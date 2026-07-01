Украински дронове поразиха хангари с руски изтребители в Крим

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха хангари с руски изтребители във военновъздушната база „Саки“ на временно окупирания полуостров Крим, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Като част от 40-дневна „операция за оказване на въздействие“ върху Русия, одобрена от украинския президент Володимир Зеленски, СБУ успешно нанесе удар по военновъздушната база „Саки“, се казва в изявление в канала на Службата в Телеграм.
Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители.
СБУ потвърди за пет попадения с дрон в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети.
По предварителна информация по време на удара в два от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.
След атаката е бил отчетен пожар в хангара с изтребител Су-30СМ, което показва, че целта е била поразена.
Предполагаемата цена на един самолет от този тип е между 30 и 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.
Зеленски на 25 юни обяви, че е одобрил 40-дневна „операция за оказване на влияние“ на СБУ, имаща за цел да бъде оказан натиск върху Русия да сложи край на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъжна съдрана копейка
Коментиран от #4, #6, #17
13:38 01.07.2026
2 някой
13:39 01.07.2026
3 Ха ХаХа
13:40 01.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":споки! господаря ти ще измисли нещо многоходово!
Коментиран от #36
13:40 01.07.2026
5 Бен Вафлек
Коментиран от #9
13:40 01.07.2026
6 Разчекнат
До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":Ръждиви цент.
Гледаш на баба си хвърчило фалшиво
13:41 01.07.2026
7 Кривчо
13:41 01.07.2026
8 Някой
Коментиран от #11
13:41 01.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Патриарха
13:42 01.07.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Някой":всяка копейка , на която и плюят в устата , си мисли че дъжд вали
Коментиран от #13, #14, #22
13:43 01.07.2026
12 Хангарите в Крим
Тъпи укри....
13:43 01.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Примати
Коментиран от #16
13:45 01.07.2026
16 Притати
До коментар #15 от "Примати":Нищо смислено!
13:46 01.07.2026
17 Хаха
До коментар #1 от "Тъжна съдрана копейка":Аз пък преди малко гледах видео как раздават руски паспорти на останалите в Конснантиновка местни жители! Та толкова за укроперемогата и пропаганда....
13:47 01.07.2026
18 Факти
13:48 01.07.2026
19 "временно окупирания" хахахахахах
Коментиран от #23
13:50 01.07.2026
20 Голям
13:51 01.07.2026
21 Напоследък
Скриха се по дупките си!
13:51 01.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стринка ти
До коментар #19 от ""временно окупирания" хахахахахах":И ти си бременна.
13:52 01.07.2026
24 Гориил
13:57 01.07.2026
25 Българин
Коментиран от #27, #31
13:59 01.07.2026
26 Тома
14:02 01.07.2026
27 3дни..30години ?
До коментар #25 от "Българин":Викаш, русия ще направи втора 30 годишна война?!?!?!
14:02 01.07.2026
28 тъпи руснаци
14:05 01.07.2026
29 Факти
Китай е стиснат и подаръци няма. "Дружбата без граници" е източване на Русия с брутални отстъпки от 28-38% за газ, 8-15% на нефт и 10-20% за въглища. Китай продава компоненти за дронове и на двете страни и гледа сеир. Китай вкара Русия в капан, от който излизане няма. Тя вече е китайска губерния.
14:10 01.07.2026
30 поразили ууукрите
Коментиран от #37
14:11 01.07.2026
31 Факти
До коментар #25 от "Българин":Прав си, Путин сам решава кога ще се откаже. Ако иска може да се бие до последната рубла или до последния руснак. Негова си работа. Украйна няма да се предаде никога, а Запада може да й помага вечно.
14:14 01.07.2026
32 Урко лъжи
14:16 01.07.2026
33 Хаха
14:17 01.07.2026
34 Болна подлога на блатото
14:19 01.07.2026
35 До Ком 1
14:20 01.07.2026
36 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран за 3 дня, а, хахаха
14:21 01.07.2026
37 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #30 от "поразили ууукрите":И аз тръгнах за Киев с епилираните си розови бузки и последствията сега са много тежки 🦄🌈😂
14:26 01.07.2026
38 Поразили ... ама друг път...
14:29 01.07.2026
39 Фори
14:29 01.07.2026
40 Бахтимир
14:30 01.07.2026
41 У ДРИ БАЦЕ
14:37 01.07.2026
42 Радко Пръдлето
Хъхъхъхъ
14:40 01.07.2026
43 Историк
14:40 01.07.2026