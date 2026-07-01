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Украински дронове поразиха хангари с руски изтребители в Крим
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха хангари с руски изтребители в Крим

1 Юли, 2026 13:36 1 609 43

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • крим-
  • изтребители-
  • саки

Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители

Украински дронове поразиха хангари с руски изтребители в Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха хангари с руски изтребители във военновъздушната база „Саки“ на временно окупирания полуостров Крим, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Като част от 40-дневна „операция за оказване на въздействие“ върху Русия, одобрена от украинския президент Володимир Зеленски, СБУ успешно нанесе удар по военновъздушната база „Саки“, се казва в изявление в канала на Службата в Телеграм.

Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители.

СБУ потвърди за пет попадения с дрон в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети.

По предварителна информация по време на удара в два от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.

След атаката е бил отчетен пожар в хангара с изтребител Су-30СМ, което показва, че целта е била поразена.

Предполагаемата цена на един самолет от този тип е между 30 и 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.

Зеленски на 25 юни обяви, че е одобрил 40-дневна „операция за оказване на влияние“ на СБУ, имаща за цел да бъде оказан натиск върху Русия да сложи край на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъжна съдрана копейка

    32 38 Отговор
    Това е вече ужасно...гледам видео с изгорелия СУ-30 и плача а още 2 са извадени извън строя

    Коментиран от #4, #6, #17

    13:38 01.07.2026

  • 2 някой

    23 37 Отговор
    бият Рашата като шкембе в дувар. хихих

    13:39 01.07.2026

  • 3 Ха ХаХа

    42 28 Отговор
    УКРОФАЛШИФИКАЦИИ

    13:40 01.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 21 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":

    споки! господаря ти ще измисли нещо многоходово!

    Коментиран от #36

    13:40 01.07.2026

  • 5 Бен Вафлек

    22 33 Отговор
    Пършивата мечка става само за цирка.

    Коментиран от #9

    13:40 01.07.2026

  • 6 Разчекнат

    31 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":

    Ръждиви цент.
    Гледаш на баба си хвърчило фалшиво

    13:41 01.07.2026

  • 7 Кривчо

    31 15 Отговор
    Е нали успехи трябва да се отчитат срещу тези милиарди!

    13:41 01.07.2026

  • 8 Някой

    42 15 Отговор
    Хах! Има някакви кадри, които показват как уж е ударен хангар. Имало било огън, та затова смятали, че е ударен изтребител в хангара. Хайли лайкли. Отново.

    Коментиран от #11

    13:41 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Патриарха

    16 14 Отговор
    Скоро и аз ще одобрявам 40 дневна операция за Зелю! А с девет дневната операция да се занимава колегата от Москва!

    13:42 01.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 24 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    всяка копейка , на която и плюят в устата , си мисли че дъжд вали

    Коментиран от #13, #14, #22

    13:43 01.07.2026

  • 12 Хангарите в Крим

    28 14 Отговор
    Са под земята.
    Тъпи укри....

    13:43 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Примати

    15 25 Отговор
    Това е удар от тип сив носорог. Означава че всички очакват такъв удар но държавата която трябва да го спре няма техническата възможност. Това се случва в контекста на масираните удари с дронове по окупираните територии и Русия. Тази кампания може да се класифицира като черен лебед. Означава събитие което никой не очаква за възможно но което променя хода на войната….майтапа се бе…. Украйна просто разнищва Русия

    Коментиран от #16

    13:45 01.07.2026

  • 16 Притати

    17 6 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Нищо смислено!

    13:46 01.07.2026

  • 17 Хаха

    27 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":

    Аз пък преди малко гледах видео как раздават руски паспорти на останалите в Конснантиновка местни жители! Та толкова за укроперемогата и пропаганда....

    13:47 01.07.2026

  • 18 Факти

    10 15 Отговор
    Заблудената мечка разбута кошер с пчели убийци.

    13:48 01.07.2026

  • 19 "временно окупирания" хахахахахах

    22 11 Отговор
    временно, временно колко пък да е временно. То всиччко е временно, украйна и тя е временна

    Коментиран от #23

    13:50 01.07.2026

  • 20 Голям

    8 15 Отговор
    Браво!

    13:51 01.07.2026

  • 21 Напоследък

    9 20 Отговор
    Все по малко русодебили драскат!
    Скриха се по дупките си!

    13:51 01.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стринка ти

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от ""временно окупирания" хахахахахах":

    И ти си бременна.

    13:52 01.07.2026

  • 24 Гориил

    23 8 Отговор
    В Крим няма нито един руски военен кораб, а в хангарите няма нови самолети. Най-вероятно ударът е поразил учебни цели, които никога не са участвали в бойни действия и са служили като макети за обучение на кадети и млади офицери. Публикациите на украинските блогъри винаги са пълни с лъжи и черна пропаганда.

    13:57 01.07.2026

  • 25 Българин

    19 6 Отговор
    Русия сама решава кога ще спре войната.Никой не може да й наложи.Ще спре,когато постигне целите си.

    Коментиран от #27, #31

    13:59 01.07.2026

  • 26 Тома

    16 6 Отговор
    А бе кой държи изтребители още в Крим че и ги поразили с к.ми янко.

    14:02 01.07.2026

  • 27 3дни..30години ?

    11 13 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Викаш, русия ще направи втора 30 годишна война?!?!?!

    14:02 01.07.2026

  • 28 тъпи руснаци

    6 11 Отговор
    велика русия не си крие самолетите под земята..

    14:05 01.07.2026

  • 29 Факти

    6 9 Отговор
    Русия не е яла толкова бой от ВСВ. Няма я сега Америка да й подари 14 000 изтребители и бомбардировачи, 13 000 танка и бронетранспортьори, 8 200 зенитни оръдия и 44 000 противотанкови оръдия, 131 000 картечници и автоматични оръжия, 345 000 тона експлозиви и барут, 400 000 камиони и джипове, 2 000 локомотива и 11 000 вагона, 8 000 артилерийски и промишлени трактора, 2,6 милиона тона високооктаново гориво, 2,8 милиона тона стомана, 328 000 тона алуминий и 387 000 тона мед, 3,7 милиона броя автомобилни гуми, 4,4 милиона тона хранителни продукти, 15 милиона чифта военни кубинки, 35 000 радиостанции, радари и стотици хиляди километри телефонни кабели.

    Китай е стиснат и подаръци няма. "Дружбата без граници" е източване на Русия с брутални отстъпки от 28-38% за газ, 8-15% на нефт и 10-20% за въглища. Китай продава компоненти за дронове и на двете страни и гледа сеир. Китай вкара Русия в капан, от който излизане няма. Тя вече е китайска губерния.

    14:10 01.07.2026

  • 30 поразили ууукрите

    10 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #37

    14:11 01.07.2026

  • 31 Факти

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Прав си, Путин сам решава кога ще се откаже. Ако иска може да се бие до последната рубла или до последния руснак. Негова си работа. Украйна няма да се предаде никога, а Запада може да й помага вечно.

    14:14 01.07.2026

  • 32 Урко лъжи

    8 6 Отговор
    Урките поразиха марс

    14:16 01.07.2026

  • 33 Хаха

    7 6 Отговор
    Подмокрени и смахнати тролове копейкаджий.

    14:17 01.07.2026

  • 34 Болна подлога на блатото

    3 6 Отговор
    На нас подложната блатна клошариада ни сказаха от калния пасьол да верваме само на тассъ и риата новости, и да отричаме сичко което е срещу блатото просия!

    14:19 01.07.2026

  • 35 До Ком 1

    8 5 Отговор
    Гледай , гледай , видеото е предварително снето от укрофилм . Само вие ниско интелигентните същества не разбрахте , наркоманите лъжат яко .

    14:20 01.07.2026

  • 36 К.о.т.А.К.А. 🐱

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иран за 3 дня, а, хахаха

    14:21 01.07.2026

  • 37 Розовото пони Путин 🦄

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "поразили ууукрите":

    И аз тръгнах за Киев с епилираните си розови бузки и последствията сега са много тежки 🦄🌈😂

    14:26 01.07.2026

  • 38 Поразили ... ама друг път...

    0 1 Отговор
    Урковски партенки- всички ги знаем...

    14:29 01.07.2026

  • 39 Фори

    1 1 Отговор
    Путин каза че всеки месец произвеждат 15-20 такива изтребители Су-30СМ

    14:29 01.07.2026

  • 40 Бахтимир

    1 0 Отговор
    Тъпаците са ударили кош за боклук до някой хангар, вдигнало се пушек, разгорял се огън и са си помислили че самолетите горят :) Да, ама .... не !

    14:30 01.07.2026

  • 41 У ДРИ БАЦЕ

    1 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!

    14:37 01.07.2026

  • 42 Радко Пръдлето

    1 0 Отговор
    Тия ли щеха да воюват с... НАТО?!?
    Хъхъхъхъ

    14:40 01.07.2026

  • 43 Историк

    1 0 Отговор
    БРАВО! Руските мародери искат Крим да е руски и са водили войни за него повече от 200 г., защото искат да контролират Черно море чрез него и няма отърване от техните имперски амбиции, според които и Украйна е тяхна. Той е бил 300 г. в Османската империя, ама Турция няма претенции към него, но пък агресивна Русия има и нашия умник Радев го обяви за руски. Дали няма да обяви и България за руска? Защото за него е важно какво иска Русия, а не какво е България.

    14:40 01.07.2026

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