор
    Пропагандата си е пропаганда, но фактите са си факти :)

    21:25 29.06.2026

  • 92 продължавайте да си дрънкате

    2 1 Отговор
    А укрите мрат като мухи .
    Бусифицираните над 37 години изобщо не минават подготовка . Използват ги директно за пушечно месо , за отвличане на вниманието .
    Пращат ги срещу руснаците дори и без оръжие !

    21:26 29.06.2026

  • 93 Дако

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "ру БЛАТА":

    Крепостните Българи даже нямат правото да мислят !

    Коментиран от #97

    21:27 29.06.2026

  • 94 Тити

    0 2 Отговор
    Рашисткият живот на фронта е по къс даже и от мухите.

    21:27 29.06.2026

  • 95 ха ха ха ...

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дори са стигнали":

    Че вие ги довършихте всичките Руснаци бе ?
    Защо не превземете Крим тогава или по добре Москва ?

    21:28 29.06.2026

  • 96 има един филм

    2 0 Отговор
    От глупав по глупав.
    Такива се явяват сега козляците .

    21:29 29.06.2026

  • 97 Джако

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Дако":

    Не си прав брат България е свободна държава с един от най силните паспорти на света . Ноу сме си добре даже не ни мисли надявам се ще стоиш там и никога няма да идваш в Европейския съюз. Приятни сънища 🤩🤡

    21:31 29.06.2026

  • 98 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифона бате Путйо прогъгна "голем праз и филия с маз"! Немало цена Ромсiа од милйон и неколко стотин иледи пиенци каде се отърва! Внетен ли е?

    21:31 29.06.2026

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