Прелом във войната в Украйна? Какво се иска от Европа сега

През последните седмици ситуацията във войната на Русия срещу Украйна се промени. Жителите на Москва и Санкт Петербург за първи път я усетиха. Съмненията, че всичко ще завърши благополучно, растат. Атаките на украински дронове срещу рафинерии дълбоко във вътрешността на Русия доведоха до криза с горивата: по бензиностанциите се извиват огромни опашки, в 23 от регионите са въведени ограничения за продажбата на бензин. В Крим е обявен режим на извънредна ситуация, за да се избегне колапсът на икономиката. Президентът Путин призна, че Русия преминава през „труден етап“.
Киев вече е в състояние да оказва натиск
Фактът, че Киев е в състояние да оказва такъв натиск на Москва и да действа от позиция на силата, е ново явление, което само допреди няколко месеца никой не би могъл да си представи. Сигналът към руснаците е ясен – ако продължавате тази война, вашата икономика и вашето население ще плащат все по-висока цена, затова сядайте на масата за преговори, докато щетите не са станали непоправими. По-рано ситуацията беше противоположна.
САЩ отново обърнаха внимание на тази война и допринасят за сегашната серия от украински въздушни удари по Русия. Това предизвиква огромно раздразнение в Москва. Още през пролетта Доналд Тръмп и Владимир Путин почти синхронно „заклещиха“ Володимир Зеленски, за да го принудят да приеме наложен на Украйна мир и да предаде на Русия дори части от Донбас, които руската армия все още не контролира. Американците междувременно спряха да говорят за това. На срещата на Г-7 в средата на юни Европа и САЩ за първи път от дълго време насам отново се оказаха на една и съща вълна.
Европа има нужда от конкретни позиции в отношенията с Путин
Дали Путин нервничи? Погледнато отвън - ни най-малко. Той отхвърля преките преговори със Зеленски и възложи на външния си министър Сергей Лавров да обясни, че и преговорите с Европа нямат смисъл, тъй като тя била твърдо на страната на Украйна. Но в началото на май самият Путин повдигна въпроса за такива преговори.
До момента европейците не успяха да се възползват от този вид заявления на руския президент. Може тогавашното предложение на Путин за преговори действително да е било уловка, а изборът на бившия германски канцлер Шрьодер като възможен посредник – отвличаща маневра. Но да се занимаваш с тази тема две-три седмици и да не постигнеш никакъв прогрес, е явен неуспех за Европа. Макар да има списък от пет точки, тези изисквания не са реалистична основа за преговори. Възможно е тези въпроси да не се обсъждат публично, а по неформални дипломатически канали, но никакви признаци за това няма.
Неясно е също кой би могъл да води преговорния процес от страна на Европа. Бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги? Бившата германска канцлерка Меркел? Президентът на Финландия Александър Стуб? Не, това не е „сцена за един актьор“: в рамките на новата европейска тройка се предвиждаше задействането на трио, включващо германския канцлер Мерц, френския президент Макрон и британския премиер Стармър.
Но Полша и Италия изразиха несъгласие и разшириха групата до петима – с Доналд Туск и Джорджа Мелони. След това пък председателят на Европейският съвет Антониу Коща без предварително съгласуване установи контакт с Москва и бе подложен на резки критики. По този въпрос очевидно няма нито единство, нито решителност. Европа се колебае и се бави. Може и изобщо да няма съгласувани цели по прекратяването на войната в Украйна.
Новата позиция на Украйна – позицията на силата, изисква поддръжка от страна на Европа чрез решителна дипломатическа инициатива, която да окаже натиск над Путин не само във военен, а и в политически план и да го накара да удържи думата си. Но това засега не е станало. Надеждата на европейците, че само военните успехи на Украйна ще принудят Кремъл да се откаже от своите цели, е прибързана. Да, той е под натиск и това се усеща от всички. Но няма и най-малък признак за колебание от негова страна.
Още е рано да се говори за прелом във войната
Нещо повече: в руските военни кръгове и сред военните блогъри Z се обсъжда възможността за по-решителни и същевременно по-ефективни бойни действия. При това се разглеждат три варианта: използване на тактическо ядрено оръжие, нова мобилизация или хибридни атаки срещу Европа.
Използването на ядрено оръжие носи съществени рискове и ще предизвика реакция от страна на Китай и САЩ. Кремъл най-вероятно няма да се реши на тази стъпка. Мобилизацията пък ще настрои още по-силно населението срещу него, което също е голям риск, докато руските хибридни атаки срещу Европа обещават най-голям успех. Европейците се страхуват, те лесно могат да бъдат разединени и насочени едни срещу други.
Същевременно Путин може и да не предприеме никакви стъпки и просто да следва предишната си стратегия. Той продължава да залага на изтощителната война и на това, че войските му ще издържат повече от украинските. На фронта в Донбас вече година и половина ситуацията остава патова, събитията от последните седмици не доведоха до промяна. Освен това Русия разчита на следващата зима: тогава Кремъл възнамерява отново да диктува условията, атакувайки с дронове енергийната инфраструктура.
Време е за действия
Не, да се говори за преломен момент във войната още е рано. И, да - ситуацията се промени и стратегическото преимущество е в ръцете на Украйна, въпреки териториалния пат в Донбас. Но, ако сега не се стигне до възползване от този шанс по решителен начин и той не бъде подкрепен от ясен дипломатически план за действия от страна на европейците, за да бъде накаран Путин да седне на масата за преговори, прозорецът от време може бързо да се затвори.
Автор: Дирк Емерих
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реконтрснаступ
Коментиран от #3, #98
09:27 02.07.2026
2 Дали Путин нервничи?
Коментиран от #7, #94
09:28 02.07.2026
3 Мала Токмачка
До коментар #1 от "Реконтрснаступ":Верно е.5 години ватнишка излагация.И руски мор.
Коментиран от #41, #97
09:29 02.07.2026
4 Путин
09:30 02.07.2026
5 АБВ
Иначе за какво е този вой и квич за пари и оръжие ? Нали побеждава ?! Поне да го прави достойно !
09:30 02.07.2026
6 Пич
09:30 02.07.2026
7 123
До коментар #2 от "Дали Путин нервничи?":Имаш предвид евробрюкселските идиоти.
09:31 02.07.2026
8 Гост
09:32 02.07.2026
9 Какви преговори?🤥
09:32 02.07.2026
10 ДА ВДИГАТ
09:32 02.07.2026
11 Потресен
09:33 02.07.2026
12 Чак...
09:33 02.07.2026
13 публикувайте снимки
09:33 02.07.2026
14 Алкохолните пари
09:33 02.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АБВ
09:34 02.07.2026
17 Дв пак лъже
09:34 02.07.2026
18 Прелом ,еврорайха победи
09:34 02.07.2026
19 УКРАИНЦИТЕ СА "ВЕЛИКИ"
09:35 02.07.2026
20 Тити на Кака
Е, да му мислят украинците...
09:36 02.07.2026
21 Ха Ха
Коментиран от #33
09:37 02.07.2026
22 Захотел дедок движухи
09:38 02.07.2026
23 Сатана Z
Коментиран от #32
09:39 02.07.2026
24 Вселенски
Китай вижда накъде вървят нещата и притиска Кремъл да сложи край на бойните действия за да не се сгромоляса съвсем блатната империя и обърка тотално техните планове за сътрудничество (използване😂). Краят на войната е съвсем близо.
Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни(над 2000 за изминалото денонощие) - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.
09:39 02.07.2026
25 Какво се иска от Европа
Коментиран от #31, #35
09:39 02.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тоя западен
09:40 02.07.2026
28 Задачка закачка за копейки и крепостни
09:41 02.07.2026
29 ОЩЕ МАЛКО И........
09:42 02.07.2026
30 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #38
09:42 02.07.2026
31 Хахаха
До коментар #25 от "Какво се иска от Европа":Като у Крим? ))) Лошади, магарищарници,..без вода,ток, бензин, солярка, без интерНЕТ, без ПВО,.. Мостове, транспорт, корабли,влакове и самальоти?
Хихихихихи
Коментиран от #39
09:43 02.07.2026
32 Кви преговори, кви 5 лв
До коментар #23 от "Сатана Z":Колко преговори и договори имаше до сега, не само относно покрайната? Западналите подписват нещо, хвърлят го в шкафа и правят, каквото си искат. Договори не вършат никаква работа. Няма смисъл от тях, ако след това никой не се интересува от тях и правят, каквото си искат!
09:43 02.07.2026
33 Хитлер и Наполеон
До коментар #21 от "Ха Ха":поне стигнаха до Москва, а тези не могат да отлепят дори от границата.
09:43 02.07.2026
34 АЛКОХОЛИКА ПАСИ
09:44 02.07.2026
35 Ха ха…,
До коментар #25 от "Какво се иска от Европа":Действителността в просия ли описваш копей?
Коментиран от #42, #46
09:45 02.07.2026
36 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
09:45 02.07.2026
37 1001
09:46 02.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хихи, хаха
До коментар #31 от "Хахаха":Който се смее последен, най-добре се смее!
Ще поживеем и ще видим! Наполеон и Хитлер също гледат "отгоре" и се чудят, кво пак става тука!
09:46 02.07.2026
40 Шафьоро
09:47 02.07.2026
41 Гого
До коментар #3 от "Мала Токмачка":Каква излагация фронт 1200 километра и воюва срещу 50 държави и 500 милярда. Замисли се преди да го пуснеш.
09:47 02.07.2026
42 На..На...
До коментар #35 от "Ха ха…,":Действителността в България ли описвам цент не ДОКЛАТЕНО раз лъзган.
Е съм ти П.Мк
09:47 02.07.2026
43 Хахахахаха
Никакъв прелом няма само медийни димки
Настъплението посока киев си върви и никой неможе да го спре
Коментиран от #55
09:48 02.07.2026
44 Да бе да
България за пореден път се връзва с губещата страна.
Ако искаме да има България - трябва веднага да излезнем от този губещ съюз ...
09:49 02.07.2026
45 Лихвар
09:49 02.07.2026
46 Копей е на...
До коментар #35 от "Ха ха…,":Да, Русия трябва ПАК да отстои тези фашистки тенденции!
На европейците на всеки 80-100-ина години им мърда нещо в черепните кутии и тръгват на Изток. Счупват си главите, ама след 80 г пак същото... Не знам обаче, при днешните оръжия, какво ще стане?
09:50 02.07.2026
47 Българин
09:51 02.07.2026
48 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
09:51 02.07.2026
49 От чужбина
По-късно изказване на Зеленски: -Давайте пари и ще се бием!
Е, има ли някой който още не е разбрал, че тази война се крепи на парите които се дават на Украинската хунта??? Тези пари от къде са? Ами вижте цените в магазините. В цяла Европа цените се вдигнаха. Европейския данъкоплатец плаща поддържането на тази война. Знам какво ще отговорят НЕмислещите: -Украйна защитава Европа! Глупости. Нали многократно твърдяха, че Русия е свършила танковете, ракетите изобщо свършила пушкалата и се бият с лопати. Тогава от какво ни пази Украйна???
09:51 02.07.2026
50 ВАЖНОТО Е
09:51 02.07.2026
51 Ристе кьоравото
Ил...пен ДЕЛО ше марширува у бункеро со.. Башо бегачката?
09:52 02.07.2026
52 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ
Коментиран от #60
09:53 02.07.2026
53 Фори
09:53 02.07.2026
54 ами
Коментиран от #59
09:53 02.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Критик
Коментиран от #63
09:58 02.07.2026
57 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БЛЯНОВЕ
09:59 02.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бе, то така
До коментар #54 от "ами":и Рижия победи 30 пъти вече Иран :)!!!
И само ги заплашва... Тези, освен по медиите да са силни, никъде нищо друго не могат!
10:00 02.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дернев
Но за това се иска подготовка от Русия, която първо минава през връщането на ракетите в Куба и ясна по9зиция към Щатита, че ако не престанат да се занимават с Европа, те ще бъдат първата цел с по-мощни и разрушителни оръжия без ограничения на видът им.
После се предлага на европейската петорка среща за установяване на мир в Европа, който минава през приемането на факта, че Украйна е проблем на Русия и тя трябва да бъде оставена да си го реши. Ако това не бъде направено до месец Русия ще реши къде да нанесе ядрен удар в Украйна или някоя от петте страни.
Аз смятам, че Полша е най-заслужила за това.
Като готовност на високо ниво към Щатете ще се поддържа през целия този период. Ако, не дай си боже се стигне до токъв удар, те да решат ще се стигне ли до унищожение за света. Или ще се откажат от опитите да унищожат Русия. Защото без Русия няма да има Европа, а и не се знае какво ще остане от света. Но няма да са европейци или американци.
Коментиран от #68
10:01 02.07.2026
62 Пак ли бе?
10:02 02.07.2026
63 Мани..мани
До коментар #56 от "Критик":Ного монголска ЛЕШ ного нЯщо... ЕЙ
10:02 02.07.2026
64 АГАТ а Кристи
Всички властимащи от 1990г до сега, а и преди това, ще го посрещнат с цветя на Дунав мост - "МОСТА НА ДРУЖБАТА" !!!
10:02 02.07.2026
65 ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ТАЗИ ВОЙНА
10:05 02.07.2026
66 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Правете си сметката, че ако това продължава, аз ви гарантирам, че в период до една година войници ще започнат да се набират от цяла източна Европа - няма къде да ходите защото ако европейските банки спрат финансирането на бюджетите, тези държави отиват към фалит.
Тук искам да предупредя, че точно ония, които са си повярвали, че една бъдеща мобилизация в България не ги засяга ще го отнесат най-здраво - точно най-големите русофоби и техните деца ще бъдат изпращани на украинския фронт.
Коментиран от #74, #75
10:05 02.07.2026
67 От чужбина
Украйна е на системи от вън, от Европа. Когато на европейските данъкоплатци им писне ще пометат сегашното управление, това може да се случи и на избори. Следва спиране на помощите, системите за Украйна и нейната капитулация.
Коментиран от #72
10:06 02.07.2026
68 Надъхваш ли педелайзен
До коментар #61 от "Дернев":АааааааХахахаха
Дронове пи ЗДЯТ покрива на мумията и кремля! От Питере до Камчатка сичко гори и гърми!
Монголья се млатят като кочове край бензиностанциите у москалбад!
А Фюрера пеДо-фил отново Избега по трусики като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ
Хехехехехехе
10:07 02.07.2026
69 Кристи на Агата
10:09 02.07.2026
70 Юуп
10:10 02.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ами
10:12 02.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 мобилизация в България?
До коментар #66 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Да не би да мислиш, че ще има тук балъци да отидат и да умрат някъде и то за какво? А насила отвлечени "войници" не се бият за това, за което са ги отвлекли. НИКОГА!
Не можеш да ме накараш да воювам за олигархията! Техните трикове сме ги учили още като деца. Ама след 1989-та г. вече нищо не сте учили и точно такива може и да отидат!
Коментиран от #87
10:15 02.07.2026
76 ВВП
10:16 02.07.2026
77 Недоумявам как редакцията на този сайт
До коментар #72 от "Аре кини Лепилар":може да търпи такива пpимитиви, като оня написал този "коментар".
Превръщате се в дoлнoпробен пopъчков сайт, който събира най-дeградиралите рycoфобни нapкомани/алкoxолици в България.
Това ли е вашата идея за културна дисусия в коментарната секция с обосновани коментари?
Коментиран от #88
10:17 02.07.2026
78 Обективен
Всеизвестен и неоспорим факт е,че Русия,никога не е печелила пропагандните войни. За дълбоко нещастие на враговете и почти винаги е печелила,истинските войни.
10:17 02.07.2026
79 Атанас Атанасов
10:18 02.07.2026
80 000
10:19 02.07.2026
81 Бонев
Лошото е, че няма да пощадят и България!
Всички нацисти ще бъдат заличени, начело с Британия и САЩ!
Коментиран от #85
10:19 02.07.2026
82 Дедо
10:19 02.07.2026
83 САЩ е агресорът
10:19 02.07.2026
84 ВВП
10:22 02.07.2026
85 Когиш туй, пе дрила?!?
До коментар #81 от "Бонев":АааааааХахахаха
У Киев за 2 ДНЯ или след като пе ДАЛО от ГОТВАЧО ИЗБЕГА?!?
АааааааХахахаха
Оди се надъхвай у дръвения Кен Еф Петушок
АааааааХахахаха
10:24 02.07.2026
86 ВВП
10:26 02.07.2026
87 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #75 от "мобилизация в България?":Не мога да говоря точно за теб - нито ти зная военната квалификация, нито възрастта.
Ако бъде решено да има мобилизация, това ще стане много лесно защото личните ти банковите сметки се блокират за секунди.
Първата вълна от изпратените ще бъдат фенгрупите и агитките на софийските и пловдивските футболни отбори. Следват синовете на най-големите русофоби.
10:27 02.07.2026
88 Ри пай у КЕН ефо
До коментар #77 от "Недоумявам как редакцията на този сайт":Буар ! Аман от надничаре и ДЕРМО смучещи Ко пейки!
10:27 02.07.2026
89 Санде Глухия
Ил оня Петушок У йло па като Шлю ХА... Избега?
За 12 ЛЕПИЛАРА покрай МОЧАта питам
10:32 02.07.2026
90 Чичо Румене
Коментиран от #92, #102
10:35 02.07.2026
91 Ще седнат европейците,
10:35 02.07.2026
92 Руски
До коментар #90 от "Чичо Румене":както винаги
Коментиран от #93
10:38 02.07.2026
93 Голем смех
До коментар #92 от "Руски":А има ли бензин в Крим ? :) хахахахахаахахахахаха
10:38 02.07.2026
94 Демограничен ЕС
До коментар #2 от "Дали Путин нервничи?":Гърмят бомби в Монако, а питат дали Путин е нервен. Що за политици имаме в ЕС?
10:38 02.07.2026
95 Отстрани
Всички ще му бъдем безкрайно благодарни.
10:39 02.07.2026
96 Българин
10:39 02.07.2026
97 Що, кво те притеснява?
До коментар #3 от "Мала Токмачка":Нали тези 5 години ЕС поддържа войната. Що да не станат и 10?
10:40 02.07.2026
98 Демократична Европа
До коментар #1 от "Реконтрснаступ":Нищо ново.
DW са като софийския прайд, пълна излагация, обаче много обичат да ди покажат мръсотиите.
10:42 02.07.2026
99 БЯГАТ БЕЗ ДА СЕ ОБРЪЩАТ
Коментиран от #104
10:43 02.07.2026
100 кахраман
10:43 02.07.2026
101 Хи хи
10:43 02.07.2026
102 Руски
До коментар #90 от "Чичо Румене":Е бе полупро вид ни..
10:44 02.07.2026
103 ВВП
10:45 02.07.2026
104 Къде бягат кримчани?
До коментар #99 от "БЯГАТ БЕЗ ДА СЕ ОБРЪЩАТ":В Кииф ли?
Нещо горещините ти се отразяват много зле.
10:47 02.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 !!!
10:47 02.07.2026
107 МНОГО ОБОРОТ БЕ!
10:49 02.07.2026