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Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Южна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Южна Гърция

30 Юни, 2026 09:28, обновена 30 Юни, 2026 09:28 358 0

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  • земетресение

Трусът е регистриран край Гитео, няма данни за пострадали или щети

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Южна Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Южна Гърция, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (ЕМСЦ), предава Фокус.

Трусът е станал в 07:13 ч. местно време. Епицентърът му е бил на около 170 километра югозападно от Пирея и на 16 километра югоизточно от град Гитео, на дълбочина 2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Местните власти следят обстановката.

Гърция е една от най-сеизмично активните държави в Европа, тъй като се намира върху границата между Африканската и Евразийската тектонична плоча.

Няма информация за пострадали български граждани или за нарушения в транспортните връзки към Гърция.


Гърция
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