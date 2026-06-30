Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Южна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Южна Гърция, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (ЕМСЦ), предава Фокус.

Трусът е станал в 07:13 ч. местно време. Епицентърът му е бил на около 170 километра югозападно от Пирея и на 16 километра югоизточно от град Гитео, на дълбочина 2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Местните власти следят обстановката.

Гърция е една от най-сеизмично активните държави в Европа, тъй като се намира върху границата между Африканската и Евразийската тектонична плоча.

Няма информация за пострадали български граждани или за нарушения в транспортните връзки към Гърция.