Володимир Зеленски: Преговарящите от Украйна и САЩ разговаряха през последните два дни

Главният украински преговарящ Рустем Умеров и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са провели разговори през последните два дни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на едно от местата, засегнати от опустошителната руска атака срещу Киев, докато спасителите претърсваха развалините, Зеленски заяви, че все още се надява Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф да посетят Украйна, въпреки че подкрепяните от САЩ мирни усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци.

Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви пред репортери край Белия дом, че не изключва възможността да изпрати американска делегация в Москва за преговори относно войната в Украйна, цитиран от Укринформ.

Журналисти попитаха президента дали е готов да изпрати преговарящи в Москва, за да обсъдят възможно решение на конфликта. В отговор Тръмп заяви, че не изключва такъв сценарий. „Е, бих го направил, ако смятах, че ще помогне. Много бих искал да видя края на тази война“, отбеляза Тръмп.

Той не предостави подробности относно възможния формат на преговорите или потенциалния състав на делегацията.

Освен това Тръмп заяви, че страните планират да извършат размяна на затворници в близкото бъдеще.

„Бих искал да видя това да спре, между Русия и Украйна. Това е най-лошото нещо от Втората световна война насам по отношение на човешките жертви - 25 000 млади войници всеки месец. Това е лудост“, подчерта той.

Главният украински преговарящ в процеса за мир Рустем Умеров обсъди на среща с пратениците на американския президент - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър въпроса за връщането на украинските военнопленници, държани от Русия.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран.