Новини
Свят »
Русия »
Слабо място в украинската отбрана! Руската армия смени тактиката
  Тема: Украйна

Слабо място в украинската отбрана! Руската армия смени тактиката

2 Юли, 2026 20:46 2 835 86

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пейтриът-
  • пво-
  • олександър сирски

Причината, поради която днешната атака се оказа по-резултатна за Русия, вероятно се крие в недостига на ракети за ПВО системата Patriot, който вече е станал критичен

Слабо място в украинската отбрана! Руската армия смени тактиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Днес, в нощта на 2 юли, руските сили проведоха поредната масирана комбинирана атака, чиято основна цел бе Киев. Като се има предвид, че предишни подобни масирани атаки бяха проведени в нощта на 2 и 15 юни, може да се говори за появата на определен двуседмичен цикъл, необходим на Руската федерация за подготовката на такива удари, пише Defense Express.

Съгласно доклада на командването на Военновъздушните сили, в нощта на 2 юли Русия е използвала:

Още новини от Украйна

4 хиперзвукови ракети "Циркон“, свалени 0%

24 балистични ракети "Искандер-М“/С-400, свалени 4 – 16,7%

34 крилати ракети с въздушна база Х-101, свалени 32 – 94,1%

8 крилати ракети с морска база "Калибър“, свалени 8 – 100%

4 управляеми ракети Х-59/69, свалени 4 – 100%

496 дрона от различни типове, свалени 476 – 91,9%

В обявената статистика за отблъскването на атаката внимание привлича много ниският процент на прехванатите балистични ракети – едва 4 от 24, или 16,7%, както и факта, че хиперзвуковите ракети "Циркон“ не са били прехванати. При това по-голямата част от тези ракети са летели именно към Киев.

Ако сравним резултатите от отблъскването на атаката на 15 юни, тогава от 6-те "Циркон“ са свалени 5, или 83,3%, а от балистичните ракети – 15 от 34, или 44,1%. В началото на миналия месец, на 2 юни, също не беше пресечена нито една от 8-те ракети "Циркон“, но от 33-те балистични ракети бяха пресечени 11, или 33%.

В същото време причината, поради която днешната атака в нощта на 2 юли се оказа по-резултатна за Русия, вероятно се крие в недостига на ракети за ПВО-системата Patriot, който вече е станал критичен. Точно на това разчитат руските сили, които през юни няколко пъти нанесоха удари по Киев с балистични ракети извън рамките на комбинирани атаки, например на 25 юни.

Украинската медия посочва, че според наличната информация към момента на публикуването в Киев, съгласно съобщението на КМВА, са известни 86 ранени и 13 загинали в резултат на руската атака. Засечени са разрушения в над 30 локации, включително преки поражения на многоетажни жилищни сгради, под развалините на които може да има хора.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, патарок

    67 15 Отговор
    Силно място има ли? Всеки ден ги лобутят.

    Коментиран от #6

    20:48 02.07.2026

  • 2 Пич

    44 12 Отговор
    Казах - десетина дни!!!
    Олеле майко....!!!
    Украинска...

    20:48 02.07.2026

  • 3 Исторически парк

    58 14 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #24

    20:49 02.07.2026

  • 4 А силно място , че

    14 65 Отговор
    украинците дават справка за загубите си, а руснаците лъжат, мажат и крият своите загуби, която дейност наричат "свобода на словото".

    Коментиран от #10, #13, #81

    20:49 02.07.2026

  • 5 Радост

    7 7 Отговор
    има ли кърволаци

    20:49 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доналд Дък, паток

    48 12 Отговор
    Останаха ли окраинци?

    20:52 02.07.2026

  • 8 Курти

    16 49 Отговор
    Утре Масква пак че риве,а Бункерния джуджак се крие като мишка

    20:52 02.07.2026

  • 9 Те, пейтриътите, и другите машинарии

    12 53 Отговор
    ще пристигнат, и на рашките ще им излезе през носа.
    Още повече, че бащицата им избяга с яхтата овреме. Целият народен гняв ще се стовари върху балъшките генерали.

