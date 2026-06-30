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Володин призова Полша да отличи Зеленски с „ордена на Юда“

Володин призова Полша да отличи Зеленски с „ордена на Юда“

30 Юни, 2026 10:57 1 959 97

  • вячеслав володин-
  • полша-
  • зеленски-
  • юда

Председателят на руската Дума отправи остри обвинения срещу украинския президент

Володин призова Полша да отличи Зеленски с „ордена на Юда“ - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че Полша трябва да удостои украинския президент Володимир Зеленски с „ордена на Юда“, наричайки го „предател и неонацист“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в приложението „Макс“ Володин направи исторически паралел с хетмана Иван Мазепа, когото руската историография определя като предател.

„Като правим исторически паралели, Полша сега трябва да удостои Зеленски с ордена на Юда. Изводът е очевиден: каквито са идолите на Зеленски - Мазепа, Бандера - такъв е и самият той. Предател и неонацист“, написа Володин.

Той заяви още, че в Украйна са били премахнати паметници на Владимир Ленин, въпреки че според него именно Ленин е създал украинската държавност.

Володин посочи, че Иван Мазепа е бил анатемосан от Руската православна църква и припомни, че по времето на руския цар Петър I за него е бил създаден т.нар. „орден на Юда“.

Председателят на Държавната дума твърди още, че Полша е отнела на Зеленски най-високото си държавно отличие - ордена „Бял орел“, като свърза това с разногласията между Киев и Варшава по исторически въпроси.

Твърденията на Володин представляват политически изявления и не са подкрепени с доказателства в разпространената от ТАСС информация.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володинчо

    32 50 Отговор
    Имате ли гориво
    Ха ха ха

    Коментиран от #2, #6, #10

    10:59 30.06.2026

  • 2 Зеленски

    43 13 Отговор

    До коментар #1 от "Володинчо":

    няма е гориво, ток и вода

    Коментиран от #14

    11:00 30.06.2026

  • 3 честен ционист

    8 17 Отговор
    Зеленски е носител на орден Ломоносова, също както и Баце.

    11:00 30.06.2026

  • 4 Нямат край

    28 43 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #33

    11:00 30.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 19 Отговор
    ай сега оня брадясал противен наркоман ще се разкрищи по интернет да нападат русия всички

    11:01 30.06.2026

  • 6 само питам

    33 17 Отговор

    До коментар #1 от "Володинчо":

    ние гориво колко искаш,

    вие пари за гориво имате ли? с това евро

    11:02 30.06.2026

  • 7 Хаха

    28 30 Отговор
    След като путлер бе удостоен с почетният орден на Сатаната, няма нужда от други ордени.

    Коментиран от #55

    11:02 30.06.2026

  • 8 оня с коня

    20 24 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    11:02 30.06.2026

  • 9 Морски

    19 19 Отговор
    По скоро ще бъде заличен тази "рашка "

    11:02 30.06.2026

  • 10 голям смях

    25 8 Отговор

    До коментар #1 от "Володинчо":

    а вие имате ли месо за фронта ?

    11:02 30.06.2026

  • 11 Многоходовото

    27 28 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:03 30.06.2026

  • 12 истината

    23 21 Отговор
    Какво ни занимавате, абсолютно никой не се интересува какво става и казват от блатата на Москва на фашизираният диктатор Путин

    Коментиран от #50

    11:05 30.06.2026

  • 13 Tъпакът няма

    31 19 Отговор
    да е тъп, ако не го покаже на максимално много хора... Колхозникът Володин е един от многото такива дегенерати в РФ.

    11:05 30.06.2026

  • 14 1945

    27 34 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    хуманитарна криза е там. на Кримския мост има задръстване от бягащи

    Коментиран от #29

    11:06 30.06.2026

  • 15 Мишел

    24 30 Отговор
    "Украйна атакува и унищожава, а Путин мълчи. От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим. Украйна атакува и нефтопреработвателни заводи и хранилища, включително и в Московска област. А какво прави Владимир Путин? Провежда съвещания "за развитието на отечествената авиация" и едва на 28 юни призна, че в Русия има проблем с горивото и че се обмисля забрана за износ на дизел. Това да създава у руското население усещането, че Путин е много объркан и губи връзка с реалността."

