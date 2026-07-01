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Двама загинали, включително 15-годишно момче, при руски удар по Харков
  Тема: Украйна

Двама загинали, включително 15-годишно момче, при руски удар по Харков

1 Юли, 2026 19:05, обновена 1 Юли, 2026 19:06 931 67

  • загинали-
  • харков-
  • руски удар

При атаката са ранени 13 души, повредени са къщи и е избухнал пожар в града

Двама загинали, включително 15-годишно момче, при руски удар по Харков - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама души, сред които тийнейджър на 15 години, са загинали при руски въздушен удар срещу украинския град Харков. Информацията е потвърдена от местните власти и цитирана от Укринформ, предава БТА.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи в публикация в „Телеграм“, че жертвите са от Новобоварски район на града.

„За съжаление е потвърдена смъртта на двама души в Новобоварски район. Единият от тях е момче на 15 години“, написа Терехов.

По данни на губернатора на Харковска област Олег Синегубов при атаката са ранени 13 души, включително две деца.

В резултат на удара са нанесени щети по най-малко четири жилищни къщи, избухнал е пожар, а в административна сграда са изпочупени прозорците.

Спешните екипи продължават работа на място, като всички служби за спешна помощ са мобилизирани за овладяване на последствията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 7 Отговор
    ейй Харков..ВСВ кви битки са ставали там..

    Коментиран от #22

    19:09 01.07.2026

  • 2 господин Радев

    31 11 Отговор
    спрете фсшистката пропаганда на територията и контролирайте соросоидните мисирки превзели бнт и бнр

    19:09 01.07.2026

  • 3 Виждащ

    26 11 Отговор
    Слаба ракия.
    Не е като с една бомба да убиеш 100 деца.

    Коментиран от #12, #16, #37, #42

    19:11 01.07.2026

  • 4 Абе Сатаняхуй в Палестина

    23 7 Отговор
    Кво прай, не ви се пише

    19:14 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коста

    20 10 Отговор
    Харков е руски!

    Коментиран от #28

    19:16 01.07.2026

  • 9 ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА

    21 11 Отговор
    Ще бъде заличена.

    Коментиран от #14, #29, #38

    19:16 01.07.2026

  • 10 АВГазаПалестина

    16 7 Отговор
    как е?

    19:17 01.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    26 8 Отговор

    До коментар #3 от "Виждащ":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше Киев да го изравни със земята.

    Коментиран от #59

    19:17 01.07.2026

  • 13 Примати

    12 25 Отговор
    За първи път в историята руското общество разбира истината за собствената си армия. Това не е точно армия ами сбирщина от карикатури на човекоподобни чиято най - голяма цел е да ограбят напуснат дом в Луганск примерно или да изнасилят украинка някъде в окупираните територии . Задайте си въпроса , как е отгледат един човек щом е способен да отреже половите органи на украинец в Буча докато градът беше окупиран. Много от руснаците не смятат това за проблем но има и друг аспект на интернета който Путин така и на успя да контролира напълно. Руснаците ще трябва да приемат , че ако ще и сто броя с400 да разположат около рафинериите те пак не могат да спрат украинските дронове. Защото те имат искуствен интелект и сами си преценяват какво я най - добре да ударят. Нямат gps …

    Коментиран от #21, #66

    19:17 01.07.2026

  • 14 Град Козлодуй

    21 9 Отговор

    До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #39

    19:19 01.07.2026

  • 15 осраински

    16 8 Отговор
    украинският дрон „се е самоунищожил, след като се е разбил в дърво в района на Вакфъкебир“. Експерти са огледали обекта и са установили, че дронът е бил въоръжен с „пет килограма експлозиви“.

    19:19 01.07.2026

  • 16 гост

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Виждащ":

    Че е слаба , слаба е , щото с почти същите дронове украинците зануляват рафинерии и военни заводи за милиарди , а злобното старче от бункера цели блокове !! Ама то ще му се връща , ще го пишат в историята като най-големия загубеняк , бил на власт в блатото преди да го довърши завинаги !

    19:20 01.07.2026

  • 17 Руски терористи

    8 21 Отговор
    Херсон преживя пореден ужасен ден...

    Поредна руска атака отне живота на цивилни.

    Според предварителна информация, окупаторите атакуваха с дрон автобус в Централния район на Херсон. Има загинали и ранени.

    Хората си вървяха по работа - на работа, на лекар, вкъщи. Те не бяха военни. Просто живееха в града си. Но руският удар отново беше насочен конкретно към цивилни.

    Херсон живее под заплахата от обстрел всеки ден, но жителите му продължават да работят, да се подкрепят и да не напускат родния си град. Това е смелост, която не може да се измери с думи.

    Всяка такава трагедия напомня на целия свят: руската война отнема живота на невинни хора всеки ден. Не можеш да свикнеш с това и не можеш да го приемеш като нещо естествено.

    Светла памет на починалите. Искрени съболезнования на техните близки и приятели.
    Херсон се държи.

    Коментиран от #19, #63, #67

    19:21 01.07.2026

  • 18 Страхотна движуха

    8 19 Отговор
    Украйна порази завод на "Роскосмос", работещ за руската армия

    Продукцията се използва за оборудване на съществуващи и бъдещи оръжия и военна техника, по-конкретно за стратегически междуконтинентални балистични ракети („Булава“, „Топол-М", „Синева“ и „Искандер").

    19:24 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Коста

    20 9 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Ти от посолството ли пишеш? Оня ден четох едно интервю с украинска проститутка работеща на фронта. Що не го прочетеш?

    19:25 01.07.2026

  • 22 гост

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Харков е 2,5 милионен град , доста по-голям от София !! С такива простотии Путлер кара дори рускоговорящите в него и не само в него завинаги да намразят Раша до смърт и всичко друго в "руский мир" !! Дори да се отрекат от руския завинаги !

    Коментиран от #25

    19:25 01.07.2026

  • 23 Пропагандата продължава!

    16 14 Отговор
    Руснаците удрят само цивилни обекти,с придружаващи цивилни жертви...!
    Украинците удрят само руска инфраструктура...петролни рафинерии...военни заводи...!
    Гьобелс-ряпа да яде...!

    19:25 01.07.2026

  • 24 осраински

    22 8 Отговор
    Украйна е загубила 2,4 милиона души по време на боевете, заяви анализаторът Ларс Берн по Swebb TV. Той е получил тази информация от хакната база данни на украинските въоръжени сили. Тази потресаваща цифра значително надвишава всички предишни оценки, отбелязва той.

    19:26 01.07.2026

  • 25 Коста

    14 9 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Че в Харков украинци ли живеят?

    Коментиран от #33

    19:26 01.07.2026

  • 26 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА

    21 6 Отговор
    За президент на несъществуваща държава.

    Коментиран от #41

    19:28 01.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Румен Решетников

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Москва е полска!

    Коментиран от #32

    19:34 01.07.2026

  • 29 Копейкин Костя

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":

    Това коя година ще стане, ватенка?
    Дано се случи през ова хилядолетие... 😀

    19:35 01.07.2026

  • 30 венсеремос

    16 7 Отговор
    ТАНАТОС на всички предатели-СОЩ, Чифутландия, Бандеровска Фашистка Окраина и Зелената еуглена -наркоман избил половината си народ!! ТАНАТОС на Урсул /Мърсул-лютеранка и Кая Калас ,внучка на SSгенерал ,убивал българи, чихути ,руснаци през ВСВ.ТАНАТОС!!!Стига сте трили pudeli!!!Дотегнахте с триенето си на всички Световните медии гърмяют,а само Факти и модераторите трият.СТИГА ВЕЧЕ ЦЕНЗУРА!!!

    Коментиран от #34

    19:36 01.07.2026

  • 31 Българин

    11 7 Отговор
    Укрите ще бъдат приключени! Това е основната задача, която руския народ е поставил пред Путин!

    19:37 01.07.2026

  • 32 Наркос

    13 9 Отговор

    До коментар #28 от "Румен Решетников":

    Полша е руска.

    Коментиран от #40

    19:38 01.07.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Коста":

    еххххх коста коста....под моста

    19:38 01.07.2026

  • 34 А би ли дал инфо...?!

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "венсеремос":

    Какво е това...
    ...,,ТАНАТОС"...?!

    Коментиран от #35

    19:39 01.07.2026

  • 35 Неук

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "А би ли дал инфо...?!":

    Бог на смъртта.

    19:40 01.07.2026

  • 36 Мдаа...

    13 8 Отговор
    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо мостове, тунели и логистични възли са цели? Защо жешов не е пепелище? