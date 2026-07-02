Слабо място в украинската отбрана! Руската армия смени тактиката

Днес, в нощта на 2 юли, руските сили проведоха поредната масирана комбинирана атака, чиято основна цел бе Киев. Като се има предвид, че предишни подобни масирани атаки бяха проведени в нощта на 2 и 15 юни, може да се говори за появата на определен двуседмичен цикъл, необходим на Руската федерация за подготовката на такива удари, пише Defense Express.

Съгласно доклада на командването на Военновъздушните сили, в нощта на 2 юли Русия е използвала:

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4 хиперзвукови ракети "Циркон“, свалени 0%

24 балистични ракети "Искандер-М“/С-400, свалени 4 – 16,7%

34 крилати ракети с въздушна база Х-101, свалени 32 – 94,1%

8 крилати ракети с морска база "Калибър“, свалени 8 – 100%

4 управляеми ракети Х-59/69, свалени 4 – 100%

496 дрона от различни типове, свалени 476 – 91,9%

В обявената статистика за отблъскването на атаката внимание привлича много ниският процент на прехванатите балистични ракети – едва 4 от 24, или 16,7%, както и факта, че хиперзвуковите ракети "Циркон“ не са били прехванати. При това по-голямата част от тези ракети са летели именно към Киев.

Ако сравним резултатите от отблъскването на атаката на 15 юни, тогава от 6-те "Циркон“ са свалени 5, или 83,3%, а от балистичните ракети – 15 от 34, или 44,1%. В началото на миналия месец, на 2 юни, също не беше пресечена нито една от 8-те ракети "Циркон“, но от 33-те балистични ракети бяха пресечени 11, или 33%.

В същото време причината, поради която днешната атака в нощта на 2 юли се оказа по-резултатна за Русия, вероятно се крие в недостига на ракети за ПВО-системата Patriot, който вече е станал критичен. Точно на това разчитат руските сили, които през юни няколко пъти нанесоха удари по Киев с балистични ракети извън рамките на комбинирани атаки, например на 25 юни.

Украинската медия посочва, че според наличната информация към момента на публикуването в Киев, съгласно съобщението на КМВА, са известни 86 ранени и 13 загинали в резултат на руската атака. Засечени са разрушения в над 30 локации, включително преки поражения на многоетажни жилищни сгради, под развалините на които може да има хора.