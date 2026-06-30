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Токаев обяви мащабна реформа на държавното устройство в Казахстан

Токаев обяви мащабна реформа на държавното устройство в Казахстан

30 Юни, 2026 10:43, обновена 30 Юни, 2026 10:44 579 1

  • касъм-жомарт токаев-
  • казахстан-
  • реформа

Новата конституция влиза в сила на 1 юли и предвижда преминаване към еднокамарен парламент

Токаев обяви мащабна реформа на държавното устройство в Казахстан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев обяви, че страната навлиза в нов исторически етап с влизането в сила на новата конституция, която предвижда мащабни промени в държавното устройство, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Започва напълно нов исторически етап, което означава, че ще бъдат осъществени безпрецедентни промени, преследващи напълно различни цели и значения. С други думи, възнамеряваме да проведем основен ремонт на основите на казахстанската държавност“, заяви Токаев по време на съвместно заседание на двете камари на парламента.

Държавният глава подчерта, че продължава да следва принципа „силен президент - влиятелен парламент - отговорно правителство“, при който президентът определя основните насоки на вътрешната и външната политика.

Новата конституция, одобрена на референдум на 15 март, влиза в сила на 1 юли. Тя предвижда премахване на двукамарния парламент и създаването на еднокамарен Курултай, който ще изпълнява функциите на законодателен орган.

Конституционните промени включват още създаването на поста вицепрезидент и реформа на консултативните органи към правителството. Изборите за новия парламент са планирани за август, като точната дата все още не е обявена.


Казахстан
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  • 1 честен ционист

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