    Коментиран от #16

    20:52 02.07.2026

  • 10 Питай

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "А силно място , че":

    факти!

    20:53 02.07.2026

  • 11 Съдията

    46 13 Отговор
    Кой не иска мира, получава секира. Да попрочетат укритие малко историята на Хан Крум, току виж поумнели и развяли бялото знаме. Но много не съмнява.😂

    Коментиран от #69

    20:54 02.07.2026

  • 12 1945

    16 44 Отговор
    От руската армия и чеп за зеле не става.

    Коментиран от #75

    20:54 02.07.2026

  • 13 Пий

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "А силно място , че":

    Мента, глог и валериан!

    20:55 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Копейките вчера се възмущаваха от

    12 35 Отговор
    атентата в Монако, а на 86 жертви на руските терористи се кефят.
    Иди ги разбери.

    20:55 02.07.2026

  • 16 Укролаф

    18 10 Отговор

    До коментар #9 от "Те, пейтриътите, и другите машинарии":

    Ще,ще,ще.

    20:55 02.07.2026

  • 17 Хасковски каунь

    50 8 Отговор
    Така показаните данни дават добра сваляемост на руски ракети.
    Какво става обаче със завзетите територии и населени пунктове? Славянск скоро ще обгърнат, укрите бягат от Константиновка .

    20:55 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    10 41 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #25, #39, #83

    20:56 02.07.2026

  • 20 Нямат край

    9 35 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #84

    20:56 02.07.2026

  • 21 Съдията

    42 7 Отговор
    Да не говорим, че цялото лобутене е само със сапьорски лопатки и чипове от стари украински перални. Представяте ли си да ги зачешат истински?!😂

    20:57 02.07.2026

  • 22 Тактика не тактика,

    6 32 Отговор
    рашката армия се оказа най-некадърната в света.

    20:57 02.07.2026

  • 23 Механик

    53 7 Отговор
    Два дни медиите вият на умряло. Два дни жълтопаветниците се мятат и тръшкат. Врещят неистово и риткат с краченца...
    Почвам да се питам, какво ли са ударили руснаците, та така много ги боли тия, посочените по-горе?! Ще да ги е заболяло много силно, обаче.

    Коментиран от #85

    20:57 02.07.2026

  • 24 Много е късно вече за победа.

    9 36 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #29, #42

    20:58 02.07.2026

  • 25 СНН преди седмица писа:

    30 7 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Украинците издържат 6 дни на фронта, КРДЕН НИК.

    20:59 02.07.2026

  • 26 накратко

    28 6 Отговор
    ще става още по-зле..нямат нищо..и отгоре на всичко крадат..но това е нормално..все пак война..честито на соросоидни нпо-агенти..събирайте капачки..че Зеленото поиска извънрезно скромните 6млрд. евро..освен 90млрд..

    21:00 02.07.2026

  • 27 Смях в залата

    7 23 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😆

    Коментиран от #33

    21:00 02.07.2026

  • 28 точка

    38 6 Отговор
    Нямало ,, патриоти,, !!!!! Верно е изобщо няма патриоти а само зелени идиоти. И не само зелени. В края на краищата срещу една СВО , 52 държави се обединиха в ,, коалиция на жеЛАЕЩИТЕ,, И продължават да лаят, лъжат, манипулират и трошат пари в 404.

    Коментиран от #32, #54

    21:01 02.07.2026

  • 29 не страхуй

    19 7 Отговор

    До коментар #24 от "Много е късно вече за победа.":

    нула и тя е цифра..зависи къде ще я сложиш..всичко ще бъде както трябва..както каза Ванга..Русия ще пребъде..а за укройна не е чувала..а Македония е България..

    21:03 02.07.2026

  • 30 Отреазвяващ

    28 6 Отговор
    Ако всичко е свалено,защо Киев гори?Зеленски се заканва,стиска джуки.Работата не е весела.

    21:04 02.07.2026

  • 31 Кой знае

    11 12 Отговор
    Кой знае Тръмп, Кисинджър в гроба и Урсулите как злорадстват.
    Славяни се избиват като псета.

    Ами то простотията ходи по хората, източноправославните са особени Дебили

    Коментиран от #56

    21:04 02.07.2026

  • 32 Важното

    6 22 Отговор

    До коментар #28 от "точка":

    Важното е да мрат руските прасета пета година в Донбас.

    Коментиран от #40

    21:05 02.07.2026

  • 33 Механик

    27 8 Отговор

    До коментар #27 от "Смях в залата":

    Абе ти от де ги гледаш тия руски блогери бе? Нали забраниха руската телевизия!
    Нали точно ти, Стояне, питаш дали са пуснали нета в Русия. Ако нямат нет в Русия, как тия руски блогери излизат пред публика? Нали в Русия ги фъргат от джама тия дето приказват "неправилно"? Как ти блогери са още живи?
    Аде бе! Отговаряй! То не е само да лапацотиш и опитваш да промиваш мозъци.

    Коментиран от #43, #52

    21:05 02.07.2026

  • 34 Ъъъъ

    6 21 Отговор
    И рашите като нанесоха удари, какво направиха? Убиха цивилни.

    21:05 02.07.2026

  • 35 Топчето

    5 8 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    21:06 02.07.2026

  • 36 Браво на Русия !

    21 7 Отговор
    Във всички поразени "жилищни" сгради са се намирали натовци и наемници!

    21:06 02.07.2026

  • 37 Ами

    28 6 Отговор
    Мислите ли че някой вярва на тази измислена
    статистика за свалените ракети от окраина,
    след като дори САЩ и Израел си признаха
    че са сваляли под 10% от иранските ракети?
    Да Ви припомня, че само САЩ имаха в района
    пет супермодерни радарни станции и три системи THAAD.
    Пейтриътите и израелските ПВО системи дори и не ги броя :)
    А в момента нямат дори и нормално действаща база.

    21:06 02.07.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    5 14 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:07 02.07.2026

  • 39 Отреазвяващ

    12 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Най-малко пък ти можеш да даваш оценка,съвет или каквото и да е за,на руската армия.

    Коментиран от #77

    21:07 02.07.2026

  • 40 Механик

    22 6 Отговор

    До коментар #32 от "Важното":

    Абе не ги знам как мрат "руските п расета", ама като гледам съотношението при размяната на трупове, се очертава една стабилна 4-годишна тенденция от 20 укри за един руски. Та не знам...

    Коментиран от #47

    21:08 02.07.2026

  • 41 Ти да видиш

    31 5 Отговор
    Свалили са.... ама друг път.
    Целият Киев гори , а пет области са без ток , 200 бензиностанции в няколко големи градове са унищожени напълно.
    Свалили са гащите си!
    Никой отдавна не съчувства на украинците , защото са най-безмозъчните същества на света.

    Коментиран от #50

    21:08 02.07.2026

  • 42 Отреазвяващ

    16 6 Отговор

    До коментар #24 от "Много е късно вече за победа.":

    Това,което остане от Украйна.

    Коментиран от #48

    21:08 02.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нещастните раши бомбят като за последно

    6 22 Отговор
    Щото им е за последно.
    Няма мангизи, няма бензин, няма руски аскер без раняване, няма караблики... Езерата им са бъкано с радиация, скоро ще им свърши прясната вода.
    Путин избяга с яхтата, Медведев не е изтрезнявал от месеци, въобще - пълна трагедия, ама се правят на силни-вилни.
    Пред кого ве?

    21:09 02.07.2026

  • 45 варна

    6 17 Отговор
    абе каква е тая патрава армия 5 години боксува в Донец , 1 милион р.ватенки воюват и нищо не направиха

    Коментиран от #49, #55

    21:09 02.07.2026

  • 46 Госあ

    23 6 Отговор
    Всичко, което идва от укриформ е лъжа. Включително числата за намаляване на населението ! Бандерите казват едно, а независимите източници според потреблението на хляб и мобилните оператори - съвсем друго. Запада губи войната и ще се хапят, бандерите които им играха по свирката съсипаха Украйна. Точно по същия начин, като нашите национални катастрофи, но в по-голям мащаб.

    21:10 02.07.2026

  • 47 Тихо πръдльо!

    6 6 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Не си компетентен не областа на бойните действия.

    Коментиран от #58

    21:10 02.07.2026

  • 48 Това е огромна загуба за Русия.

    5 19 Отговор

    До коментар #42 от "Отреазвяващ":

    Самите руснаци и руски политици го признаха. И са прави.

    21:11 02.07.2026

  • 49 Ами

    5 14 Отговор

    До коментар #45 от "варна":

    Ватнишка тор.Това направиха.

    21:11 02.07.2026

  • 50 Госあ

    12 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ти да видиш":

    Йес ! Само тия, които ги бутат към бездната им съчувстват.

    21:11 02.07.2026

  • 51 Руските смешници

    5 17 Отговор
    смятат, че са постигнали нещо.
    Блажени са верующите

    21:12 02.07.2026

  • 52 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    по тв, в студиото на Соловьов говорят

    21:12 02.07.2026

  • 53 Госあ

    20 5 Отговор
    Еврозоната е поредната национална катастрофа за България отново сътворена от прозападните скакалци.

    Коментиран от #59

    21:13 02.07.2026

  • 54 Това не е СВО.

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "точка":

    Започна като СВО 2022 и през 2023, Путин каза че СВО е преминало във война. Дори я нарече Отечествена война за оцеляването на Русия.

    Коментиран от #60

    21:14 02.07.2026

  • 55 Държавният Департамент на САЩ

    5 14 Отговор

    До коментар #45 от "варна":

    Русия губи.Украйна печели.

    21:14 02.07.2026

  • 56 В Раша славяни не останаха

    5 14 Отговор

    До коментар #31 от "Кой знае":

    Путин го изби, щот са опозиция, или ги прати на фронта, за да си целува Корана на спокойствие.

    21:15 02.07.2026

  • 57 Вселенски

    6 12 Отговор
    Рашистите си играят с огъня... Ще убият някой близък човек на оператор на дрон от тези големите и някой АЕЦ в Русия ще цъфне като Чернобил.

    21:16 02.07.2026

  • 58 Механик

    11 5 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо πръдльо!":

    П.ръдльо съм щото ям. А ям щото имам храна.
    А такъв като тебе дето няма и стотинка в джоба ще се научи къде акат гладните.
    п.п.
    Забелязал съм, че много бързо се изчерпваш и започваш с обидните категории. Разбира се, мен винаги ме кефи да гледам как ставаш луд, но за теб това държание не е добро. Показва на хората че жълтопаветните сте съвсем без възпитание. Изпусната работа.

    21:16 02.07.2026

  • 59 Спокойно

    5 9 Отговор

    До коментар #53 от "Госあ":

    Можеш да избягаш
    Към Мускалието.

    Кво чакаш още ?

    21:16 02.07.2026

  • 60 Никога не е казвал за война

    2 10 Отговор

    До коментар #54 от "Това не е СВО.":

    Излъга рашките, а ти си измисляш кво бил казал.
    Сънувал си.

    21:16 02.07.2026

  • 61 Ботоксова глава-пасивен педофил

    4 11 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    21:17 02.07.2026

  • 62 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Безсилието на НАТО и Украинска терористична държава няма край.Вчера Русия удари два 5 звездни хотела в които натовските нерези се забавляваха с украински проститутки.Резултатът е 100% ликвидация на врага .Слава на Руския 🇷🇺

    Коментиран от #63, #67

    21:18 02.07.2026

  • 63 Пиночет

    5 15 Отговор

    До коментар #62 от "Сатана Z":

    Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!

