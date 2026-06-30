Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че Полша трябва да удостои украинския президент Володимир Зеленски с „ордена на Юда“, наричайки го „предател и неонацист“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в приложението „Макс“ Володин направи исторически паралел с хетмана Иван Мазепа, когото руската историография определя като предател.

„Като правим исторически паралели, Полша сега трябва да удостои Зеленски с ордена на Юда. Изводът е очевиден: каквито са идолите на Зеленски - Мазепа, Бандера - такъв е и самият той. Предател и неонацист“, написа Володин.

Той заяви още, че в Украйна са били премахнати паметници на Владимир Ленин, въпреки че според него именно Ленин е създал украинската държавност.

Володин посочи, че Иван Мазепа е бил анатемосан от Руската православна църква и припомни, че по времето на руския цар Петър I за него е бил създаден т.нар. „орден на Юда“.

Председателят на Държавната дума твърди още, че Полша е отнела на Зеленски най-високото си държавно отличие - ордена „Бял орел“, като свърза това с разногласията между Киев и Варшава по исторически въпроси.

Твърденията на Володин представляват политически изявления и не са подкрепени с доказателства в разпространената от ТАСС информация.