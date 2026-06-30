Володин призова Полша да отличи Зеленски с „ордена на Юда“

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че Полша трябва да удостои украинския президент Володимир Зеленски с „ордена на Юда“, наричайки го „предател и неонацист“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
В публикация в профила си в приложението „Макс“ Володин направи исторически паралел с хетмана Иван Мазепа, когото руската историография определя като предател.
„Като правим исторически паралели, Полша сега трябва да удостои Зеленски с ордена на Юда. Изводът е очевиден: каквито са идолите на Зеленски - Мазепа, Бандера - такъв е и самият той. Предател и неонацист“, написа Володин.
Той заяви още, че в Украйна са били премахнати паметници на Владимир Ленин, въпреки че според него именно Ленин е създал украинската държавност.
Володин посочи, че Иван Мазепа е бил анатемосан от Руската православна църква и припомни, че по времето на руския цар Петър I за него е бил създаден т.нар. „орден на Юда“.
Председателят на Държавната дума твърди още, че Полша е отнела на Зеленски най-високото си държавно отличие - ордена „Бял орел“, като свърза това с разногласията между Киев и Варшава по исторически въпроси.
Твърденията на Володин представляват политически изявления и не са подкрепени с доказателства в разпространената от ТАСС информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володинчо
Ха ха ха
Коментиран от #2, #6, #10
10:59 30.06.2026
2 Зеленски
До коментар #1 от "Володинчо":няма е гориво, ток и вода
Коментиран от #14
11:00 30.06.2026
3 честен ционист
11:00 30.06.2026
4 Нямат край
Коментиран от #33
11:00 30.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:01 30.06.2026
6 само питам
До коментар #1 от "Володинчо":ние гориво колко искаш,
вие пари за гориво имате ли? с това евро
11:02 30.06.2026
7 Хаха
Коментиран от #55
11:02 30.06.2026
8 оня с коня
11:02 30.06.2026
9 Морски
11:02 30.06.2026
10 голям смях
До коментар #1 от "Володинчо":а вие имате ли месо за фронта ?
11:02 30.06.2026
11 Многоходовото
11:03 30.06.2026
12 истината
Коментиран от #50
11:05 30.06.2026
13 Tъпакът няма
11:05 30.06.2026
14 1945
До коментар #2 от "Зеленски":хуманитарна криза е там. на Кримския мост има задръстване от бягащи
Коментиран от #29
11:06 30.06.2026
15 Мишел
Коментиран от #42, #69
11:07 30.06.2026
16 Ватимир Путькин
11:09 30.06.2026
17 иво христов Пуловера
Коментиран от #18
11:10 30.06.2026
18 След
До коментар #17 от "иво христов Пуловера":Три дня
11:13 30.06.2026
19 бхаха
11:14 30.06.2026
20 Нека да пиша
Коментиран от #94
11:15 30.06.2026
21 започна се
11:15 30.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нека да пиша
11:18 30.06.2026
24 Тоя се опитва
Поляците обаче много добре знаят къде е Мордор.
11:19 30.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 гост
11:22 30.06.2026
27 Атина Палада
Коментиран от #47, #57
11:23 30.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 голям смях
До коментар #14 от "1945":със тия цени в бг-то и тук ще има задърстване на дунав мост от бягащи само още малко почакай
Коментиран от #41
11:24 30.06.2026
30 !!!?
Коментиран от #34
11:26 30.06.2026
31 Някой
След ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна, която не достига Черно море. После са подаръците от Ленин, Сталин и Хрушчов.
11:26 30.06.2026
32 До Ком 1
Коментиран от #87
11:27 30.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Някой
До коментар #30 от "!!!?":Той е за сатаняху, последовател на Хитлер. По данни на ООН целенасочено убити над 20 000 деца в га-за. Палестинците са семити (и по ДНК по близо до древните евреи от тези в Израел) и Сатаняху е антисемит избиващ ги.
11:28 30.06.2026
35 Ха ХаХа
? % от Украйна превзе Русия?
? % окупирани територии върна Зеленски?
Чакам отговор от Петроханците....
11:29 30.06.2026
36 Софиянец
11:31 30.06.2026
37 Крум Страшни
Коментиран от #44
11:31 30.06.2026
38 Петроханските тролове
Коментиран от #90
11:32 30.06.2026
39 Независим
Войната ще приключи и света ще стане по добро място за живеене когато гнездото на сатаната кремъл бъде разрешено.
11:33 30.06.2026
40 оня с коня
11:33 30.06.2026
41 В Испания
До коментар #29 от "голям смях":Горивото е по евтино от България
Коментиран от #49, #52
11:34 30.06.2026
42 забравяте
До коментар #15 от "Мишел":че до Вас седи един мармот и Ви помага да си завивате шоколада в станиол ...
11:34 30.06.2026
43 За предателите е отреден 9-я кръг
11:34 30.06.2026
44 Мдааа
До коментар #37 от "Крум Страшни":в 21ви век укро нацисти възпяват фашисти от ВСВ, строят военни био лаборатории и забраняват православната църква и руския език! Всичко това с подкрепата на наследниците на фашистите, които сега управляват ес и нато!
Коментиран от #53, #68
11:35 30.06.2026
45 две плюс две
11:36 30.06.2026
46 Казанлъшкия
11:37 30.06.2026
47 Афродита
До коментар #27 от "Атина Палада":Фатмака ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
11:38 30.06.2026
48 az СВО Победа 81
Чакаме!
Коментиран от #54, #56, #59, #60, #61
11:39 30.06.2026
49 Казанлъшкия
До коментар #41 от "В Испания":Газта в Испания е 1 - 1.10 евро за литър. Не пиши глупости.
11:39 30.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 проблема
11:42 30.06.2026
52 По-скъпо е от БГ.
До коментар #41 от "В Испания":Цената на бензина (А95) в Испания в момента е средно около 1,57 евро за литър. Дизелът се търгува за около 1.68 евро за литър. Стойностите варират леко в различните региони и бензиностанции.
Коментиран от #62
11:44 30.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 🤣🤣😁
До коментар #7 от "Хаха":Да не го бъркаш със Сатаняху.
11:45 30.06.2026
56 Руснаците така жестоко
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":се прецакаха и катастрофираха в тая война, че каквото и да обявят е без никакво значение.
11:46 30.06.2026
57 Палад Атинов
До коментар #27 от "Атина Палада":А единствената ти гънка,ще измисли ли най-накрая нещо ново,или толкова си можеш...?!
Не се напиняй да отговаряш...
Въпросът ми е риторичен!
11:46 30.06.2026
58 Тити на Кака
11:46 30.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Те ще го обявят!
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Но има да чакаш-Тук...,да го обявят...😉!
11:48 30.06.2026
61 Много яко
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Сега ще се бият ли на някоя бензиностанция или ще превземат село Константиновка? Много яко име това -село Константиновка.Щежси кръстя котката така.
11:49 30.06.2026
62 като казваш а,кажи и б
До коментар #52 от "По-скъпо е от БГ.":повърхностен,защо не кажеш колко са заплатите в испания?
Коментиран от #66, #71
11:49 30.06.2026
63 400 рубли бензин в Русия на черния пазар
Слава!
Коментиран от #84
11:53 30.06.2026
64 Гориил
11:54 30.06.2026
65 Смях в залата
😂
11:55 30.06.2026
66 За чий заплати в Испания...?!
До коментар #62 от "като казваш а,кажи и б":За нашенците,дето берат ягоди,цял ден наведени и остават без кръст,или за местните испанци...?!
Коментиран от #73
11:56 30.06.2026
67 Тъпото руско говедо
11:56 30.06.2026
68 Абе каква православна църква
До коментар #44 от "Мдааа":в Русия. Няма такова нещо. Това е отдел на КГБ под прикритие.
11:57 30.06.2026
69 Според пияндето
До коментар #15 от "Мишел":Дайнов с баща комунист, стоял на хранилка на партията. И сега този се мъчи пак да е на хранилка.
11:58 30.06.2026
70 Гориил
11:58 30.06.2026
71 А руснаците какво да кажат тогава
До коментар #62 от "като казваш а,кажи и б":като бензина при тях е 3 пъти по-скъп от България, спрямо доходите им, които са 3 пъти по-ниски от нашите :)))
Коментиран от #82
11:59 30.06.2026
72 Бум Бу💥💥 Подмосковието, Дубна
12:00 30.06.2026
73 като казваш а,кажи и б
До коментар #66 от "За чий заплати в Испания...?!":нашенците,дето берат ягоди,цял ден наведени и остават без кръст не ме интересуват,защото никой не ги е карал насила да ходят в испания!
12:00 30.06.2026
74 Ушанка неонацист
12:01 30.06.2026
75 Анонимен
12:05 30.06.2026
76 Леле
12:05 30.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Гориил
12:07 30.06.2026
79 Хахахаха
12:07 30.06.2026
80 Хахахаха
Коментиран от #85
12:08 30.06.2026
81 факти
12:08 30.06.2026
82 като казваш а,кажи и б
До коментар #71 от "А руснаците какво да кажат тогава":щом търпят,значи им харесва!
12:08 30.06.2026
83 тоя
12:10 30.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #80 от "Хахахаха":Той и зеленски е reй, свърза ли се с него?!
12:18 30.06.2026
86 ...
12:21 30.06.2026
87 Столичанин кореняк
До коментар #32 от "До Ком 1":Забрави да смениш ПАМПЕРСА !
12:22 30.06.2026
88 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #89
12:26 30.06.2026
89 Гориил
До коментар #88 от "Архимандрисандрит Бибиян":Запиши си час при логопед. Трудно те разбираш.
Коментиран от #91
12:29 30.06.2026
90 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #38 от "Петроханските тролове":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк,превземането на Киев и пабедата се очаква през 2075 год 😂
12:29 30.06.2026
91 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #89 от "Гориил":На тебе тоже не ти се разбира бе,се едно си северомъкедонец
12:35 30.06.2026
92 Арбатов
12:41 30.06.2026
93 български интелектуалец
казва че си ученик на Сатаната.По плешивото ти тема има следи от кръвта на
украинските деца убити и отвлечени от руските терористи.Също и на украинките
изнасилени и убити от путиновите престъпници.Скоро след като згубите престъпната
СВО ще бъдете осъдени като военнопрестъпници.Като Айхман осъден и обесен
за военни престъпления.
Коментиран от #95
12:43 30.06.2026
94 хихи
До коментар #20 от "Нека да пиша":те в Кремъл всички са такива Таня, Пуся, Вова, Владимира, Медведя, все меки китки 😅😅😅
12:48 30.06.2026
95 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #93 от "български интелектуалец":А по брадата на Зеленски,нима няма кръв от 21 деца,избити ,от умишлен и целенасочен украински удар,в детското общежитие-Старобелск...?!?!
Коментиран от #96
12:51 30.06.2026
96 Нека да пиша
До коментар #95 от "АЙДЕ БЕ...?!":Къде са тия деца ?? . Само едид 16 годишен. Вярвай си на пропагандата руска.
12:55 30.06.2026
97 Клати Курти
12:56 30.06.2026