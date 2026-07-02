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Прелом във войната в Украйна? Какво се иска от Европа сега
  Тема: Украйна

Прелом във войната в Украйна? Какво се иска от Европа сега

2 Юли, 2026 09:25 2 780 107

  • украйна-
  • русия-
  • европа-
  • нато-
  • владимир путин-
  • война

Ако Европа не предприеме дипломатически стъпки, за да принуди Путин на преговори, прозорецът от време може да се затвори

Прелом във войната в Украйна? Какво се иска от Европа сега - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През последните седмици ситуацията във войната на Русия срещу Украйна се промени. Жителите на Москва и Санкт Петербург за първи път я усетиха. Съмненията, че всичко ще завърши благополучно, растат. Атаките на украински дронове срещу рафинерии дълбоко във вътрешността на Русия доведоха до криза с горивата: по бензиностанциите се извиват огромни опашки, в 23 от регионите са въведени ограничения за продажбата на бензин. В Крим е обявен режим на извънредна ситуация, за да се избегне колапсът на икономиката. Президентът Путин призна, че Русия преминава през „труден етап“.

Киев вече е в състояние да оказва натиск

Фактът, че Киев е в състояние да оказва такъв натиск на Москва и да действа от позиция на силата, е ново явление, което само допреди няколко месеца никой не би могъл да си представи. Сигналът към руснаците е ясен – ако продължавате тази война, вашата икономика и вашето население ще плащат все по-висока цена, затова сядайте на масата за преговори, докато щетите не са станали непоправими. По-рано ситуацията беше противоположна.

САЩ отново обърнаха внимание на тази война и допринасят за сегашната серия от украински въздушни удари по Русия. Това предизвиква огромно раздразнение в Москва. Още през пролетта Доналд Тръмп и Владимир Путин почти синхронно „заклещиха“ Володимир Зеленски, за да го принудят да приеме наложен на Украйна мир и да предаде на Русия дори части от Донбас, които руската армия все още не контролира. Американците междувременно спряха да говорят за това. На срещата на Г-7 в средата на юни Европа и САЩ за първи път от дълго време насам отново се оказаха на една и съща вълна.

Европа има нужда от конкретни позиции в отношенията с Путин

Дали Путин нервничи? Погледнато отвън - ни най-малко. Той отхвърля преките преговори със Зеленски и възложи на външния си министър Сергей Лавров да обясни, че и преговорите с Европа нямат смисъл, тъй като тя била твърдо на страната на Украйна. Но в началото на май самият Путин повдигна въпроса за такива преговори.

До момента европейците не успяха да се възползват от този вид заявления на руския президент. Може тогавашното предложение на Путин за преговори действително да е било уловка, а изборът на бившия германски канцлер Шрьодер като възможен посредник – отвличаща маневра. Но да се занимаваш с тази тема две-три седмици и да не постигнеш никакъв прогрес, е явен неуспех за Европа. Макар да има списък от пет точки, тези изисквания не са реалистична основа за преговори. Възможно е тези въпроси да не се обсъждат публично, а по неформални дипломатически канали, но никакви признаци за това няма.

Неясно е също кой би могъл да води преговорния процес от страна на Европа. Бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги? Бившата германска канцлерка Меркел? Президентът на Финландия Александър Стуб? Не, това не е „сцена за един актьор“: в рамките на новата европейска тройка се предвиждаше задействането на трио, включващо германския канцлер Мерц, френския президент Макрон и британския премиер Стармър.

Но Полша и Италия изразиха несъгласие и разшириха групата до петима – с Доналд Туск и Джорджа Мелони. След това пък председателят на Европейският съвет Антониу Коща без предварително съгласуване установи контакт с Москва и бе подложен на резки критики. По този въпрос очевидно няма нито единство, нито решителност. Европа се колебае и се бави. Може и изобщо да няма съгласувани цели по прекратяването на войната в Украйна.

Новата позиция на Украйна – позицията на силата, изисква поддръжка от страна на Европа чрез решителна дипломатическа инициатива, която да окаже натиск над Путин не само във военен, а и в политически план и да го накара да удържи думата си. Но това засега не е станало. Надеждата на европейците, че само военните успехи на Украйна ще принудят Кремъл да се откаже от своите цели, е прибързана. Да, той е под натиск и това се усеща от всички. Но няма и най-малък признак за колебание от негова страна.

