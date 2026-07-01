Руската армия: Превзехме още две селища в Украйна

Руските въоръжени сили установиха контрол над селището Копани в Запорожка област и над Украинске в Харковска област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

Руски атаки оставиха към днешна дата без електроенергия потребителите в шест украински области, а лошото време прекъсна електроснабдяването в над 80 населени места в три области, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на "Укренерго" във Фейсбук.

"Врагът продължава да атакува гражданската енергийна инфраструктура на Украйна. В резултат на ударите тази сутрин бяха регистрирани нови прекъсвания на електроснабдяването в Черниговска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Херсонска и Кировоградска област. Аварийни ремонтни екипи работят навсякъде, където условията за сигурност го позволяват", се посочва в изявлението.

Освен това поради неблагоприятните метеорологични условия повече от 80 населени места в Киевска, Черниговска и Житомирска област останаха без електроенергия.

Към 09:30 часа (и българско време) днес потреблението на електроенергия е било с 1,2% по-високо в сравнение с предходния ден.

"Укренерго" припомни, че поради високото потребление, предизвикано от горещините, на 1 юли между 17:00 и 22:00 часа в цялата страна ще бъдат въведени ограничения.

Както беше съобщено по-рано, "Укренерго" обясни, че потреблението на електроенергия се увеличава с около 25% при горещо време, докато рекордните температури в съседните държави са ограничили възможността за внос на електроенергия, с която да се покрие дефицитът.