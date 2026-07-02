Володимир Зеленски: Преговарящите от Украйна и САЩ разговаряха през последните два дни

Главният украински преговарящ Рустем Умеров и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са провели разговори през последните два дни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорейки на едно от местата, засегнати от опустошителната руска атака срещу Киев, докато спасителите претърсваха развалините, Зеленски заяви, че все още се надява Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф да посетят Украйна, въпреки че подкрепяните от САЩ мирни усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци.
Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви пред репортери край Белия дом, че не изключва възможността да изпрати американска делегация в Москва за преговори относно войната в Украйна, цитиран от Укринформ.
Журналисти попитаха президента дали е готов да изпрати преговарящи в Москва, за да обсъдят възможно решение на конфликта. В отговор Тръмп заяви, че не изключва такъв сценарий. „Е, бих го направил, ако смятах, че ще помогне. Много бих искал да видя края на тази война“, отбеляза Тръмп.
Той не предостави подробности относно възможния формат на преговорите или потенциалния състав на делегацията.
Освен това Тръмп заяви, че страните планират да извършат размяна на затворници в близкото бъдеще.
„Бих искал да видя това да спре, между Русия и Украйна. Това е най-лошото нещо от Втората световна война насам по отношение на човешките жертви - 25 000 млади войници всеки месец. Това е лудост“, подчерта той.
Главният украински преговарящ в процеса за мир Рустем Умеров обсъди на среща с пратениците на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър въпроса за връщането на украинските военнопленници, държани от Русия.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Коментиран от #9, #17, #33, #65
20:18 02.07.2026
2 Сталин
Коментиран от #28, #30
20:20 02.07.2026
3 гост
Коментиран от #6, #27, #67
20:22 02.07.2026
4 Манолчо глишев- Поет
Тук не е Москва...тук не е Москва...тук не е Москва ...тук не у Москва......
Коментиран от #7
20:24 02.07.2026
5 Ама що преговарят
Коментиран от #38
20:24 02.07.2026
6 Жица
До коментар #3 от "гост":Сега тръмпоча ще си сърба попарата, че се отметна от договорката си.
Коментиран от #12
20:24 02.07.2026
7 Калин Пъпеша- писател
До коментар #4 от "Манолчо глишев- Поет":Тук не е Киев, тук не е Киев, тук не е Киев!
Коментиран от #72
20:25 02.07.2026
8 ВВП
20:26 02.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Русия мачка
А Зелю реве като
Мачка
20:28 02.07.2026
11 ВВП
20:28 02.07.2026
12 гост
До коментар #6 от "Жица":Ще го кажа по неговия начин , макар , че е тъпичко , но пък е вярно , НЯМАТЕ КАРТИ , путинолюбецо , нито бензин , нито дори вече пушечно месо , хахахахах !!
Коментиран от #16, #18, #31, #52
20:30 02.07.2026
13 Светски хроникьор Лорд Минчев
20:30 02.07.2026
14 руската мечка
Коментиран от #58
20:31 02.07.2026
15 Иван 1
20:31 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахаха
До коментар #12 от "гост":Той този демент два пъти едно и също не казва. Тези думи ги каза и на Белоноско.
Коментиран от #37
20:32 02.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТРЪМП:
Коментиран от #24, #69
20:33 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Съдията
20:34 02.07.2026
23 Ха-ха
Коментиран от #66
20:35 02.07.2026
24 Бря на седмица? Да не е на ден:))
До коментар #20 от "ТРЪМП:":Че тя Русия останала без хора, бре. Хахаха. Мисли с главата си, не с пропагандата на Марчето Танасивата
20:38 02.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДВИЖУХАТА СТИГНА В КРИМ
20:39 02.07.2026
27 Путин
До коментар #3 от "гост":стана поредната жертва на Тръмп.
20:39 02.07.2026
28 ЗАТОВА
До коментар #2 от "Сталин":ЧИФУТА ШАЛОМОВИЧ
ПЪРВИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА САПУН.
Коментиран от #29
20:40 02.07.2026
29 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #28 от "ЗАТОВА":До нассиране! После повтори!
Коментиран от #39
20:41 02.07.2026
30 Европеец
До коментар #2 от "Сталин":Съгласен съм с коментара ти..... Русия удари малко по-силно и тия ореваха орталъка..... Какво ще стане, ако Русия бие така цяла седмица.. . Впрочем те бяха предупредили още преди три седмици че ще има масиране и комбинирани удари по столицата на фашистката украинска хунта....
Коментиран от #36
20:41 02.07.2026
31 Жица
До коментар #12 от "гост":Явно четеш само пропагандата на зелето..... Ако се разровиш в нета, ще видиш че не всичко е цветя и рози както се представя в полза на укритата. Но ти си платен цент и това не те вълнува
Коментиран от #46
20:42 02.07.2026
32 стоян георгиев
До коментар #25 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Отдавна не съм момче ,но може ли и аз да се наредя да ме от порриш.вижда ми се приказно ?
Коментиран от #34
20:43 02.07.2026
33 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #1 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!
20:43 02.07.2026
34 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #32 от "стоян георгиев":Не. Обичам съм само момченца.😀🍌
Коментиран от #47
20:44 02.07.2026
35 Механик
Коментиран от #40
20:44 02.07.2026
36 Ами ако укри те заудрят цяла седмица?
До коментар #30 от "Европеец":Ще го има ли Кремъл?Нищожеството Путин ще бъде сред оцелелите?
Ти как мислиш?
Коментиран от #63
20:45 02.07.2026
37 гост
До коментар #18 от "Хахаха":Да , каза му ги , ама президента Зеленски му показа , че има карти и дори коз , наречен ЕС , а Путлер му показа , че е въздух под налягане , способен единствено да бомби цивилни !! И че дори като му даде невиждания шанс да направи война , която да вдигне двойно приходите на Кремъл , ефекта беше кръгла нула , не ами минус , последните два месеца Украйна спечели територия , а не загуби !! И на Тръмп му казват фактите , а не мечтите на генералите , като на Путлер !
Коментиран от #49, #50
20:45 02.07.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Ама що преговарят":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #51
20:45 02.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това кога ще се случи?
До коментар #35 от "Механик":Преди или след като Путин пуkне?
Коментиран от #43
20:45 02.07.2026
41 Голям джумбиш
Само 6 дни по-късно, на 27 юни, украинските ракети „Фламинго“ решиха да ги посетят лично за едно бързо „пролетно почистване“. Резултатът? Щетите са толкова мащабни, че се виждат прекрасно дори от космоса. Жалко за уникалните машини, но пък шоуто беше пълно!
20:46 02.07.2026
42 Гробар
Коментиран от #62
20:46 02.07.2026
43 Гробар
До коментар #40 от "Това кога ще се случи?":КогаПукнеш ти. Завтра.
Коментиран от #60
20:47 02.07.2026
44 Дон Корлеоне
Коментиран от #48
20:47 02.07.2026
45 ВВП
20:47 02.07.2026
46 гост
До коментар #31 от "Жица":Ма разбира се , тя истината е само в ТАСС и Известия , нали ,хахаха !! Абе къде е Кокошинков , що се скри , да не би носа му вече да е два метра и да не е за показване , хахахах !!!
Коментиран от #70
20:48 02.07.2026
47 стоян георгиев
До коментар #34 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Не съм момче ,но досега не съм правил анна .аллна любоффф и съм направо като девствен.Казаха ,че било модерно ,та се навих .
20:48 02.07.2026
48 касата
До коментар #44 от "Дон Корлеоне":Тръмп отписа зеленото градинско джудже Хаяско.
Коментиран от #54
20:49 02.07.2026
49 Това са безспорни
До коментар #37 от "гост":Факти.
20:51 02.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Град Козлодуй - не кради никове
До коментар #38 от "Град Козлодуй":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #56, #57
20:51 02.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Град Козлодуй
20:53 02.07.2026
54 Дон Корлеоне
До коментар #48 от "касата":Умирисаната палячовска ГомноУкрайна отново става НовоРусия ,а в момента живота на хохохола се харчи реално на цената на 2 нови гумени царвула.
20:53 02.07.2026
55 Путин
20:55 02.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "Град Козлодуй - не кради никове":Лап. Пай ми Х.У.Я. за извара ,сиренье,розова хималайска сол ,аромат и всичко което се сетиш ☝️!
20:57 02.07.2026
58 Не позна
До коментар #14 от "руската мечка":Русия играе само по свои собствени правила и се подчинява само на волята и плановете на Путин!
Никой друг никога не е могъл, не може и няма да успее да й нарежда за каквото и да било.
Путин не се прекланя пред ничия воля и не се поддава на изнудване. Той е умен, прагматичен и непоколебим, обича Русия и отстоява нейните интереси. Путин и Си и Тръмп са силни лидери на Велики държави!
А тези, които играят по свирката на Тръмп, са васалите от ЕК, Великобритания и нашите слугинажни подлоги евроатлантици.
20:57 02.07.2026
59 киро ципата от жепето
20:59 02.07.2026
60 ГадюГара
До коментар #43 от "Гробар":Това че си гробар не пречи жив да те закопаме ,помисли си пак преди да ми отговориш ?
21:00 02.07.2026
61 От мене
21:01 02.07.2026
62 гост
До коментар #42 от "Гробар":Колко още по 5 години ще ви трябват , за да вденете , че НЯМА да има по-голямо "запукване" и Раша отдавна е извадила всичко , което има и на което е "способна" !!! Не само , ами всичко което има и е способна непрекъснато НАМАЛЯВА !!! Включително деньгите !! НЯМА да има ядрени бомби , преживейте го и го проумейте , ако щеше да има щеше да стане отдавна !!! Първо нищо няма да променят , второ каквито са късметлии и умници най-вероятно най-силно пострадалата ще е самата Раша , щото там никой никога не е правил планове да се защитава от ядрени облаци , перекалено много място и прекалено малко ресурси за това !! И трето и най-важно само да опита Путлер , любимия му Си ще е първия , който ще го обеси за краката на уличен стълб , буквално !! И има и парите и възможностите за това , цялата кремълска шайка ще му козирува и ще направи каквото каже без да се замисли дори !! И мобилизация няма да има , освен че ще стане революция , Путлер дори няма с какво да ги облече и закара до фронта дори , той сегашните вече му идват много и се моли украинците да ги обърнат на тор , та да се отърве !!
Коментиран от #64, #71
21:04 02.07.2026
63 Европеец
До коментар #36 от "Ами ако укри те заудрят цяла седмица?":Както казват руснаците ще поживеем и ще видим.... Що се касае за Кремъл, преди време украинците удариха с дрон купола със знамето, така че няма 100% защита от особено от масов нальот, но ще поживеем и ще видим..... А иначе удар по Кремъл ще доведе до бързо свършване на войната и унищожението на киевската фашистка хунта, защото либералния Путин няма да има ход освен да срине киев...
21:07 02.07.2026
64 Q -Ресс Tиaа
До коментар #62 от "гост":Много спам написа ,бре гьотт.веррен за някви си 15€c на пост ,заповядай да ми смучиш К...РА ,10 €врака на сеанс ,под пари ще останеш
21:08 02.07.2026
65 Отреазвяващ
До коментар #1 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":За мойта рода съм сигурен,че НЕ.ЗА ТВОЙТА МАЛКО МЕ Е ГРИЖА.
21:11 02.07.2026
66 Грешиш!
До коментар #23 от "Ха-ха":Тръмп бе изхвърлен от Иран от Ормузкия проток и така и не можа да го освободи с корабите, воиските и самолетоносачите си. Накрая се оттегли и обеща да плати на Иран 300 млрд. , макар и чрез фонд, който набира пари от арабските страни в залива.
Това, че излъга руснаците и се отметна от своите предложения в Анкъридж, скъпо ще струва на САЩ! Няма да получат никакви общи разработки на богатствата в Арктика, нито ще получат Северен поток-1 и 2 -няма посредничество при продажба на руски нефт и газ,няма печалба от руските енергоресурси.А след като руснаците си върнат Новорусия, няма да му остане и много по Договора със Зеленски за редкоземните минерали, които остават в голямата си част в Донбас.
21:12 02.07.2026
67 Отреазвяващ
До коментар #3 от "гост":Не мислиш,спри със субстанциите!
21:12 02.07.2026
68 Уса
21:14 02.07.2026
69 Отреазвяващ
До коментар #20 от "ТРЪМП:":По неговите сметки Русия трябваше да е обезлюдена.И на тоз чукът не му бие 2 пъти на едно място.
21:15 02.07.2026
70 Жица
До коментар #46 от "гост":А къде е сирски, нещо да кажеш???
21:25 02.07.2026
71 Само за едно позна.
До коментар #62 от "гост":Няма да има ядрено оръжие по Украйна. И не само заради ядреното замърсяване, а защото Путин счита украинците и руснаците за един общ народ, с общо минало,история, култура и религия, а след време и с общо бъдаще.
А за пукането по бандеровския режим в Киев, не позна. То вече започна и ще става все по -силно и по често. И така, докато не освободят цяла Новорусия. Засега са в константиновка, Лиман и Рай Александровка.
21:40 02.07.2026
72 гост
До коментар #7 от "Калин Пъпеша- писател":Вярно , тук не е Киев , тук е София , която НАПЪЛНО и ВИНАГИ ще подкрепя Киев и ще занулява Москва , един път българското оръжие да служи за правилна и справедлива кауза !! Поне малко да отмием калта от шумкарските дивотии !!
Коментиран от #74
21:41 02.07.2026
73 Това нистожище Зеленаки
21:47 02.07.2026
74 Ишибаши Сан
До коментар #72 от "гост":Само не каза ,с кеффф ли се е.....бешш в Гаza или трябва да те насилваме ,не че има някакво значение в случая
21:50 02.07.2026
75 Тази
21:51 02.07.2026
76 Знае ли някой
22:17 02.07.2026