    Коментиран от #42, #69

    11:07 30.06.2026

  • 16 Ватимир Путькин

    20 10 Отговор
    Тоя на снимката да сие бе май Ка та!

    11:09 30.06.2026

  • 17 иво христов Пуловера

    20 10 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #18

    11:10 30.06.2026

  • 18 След

    14 7 Отговор

    До коментар #17 от "иво христов Пуловера":

    Три дня

    11:13 30.06.2026

  • 19 бхаха

    19 9 Отговор
    А на путлер щели да му дадат тиквен медал. В кафяво.

    11:14 30.06.2026

  • 20 Нека да пиша

    14 8 Отговор
    О,тетья Таня се е обадила

    Коментиран от #94

    11:15 30.06.2026

  • 21 започна се

    15 8 Отговор
    Започна разпада на РФ.

    11:15 30.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нека да пиша

    19 8 Отговор
    В Русия още като беше незначителен ,прякора му е ,на Володин -Леля Таня.

    11:18 30.06.2026

  • 24 Тоя се опитва

    18 8 Отговор
    да вкара интрижка между Украйна и Русия.
    Поляците обаче много добре знаят къде е Мордор.

    11:19 30.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 гост

    17 10 Отговор
    А за Кремъл...Юда на Нта степен.

    11:22 30.06.2026

  • 27 Атина Палада

    16 9 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #47, #57

    11:23 30.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 голям смях

    23 6 Отговор

    До коментар #14 от "1945":

    със тия цени в бг-то и тук ще има задърстване на дунав мост от бягащи само още малко почакай

    Коментиран от #41

    11:24 30.06.2026

  • 30 !!!?

    14 15 Отговор
    А пък на Путлер да присъдят "ордена на Сатаната" !!!?

    Коментиран от #34

    11:26 30.06.2026

  • 31 Някой

    12 12 Отговор
    Бандеровците се самоопределят за фашисти. И сегашните такива създадоха тази война. Бандера издигнат за герой на народа 2010г. Преди това там като са искали да обидят някой на изрод, са му викали Бандера. Психопат от дете, гаврил се с по-малки деца и душал котки. Преди били охранители по концлагерите на Райха. При паднала отдавна Полша, заграждат село по село и избиват по жесток начин всички. Може да си четете за волинското клане. Като самият Бандера бил с майка проститутка полу полякиня и полу еврейка, а е избивал точно такива. Дори Хетлер се бил възмущавал на жестокостта им, нищо че ги е ползвал.
    След ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна, която не достига Черно море. После са подаръците от Ленин, Сталин и Хрушчов.

    11:26 30.06.2026

  • 32 До Ком 1

    11 11 Отговор
    Не ги мисли руснаците . Снощи в метрото на Киев страхотна пътаклама . Ха ха нищо не ви казват даже и за липсата на гориво и ток в бандерията !В източна бандерия няма Бен…заностанции , пълен колапс , всичко сринато със земята . Ха ха !

    Коментиран от #87

    11:27 30.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Някой

    9 8 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    Той е за сатаняху, последовател на Хитлер. По данни на ООН целенасочено убити над 20 000 деца в га-за. Палестинците са семити (и по ДНК по близо до древните евреи от тези в Израел) и Сатаняху е антисемит избиващ ги.

    11:28 30.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    10 8 Отговор
    ? % от Русия превзе Зеленски?
    ? % от Украйна превзе Русия?
    ? % окупирани територии върна Зеленски?
    Чакам отговор от Петроханците....

    11:29 30.06.2026

  • 36 Софиянец

    11 10 Отговор
    Хихихи, тотална гавра със зеления пор и провалените планове на комплексираните поляци!

    11:31 30.06.2026

  • 37 Крум Страшни

    12 9 Отговор
    Какво ниво, а?! Браво озлобени и облени с кръв руски варвари! Пета година откак спряхте да пеете "несъкрушимая и легендарная" и "хатят ли руские вайна"... Гадни сте в 21-ви век, в Европа, да правите такава война! Нещо ви има по рождение....

    Коментиран от #44

    11:31 30.06.2026

  • 38 Петроханските тролове

    9 9 Отговор
    полудяха 😂😂😂😂

    Коментиран от #90

    11:32 30.06.2026

  • 39 Независим

    13 5 Отговор
    Руските сатанисти които държат мумията на Ленин в музей и ходят да му се кланят казват че били християни, а другите обвиняват в сатанизъм.
    Войната ще приключи и света ще стане по добро място за живеене когато гнездото на сатаната кремъл бъде разрешено.

    11:33 30.06.2026

  • 40 оня с коня

    12 4 Отговор
    Руският "БАШ ДУМАДЖИЯ" съвсем по Руски се опитва с Чужда пита Помен да прави- ами наградете го Зеленски Вие с Ордена на Юда бе,ясно е че освен Гориво по бензостанциите и Орени не ви останаха!

    11:33 30.06.2026

  • 41 В Испания

    6 9 Отговор

    До коментар #29 от "голям смях":

    Горивото е по евтино от България

    Коментиран от #49, #52

    11:34 30.06.2026

  • 42 забравяте

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    че до Вас седи един мармот и Ви помага да си завивате шоколада в станиол ...

    11:34 30.06.2026

  • 43 За предателите е отреден 9-я кръг

    5 7 Отговор
    И ние трябва да започнем да раздаваме такива на нашите Юди!

    11:34 30.06.2026

  • 44 Мдааа

    11 9 Отговор

    До коментар #37 от "Крум Страшни":

    в 21ви век укро нацисти възпяват фашисти от ВСВ, строят военни био лаборатории и забраняват православната църква и руския език! Всичко това с подкрепата на наследниците на фашистите, които сега управляват ес и нато!

    Коментиран от #53, #68

    11:35 30.06.2026

  • 45 две плюс две

    9 4 Отговор
    За какво му е орден, на челото му е изписано и се вижда добре от цял свят, че е Юда

    11:36 30.06.2026

  • 46 Казанлъшкия

    4 7 Отговор
    Прав е донякъде - Зеления изповядва юдаизма. Няма в него капка украинска, респективно, руска кръв.

    11:37 30.06.2026

  • 47 Афродита

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Фатмака ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    11:38 30.06.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    4 8 Отговор
    Днес руснаците може да обявят официално за освобождението на Лиман и на Константиновка...

    Чакаме!

    Коментиран от #54, #56, #59, #60, #61

    11:39 30.06.2026

  • 49 Казанлъшкия

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "В Испания":

    Газта в Испания е 1 - 1.10 евро за литър. Не пиши глупости.

    11:39 30.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 проблема

    9 2 Отговор
    руснаците още живеят в ерата на ссср!

    11:42 30.06.2026

  • 52 По-скъпо е от БГ.

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "В Испания":

    Цената на бензина (А95) в Испания в момента е средно около 1,57 евро за литър. Дизелът се търгува за около 1.68 евро за литър. Стойностите варират леко в различните региони и бензиностанции.

    Коментиран от #62

    11:44 30.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🤣🤣😁

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Да не го бъркаш със Сатаняху.

    11:45 30.06.2026

  • 56 Руснаците така жестоко

    10 5 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    се прецакаха и катастрофираха в тая война, че каквото и да обявят е без никакво значение.

    11:46 30.06.2026

  • 57 Палад Атинов

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    А единствената ти гънка,ще измисли ли най-накрая нещо ново,или толкова си можеш...?!
    Не се напиняй да отговаряш...
    Въпросът ми е риторичен!

    11:46 30.06.2026

  • 58 Тити на Кака

    3 6 Отговор
    родните maзни шекелки и те искат такъв орден.

    11:46 30.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Те ще го обявят!

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Но има да чакаш-Тук...,да го обявят...😉!

    11:48 30.06.2026

  • 61 Много яко

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Сега ще се бият ли на някоя бензиностанция или ще превземат село Константиновка? Много яко име това -село Константиновка.Щежси кръстя котката така.

    11:49 30.06.2026

  • 62 като казваш а,кажи и б

    6 7 Отговор

    До коментар #52 от "По-скъпо е от БГ.":

    повърхностен,защо не кажеш колко са заплатите в испания?

    Коментиран от #66, #71

    11:49 30.06.2026

  • 63 400 рубли бензин в Русия на черния пазар

    9 5 Отговор
    Начи една ватенка с една заплата може да напълни цял резервоар.И ще ядат шишарки и орешници.Щото са велики.
    Слава!

    Коментиран от #84

    11:53 30.06.2026

  • 64 Гориил

    14 6 Отговор
    Мазепа вярвал, че армията на шведския крал е по-голяма и по-силна от руската. Иван Степанович лично полага клетва за вярност на император Петър Велики, а предателството на военна или държавна клетва във всяка страна по света през 1709 г. се наказва с обезглавяване или обесване.

    11:54 30.06.2026

  • 65 Смях в залата

    7 10 Отговор
    Действащият агент на КГБ и контрабандист на тютюн Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😂

    11:55 30.06.2026

  • 66 За чий заплати в Испания...?!

    2 9 Отговор

    До коментар #62 от "като казваш а,кажи и б":

    За нашенците,дето берат ягоди,цял ден наведени и остават без кръст,или за местните испанци...?!

    Коментиран от #73

    11:56 30.06.2026

  • 67 Тъпото руско говедо

    8 11 Отговор
    Руснаците са толкова отчаяне че прибягват до каквото могат, няма да се учудя ако постнат нощно шкафче с кюлчета злато, златни тоалетни и диамантени лъжици... това е руската немощ, а те крепостните се хващат... то като нямат друга информация всяка лъжа биха приели за истина.

    11:56 30.06.2026

  • 68 Абе каква православна църква

    11 14 Отговор

    До коментар #44 от "Мдааа":

    в Русия. Няма такова нещо. Това е отдел на КГБ под прикритие.

    11:57 30.06.2026

  • 69 Според пияндето

    17 16 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Дайнов с баща комунист, стоял на хранилка на партията. И сега този се мъчи пак да е на хранилка.

    11:58 30.06.2026

  • 70 Гориил

    13 7 Отговор
    Армията на шведския крал претърпява съкрушително поражение при Полтава.Кралят е тежко ранен и не е в състояние да командва генералите си. Шведските войници са лошо обути и облечени и гладуват от недостиг на храна. Шведското поражение е неизбежно поради военната доблест и сила на армията на Петър Велики, който лично ръководи и командва полковете. Мазепа, в отчаяние и ужас, бяга с остатъците от унижената и опозорена шведска армия, където умира, безполезен и безинтересен за никого, изоставен от шведския крал на произвола на съдбата, от което турските паши се възползват, като ослепяват Мазепа, а самият Мазепа умира от тиф (както е известно, преносителите на тази болест са насекоми, наречени въшки).

    11:58 30.06.2026

  • 71 А руснаците какво да кажат тогава

    7 9 Отговор

    До коментар #62 от "като казваш а,кажи и б":

    като бензина при тях е 3 пъти по-скъп от България, спрямо доходите им, които са 3 пъти по-ниски от нашите :)))

    Коментиран от #82

    11:59 30.06.2026

  • 72 Бум Бу💥💥 Подмосковието, Дубна

    7 3 Отговор
    ВСУ пак изпердашиха центъра за космически изследвания.

    12:00 30.06.2026

  • 73 като казваш а,кажи и б

    4 6 Отговор

    До коментар #66 от "За чий заплати в Испания...?!":

    нашенците,дето берат ягоди,цял ден наведени и остават без кръст не ме интересуват,защото никой не ги е карал насила да ходят в испания!

    12:00 30.06.2026

  • 74 Ушанка неонацист

    8 7 Отговор
    да казва на другой человек неонацист!?Типична кремълска шизофренност.

    12:01 30.06.2026

  • 75 Анонимен

    4 5 Отговор
    За особенно големи заслуги ,свързани разумява се с предателство и двуличие Орденът на Юда най-много ще отива на Зеленият.Той много години се е мъчил да се докопа до него.Дано го носи с гордост на гърдите си.

