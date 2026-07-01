Двама загинали, включително 15-годишно момче, при руски удар по Харков

Двама души, сред които тийнейджър на 15 години, са загинали при руски въздушен удар срещу украинския град Харков. Информацията е потвърдена от местните власти и цитирана от Укринформ, предава БТА.
Кметът на Харков Игор Терехов съобщи в публикация в „Телеграм“, че жертвите са от Новобоварски район на града.
„За съжаление е потвърдена смъртта на двама души в Новобоварски район. Единият от тях е момче на 15 години“, написа Терехов.
По данни на губернатора на Харковска област Олег Синегубов при атаката са ранени 13 души, включително две деца.
В резултат на удара са нанесени щети по най-малко четири жилищни къщи, избухнал е пожар, а в административна сграда са изпочупени прозорците.
Спешните екипи продължават работа на място, като всички служби за спешна помощ са мобилизирани за овладяване на последствията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #22
19:09 01.07.2026
2 господин Радев
19:09 01.07.2026
3 Виждащ
Не е като с една бомба да убиеш 100 деца.
Коментиран от #12, #16, #37, #42
19:11 01.07.2026
4 Абе Сатаняхуй в Палестина
19:14 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коста
Коментиран от #28
19:16 01.07.2026
9 ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА
Коментиран от #14, #29, #38
19:16 01.07.2026
10 АВГазаПалестина
19:17 01.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шопо
До коментар #3 от "Виждащ":Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше Киев да го изравни със земята.
Коментиран от #59
19:17 01.07.2026
13 Примати
Коментиран от #21, #66
19:17 01.07.2026
14 Град Козлодуй
До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #39
19:19 01.07.2026
15 осраински
19:19 01.07.2026
16 гост
До коментар #3 от "Виждащ":Че е слаба , слаба е , щото с почти същите дронове украинците зануляват рафинерии и военни заводи за милиарди , а злобното старче от бункера цели блокове !! Ама то ще му се връща , ще го пишат в историята като най-големия загубеняк , бил на власт в блатото преди да го довърши завинаги !
19:20 01.07.2026
17 Руски терористи
Поредна руска атака отне живота на цивилни.
Според предварителна информация, окупаторите атакуваха с дрон автобус в Централния район на Херсон. Има загинали и ранени.
Хората си вървяха по работа - на работа, на лекар, вкъщи. Те не бяха военни. Просто живееха в града си. Но руският удар отново беше насочен конкретно към цивилни.
Херсон живее под заплахата от обстрел всеки ден, но жителите му продължават да работят, да се подкрепят и да не напускат родния си град. Това е смелост, която не може да се измери с думи.
Всяка такава трагедия напомня на целия свят: руската война отнема живота на невинни хора всеки ден. Не можеш да свикнеш с това и не можеш да го приемеш като нещо естествено.
Светла памет на починалите. Искрени съболезнования на техните близки и приятели.
Херсон се държи.
Коментиран от #19, #63, #67
19:21 01.07.2026
18 Страхотна движуха
Продукцията се използва за оборудване на съществуващи и бъдещи оръжия и военна техника, по-конкретно за стратегически междуконтинентални балистични ракети („Булава“, „Топол-М", „Синева“ и „Искандер").
19:24 01.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Коста
До коментар #13 от "Примати":Ти от посолството ли пишеш? Оня ден четох едно интервю с украинска проститутка работеща на фронта. Що не го прочетеш?
19:25 01.07.2026
22 гост
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Харков е 2,5 милионен град , доста по-голям от София !! С такива простотии Путлер кара дори рускоговорящите в него и не само в него завинаги да намразят Раша до смърт и всичко друго в "руский мир" !! Дори да се отрекат от руския завинаги !
Коментиран от #25
19:25 01.07.2026
23 Пропагандата продължава!
Украинците удрят само руска инфраструктура...петролни рафинерии...военни заводи...!
Гьобелс-ряпа да яде...!
19:25 01.07.2026
24 осраински
19:26 01.07.2026
25 Коста
До коментар #22 от "гост":Че в Харков украинци ли живеят?