Още е рано да се говори за прелом във войната

Нещо повече: в руските военни кръгове и сред военните блогъри Z се обсъжда възможността за по-решителни и същевременно по-ефективни бойни действия. При това се разглеждат три варианта: използване на тактическо ядрено оръжие, нова мобилизация или хибридни атаки срещу Европа.

Използването на ядрено оръжие носи съществени рискове и ще предизвика реакция от страна на Китай и САЩ. Кремъл най-вероятно няма да се реши на тази стъпка. Мобилизацията пък ще настрои още по-силно населението срещу него, което също е голям риск, докато руските хибридни атаки срещу Европа обещават най-голям успех. Европейците се страхуват, те лесно могат да бъдат разединени и насочени едни срещу други.

Същевременно Путин може и да не предприеме никакви стъпки и просто да следва предишната си стратегия. Той продължава да залага на изтощителната война и на това, че войските му ще издържат повече от украинските. На фронта в Донбас вече година и половина ситуацията остава патова, събитията от последните седмици не доведоха до промяна. Освен това Русия разчита на следващата зима: тогава Кремъл възнамерява отново да диктува условията, атакувайки с дронове енергийната инфраструктура.

Време е за действия

Не, да се говори за преломен момент във войната още е рано. И, да - ситуацията се промени и стратегическото преимущество е в ръцете на Украйна, въпреки териториалния пат в Донбас. Но, ако сега не се стигне до възползване от този шанс по решителен начин и той не бъде подкрепен от ясен дипломатически план за действия от страна на европейците, за да бъде накаран Путин да седне на масата за преговори, прозорецът от време може бързо да се затвори.

Автор: Дирк Емерих


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реконтрснаступ

    91 10 Отговор
    Излагате се вече, съвсем изтрещяхте.

    Коментиран от #3, #98

    09:27 02.07.2026

  • 2 Дали Путин нервничи?

    11 79 Отговор
    Идиот не нервничи.

    Коментиран от #7, #94

    09:28 02.07.2026

  • 3 Мала Токмачка

    14 73 Отговор

    До коментар #1 от "Реконтрснаступ":

    Верно е.5 години ватнишка излагация.И руски мор.

    Коментиран от #41, #97

    09:29 02.07.2026

  • 4 Путин

    42 3 Отговор
    Значи е време за ТЯО.

    09:30 02.07.2026

  • 5 АБВ

    94 6 Отговор
    Поредният бълвоч на чуждестранния агент за влияние и пропаганда "Дойче веле", нямащ нищо общо с ситуацията на фронта. А тя не е добра за Украйна.
    Иначе за какво е този вой и квич за пари и оръжие ? Нали побеждава ?! Поне да го прави достойно !

    09:30 02.07.2026

  • 6 Пич

    76 4 Отговор
    Подсказка - ДВ да се разбира на обратно!!! Вече прозира неистовият страх на Украйна и ЕС, че войната започна да се променя в тяхна вреда...

    09:30 02.07.2026

  • 7 123

    59 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дали Путин нервничи?":

    Имаш предвид евробрюкселските идиоти.

    09:31 02.07.2026

  • 8 Гост

    60 5 Отговор
    Така наречения "прелом" е само в главите на урсулите, които заедно с наркомана печелят от военните сделки за сметка на живота на украинци и руснаци.

    09:32 02.07.2026

  • 9 Какви преговори?🤥

    48 3 Отговор
    Генчодайнов от масата в ъгъла вече обяви украйна за победител! 🤪🫪

    09:32 02.07.2026

  • 10 ДА ВДИГАТ

    55 6 Отговор
    БЕЛИЯ БАЙРАК И ПОСЛЕ НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ.51 СРЕЩУ 1 И НАКРАЯ МЯУ ЗА ЕВРОПАТА И НАТОТО.

    09:32 02.07.2026

  • 11 Потресен

    56 3 Отговор
    Абе уж Украйна все побеждава, пък продължава да губи територии. Не знам как става това.

