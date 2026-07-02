Слабо място в украинската отбрана! Руската армия смени тактиката

Днес, в нощта на 2 юли, руските сили проведоха поредната масирана комбинирана атака, чиято основна цел бе Киев. Като се има предвид, че предишни подобни масирани атаки бяха проведени в нощта на 2 и 15 юни, може да се говори за появата на определен двуседмичен цикъл, необходим на Руската федерация за подготовката на такива удари, пише Defense Express.
Съгласно доклада на командването на Военновъздушните сили, в нощта на 2 юли Русия е използвала:
4 хиперзвукови ракети "Циркон“, свалени 0%
24 балистични ракети "Искандер-М“/С-400, свалени 4 – 16,7%
34 крилати ракети с въздушна база Х-101, свалени 32 – 94,1%
8 крилати ракети с морска база "Калибър“, свалени 8 – 100%
4 управляеми ракети Х-59/69, свалени 4 – 100%
496 дрона от различни типове, свалени 476 – 91,9%
В обявената статистика за отблъскването на атаката внимание привлича много ниският процент на прехванатите балистични ракети – едва 4 от 24, или 16,7%, както и факта, че хиперзвуковите ракети "Циркон“ не са били прехванати. При това по-голямата част от тези ракети са летели именно към Киев.
Ако сравним резултатите от отблъскването на атаката на 15 юни, тогава от 6-те "Циркон“ са свалени 5, или 83,3%, а от балистичните ракети – 15 от 34, или 44,1%. В началото на миналия месец, на 2 юни, също не беше пресечена нито една от 8-те ракети "Циркон“, но от 33-те балистични ракети бяха пресечени 11, или 33%.
В същото време причината, поради която днешната атака в нощта на 2 юли се оказа по-резултатна за Русия, вероятно се крие в недостига на ракети за ПВО-системата Patriot, който вече е станал критичен. Точно на това разчитат руските сили, които през юни няколко пъти нанесоха удари по Киев с балистични ракети извън рамките на комбинирани атаки, например на 25 юни.
Украинската медия посочва, че според наличната информация към момента на публикуването в Киев, съгласно съобщението на КМВА, са известни 86 ранени и 13 загинали в резултат на руската атака. Засечени са разрушения в над 30 локации, включително преки поражения на многоетажни жилищни сгради, под развалините на които може да има хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Дък, патарок
Коментиран от #6
20:48 02.07.2026
2 Пич
Олеле майко....!!!
Украинска...
20:48 02.07.2026
3 Исторически парк
Коментиран от #24
20:49 02.07.2026
4 А силно място , че
Коментиран от #10, #13, #81
20:49 02.07.2026
5 Радост
20:49 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Доналд Дък, паток
20:52 02.07.2026
8 Курти
20:52 02.07.2026
9 Те, пейтриътите, и другите машинарии
Още повече, че бащицата им избяга с яхтата овреме. Целият народен гняв ще се стовари върху балъшките генерали.
Коментиран от #16
20:52 02.07.2026
10 Питай
До коментар #4 от "А силно място , че":факти!
20:53 02.07.2026
11 Съдията
Коментиран от #69
20:54 02.07.2026
12 1945
Коментиран от #75
20:54 02.07.2026
13 Пий
До коментар #4 от "А силно място , че":Мента, глог и валериан!
20:55 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Копейките вчера се възмущаваха от
Иди ги разбери.
20:55 02.07.2026
16 Укролаф
До коментар #9 от "Те, пейтриътите, и другите машинарии":Ще,ще,ще.
20:55 02.07.2026
17 Хасковски каунь
Какво става обаче със завзетите територии и населени пунктове? Славянск скоро ще обгърнат, укрите бягат от Константиновка .
20:55 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
Коментиран от #25, #39, #83
20:56 02.07.2026
20 Нямат край
Коментиран от #84
20:56 02.07.2026
21 Съдията
20:57 02.07.2026
22 Тактика не тактика,
20:57 02.07.2026
23 Механик
Почвам да се питам, какво ли са ударили руснаците, та така много ги боли тия, посочените по-горе?! Ще да ги е заболяло много силно, обаче.
Коментиран от #85
20:57 02.07.2026
24 Много е късно вече за победа.
До коментар #3 от "Исторически парк":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #29, #42
20:58 02.07.2026
25 СНН преди седмица писа:
До коментар #19 от "Мишел":Украинците издържат 6 дни на фронта, КРДЕН НИК.
20:59 02.07.2026
26 накратко
21:00 02.07.2026
27 Смях в залата
"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"
😆
Коментиран от #33
21:00 02.07.2026
28 точка
Коментиран от #32, #54
21:01 02.07.2026
29 не страхуй
До коментар #24 от "Много е късно вече за победа.":нула и тя е цифра..зависи къде ще я сложиш..всичко ще бъде както трябва..както каза Ванга..Русия ще пребъде..а за укройна не е чувала..а Македония е България..
21:03 02.07.2026
30 Отреазвяващ
21:04 02.07.2026
31 Кой знае
Славяни се избиват като псета.
Ами то простотията ходи по хората, източноправославните са особени Дебили
Коментиран от #56
21:04 02.07.2026
32 Важното
До коментар #28 от "точка":Важното е да мрат руските прасета пета година в Донбас.
Коментиран от #40
21:05 02.07.2026
33 Механик
До коментар #27 от "Смях в залата":Абе ти от де ги гледаш тия руски блогери бе? Нали забраниха руската телевизия!
Нали точно ти, Стояне, питаш дали са пуснали нета в Русия. Ако нямат нет в Русия, как тия руски блогери излизат пред публика? Нали в Русия ги фъргат от джама тия дето приказват "неправилно"? Как ти блогери са още живи?
Аде бе! Отговаряй! То не е само да лапацотиш и опитваш да промиваш мозъци.
Коментиран от #43, #52
21:05 02.07.2026
34 Ъъъъ
21:05 02.07.2026
35 Топчето
21:06 02.07.2026
36 Браво на Русия !
21:06 02.07.2026
37 Ами
статистика за свалените ракети от окраина,
след като дори САЩ и Израел си признаха
че са сваляли под 10% от иранските ракети?
Да Ви припомня, че само САЩ имаха в района
пет супермодерни радарни станции и три системи THAAD.
Пейтриътите и израелските ПВО системи дори и не ги броя :)
А в момента нямат дори и нормално действаща база.
21:06 02.07.2026
38 Дон Корлеоне
21:07 02.07.2026
39 Отреазвяващ
До коментар #19 от "Мишел":Най-малко пък ти можеш да даваш оценка,съвет или каквото и да е за,на руската армия.
Коментиран от #77
21:07 02.07.2026
40 Механик
До коментар #32 от "Важното":Абе не ги знам как мрат "руските п расета", ама като гледам съотношението при размяната на трупове, се очертава една стабилна 4-годишна тенденция от 20 укри за един руски. Та не знам...
Коментиран от #47
21:08 02.07.2026
41 Ти да видиш
Целият Киев гори , а пет области са без ток , 200 бензиностанции в няколко големи градове са унищожени напълно.
Свалили са гащите си!
Никой отдавна не съчувства на украинците , защото са най-безмозъчните същества на света.
Коментиран от #50
21:08 02.07.2026
42 Отреазвяващ
До коментар #24 от "Много е късно вече за победа.":Това,което остане от Украйна.
Коментиран от #48
21:08 02.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нещастните раши бомбят като за последно
Няма мангизи, няма бензин, няма руски аскер без раняване, няма караблики... Езерата им са бъкано с радиация, скоро ще им свърши прясната вода.
Путин избяга с яхтата, Медведев не е изтрезнявал от месеци, въобще - пълна трагедия, ама се правят на силни-вилни.
Пред кого ве?
