Пушечно месо за украинските дронове! Руските новобранци оцеляват на фронта само 20 минути

След заемането на бойни позиции, новобранец от руската армия остава невредим средно между 20 и 35 минути. Основната причина за това са дроновете, пише историкът Питър Франкопан в статия за Foreign Policy.
Както посочва историкът Питър Франкопан, позовавайки се на руски военни блогъри, след включването си в активните бойни действия един войник може да очаква да оцелее от 10 дни до три седмици – период, обхващащ времето от пристигането му на полигона до евентуалната му гибел в бой. Отбелязва се, че повечето новобранци преминават през няколкодневна подготовка.
Данни за загубите:
Месечните загуби на Русия надхвърлят 30 000 души;
Общите загуби от февруари 2022 г. насам възлизат на над 1 милион души според оценки на западни източници;
Според същите източници съотношението на загубите е осем към едно в ущърб на Русия;
Набирането на нови военнослужещи на договор през тази година е намаляло с 30%.
Всеки ден в армията се вливат между 800 и 1000 доброволци. Поради трудностите при попълването на състава, на кандидатите се предлагат бонуси при подписване до 80 000 долара и опрощаване на дългове до 140 000 долара. За сравнение, средната месечна заплата в Русия е около 1000 долара.
"Високият брой на жертвите от руска страна се обяснява с мащабното увеличение на броя на военните дронове, които се утвърдиха като едно от най-ефективните оръжия на Украйна“, се посочва в статията.
Руският блогър и ветеран Александър Лунин отправи критики към командването за лошо отношение към личния състав и заяви, че ако руският президент Владимир Путин не се съгласи на директни преговори, "армията може да насочи недоволството си към Кремъл“.
Франкопан смята вътрешен преврат за малко вероятен, но отправя предупреждение за политическата обстановка.
"Следващите месеци вероятно ще бъдат рискови както извън Русия, така и в самата нея, докато Путин се опитва да запази политическите си позиции“, посочва той.
Според наличната информация, военното командване на Русия е поело ангажимент пред Путин да установи контрол над Донбас до есента на 2026 г. В докладите си до него военните твърдят, че украинската армия е изтощена, а отбранителната линия отслабва.
Въз основа на тези данни руският президент е уверен, че силите му могат да овладеят изцяло Донецка и Луганска област, след което планира да използва това като лост за засилване на териториалните си претенции по време на бъдещи преговори.
Същевременно независими анализатори отбелязват, че руското ръководство акцентира върху успехите на своята армия и трудностите пред Силите за отбрана на Украйна, за да аргументира необходимостта от продължаване на военните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #34, #61, #70, #72
20:28 29.06.2026
2 Ха,ха,ха
Коментиран от #18, #67
20:29 29.06.2026
3 6135
Каква човечност само, драги телевизионни зрители!
20:29 29.06.2026
4 Сатана Z
20:29 29.06.2026
5 30% от събарните на пътя окраинци
20:29 29.06.2026
6 Без име
20:29 29.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:29 29.06.2026
8 В Киев за три дни
20:29 29.06.2026
9 Пхахаха
20:30 29.06.2026
10 Олексадрон
20:30 29.06.2026
11 Бялджип
20:30 29.06.2026
12 Механик
Пишете, че русия губи, няма хора и оръжия, а малко след това надавте рев "Русия ще ни напада. Трябва да се въоръжаваме"
Последно, Русия разПАДА ли се или ще ви наПАДА?
Коментиран от #23, #28
20:31 29.06.2026
13 1678
20:31 29.06.2026
14 Дън Бай
20:32 29.06.2026
15 Сатана Z
20:32 29.06.2026
16 аz СВО Победа 81
20:32 29.06.2026
17 малко невероятно
Останалите ръководители си тръгват само след преместване в царството им небесно.