    09:33 02.07.2026

  • 12 Чак...

    56 6 Отговор
    ...се смях на глас. Паднаха 5-6 ракети по някоя цистерна и Путин бил развил бялото знаме....това и детската градина няма да ви повярват на глупотевоците ви

    09:33 02.07.2026

  • 13 публикувайте снимки

    47 3 Отговор
    в киев е като във фантастичен филм-пушек и огън

    09:33 02.07.2026

  • 14 Алкохолните пари

    38 2 Отговор
    в нечий мозък раждат умствен тюрлюгювеч.

    09:33 02.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АБВ

    49 4 Отговор
    Крайно време е чуждестранните агенти за влияние и пропаганда, като например "Дойче веле", соросовите фондации "Институт за пазарна икономика", "Институт "Отворено общество" и много други, да бъдат изхвърлени от медийното пространство на България с оглед неговото хигиенизиране и оздравяване морала на обществото.

    09:34 02.07.2026

  • 17 Дв пак лъже

    33 1 Отговор
    Дв ненормални сте

    09:34 02.07.2026

  • 18 Прелом ,еврорайха победи

    33 3 Отговор
    Прелом, във войната четвъртия еврорайх побеждава Русия. Край.Победа за неонацистките сили.Победа за европейския военен съюз. Украинската бандеровска хунта победи. Германският райх е от западните брегове на атлантика до Курилските острови. Прелом. Евреинът Зеленски спешно се върна от западна европа за парада на победата.

    09:34 02.07.2026

  • 19 УКРАИНЦИТЕ СА "ВЕЛИКИ"

    39 2 Отговор
    ПОБЕДИТЕЛИ ЩОМ ГУБЯТ ЧЕТВЪРТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА СИ И МИЛИОНИ ХОРА.

    09:35 02.07.2026

  • 20 Тити на Кака

    35 2 Отговор
    Подобни статии затвърждават впечатлението, че в ДВ пишат само идиоти, разчитащи на доверие от страна на видиотени читатели. Не мисля, че обективните, сериозни анализатори в Германия са изчезващ вид, но в ДВ е точно така.
    Е, да му мислят украинците...

    09:36 02.07.2026

  • 21 Ха Ха

    32 3 Отговор
    Атлантическите ястреби решиха, че печелят войната срещу Русия - каква недалновидност. Много зле. По-зле от Хитлер и Наполеон взети заедно

    Коментиран от #33

    09:37 02.07.2026

  • 22 Захотел дедок движухи

    8 29 Отговор
    И у мацква бензин пропал

    09:38 02.07.2026

  • 23 Сатана Z

    30 13 Отговор
    Едва ли Владимир Владимирович ще преговаря с терористите от Украинска държава,или техните спонсори от Европейския Райх.

    Коментиран от #32

    09:39 02.07.2026

  • 24 Вселенски

    20 27 Отговор
    Тепърва ще идва още по-лошото за агресора. Цената и дефицита на горивата в блатната империя ще ускори главоломно инфлацията, а в ударените рафинерии болшинството части са западни и под санкции, заради което ще отнеме месеци време да се намерят. Естествено през това време ВСУ ще нанесе нови и вероятно още по-тежки удари . През септември политат и украинските балистики.

    Китай вижда накъде вървят нещата и притиска Кремъл да сложи край на бойните действия за да не се сгромоляса съвсем блатната империя и обърка тотално техните планове за сътрудничество (използване😂). Краят на войната е съвсем близо.
    Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни(над 2000 за изминалото денонощие) - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.

    09:39 02.07.2026

  • 25 Какво се иска от Европа

    19 25 Отговор
    Да си седне на задните части и да умре от новонаселяването и с унищожението на индустрията си.... След 30 г само каруци с по една конска сила ще "летят" по немските аутобани и на мястото на Дюселдорф, Берлин, Хамбург, Брюксел, Ротердам... ще има само катуни.... Белгия, Люксембург, Холандия, Британия... това ще са руини от някакво безславно минало. Това неминуемо ще стане, понеже тези сами си забиха балтията, от много ум! Сега и да скачат на Русия, само могат да скъсят агонията си. Че кой нормален европеец иска да се бори и да умре за тази "система", бананен съюз, с диктаторки без никаква компетенция и с пълна пара ни бутат към бетонната стена - напред? Ама дори и да не "ускоряват", те са си обречени вече, така и така. Точката на невъзврата отдавна мина... От 5 милиона нови "специалисти", те се размножават в силна геометрична прогресия, докато при европейците това е силно спадаща и силно затихваща функция.... Ясно е! Подскачането в Европа свърши. Ще е тъмен и средновековен Вавилон!

