Руската армия: Превзехме още две селища в Украйна

Руските въоръжени сили установиха контрол над селището Копани в Запорожка област и над Украинске в Харковска област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.
Руски атаки оставиха към днешна дата без електроенергия потребителите в шест украински области, а лошото време прекъсна електроснабдяването в над 80 населени места в три области, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на "Укренерго" във Фейсбук.
"Врагът продължава да атакува гражданската енергийна инфраструктура на Украйна. В резултат на ударите тази сутрин бяха регистрирани нови прекъсвания на електроснабдяването в Черниговска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Херсонска и Кировоградска област. Аварийни ремонтни екипи работят навсякъде, където условията за сигурност го позволяват", се посочва в изявлението.
Освен това поради неблагоприятните метеорологични условия повече от 80 населени места в Киевска, Черниговска и Житомирска област останаха без електроенергия.
Към 09:30 часа (и българско време) днес потреблението на електроенергия е било с 1,2% по-високо в сравнение с предходния ден.
"Укренерго" припомни, че поради високото потребление, предизвикано от горещините, на 1 юли между 17:00 и 22:00 часа в цялата страна ще бъдат въведени ограничения.
Както беше съобщено по-рано, "Укренерго" обясни, че потреблението на електроенергия се увеличава с около 25% при горещо време, докато рекордните температури в съседните държави са ограничили възможността за внос на електроенергия, с която да се покрие дефицитът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 поКУРко
Коментиран от #110
14:16 01.07.2026
2 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #75
14:17 01.07.2026
3 Василев
Коментиран от #17
14:18 01.07.2026
4 Това което укро-питеците удрят
14:18 01.07.2026
5 ОТ ТЕЗИ НОВИНИ
Коментиран от #31
14:18 01.07.2026
6 ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #26
14:19 01.07.2026
7 Гориил
Коментиран от #10
14:20 01.07.2026
8 Ха ха ха
14:21 01.07.2026
9 Механик
Важното е, че Ройтерс не могат да потвърдят. Ама те никога не са можели да потвърдят. Имат някакви проблеми с това, вероятно.
Коментиран от #85, #92
14:21 01.07.2026
10 Не могат
До коментар #7 от "Гориил":Всичко е под земята
14:21 01.07.2026
11 хаха 🤣
Коментиран от #13
14:22 01.07.2026
12 Димяща ушанка
Коментиран от #19, #52, #90
14:23 01.07.2026
13 Показаха му как
До коментар #11 от "хаха 🤣":Иран ги направи смешни. Тел Авив отнесе балистиката
Коментиран от #40, #43
14:25 01.07.2026
14 Ха ха ха
14:26 01.07.2026
15 Нормално !
По навик,след три месеца си признавате,че рди кое си селище е...
,,изгубило стратегическото си значение"...!
14:26 01.07.2026
16 Многоходовото
14:26 01.07.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Василев":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #23
14:28 01.07.2026
18 Някой
14:28 01.07.2026
19 Димящ Кримски мост!
До коментар #12 от "Димяща ушанка":Утре веч го събарям тоА омразен мост,че ми писна вече 4 года да го думкам и все не пада и не пада...🙄😟😮💨😨🫢!
14:29 01.07.2026
20 Зюганов
Руската федерация на Путин превзема по две села с по пет къщи.
Но пък за сметка на това и Сталин може да завиди на пропагандата на Путин, която приравнява превземане на два хутора на битката за Берлин.
14:29 01.07.2026
21 Иван
Само глупости пишете тука всеки ден
Коментиран от #62
14:30 01.07.2026
22 провинциалист
Коментиран от #36
14:30 01.07.2026
23 Бай Георги
До коментар #17 от "Град Козлодуй":Докажи приятелю,че е припаднала?Изклю писанията в бг месиите.
Коментиран от #27, #47
14:33 01.07.2026
24 Ххх
Коментиран от #73
14:34 01.07.2026
25 Да бе, верваме!🤓
Да не говорим за Покровск, Торецк и Купянск.
Коментиран от #41
14:36 01.07.2026
26 Друго напипва
До коментар #6 от "ЗЕЛЕНСКИ":Клоуна - наркоман.
Коментиран от #77
14:36 01.07.2026
27 Ххх
До коментар #23 от "Бай Георги":Опашките за бензин в столицата на най-богатата на петрол страна, малко пропадане и припадане ли ти се струват? Какво трябва да стане в Русия, за да признаеш пълният и провал?