Коментиран от #33
19:26 01.07.2026
26 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА
Коментиран от #41
19:28 01.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Румен Решетников
До коментар #8 от "Коста":Москва е полска!
Коментиран от #32
19:34 01.07.2026
29 Копейкин Костя
До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":Това коя година ще стане, ватенка?
Дано се случи през ова хилядолетие... 😀
19:35 01.07.2026
30 венсеремос
Коментиран от #34
19:36 01.07.2026
31 Българин
19:37 01.07.2026
32 Наркос
До коментар #28 от "Румен Решетников":Полша е руска.
Коментиран от #40
19:38 01.07.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Коста":еххххх коста коста....под моста
19:38 01.07.2026
34 А би ли дал инфо...?!
До коментар #30 от "венсеремос":Какво е това...
...,,ТАНАТОС"...?!
Коментиран от #35
19:39 01.07.2026
35 Неук
До коментар #34 от "А би ли дал инфо...?!":Бог на смъртта.
19:40 01.07.2026
36 Мдаа...
Та може и да е почнал да се осъзнава Путин и да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.
Коментиран от #65
19:41 01.07.2026
37 хихи
До коментар #3 от "Виждащ":толкова си може Матушката, много слаба ракия
19:44 01.07.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":Грешиш приятел. Русия, освен да заличи сама себе си, нищо друго не може да направи.
19:45 01.07.2026
39 Град Козлодуй
До коментар #14 от "Град Козлодуй":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
19:46 01.07.2026
40 Един
До коментар #32 от "Наркос":Русия е монголска.
Коментиран от #45
19:47 01.07.2026
41 Град Козлодуй
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА":Грешиш приятел. Русия е несъществуваща държава. Един полумъртъв васал на Китай.
19:48 01.07.2026
42 Мусорчик
До коментар #3 от "Виждащ":Не е и като да удариш детската болница в Киев и да демитализираш дечицата...
08.07.2024 г. Помним.
Коментиран от #48
19:48 01.07.2026
43 И що така
19:48 01.07.2026
44 Механик
И другия път като се радвате на убити руски деца, помислете си за вашите.
Коментиран от #52, #58
19:50 01.07.2026
45 Ъхъхъхъ
До коментар #40 от "Един":Укра е руска.
Коментиран от #46
19:50 01.07.2026
46 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Ъхъхъхъ":Русия е китайска.
Коментиран от #49
19:52 01.07.2026
47 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
19:53 01.07.2026
48 Мурсула
До коментар #42 от "Мусорчик":Абе друго си е да удариш общежитие в ЛНР с деца.
19:53 01.07.2026
49 Град Лом
До коментар #46 от "Град Козлодуй":Укта е сиганска
Коментиран от #54
19:54 01.07.2026
50 А МОЧАТА?
19:56 01.07.2026
51 Лоши времена идват за руснаците.
19:58 01.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нямат край
19:59 01.07.2026
54 някой
До коментар #49 от "Град Лом":ватенките са китайски цигани, още по-зле
20:01 01.07.2026
55 Копейки
20:02 01.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тошо Сводката
20:06 01.07.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #44 от "Механик":Приятел искаш ли да ми подуаш?Плащам си.
20:07 01.07.2026
59 да питам
До коментар #12 от "Шопо":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
20:07 01.07.2026
60 Атина Палада
20:10 01.07.2026
61 Без име
20:11 01.07.2026
62 Многоходовото
20:29 01.07.2026
63 Досаден
До коментар #17 от "Руски терористи":Ииии... Ти къде беше когато българските пенсионери се самозапалваха от отчаяние? Ти къде беше когато украинските бомби разкъсваха младите майки с бебета? От 2014 до 2022? Ти къде беше когато твоето семейство затриваха със глад и надписани сметки за парно?
20:38 01.07.2026
64 Иван 1
20:44 01.07.2026
65 стоян
До коментар #36 от "Мдаа...":До 36 ком - вярно казваш - отговора е че на рузката армия войниците са сбирщина от некадърни тъпи алкохолици и длъжници на банки отишли да воюват за пари
20:47 01.07.2026
66 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "Примати":Аха, като онея филмчета в Сирия, дето после убитите ставаха... Лумпени
20:49 01.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.