    Коментиран от #31, #35

    09:39 02.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тоя западен

    19 14 Отговор
    д.ишльо с очилата, на снимката що държи това РПГ, като нас.ан !?

    09:40 02.07.2026

  • 28 Задачка закачка за копейки и крепостни

    10 19 Отговор
    Какво изнесе пуcитo с яхтата? Отговорът скоро!

    09:41 02.07.2026

  • 29 ОЩЕ МАЛКО И........

    22 10 Отговор
    БАНДЕРОТЕРОРИСТАН УМ РЕ, УРСУЛАта ДА ПРИГОТВИ КОВЧЕГА ЗА ЗЕЛЕ

    09:42 02.07.2026

  • 30 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    19 11 Отговор
    Е тотален крах. Еврофашистите са надяват на преговори.

    Коментиран от #38

    09:42 02.07.2026

  • 31 Хахаха

    12 14 Отговор

    До коментар #25 от "Какво се иска от Европа":

    Като у Крим? ))) Лошади, магарищарници,..без вода,ток, бензин, солярка, без интерНЕТ, без ПВО,.. Мостове, транспорт, корабли,влакове и самальоти?
    Хихихихихи

    Коментиран от #39

    09:43 02.07.2026

  • 32 Кви преговори, кви 5 лв

    13 10 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Колко преговори и договори имаше до сега, не само относно покрайната? Западналите подписват нещо, хвърлят го в шкафа и правят, каквото си искат. Договори не вършат никаква работа. Няма смисъл от тях, ако след това никой не се интересува от тях и правят, каквото си искат!

    09:43 02.07.2026

  • 33 Хитлер и Наполеон

    15 9 Отговор

    До коментар #21 от "Ха Ха":

    поне стигнаха до Москва, а тези не могат да отлепят дори от границата.

    09:43 02.07.2026

  • 34 АЛКОХОЛИКА ПАСИ

    13 10 Отговор
    Каза, че окраина побеждава и падна под масата.

    09:44 02.07.2026

  • 35 Ха ха…,

    10 10 Отговор

    До коментар #25 от "Какво се иска от Европа":

    Действителността в просия ли описваш копей?

    Коментиран от #42, #46

    09:45 02.07.2026

  • 36 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    12 8 Отговор
    Че приключи, когато руснаците освободят Одеса.

    09:45 02.07.2026

  • 37 1001

    16 5 Отговор
    Фактът, че Киев е в състояние да оказва такъв натиск на Москва. Не е Киев а Лондон.........уточнявайте ги тия работи. Само че тия не познават руснака. Сметката няма да излезе.

    09:46 02.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хихи, хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха":

    Който се смее последен, най-добре се смее!
    Ще поживеем и ще видим! Наполеон и Хитлер също гледат "отгоре" и се чудят, кво пак става тука!

    09:46 02.07.2026

  • 40 Шафьоро

    7 10 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    09:47 02.07.2026

  • 41 Гого

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мала Токмачка":

    Каква излагация фронт 1200 километра и воюва срещу 50 държави и 500 милярда. Замисли се преди да го пуснеш.

    09:47 02.07.2026

  • 42 На..На...

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха…,":

    Действителността в България ли описвам цент не ДОКЛАТЕНО раз лъзган.
    Е съм ти П.Мк

    09:47 02.07.2026

  • 43 Хахахахаха

    14 7 Отговор
    Кое се е променило не ме разсмивайте
    Никакъв прелом няма само медийни димки

    Настъплението посока киев си върви и никой неможе да го спре

    Коментиран от #55

    09:48 02.07.2026

  • 44 Да бе да

    13 8 Отговор
    ЕС са кретени, които ни теглят към дъното.
    България за пореден път се връзва с губещата страна.
    Ако искаме да има България - трябва веднага да излезнем от този губещ съюз ...

    09:49 02.07.2026

  • 45 Лихвар

    10 9 Отговор
    В крайна сметка агресорите винаги си получават сметката с лихвите. Раша няма да е изключение.

    09:49 02.07.2026

  • 46 Копей е на...

    9 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха…,":

    Да, Русия трябва ПАК да отстои тези фашистки тенденции!
    На европейците на всеки 80-100-ина години им мърда нещо в черепните кутии и тръгват на Изток. Счупват си главите, ама след 80 г пак същото... Не знам обаче, при днешните оръжия, какво ще стане?

    09:50 02.07.2026

  • 47 Българин

    6 4 Отговор
    Да спре да подкрепя тероризма в Украйна.Зеленски трябва да бъде съден,а не поощряван.

    09:51 02.07.2026

  • 48 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    6 4 Отговор
    Ще доведе до преименуването на Галичина на окраина и толкоз.

    09:51 02.07.2026

  • 49 От чужбина

    10 5 Отговор
    Още когато се отказаха от Истанбулското споразумение и им беше казано на украинците да воюват, още тогава Путин им каза: -Искате дълга война, добре имате я!
    По-късно изказване на Зеленски: -Давайте пари и ще се бием!
    Е, има ли някой който още не е разбрал, че тази война се крепи на парите които се дават на Украинската хунта??? Тези пари от къде са? Ами вижте цените в магазините. В цяла Европа цените се вдигнаха. Европейския данъкоплатец плаща поддържането на тази война. Знам какво ще отговорят НЕмислещите: -Украйна защитава Европа! Глупости. Нали многократно твърдяха, че Русия е свършила танковете, ракетите изобщо свършила пушкалата и се бият с лопати. Тогава от какво ни пази Украйна???

    09:51 02.07.2026

  • 50 ВАЖНОТО Е

    5 6 Отговор
    Че англосаксите изкопахте окраинските редкоземи.

    09:51 02.07.2026

  • 51 Ристе кьоравото

    4 6 Отговор
    По... кремля ТВ ли ше предават Парадо на ТРИДНЕВНИЯ педофил у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?
    Ил...пен ДЕЛО ше марширува у бункеро со.. Башо бегачката?

    09:52 02.07.2026

  • 52 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ

    9 5 Отговор
    Всеки ден ядат дървото здраво.

    Коментиран от #60

    09:53 02.07.2026

  • 53 Фори

    3 8 Отговор
    Мадяр се е заканил да измъди руснаците.

    09:53 02.07.2026

  • 54 ами

    3 5 Отговор
    ха ха ха - вместо дядяпутя да се моли да седне на масата за преговори, побеждаващата го украина и подкрепящата я европа и сащ се чудят как да го накарат да преговаря - е това не мога да го разбера, а й на европа й свършват парите и има нужда от русия да й плаща репарации

    Коментиран от #59

    09:53 02.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Критик

    5 5 Отговор
    Русия напредва най-много в това "направление" 👇👇👇

    Коментиран от #63

    09:58 02.07.2026

  • 57 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БЛЯНОВЕ

    6 3 Отговор
    Всеки ден сънуват прелом във войната, а в това време руската армия напредва по церия фронт и нацистите от азоф бягат уплашени.

    09:59 02.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бе, то така

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "ами":

    и Рижия победи 30 пъти вече Иран :)!!!
    И само ги заплашва... Тези, освен по медиите да са силни, никъде нищо друго не могат!