21:09 02.07.2026
45 варна
Коментиран от #49, #55
21:09 02.07.2026
46 Госあ
21:10 02.07.2026
47 Тихо πръдльо!
До коментар #40 от "Механик":Не си компетентен не областа на бойните действия.
Коментиран от #58
21:10 02.07.2026
48 Това е огромна загуба за Русия.
До коментар #42 от "Отреазвяващ":Самите руснаци и руски политици го признаха. И са прави.
21:11 02.07.2026
49 Ами
До коментар #45 от "варна":Ватнишка тор.Това направиха.
21:11 02.07.2026
50 Госあ
До коментар #41 от "Ти да видиш":Йес ! Само тия, които ги бутат към бездната им съчувстват.
21:11 02.07.2026
51 Руските смешници
Блажени са верующите
21:12 02.07.2026
52 стоян георгиев
До коментар #33 от "Механик":по тв, в студиото на Соловьов говорят
21:12 02.07.2026
53 Госあ
Коментиран от #59
21:13 02.07.2026
54 Това не е СВО.
До коментар #28 от "точка":Започна като СВО 2022 и през 2023, Путин каза че СВО е преминало във война. Дори я нарече Отечествена война за оцеляването на Русия.
Коментиран от #60
21:14 02.07.2026
55 Държавният Департамент на САЩ
До коментар #45 от "варна":Русия губи.Украйна печели.
21:14 02.07.2026
56 В Раша славяни не останаха
До коментар #31 от "Кой знае":Путин го изби, щот са опозиция, или ги прати на фронта, за да си целува Корана на спокойствие.
21:15 02.07.2026
57 Вселенски
21:16 02.07.2026
58 Механик
До коментар #47 от "Тихо πръдльо!":П.ръдльо съм щото ям. А ям щото имам храна.
А такъв като тебе дето няма и стотинка в джоба ще се научи къде акат гладните.
п.п.
Забелязал съм, че много бързо се изчерпваш и започваш с обидните категории. Разбира се, мен винаги ме кефи да гледам как ставаш луд, но за теб това държание не е добро. Показва на хората че жълтопаветните сте съвсем без възпитание. Изпусната работа.
21:16 02.07.2026
59 Спокойно
До коментар #53 от "Госあ":Можеш да избягаш
Към Мускалието.
Кво чакаш още ?
21:16 02.07.2026
60 Никога не е казвал за война
До коментар #54 от "Това не е СВО.":Излъга рашките, а ти си измисляш кво бил казал.
Сънувал си.
21:16 02.07.2026
61 Ботоксова глава-пасивен педофил
21:17 02.07.2026
62 Сатана Z
Коментиран от #63, #67
21:18 02.07.2026
63 Пиночет
До коментар #62 от "Сатана Z":Кремълските педофили, скоро ще бъдат скопени!
Коментиран от #68
21:20 02.07.2026
64 АХъ
21:20 02.07.2026
65 Т.КОЛЕВ
Тия от Кремъл трябва някой да ги отстрани че са много опасни.
21:20 02.07.2026
66 Шпек
-Зеле,ти ме ръчкаш по-яко и от Мерц.
А Зеления наркоман и отговаря:
- Знам Кая,знам,Урсула ми каза същото.
21:22 02.07.2026
67 Каза, каза.
До коментар #62 от "Сатана Z":Путин:
" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 руснаци доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
Коментиран от #70
21:23 02.07.2026
68 500 години турски сериали
До коментар #63 от "Пиночет":500 години сте поемали рязан боздуган между бузите
21:24 02.07.2026
69 Никой
До коментар #11 от "Съдията":Нещо се обърка в историята за Крум! Тогава Никифор го напада, както Русия Украйна. Резултат ти е ясен!
21:24 02.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Наблюдател
Що случилась!? Кво стана!? Що така!?
21:27 02.07.2026
72 Заболя
21:27 02.07.2026
73 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПУТЕРАСТИТЕ произведат ли
Ракети за този период
Ги изсипват наведнъж
За да покажат Сила .
Хаха хахахахаха
И после 10 Дена
Реват от Украинските Дронове.
Не случайно Украйна
Започна да удря Заводите
Които са замесени във
Производство на Балистични ракети.
За Последния месец са 3
Във ВОРОНЕЖ ВОЛГОГРАД И
ПЕНЗА.
Темпото за производството на Балистични ракети
Скоро ще се забави и тогава
Ще почнат да Реват
КРЕМЪЛСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
И СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ
НА УКРАИНСКИТЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО ВЕСЕЛО.
МАЛКО ОСТАНА.
Коментиран от #74
21:27 02.07.2026
74 ГЛАМАВ КОЗЛЯК
До коментар #73 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":ТИ ОТ КАРЛУКОВО ЛИ ПИШЕШ.
Коментиран от #82
21:38 02.07.2026
75 Амчи тогава ...
До коментар #12 от "1945":...няма причина Зелко да реве отново...?!
Значи всичко е ОК!
От какво се притеснява...?!
21:39 02.07.2026
76 Жеко
21:39 02.07.2026
77 Никой
До коментар #39 от "Отреазвяващ":Е, защо да не може, той решила е очевиден!
21:40 02.07.2026
78 Може още и по добре да думкат по урките
21:46 02.07.2026
79 АБЕ ФОКУСници
21:51 02.07.2026
80 Артилерист
Аз служих близо 4 г с 130 мм оръдие М46. Прекрасно снайперско оръдие с далекобойност 27, 4км (35км с активно реактивен снаряд, но ние нямахме от тях), 36 кг осколочно-фугасен снаряд и 930м/сек начална скорост. Оръдието е към 9 т. и почти не помръдва при изстрел. Наш разчет показа оръдието при стрелба с право мерене пред командния състав на 3-та армия, от командир на полк нагоре, обра овациите като порази 3 неподвижни цели, започвайки от 1 100м, мина през 2 300м и завършвайки на 3 600м! Всички с преки попадения С ПЪРВИЯ СНАРЯД! Не мога да ви опиша каква КРАСОТА и УДОВЛЕТВОРЕНИЕ БЕШЕ. С трима различни мерачи от същия разчет, но командира на оръдието мл. с-т Петков от Ловеч, имаше право и задължение да проверява насочването за първия снаряд...
Отличните ни артилеристи получиха по 10 дена домашен отпуск на място веднага...
21:53 02.07.2026
81 Баламата
До коментар #4 от "А силно място , че":Като сметнеш ,че умножават или делят от 4 до 8 в своя полза,си представяш какво е в Украйна
21:56 02.07.2026
82 ПИША ОТ НА
До коментар #74 от "ГЛАМАВ КОЗЛЯК":Мммааа. Ма. Ти
Пу... Тинката.
22:02 02.07.2026
83 Не вярвай толкова
До коментар #19 от "Мишел":на The New York Times. Какво да напишат: че ЕС и САЩ непрекъснато дават оръжие и пари на Зеления, а Украйна губи все повече територии на фронта, че ТЦК комисиите не могат вече да попълнят бройката на загиналите войници от ВСУ и затова искат от ЕС да връща мъже-украинци, за да ги изпращат направо на фронта за пушечно месо. И многоот войниците им дезертират. Няма да напишат това. А дроновете са причина за големите загуби и в двете армии- руската и украинската. Но все пак - Путин още попълва загубите с доброволци, не е обявил мобилизация. А какво ще стане, ако мобилизира примерно 500 000 на пролет?!
22:03 02.07.2026
84 Нека пожелаем
До коментар #20 от "Нямат край":на руснаците все такова "БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ" като през нощта на 02.06.
22:07 02.07.2026
85 хихи
До коментар #23 от "Механик":а Кодзилата абортира ли?
22:08 02.07.2026
86 Симо
22:10 02.07.2026