20:32 29.06.2026
18 1678
До коментар #2 от "Ха,ха,ха":Няма и толкова
20:32 29.06.2026
19 Смех
Парите не миришат и трупате центчета за дезинформация, а сте за съд с тия жалки статии по цял ден.
20:33 29.06.2026
20 Пешката
20:33 29.06.2026
21 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
20:33 29.06.2026
22 Хихихихи
Колко ви е яд, че Русия не си дава ресурсите на наследниците на нацистите. Много сте смешни.Уйрай,,на няма вече пушено месо и Урсула даде разрешение на държавите да ги връщат в 404. Дания и Норвегия вече ги правят поетапно и без много шум .
20:33 29.06.2026
23 Едното няма нищо общо с другото
До коментар #12 от "Механик":Изкуфелник.
20:34 29.06.2026
24 Сатана Z
20:35 29.06.2026
25 Владимир Педофилович
20:35 29.06.2026
26 Укропат
20:35 29.06.2026
27 Втора армия в Света
20:36 29.06.2026
28 Парадокси
До коментар #12 от "Механик":При липса на логика в постъпките на императорите и двете взаимно изключващи се логични тези за разпад и за напад са верни и възможни.
20:36 29.06.2026
29 Хайо
20:36 29.06.2026
30 В БУЛГАРИЯ СИЧКОТО сиган е с телк
20:37 29.06.2026
31 БАРС
20:37 29.06.2026
32 Точна статия...зловещи кадри и видео
Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да
Коментиран от #38, #41, #46, #50
20:37 29.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Копейко
До коментар #1 от "Българин":И на мен тъй ми каза тьотя ,че ако и дам рубли ще ме запише за фронта
20:38 29.06.2026
35 Ти да видиш
Явно на фронта натовците гинат като мухи и трябва спешен пиар.
20:38 29.06.2026
36 30 000 руснака фира на месец.
20:38 29.06.2026
37 ГЬОБЕЛС Е МИКИ МАУС
20:38 29.06.2026
38 раша пикчърс за сметка на стотици раши
До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":При кобзон -
Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...
Коментиран от #42
20:39 29.06.2026
39 Шести
20:40 29.06.2026
40 Али Мехмед Тосун
20:40 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Точен сте
До коментар #38 от "раша пикчърс за сметка на стотици раши":Стотици убити клети рашисти за да може путя и шойгу да пуснат 5-секундно видео по руската държавна телевизия малко да успокоят глада на руснаците
20:40 29.06.2026
43 Георги
20:41 29.06.2026
44 Тьотя
20:41 29.06.2026
45 Още по хубаво е една клошарска кAпейка
До коментар #41 от "Какви приятели сме ти ние, бе":Да те мрази виртуално хахаха 😂🤣😅
20:41 29.06.2026
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":ГЛЕДАМ ВИДЕАТА ПО СНН :((((
...
УКРИТЕ РЕЖАТ НА ПАРЧЕТА УБИТИТЕ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ В HOBOCEЛИВКА :((((
...
ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ СТОТИЦИ ОБЕЗОБРАЗЕНИ ТРУПОВЕ НА РУСКИ ВОЙНИЧЕТА:(((
Коментиран от #51
20:43 29.06.2026
47 С 360€ заплата до 2028
20:43 29.06.2026
48 форс
20:43 29.06.2026
49 Абе
20:44 29.06.2026
50 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #32 от "Точна статия...зловещи кадри и видео":ТАКА Е БИЛО
И ПРЕДИ 89г.пр.н.е.
В Т.НАР.ЧЕРНИ ПОЛКОВЕ
ЕЛХBO... ГРУДОВО ....ЗВЕЗДЕЦ...😬
Коментиран от #54
20:45 29.06.2026
51 Ами
До коментар #46 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Питай ги ,къв го дирят там
20:46 29.06.2026
52 Да, бе
20:48 29.06.2026
53 За да си върнат някакъв нормален живот
20:48 29.06.2026
54 28260 Звездец
До коментар #50 от "НИЩО МУ НЯМА":Не коментирай неща които не знаеш
20:48 29.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 "Чудовищни руски жертви
20:49 29.06.2026
57 Тов. ЧЛЕНИН
20:50 29.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Горките
Коментиран от #64
20:51 29.06.2026
60 ВСВ
20:51 29.06.2026
61 Истинска руска трагедия.
До коментар #1 от "Българин":Това е ефекта на кремълската идеология- превръща хората в камикадзета и жертви с цела запазване властта на диктатора им. Роби в собствената си държава.
20:51 29.06.2026
62 Исторически парк
Коментиран от #71
20:52 29.06.2026
63 Шкембе Войвода
„Жителите на Крим, както и на ДНР и ЛНР – заради вас в Русия имаме само проблеми.
Живеехме прекрасно до 2014 г., докато вие не поискахте да влезете в състава на Русия.
Оттогава страната преживява тежък период.
Да, разбирам, че лично вие не сте виновни.
Но именно вашите силно проруски патриотични настроения провокираха Путин да започне цялата тази кампания по „събиране на руските земи“.
Обяснете ми – толкова ли не ви се живееше спокойно като част от Украйна?
Огънят на войната беше разпален не от Путин, а преди всичко от вас!
Освен това вие предадохте собствената си страна – Украйна!“
Да добавя и аз:
Прави са путинистите от русийката.
Същите русофили от Украйна дойдоха у нас с украински паспорти, та да ги храним.
А нашите русофили се молят Путя да ни удари с ядрено оръжие.
Истината е, че русофилията е тежко психологическо заболяване, подобно на религиозен екстремизъм.
Тази болест се лекува само с удар!
20:52 29.06.2026
64 Ват ен ка
До коментар #59 от "Горките":Не е лесно да си жив на фронта
20:53 29.06.2026
65 Пешо Еврото
Коментиран от #83
20:54 29.06.2026
66 Чак сега ли се сетиха
20:54 29.06.2026
67 Украинците оцеляват доста по-дълго
До коментар #2 от "Ха,ха,ха":Доказателството за това е 5 пъти по-малкото жертви, които дават. Украинците са и много по-малко на брой като хора на фронта / 4-5 пъти/. Действат основно с дронове от разстояние, което се оказва много щадящо за личния състав.
20:55 29.06.2026
68 Пригожин 2
20:56 29.06.2026
69 Антиматематика
20:56 29.06.2026
70 гост
До коментар #1 от "Българин":По личните официални твърдения на любимия ти вожд и верния му цукалоносец Медведев от над 4 години в красная се записвали по над 40 000 "доброволци" на месец !!!!! Без да броим предишните над 700 000 професионални военни и без вагнеровците на готвача по негови сметки над 200 000 , които НЕ СЕ водят част от редовната армия ! Та по най-елементарна сметка това прави над 3 милиона без вагнеровците пак повтарям !! Къде са питам , още на влака ли ?? Хахахах !!
20:57 29.06.2026
71 При украйнците нещата са много различни.
До коментар #62 от "Исторически парк":Те са в отбрана и по правилата на войната дават 5 пъти по-малкото жертви. Атакуващият го отнася най-тежко, като загуби в жива сила. Украинците са и много по-малко на брой като хора на фронта / 4-5 пъти/. Действат основно с дронове от разстояние, което се оказва много щадящо за личния състав.
20:58 29.06.2026
72 Антирашист 1005
До коментар #1 от "Българин":Подкепяш вражеска държава ! За такова нещо в просия те чака затвор . Но безбожните лъжи са .ясни на всички !
20:58 29.06.2026
73 Абе,
Коментиран от #84
20:59 29.06.2026
74 грУЙО
Скоро ще сте в Белене с мотика , да разбере кон боб яде ли!
20:59 29.06.2026
75 Какво се активирахте?
21:00 29.06.2026
76 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #79
21:01 29.06.2026
77 Ей това да си копейка е Божие наказание
21:02 29.06.2026
78 ПРИГОЖИН
ВЕДНАГА БЕШЕ
АРЕСТУВАН.
СКОРО КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ЩЕ ГО УБИЯТ.
КРЕМЪЛ НЕ ОБИЧА
НЯКОЙ ДА ИМ ВАДИ КИРЛИВИТЕ РИЗИ .
ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КРИЯТ
ПРОБЛЕМИТЕ И БЕЗОБРАЗИЯТА
В РУСКАТА АРМИЯ.
А
ВОЕННОТО КОМАНДВАНЕ
ДА ОБЕШАВА
НА ПУТИН
СТАБИЛИЗАЦИЯ
НА ФРОНТА И
ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ
КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КЪСОКРАКИЯ ПОЛУРЪСТ
ДА СИ ЖИВЕЕ В ИДЕАЛНИЯ
СВЯТ И ДА СИ МИСЛИ
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ
21:02 29.06.2026
79 Блатна подлога
До коментар #76 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Да ходят на фронта Волгата и копейкин!
21:03 29.06.2026
80 12311
21:04 29.06.2026
81 Интересно
А Никой от Родните Путерасти
Не се записа в Пасоля
За фронта .
Въпреки че доста от Купейките
Се кълняха че
Ще мрат за Путин безплатно.
За Пасоля Изводът е ясен...
В България няма истински Русофили
Само Смърдяща Червена Биомаса.
21:06 29.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 РУСИЯ ЩЕ ВЪВЕДЕ
До коментар #65 от "Пешо Еврото":ЮАНА .
СИ ДЗИН ПИН
Е ХВАНАЛ ПУТИН
ЯКО ЗА ГУШАТА.
ВАСАЛЧЕТО ОТ БУНКЕРА
НЕ МОЖЕ ДА МРЪДНЕ.
21:09 29.06.2026
84 Дори са стигнали
До коментар #73 от "Абе,":1:20, за 1 убит украинец умират 20 руски войника. Руснаците се опитват да атакуват и оттам идват огромноте жертви, които дават.
Коментиран от #95
21:11 29.06.2026
85 Хора!
Махнете ги копейките, рано или късно или ще отмрът или ще се променят, ще се цивилизоват.
Тук говорим за трагедията на Русия от психопат Путин. Говорим затова, че това се случва в Европа. Трябва да сме готови да помогнем на руснаците да излезнат от този кошмар след края на Путин
21:12 29.06.2026
86 Януари 2022
21:17 29.06.2026
87 ру БЛАТА
Коментиран от #93
21:17 29.06.2026
88 Путлеристан 🤮🤮
21:17 29.06.2026
89 Многоходовото
21:21 29.06.2026
90 жик так
21:24 29.06.2026
91 Ами
21:25 29.06.2026
92 продължавайте да си дрънкате
Бусифицираните над 37 години изобщо не минават подготовка . Използват ги директно за пушечно месо , за отвличане на вниманието .
Пращат ги срещу руснаците дори и без оръжие !
21:26 29.06.2026
93 Дако
До коментар #87 от "ру БЛАТА":Крепостните Българи даже нямат правото да мислят !
Коментиран от #97
21:27 29.06.2026
94 Тити
21:27 29.06.2026
95 ха ха ха ...
До коментар #84 от "Дори са стигнали":Че вие ги довършихте всичките Руснаци бе ?
Защо не превземете Крим тогава или по добре Москва ?
21:28 29.06.2026
96 има един филм
Такива се явяват сега козляците .
21:29 29.06.2026
97 Джако
До коментар #93 от "Дако":Не си прав брат България е свободна държава с един от най силните паспорти на света . Ноу сме си добре даже не ни мисли надявам се ще стоиш там и никога няма да идваш в Европейския съюз. Приятни сънища 🤩🤡
21:31 29.06.2026
98 Архимандрисандрит Бибиян
21:31 29.06.2026