    10:00 02.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дернев

    5 4 Отговор
    Преговори трябва да се водят, но по инициатива от Русия и с чуваемост за нейните условия.
    Но за това се иска подготовка от Русия, която първо минава през връщането на ракетите в Куба и ясна по9зиция към Щатита, че ако не престанат да се занимават с Европа, те ще бъдат първата цел с по-мощни и разрушителни оръжия без ограничения на видът им.
    После се предлага на европейската петорка среща за установяване на мир в Европа, който минава през приемането на факта, че Украйна е проблем на Русия и тя трябва да бъде оставена да си го реши. Ако това не бъде направено до месец Русия ще реши къде да нанесе ядрен удар в Украйна или някоя от петте страни.
    Аз смятам, че Полша е най-заслужила за това.
    Като готовност на високо ниво към Щатете ще се поддържа през целия този период. Ако, не дай си боже се стигне до токъв удар, те да решат ще се стигне ли до унищожение за света. Или ще се откажат от опитите да унищожат Русия. Защото без Русия няма да има Европа, а и не се знае какво ще остане от света. Но няма да са европейци или американци.

    Коментиран от #68

    10:01 02.07.2026

  • 62 Пак ли бе?

    5 1 Отговор
    аман от пасквилите на дойче лай-неле

    10:02 02.07.2026

  • 63 Мани..мани

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "Критик":

    Ного монголска ЛЕШ ного нЯщо... ЕЙ

    10:02 02.07.2026

  • 64 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    Съвсем скоро путлер ще потърси политическо убежище в България.
    Всички властимащи от 1990г до сега, а и преди това, ще го посрещнат с цветя на Дунав мост - "МОСТА НА ДРУЖБАТА" !!!

    10:02 02.07.2026

  • 65 ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ТАЗИ ВОЙНА

    5 0 Отговор
    Сега британците и европейците разбират, че губат войната.

    10:05 02.07.2026

  • 66 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Искам да направя една голяма поправка - Дoйче Beле много добре знаят каква е ситуацията на фронта. Целта на германците е да обосновават хвърлянето на още повече украинци в месомелачката, което според тях води до остлабване на Русия, затова вече се промени бежанския статут на украинците на възраст от 18 - 60-годишна възраст в ЕС, които ще започнат да ги връщат в Украйна поетапно.

    Правете си сметката, че ако това продължава, аз ви гарантирам, че в период до една година войници ще започнат да се набират от цяла източна Европа - няма къде да ходите защото ако европейските банки спрат финансирането на бюджетите, тези държави отиват към фалит.
    Тук искам да предупредя, че точно ония, които са си повярвали, че една бъдеща мобилизация в България не ги засяга ще го отнесат най-здраво - точно най-големите русофоби и техните деца ще бъдат изпращани на украинския фронт.

    Коментиран от #74, #75

    10:05 02.07.2026

  • 67 От чужбина

    8 1 Отговор
    Не разбрахте ли, че на Русия и на Путин НЕ им трябва цяла Украйна. За какво им е най-западната част? Ако я превземат ще получат едно враждебно население и постоянни проблеми. Трябва им само частта където населението се чувстват руснаци. Друг важен момент е да бъде принуден Зеленски и компания сам да отстъпи исканите територии. Това е най-вероятната причина за НЕ настъпление, задържане на фронтовата линия. Ако сега руснаците направят пробив и стигнат до Днепър, то войната няма да приключи. Реката може да се окаже фронтова линия, бариера. Но ще продължат мятанията на дронове и ракети. От своя страна Зеленски НЕ може да отстъпи територии и да приключи войната. Веднага ще му бъде потърсена сметка - Защо загуби територии и човешки животи като можеше да останем на Истанбулското споразумение???
    Украйна е на системи от вън, от Европа. Когато на европейските данъкоплатци им писне ще пометат сегашното управление, това може да се случи и на избори. Следва спиране на помощите, системите за Украйна и нейната капитулация.

    Коментиран от #72

    10:06 02.07.2026

  • 68 Надъхваш ли педелайзен

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Дернев":

    АааааааХахахаха
    Дронове пи ЗДЯТ покрива на мумията и кремля! От Питере до Камчатка сичко гори и гърми!
    Монголья се млатят като кочове край бензиностанциите у москалбад!
    А Фюрера пеДо-фил отново Избега по трусики като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ
    Хехехехехехе

    10:07 02.07.2026

  • 69 Кристи на Агата

    2 0 Отговор
    Да ви питам нещо смислено! Мани тука тия али бали, имате ли бункер или подземно укритие някъде? Консерви и вода? Че то знае ли се, не се ли знае, какво още може да стане?

