Двама загинали, включително 15-годишно момче, при руски удар по Харков

Двама души, сред които тийнейджър на 15 години, са загинали при руски въздушен удар срещу украинския град Харков. Информацията е потвърдена от местните власти и цитирана от Укринформ, предава БТА.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи в публикация в „Телеграм“, че жертвите са от Новобоварски район на града.

„За съжаление е потвърдена смъртта на двама души в Новобоварски район. Единият от тях е момче на 15 години“, написа Терехов.

По данни на губернатора на Харковска област Олег Синегубов при атаката са ранени 13 души, включително две деца.

В резултат на удара са нанесени щети по най-малко четири жилищни къщи, избухнал е пожар, а в административна сграда са изпочупени прозорците.

Спешните екипи продължават работа на място, като всички служби за спешна помощ са мобилизирани за овладяване на последствията.