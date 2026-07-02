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Володимир Зеленски: Преговарящите от Украйна и САЩ разговаряха през последните два дни
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Преговарящите от Украйна и САЩ разговаряха през последните два дни

2 Юли, 2026 20:16 1 243 76

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица

Володимир Зеленски: Преговарящите от Украйна и САЩ разговаряха през последните два дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният украински преговарящ Рустем Умеров и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са провели разговори през последните два дни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на едно от местата, засегнати от опустошителната руска атака срещу Киев, докато спасителите претърсваха развалините, Зеленски заяви, че все още се надява Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф да посетят Украйна, въпреки че подкрепяните от САЩ мирни усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци.

Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви пред репортери край Белия дом, че не изключва възможността да изпрати американска делегация в Москва за преговори относно войната в Украйна, цитиран от Укринформ.

Журналисти попитаха президента дали е готов да изпрати преговарящи в Москва, за да обсъдят възможно решение на конфликта. В отговор Тръмп заяви, че не изключва такъв сценарий. „Е, бих го направил, ако смятах, че ще помогне. Много бих искал да видя края на тази война“, отбеляза Тръмп.

Той не предостави подробности относно възможния формат на преговорите или потенциалния състав на делегацията.

Освен това Тръмп заяви, че страните планират да извършат размяна на затворници в близкото бъдеще.

„Бих искал да видя това да спре, между Русия и Украйна. Това е най-лошото нещо от Втората световна война насам по отношение на човешките жертви - 25 000 млади войници всеки месец. Това е лудост“, подчерта той.

Главният украински преговарящ в процеса за мир Рустем Умеров обсъди на среща с пратениците на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър въпроса за връщането на украинските военнопленници, държани от Русия.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    7 21 Отговор
    Няма българин на света, чийто турчин да не е изнасилил прапрапрадядо си по време на османското владичество. Когапрапрапрадядо беше "тийнейджър". 🤣🤣🤣🤣🍑🍌

    Коментиран от #9, #17, #33, #65

    20:18 02.07.2026

  • 2 Сталин

    30 7 Отговор
    Бандерите са чумата на Европа както чфутите са чумата на света

    Коментиран от #28, #30

    20:20 02.07.2026

  • 3 гост

    6 32 Отговор
    Путлер преигра и забрави , че при оранжевия пуек най-важното е егото !!! Той му даде почти година да се измъкне от кашата , която сам си забърка , при положение , че беше обещал решение за 24 часа !! А бункерния вожд реши , че може да се прави на мъж и да не отстъпва !! Сега ще си сърба попарата , че направи Тръмп за смях !!

    Коментиран от #6, #27, #67

    20:22 02.07.2026

  • 4 Манолчо глишев- Поет

    7 21 Отговор
    Защото
    Тук не е Москва...тук не е Москва...тук не е Москва ...тук не у Москва......

    Коментиран от #7

    20:24 02.07.2026

  • 5 Ама що преговарят

    28 4 Отговор
    Той наркомана война ли води със САЩ? Кога е обявил такава на оранжевия, че не съм влизал скоро в този сайт. Да не съм изтървал нещо?

    Коментиран от #38

    20:24 02.07.2026

  • 6 Жица

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Сега тръмпоча ще си сърба попарата, че се отметна от договорката си.

    Коментиран от #12

    20:24 02.07.2026

  • 7 Калин Пъпеша- писател

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Манолчо глишев- Поет":

    Тук не е Киев, тук не е Киев, тук не е Киев!

    Коментиран от #72

    20:25 02.07.2026

  • 8 ВВП

    25 5 Отговор
    Яко млатене иска окраинската чутура..Без пауза 24/7..Така ще се научат на скромност и уважение..

    20:26 02.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    21 8 Отговор
    Русия удари
    Русия мачка
    А Зелю реве като
    Мачка

    20:28 02.07.2026

  • 11 ВВП

    24 5 Отговор
    Окропитеците трябва да бъдат изолирани в Лвов и околията .Тия носят само подлост ,мизерия и мръсотия .злоба ,завист реваншизъм..Бий хохлю по тиквата !!

    20:28 02.07.2026

  • 12 гост

    8 23 Отговор

    До коментар #6 от "Жица":

    Ще го кажа по неговия начин , макар , че е тъпичко , но пък е вярно , НЯМАТЕ КАРТИ , путинолюбецо , нито бензин , нито дори вече пушечно месо , хахахахах !!

    Коментиран от #16, #18, #31, #52

    20:30 02.07.2026

  • 13 Светски хроникьор Лорд Минчев

    16 5 Отговор
    Зелен със Ски дали го е издууу.халл на бай Перукан за д спечели благоразположението му ?И моля ви се не ми казвайте ,че става по друг начин ,питай патило ,а не старило !

    20:30 02.07.2026

  • 14 руската мечка

    5 19 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #58

    20:31 02.07.2026

  • 15 Иван 1

    18 6 Отговор
    Докато не хване самолета за Москва зеления ще яде бой всеки ден и може само да се жали.

    20:31 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахаха

    17 6 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Той този демент два пъти едно и също не казва. Тези думи ги каза и на Белоноско.

    Коментиран от #37

    20:32 02.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТРЪМП:

    8 19 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #24, #69

    20:33 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съдията

    24 7 Отговор
    Бавно, но методично Русия показва на западна(лите), че никой не ги бръсне за слива. Ненам си кой пакет санкции, а всичките им военни пакети за Киев са вече на скрап. Плюс 500 милиарда, които ще видят на върба у шестък. Мъка, мъка либерастка.😂

    20:34 02.07.2026

  • 23 Ха-ха

    6 21 Отговор
    Тръмп изхвърли Русийката зад борда. Подписа й присъдата.!

    Коментиран от #66

    20:35 02.07.2026

  • 24 Бря на седмица? Да не е на ден:))

    19 5 Отговор

    До коментар #20 от "ТРЪМП:":

    Че тя Русия останала без хора, бре. Хахаха. Мисли с главата си, не с пропагандата на Марчето Танасивата

    20:38 02.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДВИЖУХАТА СТИГНА В КРИМ

    9 10 Отговор
    Чак оранжевият орангутан се усети!

    20:39 02.07.2026

  • 27 Путин

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    стана поредната жертва на Тръмп.

    20:39 02.07.2026

  • 28 ЗАТОВА

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ЧИФУТА ШАЛОМОВИЧ

    ПЪРВИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА САПУН.

    Коментиран от #29

    20:40 02.07.2026

  • 29 Удри копейката с лопатЕто!

    7 12 Отговор

    До коментар #28 от "ЗАТОВА":

    До нассиране! После повтори!

    Коментиран от #39

    20:41 02.07.2026

  • 30 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Съгласен съм с коментара ти..... Русия удари малко по-силно и тия ореваха орталъка..... Какво ще стане, ако Русия бие така цяла седмица.. . Впрочем те бяха предупредили още преди три седмици че ще има масиране и комбинирани удари по столицата на фашистката украинска хунта....

    Коментиран от #36

    20:41 02.07.2026

  • 31 Жица

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Явно четеш само пропагандата на зелето..... Ако се разровиш в нета, ще видиш че не всичко е цветя и рози както се представя в полза на укритата. Но ти си платен цент и това не те вълнува

    Коментиран от #46

    20:42 02.07.2026

  • 32 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Отдавна не съм момче ,но може ли и аз да се наредя да ме от порриш.вижда ми се приказно ?

    Коментиран от #34

    20:43 02.07.2026

  • 33 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!

    20:43 02.07.2026

  • 34 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Не. Обичам съм само момченца.😀🍌

    Коментиран от #47

    20:44 02.07.2026

  • 35 Механик

    11 3 Отговор
    Украина е чао. Зеленият ще го препарирват ония от МИ 6 или 7.

    Коментиран от #40

    20:44 02.07.2026

  • 36 Ами ако укри те заудрят цяла седмица?

    5 14 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Ще го има ли Кремъл?Нищожеството Путин ще бъде сред оцелелите?
    Ти как мислиш?

    Коментиран от #63

    20:45 02.07.2026

  • 37 гост

    5 13 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха":

    Да , каза му ги , ама президента Зеленски му показа , че има карти и дори коз , наречен ЕС , а Путлер му показа , че е въздух под налягане , способен единствено да бомби цивилни !! И че дори като му даде невиждания шанс да направи война , която да вдигне двойно приходите на Кремъл , ефекта беше кръгла нула , не ами минус , последните два месеца Украйна спечели територия , а не загуби !! И на Тръмп му казват фактите , а не мечтите на генералите , като на Путлер !

    Коментиран от #49, #50

    20:45 02.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ама що преговарят":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #51

    20:45 02.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това кога ще се случи?

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Преди или след като Путин пуkне?

    Коментиран от #43

    20:45 02.07.2026

  • 41 Голям джумбиш

    4 10 Отговор
    „Hasta la vista, baby!“ На 21 юни путинските пропагандатори от московския канал „Росия 1“ (където се подвизава и омразмикът Владимир Соловьов) гордо излъчиха репортаж от завод „Титан-Барикади“, хвалейки се с „уникалните разработки“ на руската техника. Направо да ти засенчат очите!
    Само 6 дни по-късно, на 27 юни, украинските ракети „Фламинго“ решиха да ги посетят лично за едно бързо „пролетно почистване“. Резултатът? Щетите са толкова мащабни, че се виждат прекрасно дори от космоса. Жалко за уникалните машини, но пък шоуто беше пълно!

    20:46 02.07.2026

  • 42 Гробар

    4 13 Отговор
    Колко ли ще издържи още Путята, защитника на олигарсите, преди да го изметат и да запукат Украйна както си трябва.

    Коментиран от #62

    20:46 02.07.2026

  • 43 Гробар

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "Това кога ще се случи?":

    КогаПукнеш ти. Завтра.

    Коментиран от #60

    20:47 02.07.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    3 11 Отговор
    Тръмп отписа Хаяско.

    Коментиран от #48

    20:47 02.07.2026

  • 45 ВВП

    10 2 Отговор
    Тия нещастници ,за какво ще преговарят..Някой знае ли ?

    20:47 02.07.2026

  • 46 гост

    5 12 Отговор

    До коментар #31 от "Жица":

    Ма разбира се , тя истината е само в ТАСС и Известия , нали ,хахаха !! Абе къде е Кокошинков , що се скри , да не би носа му вече да е два метра и да не е за показване , хахахах !!!

    Коментиран от #70

    20:48 02.07.2026

  • 47 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Не съм момче ,но досега не съм правил анна .аллна любоффф и съм направо като девствен.Казаха ,че било модерно ,та се навих .

    20:48 02.07.2026

  • 48 касата

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Дон Корлеоне":

    Тръмп отписа зеленото градинско джудже Хаяско.

    Коментиран от #54

    20:49 02.07.2026

  • 49 Това са безспорни

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Факти.

    20:51 02.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Град Козлодуй - не кради никове

    2 11 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #56, #57

    20:51 02.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Град Козлодуй

    0 11 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    20:53 02.07.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    12 2 Отговор

    До коментар #48 от "касата":

    Умирисаната палячовска ГомноУкрайна отново става НовоРусия ,а в момента живота на хохохола се харчи реално на цената на 2 нови гумени царвула.

    20:53 02.07.2026

  • 55 Путин

    8 1 Отговор
    Със или без сирене пак ще го ядете 😀😀😀😀😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍

    20:55 02.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Град Козлодуй - не кради никове":

    Лап. Пай ми Х.У.Я. за извара ,сиренье,розова хималайска сол ,аромат и всичко което се сетиш ☝️!

    20:57 02.07.2026

  • 58 Не позна

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "руската мечка":

    Русия играе само по свои собствени правила и се подчинява само на волята и плановете на Путин!
    Никой друг никога не е могъл, не може и няма да успее да й нарежда за каквото и да било.
    Путин не се прекланя пред ничия воля и не се поддава на изнудване. Той е умен, прагматичен и непоколебим, обича Русия и отстоява нейните интереси. Путин и Си и Тръмп са силни лидери на Велики държави!
    А тези, които играят по свирката на Тръмп, са васалите от ЕК, Великобритания и нашите слугинажни подлоги евроатлантици.

    20:57 02.07.2026

  • 59 киро ципата от жепето

    9 0 Отговор
    абе зеленият вдигай бялото знаме докато е време.....................

    20:59 02.07.2026

  • 60 ГадюГара

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    Това че си гробар не пречи жив да те закопаме ,помисли си пак преди да ми отговориш ?

    21:00 02.07.2026

  • 61 От мене

    2 1 Отговор
    Турският п. ....ст Веднага да Бъде Премахнат!!!!!!

    21:01 02.07.2026

  • 62 гост

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "Гробар":

    Колко още по 5 години ще ви трябват , за да вденете , че НЯМА да има по-голямо "запукване" и Раша отдавна е извадила всичко , което има и на което е "способна" !!! Не само , ами всичко което има и е способна непрекъснато НАМАЛЯВА !!! Включително деньгите !! НЯМА да има ядрени бомби , преживейте го и го проумейте , ако щеше да има щеше да стане отдавна !!! Първо нищо няма да променят , второ каквито са късметлии и умници най-вероятно най-силно пострадалата ще е самата Раша , щото там никой никога не е правил планове да се защитава от ядрени облаци , перекалено много място и прекалено малко ресурси за това !! И трето и най-важно само да опита Путлер , любимия му Си ще е първия , който ще го обеси за краката на уличен стълб , буквално !! И има и парите и възможностите за това , цялата кремълска шайка ще му козирува и ще направи каквото каже без да се замисли дори !! И мобилизация няма да има , освен че ще стане революция , Путлер дори няма с какво да ги облече и закара до фронта дори , той сегашните вече му идват много и се моли украинците да ги обърнат на тор , та да се отърве !!

    Коментиран от #64, #71

    21:04 02.07.2026

  • 63 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами ако укри те заудрят цяла седмица?":

    Както казват руснаците ще поживеем и ще видим.... Що се касае за Кремъл, преди време украинците удариха с дрон купола със знамето, така че няма 100% защита от особено от масов нальот, но ще поживеем и ще видим..... А иначе удар по Кремъл ще доведе до бързо свършване на войната и унищожението на киевската фашистка хунта, защото либералния Путин няма да има ход освен да срине киев...

    21:07 02.07.2026

  • 64 Q -Ресс Tиaа

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "гост":

    Много спам написа ,бре гьотт.веррен за някви си 15€c на пост ,заповядай да ми смучиш К...РА ,10 €врака на сеанс ,под пари ще останеш

    21:08 02.07.2026

  • 65 Отреазвяващ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    За мойта рода съм сигурен,че НЕ.ЗА ТВОЙТА МАЛКО МЕ Е ГРИЖА.

    21:11 02.07.2026

  • 66 Грешиш!

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха":

    Тръмп бе изхвърлен от Иран от Ормузкия проток и така и не можа да го освободи с корабите, воиските и самолетоносачите си. Накрая се оттегли и обеща да плати на Иран 300 млрд. , макар и чрез фонд, който набира пари от арабските страни в залива.
    Това, че излъга руснаците и се отметна от своите предложения в Анкъридж, скъпо ще струва на САЩ! Няма да получат никакви общи разработки на богатствата в Арктика, нито ще получат Северен поток-1 и 2 -няма посредничество при продажба на руски нефт и газ,няма печалба от руските енергоресурси.А след като руснаците си върнат Новорусия, няма да му остане и много по Договора със Зеленски за редкоземните минерали, които остават в голямата си част в Донбас.

    21:12 02.07.2026

  • 67 Отреазвяващ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Не мислиш,спри със субстанциите!

    21:12 02.07.2026

  • 68 Уса

    5 1 Отговор
    В сащ не ни пука за покрайна тя е руска

    21:14 02.07.2026

  • 69 Отреазвяващ

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "ТРЪМП:":

    По неговите сметки Русия трябваше да е обезлюдена.И на тоз чукът не му бие 2 пъти на едно място.

    21:15 02.07.2026

  • 70 Жица

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "гост":

    А къде е сирски, нещо да кажеш???

    21:25 02.07.2026

  • 71 Само за едно позна.

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "гост":

    Няма да има ядрено оръжие по Украйна. И не само заради ядреното замърсяване, а защото Путин счита украинците и руснаците за един общ народ, с общо минало,история, култура и религия, а след време и с общо бъдаще.
    А за пукането по бандеровския режим в Киев, не позна. То вече започна и ще става все по -силно и по често. И така, докато не освободят цяла Новорусия. Засега са в константиновка, Лиман и Рай Александровка.

    21:40 02.07.2026

  • 72 гост

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Калин Пъпеша- писател":

    Вярно , тук не е Киев , тук е София , която НАПЪЛНО и ВИНАГИ ще подкрепя Киев и ще занулява Москва , един път българското оръжие да служи за правилна и справедлива кауза !! Поне малко да отмием калта от шумкарските дивотии !!

    Коментиран от #74

    21:41 02.07.2026

  • 73 Това нистожище Зеленаки

    5 0 Отговор
    Вече, като говорител на Е ли се вживява?

    21:47 02.07.2026

  • 74 Ишибаши Сан

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    Само не каза ,с кеффф ли се е.....бешш в Гаza или трябва да те насилваме ,не че има някакво значение в случая

    21:50 02.07.2026

  • 75 Тази

    6 0 Отговор
    Война е провокирана от евреите избиват се два братски народа а ония смотаняхувци и урули се възползват от тяхната глупост.На Русия не и трябват територии тя е достатъчно голяма.

    21:51 02.07.2026

  • 76 Знае ли някой

    0 0 Отговор
    защо публикуват само стара снимка на Будалов? Казват, че половината му кратуна липсва и носи перука.

    22:17 02.07.2026

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