Коментиран от #42, #50
14:37 01.07.2026
28 Боби
14:37 01.07.2026
29 оня с коня
14:38 01.07.2026
30 Факти
14:38 01.07.2026
31 оня с коня
До коментар #5 от "ОТ ТЕЗИ НОВИНИ":за бандерите дали ги боли много не знам но жълтопаветния планктон дето пише тука пяна му излиза от устата като прочете такива новини
и започват с вещерството и клетвите ха ха ха ама на тях им се връща
Коментиран от #39
14:39 01.07.2026
32 ТАСС
14:40 01.07.2026
33 голям смях
Коментиран от #38
14:40 01.07.2026
34 тъй тъй
Коментиран от #37
14:40 01.07.2026
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:41 01.07.2026
36 оня с коня
До коментар #22 от "провинциалист":Ти не разбираш - Атаките са Баш "Пълномащабни" и са изключително срещу Гражданите,а щетите по Инфраструктурата са "страничен ефект".И това е логично според Руската логика щото НЕ Инфраструктурата,а Укр Население с оръжие в ръка трепе Руски войници!
Коментиран от #46
14:41 01.07.2026
37 ха ха ха ха
До коментар #34 от "тъй тъй":явно нещо картата ти е стара
14:41 01.07.2026
38 хихи
До коментар #33 от "голям смях":слаба е Матушката и тръгна неподготвени.
затова сега яде такъв пердах в Украйна
14:43 01.07.2026
39 Хех
До коментар #31 от "оня с коня":Кво ти пука? Теб нали Гундяев те пази от зли сили и заклинания! : )))
14:43 01.07.2026
40 Ционист
До коментар #13 от "Показаха му как":Нищо подобно ,Тел Авив ,и столицата Йерусалим ,са си цели.
14:43 01.07.2026
41 А за 25%...
До коментар #25 от "Да бе, верваме!🤓":...завзета бивша Укро-територия-вЕрваш,или на бялото,ще кажеш-черно...?!
14:44 01.07.2026
42 Ккк
До коментар #27 от "Ххх":😊😀😀😀🖕🏻😱😱😱😱😱
14:44 01.07.2026
43 Ибн Салам
До коментар #13 от "Показаха му как":Ма ти си готов за аятолах послушник, се !?!
14:46 01.07.2026
44 Нямат край
Коментиран от #72
14:49 01.07.2026
45 Мнение
14:50 01.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бай Вълчо
До коментар #23 от "Бай Георги":И двете са верни - Русия винаги е била пропаднала, а сега вече е и припаднала.
14:51 01.07.2026
48 Като българин обичащ Русия
Коментиран от #51, #57, #61, #84, #86
14:54 01.07.2026
49 Московията трябва да бъде разрушена...
Лъжливите московски цървули от много време нищо не постигат, но много се хвалят....
Коментиран от #54
14:56 01.07.2026
50 Русия се бие срещу цялото НАТО!
До коментар #27 от "Ххх":И пак оцелява!
Русия помни и по-тежки дни-,,Ленинградската обсада" и пак оцеля!
Така,че споко и по-яваш с крокодилските сълзи по адрес на Русия,да не вземеш да ритнеш камбаната от скръб...😉🤣😂!
Коментиран от #56, #65, #89, #109
14:57 01.07.2026
51 Достоевски
До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":Ти не си никакъв българин, а си проста и гнусна кремълска подлога, която не знае къде се намира. Иддиоти мнооого на тоя свят.
Коментиран от #63
14:57 01.07.2026
52 Урка
До коментар #12 от "Димяща ушанка":Вече съм в Москва в прахообразно състояние … снощи в КиIв пак имало заря в чест на смъркача , ами голяма почит и заслужена … всъщност в Бандерия няма цени за бензин , щото няма бензиностанции и няма кой да зарежда , и самолети и ток няма ама тези факти няма защо и да се обсъждат …
14:58 01.07.2026
53 Мишел
Коментиран от #79
14:58 01.07.2026
54 Въпрос
До коментар #49 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Кои трябвало да унищожат русите , тези с нацистките татуировки или онези с байряците ?
15:02 01.07.2026
55 ура 2 села 2000 убити
15:04 01.07.2026
56 кой е нападнал русия?
До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":Не разбрах кой е нападнал русията? Къв ленинград???
Коментиран от #116
15:06 01.07.2026
57 Отец Никанор
До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":М@....ти не нормална... да е...... а. .....
15:06 01.07.2026
58 Мишел
15:06 01.07.2026
59 койдазнай
15:07 01.07.2026
60 Патриций Пешо
15:08 01.07.2026
61 оня с коня
До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":Прегладнел здунайски крепостник, от блатния нужник няма да остане нищо след капитулацията и разпада, не зная на какво се радваш!
15:09 01.07.2026
62 Въпрос
До коментар #21 от "Иван":Мелиопул и Крим села ли бяха или друго ? Ами Луганск и Донецк и те села ли са или 25% територии на смърко ( бивши де ) ?
Коментиран от #70
15:09 01.07.2026
63 оня с коня
До коментар #51 от "Достоевски":Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.
15:10 01.07.2026
64 Пак не разбрали
15:11 01.07.2026
65 Срещу какво НАТО се бие Русия бе....
До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":... изпращял каун, бие се тя.... у......... й бръсне....
15:11 01.07.2026
66 Котка
15:11 01.07.2026
67 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на
Сите монголья у П едерацията да наясно че педофила загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА, само 12- Лепилара и надничари на Пияната верват у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА и че онаа ГНИЛОЧ мумията още мръда
АааааааХахахаха
15:12 01.07.2026
68 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #71
15:12 01.07.2026
69 Анонимен
15:14 01.07.2026
70 койдазнай
До коментар #62 от "Въпрос":Нещо за Херсон и Запорожие да кажеш?!? Щото Путин настояваше да ги вписват в руската конституция, областни градове, ама руската армия избяга от тях!
15:16 01.07.2026
71 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #68 от "Българският народ е на страната на Русия":ГЕЙТЪРИТЕ НЕ СТЕ
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД .
15:19 01.07.2026
72 така е цъкачо на хейт
До коментар #44 от "Нямат край":Нямат край вашто
русофободебилското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ
и вашто джафкане по Русия
15:21 01.07.2026
73 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Ххх":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
15:21 01.07.2026
74 рашастан в колапс
15:21 01.07.2026
75 Мериленд
До коментар #2 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Войната ва агресора русия е тотален крах. Нещо си се объркал
15:21 01.07.2026
76 Питащ
15:22 01.07.2026
77 Ха-ха
До коментар #26 от "Друго напипва":Русийката накрая винаги напипва средния. Това е аксиома.!
15:23 01.07.2026
78 Дайте нещо друго....
15:23 01.07.2026
79 Това не е печалба, а ограмно
До коментар #53 от "Мишел":прецакване и загуба за Русия. Нещо сте съвсем объркана в ситуацията :)
15:25 01.07.2026
80 Боби Баламата
От...2 ДНЯ и ВСЕ я докараха до КРИМ е УКРАИНСКИ, москалбад -- ТОЖЕ,.. бензин, солярка, вода, хранителни продукти и Интернет..НЯМА а ху йло отново Избега и бункера в Урал?!?
15:25 01.07.2026
81 Туман
15:26 01.07.2026
82 Д В Е С Е Л И Щ А
15:27 01.07.2026
83 Цвете
15:29 01.07.2026
84 Вие съвсем де ошашавихте от тежкото
До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":положение на Русия. Има ли някакво значение големината на територията ? Естествено, че НЕ.
Ако обратното беше вярно, можехме да твърдим, че в Судан се живее по-добре отколкото в Швейцария или Дания. Судан има голяма територия, колкото е велик Судан, толкова е велика и Русия :)))
Коментиран от #87
15:29 01.07.2026
85 Мадяр
До коментар #9 от "Механик":Чий Крим?
15:29 01.07.2026
86 България и българите мразят русия
До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":Добре,че службите за сигурност се задействаха и такива мръсни и rнycни национални предатели като тебе подлежат на арести,съд и депортация.Русия е враг на България и освен това е обявена за държава терорист..Ти очевидно работиш за интересите на врага на България,което те прави майце продажник и си спяща клетка ,риск за националната сигурност.Това е все едно да подкрепяш ИДИЛ.Ако отидеш в руския обор при господарите ти и подкрепяш вражеска държава ще отидеш директно в Сибир,ама тук в България много ви се позволи свободиятата на предателите.
Коментиран от #95
15:29 01.07.2026
87 да си го кажем
До коментар #84 от "Вие съвсем де ошашавихте от тежкото":То затова има една реплика и то казана от руснак "Русия е една Нигерия,но със сняг"
15:30 01.07.2026
88 Как пък
15:32 01.07.2026
89 НАТО няма смисъл да се
До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":включва във войната. Спокойно може да наблюдава отстрани самоунищожаването и унижението на Русия. Както и безграничната глупост и неадекватност на Путин и руското ръководство :)
Коментиран от #115
15:33 01.07.2026
90 Украинска мрия(мечта)
До коментар #12 от "Димяща ушанка":Утре влизам в Крим....ама на ум!