    10:09 02.07.2026

  • 70 Юуп

    6 0 Отговор
    Краматорск 4 км, Славянск 8 км, прозореца се затваря и ще трябва да дават и други области после. А за нас заемите на зелю

    10:10 02.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ами

    3 0 Отговор
    От Европа сега се иска да се наду.пи и да отвори широко бузите!

    10:12 02.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 мобилизация в България?

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Да не би да мислиш, че ще има тук балъци да отидат и да умрат някъде и то за какво? А насила отвлечени "войници" не се бият за това, за което са ги отвлекли. НИКОГА!
    Не можеш да ме накараш да воювам за олигархията! Техните трикове сме ги учили още като деца. Ама след 1989-та г. вече нищо не сте учили и точно такива може и да отидат!

    Коментиран от #87

    10:15 02.07.2026

  • 76 ВВП

    4 1 Отговор
    ЕСсср бутна тъпите окропи в клозета ,с тинята ..2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни..от СВО..Мъкаааа.

    10:16 02.07.2026

  • 77 Недоумявам как редакцията на този сайт

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Аре кини Лепилар":

    може да търпи такива пpимитиви, като оня написал този "коментар".
    Превръщате се в дoлнoпробен пopъчков сайт, който събира най-дeградиралите рycoфобни нapкомани/алкoxолици в България.

    Това ли е вашата идея за културна дисусия в коментарната секция с обосновани коментари?

    Коментиран от #88

    10:17 02.07.2026

  • 78 Обективен

    3 0 Отговор
    Споко,всичко върви по план на военната логика.
    Всеизвестен и неоспорим факт е,че Русия,никога не е печелила пропагандните войни. За дълбоко нещастие на враговете и почти винаги е печелила,истинските войни.

    10:17 02.07.2026

  • 79 Атанас Атанасов

    3 1 Отговор
    Стратегическо предимство на Украйна ??? Я пак !!!

    10:18 02.07.2026

  • 80 000

    4 0 Отговор
    Европа трябва да започне да работи и да произвежда, а също и да прочисти от апабската сган. Иначе няма да има европа.

    10:19 02.07.2026

  • 81 Бонев

    6 1 Отговор
    Има опасност прозореца за ЕС да се затвори.
    Лошото е, че няма да пощадят и България!
    Всички нацисти ще бъдат заличени, начело с Британия и САЩ!

    Коментиран от #85

    10:19 02.07.2026

  • 82 Дедо

    5 1 Отговор
    На Украинците им останаха два града, Славянск и Крематорск и натам е чисто. Патова е ситуацията за патките. А с атаките си срещу Москва само засилват желанието но Русия да воюва ,а не забравяйте ТЯ може .

    10:19 02.07.2026

  • 83 САЩ е агресорът

    4 1 Отговор
    Цял Киев гори. Цяла нощ бомбардировки. Нещо по темата? :))))

    10:19 02.07.2026

  • 84 ВВП

    3 0 Отговор
    Есср и сащ дадоха още пари и дронове на Зелю фашиста да разпали конфликта ,защото иначе няма кинти..Войната е огромен бизнес .

    10:22 02.07.2026

  • 85 Когиш туй, пе дрила?!?

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Бонев":

    АааааааХахахаха
    У Киев за 2 ДНЯ или след като пе ДАЛО от ГОТВАЧО ИЗБЕГА?!?
    АааааааХахахаха
    Оди се надъхвай у дръвения Кен Еф Петушок
    АааааааХахахаха

    10:24 02.07.2026

  • 86 ВВП

    1 0 Отговор
    Заравнявай мизерния болшевишки град!!

    10:26 02.07.2026

  • 87 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "мобилизация в България?":

    Не мога да говоря точно за теб - нито ти зная военната квалификация, нито възрастта.
    Ако бъде решено да има мобилизация, това ще стане много лесно защото личните ти банковите сметки се блокират за секунди.
    Първата вълна от изпратените ще бъдат фенгрупите и агитките на софийските и пловдивските футболни отбори. Следват синовете на най-големите русофоби.

    10:27 02.07.2026

  • 88 Ри пай у КЕН ефо

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Недоумявам как редакцията на този сайт":

    Буар ! Аман от надничаре и ДЕРМО смучещи Ко пейки!

    10:27 02.07.2026

  • 89 Санде Глухия

    1 2 Отговор
    Я не разбрах саде, Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски ли са ... навсегда ?!?
    Ил оня Петушок У йло па като Шлю ХА... Избега?
    За 12 ЛЕПИЛАРА покрай МОЧАта питам

    10:32 02.07.2026

  • 90 Чичо Румене

    2 1 Отговор
    Чий е Крим ?

    Коментиран от #92, #102

    10:35 02.07.2026

  • 91 Ще седнат европейците,

    2 0 Отговор
    ама не на масата за преговори, а на чле-н@ на ВВП

    10:35 02.07.2026

  • 92 Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чичо Румене":

    както винаги

    Коментиран от #93

    10:38 02.07.2026

  • 93 Голем смех

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Руски":

    А има ли бензин в Крим ? :) хахахахахаахахахахаха

    10:38 02.07.2026

  • 94 Демограничен ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дали Путин нервничи?":

    Гърмят бомби в Монако, а питат дали Путин е нервен. Що за политици имаме в ЕС?

    10:38 02.07.2026

  • 95 Отстрани

    1 0 Отговор
    Президентът Радев незабавно да се разпореди за приемането на закона за чуждестранните агенти, за да се изчистим от зловредното влияние на всякакви чужди боклуци бълващи ежедневна долнопробна пропаганда срещу България и Русия!!!!
    Всички ще му бъдем безкрайно благодарни.

    10:39 02.07.2026

  • 96 Българин

    2 1 Отговор
    Днес е поредният ден, в който благодаря на съдбата, че не съм се родил в русия.

    10:39 02.07.2026

  • 97 Що, кво те притеснява?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мала Токмачка":

    Нали тези 5 години ЕС поддържа войната. Що да не станат и 10?

    10:40 02.07.2026

  • 98 Демократична Европа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реконтрснаступ":

    Нищо ново.
    DW са като софийския прайд, пълна излагация, обаче много обичат да ди покажат мръсотиите.

    10:42 02.07.2026

  • 99 БЯГАТ БЕЗ ДА СЕ ОБРЪЩАТ

    0 3 Отговор
    ЗАЩО РУСНАЦИТЕ БЯГАТ ОТ КРИМ ЩОМ Е РУСКИ? КОЙ БЯГА ОТ ХУБАВОТО?

    Коментиран от #104

    10:43 02.07.2026

  • 100 кахраман

    0 0 Отговор
    Какво друго, освен данъците ни.

    10:43 02.07.2026

  • 101 Хи хи

    3 0 Отговор
    маленкия зеля е изключително некадърен ! При него укрия загуби 20% територии, засега, населението от 50 стана на 20 милиона, вкара укрия в заеми за 200 години напред, а разрушенията са огромни.Единствено, което може да направи маленкия зеля е да заминава за Москва да преговаря за мир, и ако се провали да бъде сменен ! И без тва мандата му е отдавна изтекъл !!

    10:43 02.07.2026

  • 102 Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чичо Румене":

    Е бе полупро вид ни..

    10:44 02.07.2026

  • 103 ВВП

    3 0 Отговор
    ЕССР и сащ ,разбраха че,Зелю фашиста и режима са огромни боклуци и ги бутнаха в месомелачката на РФ .Сега искали да преговарят ..Ахаха .нали побеждава ЗЕЛЮ артиста и Буданов .Победителите не преговарят .

    10:45 02.07.2026

  • 104 Къде бягат кримчани?

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "БЯГАТ БЕЗ ДА СЕ ОБРЪЩАТ":

    В Кииф ли?
    Нещо горещините ти се отразяват много зле.

    10:47 02.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 !!!

    1 0 Отговор
    Поживем,-увидим!

    10:47 02.07.2026

  • 107 МНОГО ОБОРОТ БЕ!

    0 0 Отговор
    И В РУСИЯ СЕ ПЕЧЕЛИ, НАЙ МНОГО ТАМ ПЕЧЕЛЯТ ГРОБАРИТЕ.

    10:49 02.07.2026

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