    12:05 30.06.2026

  • 76 Леле

    4 5 Отговор
    това си е гавра с труп! Хахахах

    12:05 30.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гориил

    12 5 Отговор
    Един от по-малките синове на Мазепа е бит и изнасилен от турски еничар. След като научава за това, хетманът изпада в отчаяние и депресия, започва да ослепява и губи контрол над парите си, които бързо са разграбени от неговите слуги, писари, секретари и близки роднини.

    12:07 30.06.2026

  • 79 Хахахаха

    6 2 Отговор
    Офффф, горките раши. Разбирам ви, защо толкова мразите Зеленски. Направо ви разказа играта.

    12:07 30.06.2026

  • 80 Хахахаха

    5 5 Отговор
    А между другото, Володин е гей, копейките да се свържат с него.

    Коментиран от #85

    12:08 30.06.2026

  • 81 факти

    3 4 Отговор
    Факти са без чест и достойнство. И да триете ние помним. Няма да ви забравим. Ще дойде и вашето време.

    12:08 30.06.2026

  • 82 като казваш а,кажи и б

    2 5 Отговор

    До коментар #71 от "А руснаците какво да кажат тогава":

    щом търпят,значи им харесва!

    12:08 30.06.2026

  • 83 тоя

    8 1 Отговор
    Тоя не беше ли казал че българите са под ч о в е ц и. Тоя не искаше ли да избива българи и румънци.

    12:10 30.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    Той и зеленски е reй, свърза ли се с него?!

    12:18 30.06.2026

  • 86 ...

    7 3 Отговор
    На Путин трябва да се даде орден "Унищожителят на Русия".

    12:21 30.06.2026

  • 87 Столичанин кореняк

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "До Ком 1":

    Забрави да смениш ПАМПЕРСА !

    12:22 30.06.2026

  • 88 Архимандрисандрит Бибиян

    7 3 Отговор
    Путилифона бате Путйо изригна каканижейки каде на момата Володин че мо закачи на втори февруари златна халка на гърбът! Внетен ли е?

    Коментиран от #89

    12:26 30.06.2026

  • 89 Гориил

    6 6 Отговор

    До коментар #88 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Запиши си час при логопед. Трудно те разбираш.

    Коментиран от #91

    12:29 30.06.2026

  • 90 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Петроханските тролове":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк,превземането на Киев и пабедата се очаква през 2075 год 😂

    12:29 30.06.2026

  • 91 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор

    До коментар #89 от "Гориил":

    На тебе тоже не ти се разбира бе,се едно си северомъкедонец

    12:35 30.06.2026

  • 92 Арбатов

    6 1 Отговор
    Кой пък е тоя володин. По физиономия е доволно непр и я тен.

    12:41 30.06.2026

  • 93 български интелектуалец

    6 1 Отговор
    Г-н Володин като еретик марксист не знаеш че Юда е ученик на Исус.За теб се
    казва че си ученик на Сатаната.По плешивото ти тема има следи от кръвта на
    украинските деца убити и отвлечени от руските терористи.Също и на украинките
    изнасилени и убити от путиновите престъпници.Скоро след като згубите престъпната
    СВО ще бъдете осъдени като военнопрестъпници.Като Айхман осъден и обесен
    за военни престъпления.

    Коментиран от #95

    12:43 30.06.2026

  • 94 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    те в Кремъл всички са такива Таня, Пуся, Вова, Владимира, Медведя, все меки китки 😅😅😅

    12:48 30.06.2026

  • 95 АЙДЕ БЕ...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "български интелектуалец":

    А по брадата на Зеленски,нима няма кръв от 21 деца,избити ,от умишлен и целенасочен украински удар,в детското общежитие-Старобелск...?!?!

    Коментиран от #96

    12:51 30.06.2026

  • 96 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "АЙДЕ БЕ...?!":

    Къде са тия деца ?? . Само едид 16 годишен. Вярвай си на пропагандата руска.

    12:55 30.06.2026

  • 97 Клати Курти

    0 0 Отговор
    Крайно време е руснаците да наградят Зелен със Ски с един орден Циркон за последно и да се приключи с това ШтттШоуу както му казват тука в Сащ !

    12:56 30.06.2026

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