Коментиран от #93
15:35 01.07.2026
91 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
15:36 01.07.2026
92 Механичка
До коментар #9 от "Механик":Браво, браво, поредното стратегическо село.. още 250 години и ще превземете Киев.
Ама пусин нема да е тук да види.
15:38 01.07.2026
93 Русначета
До коментар #90 от "Украинска мрия(мечта)":Ми не зная дали ще влязат украинците ама поне ние се изнасяме.
15:38 01.07.2026
94 Новините
15:40 01.07.2026
95 ДТъЕБВГ3
До коментар #86 от "България и българите мразят русия":0тайк0,изплувал си на повърхността,но да си знаеш мястото-на дъното.Ти и ще се върнеш там,когато истината възтържествува,сега се храни с 0тпадъците на бг журналистиката и 3ападналата пр0 па ганда,ми3ерабъл.Видяхме ви тези,дето мразите освен Русия и България,оня ден на протеста-6айка не къ пани ми ри 3ливци!
15:44 01.07.2026
96 Костя Костадинович Копейкин
Коментиран от #101
15:44 01.07.2026
97 Токаев
15:45 01.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 голем град Копани
2021ва 176
15:46 01.07.2026
100 Тодар Живков
Коментиран от #107, #111
15:47 01.07.2026
101 Зелена гнида
До коментар #96 от "Костя Костадинович Копейкин":Не плачи още.Пази си сълзите за Суми,Харков и Одеса,че работата не е за плач а за рев.
15:47 01.07.2026
102 Как пък
Коментиран от #105, #113
15:48 01.07.2026
103 С всяко завладяно село, нива и поляна
15:48 01.07.2026
104 Кривоверен алкаш
15:49 01.07.2026
105 Пазим ги
До коментар #102 от "Как пък":за такива кат теб.Да се полеете на протеста и да се запалите,па ля 40.
15:49 01.07.2026
106 Алиев
15:49 01.07.2026
107 Ония не са комунисти, бай Тодаре
До коментар #100 от "Тодар Живков":Отдавна вече са фашисти. Просто някои у нас още не са го разбрали.
15:50 01.07.2026
108 фхгх
15:52 01.07.2026
109 ха, ха, ха...
До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":"Русия се бие срещу цялото НАТО!
И пак оцелява!
Русия помни и по-тежки дни-,,Ленинградската обсада" и пак оцеля!"
Не ти ли е удобно да споменеш още една подробност, че тогава всички участници в бъдещото НАТО бяха съюзници на Русия, а днес са противници? Защо ли така се случи? Ами ного просто, Русия се опита да обере всичките лаври от ВСВ с най многото дадени жертви (доколко е истина и това е въпрос), но многото жертви не правят една държава велика, а многото самостоятелни победи. Така в Русия още от люлката закърмят децата със злоба и омраза към всички други по света.
"Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!" (Священная война - Василий Лебедев)
Това е ежедневието на руснака, това е по филмите, това е и по останалото им творчетво, натрапващи мисли за вечни врагове, които имат единственото желание да ги унищожат като народ и държава. Е как да получат нормално човешко равитие подрастващите, а не да станат поредните главорези?
15:52 01.07.2026
110 Едно е сигурно
До коментар #1 от "поКУРко":Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници и си признава, че за нищо не става..
Коментиран от #112
15:52 01.07.2026
111 Напълно си прав!
До коментар #100 от "Тодар Живков":Бойко Борисов отговаря напълно на думите на своят пръв Партиен Ръководител, Вожд и Съидейник...-Другарят Тодор Живков...!
15:54 01.07.2026
112 А пък според мен!
До коментар #110 от "Едно е сигурно":Знаят,ама не им изнася и се правят на ударени с мокър парцал по главата...😉!
15:56 01.07.2026
113 Как пък не можа....
До коментар #102 от "Как пък":един русофоб да занесе две туби бензин в Крим и подпали най-накрая тоя омразен Кримски мост,че 4 года го гърмим,палим...а той си стои и хич не му дреме за русофобските терзания...!
16:01 01.07.2026
114 Мадяр
16:05 01.07.2026
115 НАЛИ?!
До коментар #89 от "НАТО няма смисъл да се":НАТО спокойно може да наблюдава отстрани,как месомелачката мели -,,До последният Украинец"...!
А те само отстрани да ръчкат огъня с машите,хем да не си изгорят ръцете,хем да поддържат огъня...!
Доста е подло от страна на НАТО,нали...?!
16:17 01.07.2026
116 Ами как да разбереш?!
До коментар #56 от "кой е нападнал русия?":Като едва си имал тройка по история...?!
16:21 01.07.2026