    Коментиран от #68

    21:20 02.07.2026

  • 64 АХъ

    10 3 Отговор
    Със цялата подръжка и наблюдение на нещасното нато тия взеха че ги сринаха НОООО ако слушаме и четем тази измислена медия укрите са пред Москва и ги чакат руснаците да се предадат

    21:20 02.07.2026

  • 65 Т.КОЛЕВ

    3 11 Отговор
    ТИЯ РУСНАЦИ НАЛИ УШ.НЕ ОБСТРЕЛВАХА БОНБАДИРАХА ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА ЖИЛ.И ДР.ЗГРАДИ ? МАЙ ЛЪЖАТ МАЖАТ И СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ.
    Тия от Кремъл трябва някой да ги отстрани че са много опасни.

    21:20 02.07.2026

  • 66 Шпек

    5 3 Отговор
    Зеленски клати Кая Калас на задна прашка а оная му шепне:
    -Зеле,ти ме ръчкаш по-яко и от Мерц.
    А Зеления наркоман и отговаря:
    - Знам Кая,знам,Урсула ми каза същото.

    21:22 02.07.2026

  • 67 Каза, каза.

    11 0 Отговор

    До коментар #62 от "Сатана Z":

    Путин:

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 руснаци доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    Коментиран от #70

    21:23 02.07.2026

  • 68 500 години турски сериали

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "Пиночет":

    500 години сте поемали рязан боздуган между бузите

    21:24 02.07.2026

  • 69 Никой

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    Нещо се обърка в историята за Крум! Тогава Никифор го напада, както Русия Украйна. Резултат ти е ясен!

    21:24 02.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Наблюдател

    8 3 Отговор
    Русия дълго търпя издевателствата и тероризма на укронацистите и натовските терористи, но сега бивша Украйна стои почти цялата без ток, а колоните за бензин са километрични навсякъде.

    Що случилась!? Кво стана!? Що така!?

    21:27 02.07.2026

  • 72 Заболя

    8 3 Отговор
    Ме корема от смях , свалени крилати и управляеми ракети , че и на 100 процента го докарали , те един геран не са могли да свалят защото са били с реактивни двигатели . Страхотни разрушения в Киев , сринати със земята пет завода едно хранилище за гориво и двете най - важни ел подстанции , затова няма ток в Киев . Метрото е припълнено вече загиналите са 25 .

    21:27 02.07.2026

  • 73 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 8 Отговор
    Сега пак ще има 10 Дена ПАУЗА.

    ПУТЕРАСТИТЕ произведат ли
    Ракети за този период
    Ги изсипват наведнъж
    За да покажат Сила .

    Хаха хахахахаха

    И после 10 Дена
    Реват от Украинските Дронове.

    Не случайно Украйна
    Започна да удря Заводите
    Които са замесени във
    Производство на Балистични ракети.

    За Последния месец са 3

    Във ВОРОНЕЖ ВОЛГОГРАД И
    ПЕНЗА.

    Темпото за производството на Балистични ракети
    Скоро ще се забави и тогава
    Ще почнат да Реват
    КРЕМЪЛСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    И СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ
    НА УКРАИНСКИТЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
    ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ВЕСЕЛО.
    МАЛКО ОСТАНА.

    Коментиран от #74

    21:27 02.07.2026

  • 74 ГЛАМАВ КОЗЛЯК

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    ТИ ОТ КАРЛУКОВО ЛИ ПИШЕШ.

    Коментиран от #82

    21:38 02.07.2026

  • 75 Амчи тогава ...

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "1945":

    ...няма причина Зелко да реве отново...?!
    Значи всичко е ОК!
    От какво се притеснява...?!

    21:39 02.07.2026

  • 76 Жеко

    5 3 Отговор
    Киев цяла нощ горя . Как след като са свалили почти всичко ?

    21:39 02.07.2026

  • 77 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Отреазвяващ":

    Е, защо да не може, той решила е очевиден!

    21:40 02.07.2026

  • 78 Може още и по добре да думкат по урките

    3 2 Отговор
    Ненормални сте урки

    21:46 02.07.2026

  • 79 АБЕ ФОКУСници

    2 0 Отговор
    ВЕРНО ЛИ ДА ви ВЕРВАМЕ , СМЕШНИ ЦИИИИ

    21:51 02.07.2026

  • 80 Артилерист

    3 1 Отговор
    Ще добавя към мощта на руските средства за далечно поразяване и убийственото самоходно оръдие Малка. То е 203 мм, стреля на 37 км и е наследник на славния Пион. Малка има самонасочващи се високоточни снаряди с 110 кг разривен заряд. То е доста сложно за обслужване, но има съответна механика която помага на разчета. Представяте ли си 110кг да избухват в укритието ви с удивителна точност. Отделно Малка има снаряд с ядрен заряд с понижена радиоактивност, но засега не предстои използването му.
    Аз служих близо 4 г с 130 мм оръдие М46. Прекрасно снайперско оръдие с далекобойност 27, 4км (35км с активно реактивен снаряд, но ние нямахме от тях), 36 кг осколочно-фугасен снаряд и 930м/сек начална скорост. Оръдието е към 9 т. и почти не помръдва при изстрел. Наш разчет показа оръдието при стрелба с право мерене пред командния състав на 3-та армия, от командир на полк нагоре, обра овациите като порази 3 неподвижни цели, започвайки от 1 100м, мина през 2 300м и завършвайки на 3 600м! Всички с преки попадения С ПЪРВИЯ СНАРЯД! Не мога да ви опиша каква КРАСОТА и УДОВЛЕТВОРЕНИЕ БЕШЕ. С трима различни мерачи от същия разчет, но командира на оръдието мл. с-т Петков от Ловеч, имаше право и задължение да проверява насочването за първия снаряд...
    Отличните ни артилеристи получиха по 10 дена домашен отпуск на място веднага...

    21:53 02.07.2026

  • 81 Баламата

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "А силно място , че":

    Като сметнеш ,че умножават или делят от 4 до 8 в своя полза,си представяш какво е в Украйна

    21:56 02.07.2026

  • 82 ПИША ОТ НА

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "ГЛАМАВ КОЗЛЯК":

    Мммааа. Ма. Ти

    Пу... Тинката.

    22:02 02.07.2026

  • 83 Не вярвай толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    на The New York Times. Какво да напишат: че ЕС и САЩ непрекъснато дават оръжие и пари на Зеления, а Украйна губи все повече територии на фронта, че ТЦК комисиите не могат вече да попълнят бройката на загиналите войници от ВСУ и затова искат от ЕС да връща мъже-украинци, за да ги изпращат направо на фронта за пушечно месо. И многоот войниците им дезертират. Няма да напишат това. А дроновете са причина за големите загуби и в двете армии- руската и украинската. Но все пак - Путин още попълва загубите с доброволци, не е обявил мобилизация. А какво ще стане, ако мобилизира примерно 500 000 на пролет?!

    22:03 02.07.2026

  • 84 Нека пожелаем

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нямат край":

    на руснаците все такова "БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ" като през нощта на 02.06.

    22:07 02.07.2026

  • 85 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    а Кодзилата абортира ли?

    22:08 02.07.2026

  • 86 Симо

    0 0 Отговор
    На руснаците нали им бяха свършили ракетите още 2023г????? Някъде там бяха почнали да крадат перални за чипове и осъвършенстваха бойните техники със сапьорски лопати. И последно 100% прехванати???? Хубаво би било, ама надали.

    22:10 02.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания