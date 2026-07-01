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Руската армия: Превзехме още две селища в Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия: Превзехме още две селища в Украйна

1 Юли, 2026 14:15 2 339 116

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници

Руската армия: Превзехме още две селища в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили установиха контрол над селището Копани в Запорожка област и над Украинске в Харковска област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Руски атаки оставиха към днешна дата без електроенергия потребителите в шест украински области, а лошото време прекъсна електроснабдяването в над 80 населени места в три области, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на "Укренерго" във Фейсбук.

"Врагът продължава да атакува гражданската енергийна инфраструктура на Украйна. В резултат на ударите тази сутрин бяха регистрирани нови прекъсвания на електроснабдяването в Черниговска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Херсонска и Кировоградска област. Аварийни ремонтни екипи работят навсякъде, където условията за сигурност го позволяват", се посочва в изявлението.

Освен това поради неблагоприятните метеорологични условия повече от 80 населени места в Киевска, Черниговска и Житомирска област останаха без електроенергия.

Към 09:30 часа (и българско време) днес потреблението на електроенергия е било с 1,2% по-високо в сравнение с предходния ден.

"Укренерго" припомни, че поради високото потребление, предизвикано от горещините, на 1 юли между 17:00 и 22:00 часа в цялата страна ще бъдат въведени ограничения.

Както беше съобщено по-рано, "Укренерго" обясни, че потреблението на електроенергия се увеличава с около 25% при горещо време, докато рекордните температури в съседните държави са ограничили възможността за внос на електроенергия, с която да се покрие дефицитът.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    41 15 Отговор
    Скоро пристигаме в Крим ... ама друг път!!!

    Коментиран от #110

    14:16 01.07.2026

  • 2 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    47 23 Отговор
    Е тотален крах.

    Коментиран от #75

    14:17 01.07.2026

  • 3 Василев

    51 26 Отговор
    Слава на Русия!

    Коментиран от #17

    14:18 01.07.2026

  • 4 Това което укро-питеците удрят

    35 11 Отговор
    каква инфраструктура е?

    14:18 01.07.2026

  • 5 ОТ ТЕЗИ НОВИНИ

    48 14 Отговор
    Бандерите много ги боли.

    Коментиран от #31

    14:18 01.07.2026

  • 6 ЗЕЛЕНСКИ

    26 6 Отговор
    Напипва момента.

    Коментиран от #26

    14:19 01.07.2026

  • 7 Гориил

    46 12 Отговор
    Можете ли да потвърдите атаката срещу кримските хангари от ваши собствени източници, без да прибягвате до слухове и клюки? Струва ми се, че европейското медийно пространство се е превърнало в примитивна пропаганда.

    Коментиран от #10

    14:20 01.07.2026

  • 8 Ха ха ха

    13 29 Отговор
    Киев за три дня........

    14:21 01.07.2026

  • 9 Механик

    43 9 Отговор
    Ме! Пак са превзели 2 села дето са изгубили стратегическото си значение. Укрите са ги отбранявали просто така за разнообразие. Да не скучаят дето се вика.
    Важното е, че Ройтерс не могат да потвърдят. Ама те никога не са можели да потвърдят. Имат някакви проблеми с това, вероятно.

    Коментиран от #85, #92

    14:21 01.07.2026

  • 10 Не могат

    21 4 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Всичко е под земята

    14:21 01.07.2026

  • 11 хаха 🤣

    13 26 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #13

    14:22 01.07.2026

  • 12 Димяща ушанка

    13 24 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #19, #52, #90

    14:23 01.07.2026

  • 13 Показаха му как

    29 9 Отговор

    До коментар #11 от "хаха 🤣":

    Иран ги направи смешни. Тел Авив отнесе балистиката

    Коментиран от #40, #43

    14:25 01.07.2026

  • 14 Ха ха ха

    8 21 Отговор
    Пак ли ве........ тия двете от миналата седмица ли?

    14:26 01.07.2026

  • 15 Нормално !

    32 4 Отговор
    ,,Агенцията отбелязва, че не може да потвърди информацията..."
    По навик,след три месеца си признавате,че рди кое си селище е...
    ,,изгубило стратегическото си значение"...!

    14:26 01.07.2026

  • 16 Многоходовото

    9 25 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:26 01.07.2026

  • 17 Град Козлодуй

    12 31 Отговор

    До коментар #3 от "Василев":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #23

    14:28 01.07.2026

  • 18 Някой

    37 5 Отговор
    Това е пропаганда - питайте Зельо или DW. Те ще ви кажат, че украинците успешно контраатакуват, че руските войници оцеляват под 20 минути на фронта, че руснаците бягат, нямат оръжие (само лопати), че няма бензин в Русия и др. подобни. В такава ситуация, как може Русия да превзема всеки ден по две села?

    14:28 01.07.2026

  • 19 Димящ Кримски мост!

    22 9 Отговор

    До коментар #12 от "Димяща ушанка":

    Утре веч го събарям тоА омразен мост,че ми писна вече 4 года да го думкам и все не пада и не пада...🙄😟😮‍💨😨🫢!

    14:29 01.07.2026

  • 20 Зюганов

    9 20 Отговор
    СССР превземаше по две държави на операция.
    Руската федерация на Путин превзема по две села с по пет къщи.


    Но пък за сметка на това и Сталин може да завиди на пропагандата на Путин, която приравнява превземане на два хутора на битката за Берлин.

    14:29 01.07.2026

  • 21 Иван

    10 16 Отговор
    Абе вие както от 5 години превземате през ден по някое селище ,останаха ли още за превземане
    Само глупости пишете тука всеки ден

    Коментиран от #62

    14:30 01.07.2026

  • 22 провинциалист

    13 6 Отговор
    "Врагът продължава да атакува гражданската енергийна инфраструктура на Украйна." - а ако атаките бяха "пълномащабни", щяха да са срещу гражданите, а не срещу енергийната инфраструктура.

    Коментиран от #36

    14:30 01.07.2026

  • 23 Бай Георги

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй":

    Докажи приятелю,че е припаднала?Изклю писанията в бг месиите.

    Коментиран от #27, #47

    14:33 01.07.2026

  • 24 Ххх

    9 20 Отговор
    Самият факт, че след 12 години война за Донбас, Русия още не го е превзела, а се хвали с две села, които са останали само на картата, е достатъчно красноречив. А най-вероятно и това е измислица или преувеличение.

    Коментиран от #73

    14:34 01.07.2026

  • 25 Да бе, верваме!🤓

    11 18 Отговор
    Колкото превзехте село Ню Йорк онзи ден за втори път от 2024 година!
    Да не говорим за Покровск, Торецк и Купянск.

    Коментиран от #41

    14:36 01.07.2026

  • 26 Друго напипва

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    Клоуна - наркоман.

    Коментиран от #77

    14:36 01.07.2026

  • 27 Ххх

    12 17 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Георги":

    Опашките за бензин в столицата на най-богатата на петрол страна, малко пропадане и припадане ли ти се струват? Какво трябва да стане в Русия, за да признаеш пълният и провал?

    Коментиран от #42, #50

    14:37 01.07.2026

  • 28 Боби

    8 11 Отговор
    Айде! Хаирлия да е: Догодина - още 2 !!! 😁🤣😂😂😂

    14:37 01.07.2026

  • 29 оня с коня

    11 9 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    14:38 01.07.2026

  • 30 Факти

    11 13 Отговор
    Съветската армия превзе Кабул и уби президента Хафизула Амин на третия ден от инвазията в Афганистан (не се шегувам). След 10 години партизанска война и западни санкции СССР фалира и се разпадна.

    14:38 01.07.2026

  • 31 оня с коня

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "ОТ ТЕЗИ НОВИНИ":

    за бандерите дали ги боли много не знам но жълтопаветния планктон дето пише тука пяна му излиза от устата като прочете такива новини

    и започват с вещерството и клетвите ха ха ха ама на тях им се връща

    Коментиран от #39

    14:39 01.07.2026

  • 32 ТАСС

    8 15 Отговор
    Славната ни руска армия ,превзе 4 външни клозета ,за да могат войниците ни ,да се облекчават Маруся,Маша ,Инга ,Таня ,чакат ги . 70% се е увеличило професионалното заболяване (сифилис)

    14:40 01.07.2026

  • 33 голям смях

    10 7 Отговор
    нормално е, селата са загубили стратегическо значение ха ха ха

    Коментиран от #38

    14:40 01.07.2026

  • 34 тъй тъй

    8 13 Отговор
    Все превземат, все напредват и като погледнеш на картата вече четвърта година са там където бяха.

    Коментиран от #37

    14:40 01.07.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 4 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    14:41 01.07.2026

  • 36 оня с коня

    6 12 Отговор

    До коментар #22 от "провинциалист":

    Ти не разбираш - Атаките са Баш "Пълномащабни" и са изключително срещу Гражданите,а щетите по Инфраструктурата са "страничен ефект".И това е логично според Руската логика щото НЕ Инфраструктурата,а Укр Население с оръжие в ръка трепе Руски войници!

    Коментиран от #46

    14:41 01.07.2026

  • 37 ха ха ха ха

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "тъй тъй":

    явно нещо картата ти е стара

    14:41 01.07.2026

  • 38 хихи

    5 14 Отговор

    До коментар #33 от "голям смях":

    слаба е Матушката и тръгна неподготвени.
    затова сега яде такъв пердах в Украйна

    14:43 01.07.2026

  • 39 Хех

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Кво ти пука? Теб нали Гундяев те пази от зли сили и заклинания! : )))

    14:43 01.07.2026

  • 40 Ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Показаха му как":

    Нищо подобно ,Тел Авив ,и столицата Йерусалим ,са си цели.

    14:43 01.07.2026

  • 41 А за 25%...

    8 7 Отговор

    До коментар #25 от "Да бе, верваме!🤓":

    ...завзета бивша Укро-територия-вЕрваш,или на бялото,ще кажеш-черно...?!

    14:44 01.07.2026

  • 42 Ккк

    0 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ххх":

    😊😀😀😀🖕🏻😱😱😱😱😱

    14:44 01.07.2026

  • 43 Ибн Салам

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Показаха му как":

    Ма ти си готов за аятолах послушник, се !?!

    14:46 01.07.2026

  • 44 Нямат край

    6 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #72

    14:49 01.07.2026

  • 45 Мнение

    7 11 Отговор
    Тия две украински села руснаците 5-та година ту ги превземат, ту ги губят.

    14:50 01.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бай Вълчо

    6 13 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Георги":

    И двете са верни - Русия винаги е била пропаднала, а сега вече е и припаднала.

    14:51 01.07.2026

  • 48 Като българин обичащ Русия

    13 10 Отговор
    изпитвам истинска радост, че тя продължава да увеличава територията си и така става все по-велика.

    Коментиран от #51, #57, #61, #84, #86

    14:54 01.07.2026

  • 49 Московията трябва да бъде разрушена...

    4 12 Отговор
    Пак и отново!
    Лъжливите московски цървули от много време нищо не постигат, но много се хвалят....

    Коментиран от #54

    14:56 01.07.2026

  • 50 Русия се бие срещу цялото НАТО!

    17 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ххх":

    И пак оцелява!
    Русия помни и по-тежки дни-,,Ленинградската обсада" и пак оцеля!
    Така,че споко и по-яваш с крокодилските сълзи по адрес на Русия,да не вземеш да ритнеш камбаната от скръб...😉🤣😂!

    Коментиран от #56, #65, #89, #109

    14:57 01.07.2026

  • 51 Достоевски

    6 12 Отговор

    До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":

    Ти не си никакъв българин, а си проста и гнусна кремълска подлога, която не знае къде се намира. Иддиоти мнооого на тоя свят.

    Коментиран от #63

    14:57 01.07.2026

  • 52 Урка

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Димяща ушанка":

    Вече съм в Москва в прахообразно състояние … снощи в КиIв пак имало заря в чест на смъркача , ами голяма почит и заслужена … всъщност в Бандерия няма цени за бензин , щото няма бензиностанции и няма кой да зарежда , и самолети и ток няма ама тези факти няма защо и да се обсъждат …

    14:58 01.07.2026

  • 53 Мишел

    9 4 Отговор
    Украйна е загубила над 113000 кв.км., Русия е спечела също толкова. Сметката излиза.

    Коментиран от #79

    14:58 01.07.2026

  • 54 Въпрос

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Кои трябвало да унищожат русите , тези с нацистките татуировки или онези с байряците ?

    15:02 01.07.2026

  • 55 ура 2 села 2000 убити

    5 11 Отговор
    С цената на неизброими руски жертви русия печели, за кефа на Фашиста путин!

    15:04 01.07.2026

  • 56 кой е нападнал русия?

    4 11 Отговор

    До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":

    Не разбрах кой е нападнал русията? Къв ленинград???

    Коментиран от #116

    15:06 01.07.2026

  • 57 Отец Никанор

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":

    М@....ти не нормална... да е...... а. .....

    15:06 01.07.2026

  • 58 Мишел

    3 10 Отговор
    От Киев за два дня до взехме дело с 20 същи с 5000 чувала груз, няма такава пародия на остатъците от втарая!

    15:06 01.07.2026

  • 59 койдазнай

    7 2 Отговор
    Американската армия знаете ли колко села във Виетнам е превзела?!? Брой нямат!

    15:07 01.07.2026

  • 60 Патриций Пешо

    2 4 Отговор
    Кочината.... "деленда ест" 👍

    15:08 01.07.2026

  • 61 оня с коня

    4 9 Отговор

    До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":

    Прегладнел здунайски крепостник, от блатния нужник няма да остане нищо след капитулацията и разпада, не зная на какво се радваш!

    15:09 01.07.2026

  • 62 Въпрос

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Мелиопул и Крим села ли бяха или друго ? Ами Луганск и Донецк и те села ли са или 25% територии на смърко ( бивши де ) ?

    Коментиран от #70

    15:09 01.07.2026

  • 63 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Достоевски":

    Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.

    15:10 01.07.2026

  • 64 Пак не разбрали

    12 4 Отговор
    Ройтерс пак не могат да потвърдят руските успехи. Ако укронацитата ударят някой изоставен празен хангар, агенцията бърза да информира, че даже и "снимка" да покаже. Миналата седмица 3 дни горя пристанището на Одеса, но Ройтерс пак не разбраха.

    15:11 01.07.2026

  • 65 Срещу какво НАТО се бие Русия бе....

    5 6 Отговор

    До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":

    ... изпращял каун, бие се тя.... у......... й бръсне....

    15:11 01.07.2026

  • 66 Котка

    2 4 Отговор
    Ама те и климатици ли имат, бе?

    15:11 01.07.2026

  • 67 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на

    5 7 Отговор
    Пиздоглазия Пен ДЕЛ цаливащ КУ РАна рамАзан,...връви по План!
    Сите монголья у П едерацията да наясно че педофила загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА, само 12- Лепилара и надничари на Пияната верват у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА и че онаа ГНИЛОЧ мумията още мръда
    АааааааХахахаха

    15:12 01.07.2026

  • 68 Българският народ е на страната на Русия

    11 7 Отговор
    Колкото по бързо напредва фронтът към Киев толкова по близо е краят на фашистките ес и нато!

    Коментиран от #71

    15:12 01.07.2026

  • 69 Анонимен

    2 5 Отговор
    Въпреки подкрепата от целият континент руснаците имат превъзходство от страна на изстреляните снаряди 6 към 1.Вносът от С.Корея е очебиен.

    15:14 01.07.2026

  • 70 койдазнай

    5 6 Отговор

    До коментар #62 от "Въпрос":

    Нещо за Херсон и Запорожие да кажеш?!? Щото Путин настояваше да ги вписват в руската конституция, областни градове, ама руската армия избяга от тях!

    15:16 01.07.2026

  • 71 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    6 5 Отговор

    До коментар #68 от "Българският народ е на страната на Русия":

    ГЕЙТЪРИТЕ НЕ СТЕ

    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД .

    15:19 01.07.2026

  • 72 така е цъкачо на хейт

    10 3 Отговор

    До коментар #44 от "Нямат край":

    Нямат край вашто
    русофободебилското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ
    и вашто джафкане по Русия

    15:21 01.07.2026

  • 73 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ххх":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:21 01.07.2026

  • 74 рашастан в колапс

    5 7 Отговор
    Минаха 4 години и половина от тридневната война.Русия е загубила няколко милиона от окynaторите си,както и 40% от военните си възможности и капацитет.Изолация от света и накрая резултатът е "Превзехме две селища" Xaxaxaxaxaxaxaxa

    15:21 01.07.2026

  • 75 Мериленд

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Войната ва агресора русия е тотален крах. Нещо си се объркал

    15:21 01.07.2026

  • 76 Питащ

    4 8 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    15:22 01.07.2026

  • 77 Ха-ха

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Друго напипва":

    Русийката накрая винаги напипва средния. Това е аксиома.!

    15:23 01.07.2026

  • 78 Дайте нещо друго....

    4 8 Отговор
    .... това вече е скучно, тия две села ги превземате от 2014г, не ви ли омръзна?

    15:23 01.07.2026

  • 79 Това не е печалба, а ограмно

    6 6 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    прецакване и загуба за Русия. Нещо сте съвсем объркана в ситуацията :)

    15:25 01.07.2026

  • 80 Боби Баламата

    5 8 Отговор
    Аз така и не разбрах защо 22 ядрени монгольяк Републики със Фюрер пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея,..13 годин не МОГАТ да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка от тях,без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични и.. мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?!? А украинците ги млатят като кочове?!?
    От...2 ДНЯ и ВСЕ я докараха до КРИМ е УКРАИНСКИ, москалбад -- ТОЖЕ,.. бензин, солярка, вода, хранителни продукти и Интернет..НЯМА а ху йло отново Избега и бункера в Урал?!?

    15:25 01.07.2026

  • 81 Туман

    7 4 Отговор
    За щастие и двете села са с нулева стратегическа стойност, ще има още такива населени места, но кои са те ще стане ясно като ги освободят руснаците.

    15:26 01.07.2026

  • 82 Д В Е С Е Л И Щ А

    4 3 Отговор
    😅😅😅😅😅😅

    15:27 01.07.2026

  • 83 Цвете

    5 8 Отговор
    НИМА?! А КОЛКО СТРУВА ДНЕС БЕНЗИНА В МОСКВА? 100 РУБЛИ ЗА ЛИТЪР БЕНЗИН, ВЕРНО ЛИ Е? ХВАЛЕБСТВАТА ВИ СА ИЗЛИШНИ .ЗАРЯЗАХТЕ НАРОДА СИ, А СЕГА СЕ РАДВАТЕ, НА КАКВО ИЗОБЩО? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВЗАИМНОТО ИЗТЕЗАНИЕ ? ПРИКЛЮЧВАЙТЕ ,СКОРО ЩЕ СЕ НАЛОЖАТ НОВИ САНКЦИИ И ПОЛОЖЕНИЕТО ЩЕ СТАНЕ НЕОБРАТИМО.

    15:29 01.07.2026

  • 84 Вие съвсем де ошашавихте от тежкото

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":

    положение на Русия. Има ли някакво значение големината на територията ? Естествено, че НЕ.
    Ако обратното беше вярно, можехме да твърдим, че в Судан се живее по-добре отколкото в Швейцария или Дания. Судан има голяма територия, колкото е велик Судан, толкова е велика и Русия :)))

    Коментиран от #87

    15:29 01.07.2026

  • 85 Мадяр

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Чий Крим?

    15:29 01.07.2026

  • 86 България и българите мразят русия

    6 9 Отговор

    До коментар #48 от "Като българин обичащ Русия":

    Добре,че службите за сигурност се задействаха и такива мръсни и rнycни национални предатели като тебе подлежат на арести,съд и депортация.Русия е враг на България и освен това е обявена за държава терорист..Ти очевидно работиш за интересите на врага на България,което те прави майце продажник и си спяща клетка ,риск за националната сигурност.Това е все едно да подкрепяш ИДИЛ.Ако отидеш в руския обор при господарите ти и подкрепяш вражеска държава ще отидеш директно в Сибир,ама тук в България много ви се позволи свободиятата на предателите.

    Коментиран от #95

    15:29 01.07.2026

  • 87 да си го кажем

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "Вие съвсем де ошашавихте от тежкото":

    То затова има една реплика и то казана от руснак "Русия е една Нигерия,но със сняг"

    15:30 01.07.2026

  • 88 Как пък

    6 5 Отговор
    един път не превзеха 3 пасьолки?

    15:32 01.07.2026

  • 89 НАТО няма смисъл да се

    6 6 Отговор

    До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":

    включва във войната. Спокойно може да наблюдава отстрани самоунищожаването и унижението на Русия. Както и безграничната глупост и неадекватност на Путин и руското ръководство :)

    Коментиран от #115

    15:33 01.07.2026

  • 90 Украинска мрия(мечта)

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Крим....ама на ум!

    Коментиран от #93

    15:35 01.07.2026

  • 91 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    6 4 Отговор
    уКРАЙна Н€ $ПИРА ДА "поб€ждава"!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    15:36 01.07.2026

  • 92 Механичка

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Браво, браво, поредното стратегическо село.. още 250 години и ще превземете Киев.
    Ама пусин нема да е тук да види.

    15:38 01.07.2026

  • 93 Русначета

    5 5 Отговор

    До коментар #90 от "Украинска мрия(мечта)":

    Ми не зная дали ще влязат украинците ама поне ние се изнасяме.

    15:38 01.07.2026

  • 94 Новините

    6 4 Отговор
    Е,ще го пресъздадатмсякаш на3истите са отблъснали "врагът" и са си върнали още 20 хил кв.км. + Крим.как изобщо са допуснали такава статия,тук?Нали не казваме истината?

    15:40 01.07.2026

  • 95 ДТъЕБВГ3

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "България и българите мразят русия":

    0тайк0,изплувал си на повърхността,но да си знаеш мястото-на дъното.Ти и ще се върнеш там,когато истината възтържествува,сега се храни с 0тпадъците на бг журналистиката и 3ападналата пр0 па ганда,ми3ерабъл.Видяхме ви тези,дето мразите освен Русия и България,оня ден на протеста-6айка не къ пани ми ри 3ливци!

    15:44 01.07.2026

  • 96 Костя Костадинович Копейкин

    3 5 Отговор
    Разплаках се от щастие и гордост😢, цели две села... малееее... аз му разправях на ония налъм мунчо че ще ги превземем тези села, веднага да ги обяви за руски, ама той се опъва, какво щял да каже Зеленски, като дойде това време Зеленски да казва кое на кого е, ние вече ще сме избягали в Москва, кво толкова.

    Коментиран от #101

    15:44 01.07.2026

  • 97 Токаев

    2 5 Отговор
    Отпускам 50 000 литра бензин,помощ за Путин !

    15:45 01.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 голем град Копани

    3 5 Отговор
    2001ва 630 човека
    2021ва 176

    15:46 01.07.2026

  • 100 Тодар Живков

    3 7 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #107, #111

    15:47 01.07.2026

  • 101 Зелена гнида

    7 2 Отговор

    До коментар #96 от "Костя Костадинович Копейкин":

    Не плачи още.Пази си сълзите за Суми,Харков и Одеса,че работата не е за плач а за рев.

    15:47 01.07.2026

  • 102 Как пък

    1 7 Отговор
    един русофил не занесе две туби бензин в Крим ?

    Коментиран от #105, #113

    15:48 01.07.2026

  • 103 С всяко завладяно село, нива и поляна

    4 5 Отговор
    Величието на Путин расте, а ръстът му се извисява над кремълските кули и луковиците на Василий Блажени на Червения площад.

    15:48 01.07.2026

  • 104 Кривоверен алкаш

    3 7 Отговор
    В Донбас има около 2700 селища,,,с този темп, на две седмици,две селища,нека проруските недоразумения и техните производни ТРОЛейбуси,сметнат колко време ще е необходимо на Втарая в Мире,да ги превземе...за домашно.

    15:49 01.07.2026

  • 105 Пазим ги

    7 0 Отговор

    До коментар #102 от "Как пък":

    за такива кат теб.Да се полеете на протеста и да се запалите,па ля 40.

    15:49 01.07.2026

  • 106 Алиев

    2 5 Отговор
    Изпратих 50 тона гориво,но украински дрон ги удари!

    15:49 01.07.2026

  • 107 Ония не са комунисти, бай Тодаре

    6 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тодар Живков":

    Отдавна вече са фашисти. Просто някои у нас още не са го разбрали.

    15:50 01.07.2026

  • 108 фхгх

    2 3 Отговор
    Това според "гаварит масква" ли е?

    15:52 01.07.2026

  • 109 ха, ха, ха...

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Русия се бие срещу цялото НАТО!":

    "Русия се бие срещу цялото НАТО!
    И пак оцелява!
    Русия помни и по-тежки дни-,,Ленинградската обсада" и пак оцеля!"

    Не ти ли е удобно да споменеш още една подробност, че тогава всички участници в бъдещото НАТО бяха съюзници на Русия, а днес са противници? Защо ли така се случи? Ами ного просто, Русия се опита да обере всичките лаври от ВСВ с най многото дадени жертви (доколко е истина и това е въпрос), но многото жертви не правят една държава велика, а многото самостоятелни победи. Така в Русия още от люлката закърмят децата със злоба и омраза към всички други по света.
    "Пусть ярость благородная
    Вскипает, как волна,
    Идет война народная,
    Священная война!" (Священная война - Василий Лебедев)
    Това е ежедневието на руснака, това е по филмите, това е и по останалото им творчетво, натрапващи мисли за вечни врагове, които имат единственото желание да ги унищожат като народ и държава. Е как да получат нормално човешко равитие подрастващите, а не да станат поредните главорези?

    15:52 01.07.2026

  • 110 Едно е сигурно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "поКУРко":

    Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници и си признава, че за нищо не става..

    Коментиран от #112

    15:52 01.07.2026

  • 111 Напълно си прав!

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тодар Живков":

    Бойко Борисов отговаря напълно на думите на своят пръв Партиен Ръководител, Вожд и Съидейник...-Другарят Тодор Живков...!

    15:54 01.07.2026

  • 112 А пък според мен!

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Едно е сигурно":

    Знаят,ама не им изнася и се правят на ударени с мокър парцал по главата...😉!

    15:56 01.07.2026

  • 113 Как пък не можа....

    4 2 Отговор

    До коментар #102 от "Как пък":

    един русофоб да занесе две туби бензин в Крим и подпали най-накрая тоя омразен Кримски мост,че 4 года го гърмим,палим...а той си стои и хич не му дреме за русофобските терзания...!

    16:01 01.07.2026

  • 114 Мадяр

    0 2 Отговор
    Спирайте рафинериите,или ние ще ги спрем!

    16:05 01.07.2026

  • 115 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "НАТО няма смисъл да се":

    НАТО спокойно може да наблюдава отстрани,как месомелачката мели -,,До последният Украинец"...!
    А те само отстрани да ръчкат огъня с машите,хем да не си изгорят ръцете,хем да поддържат огъня...!
    Доста е подло от страна на НАТО,нали...?!

    16:17 01.07.2026

  • 116 Ами как да разбереш?!

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "кой е нападнал русия?":

    Като едва си имал тройка по история...?!

    16:21 01.07.2026

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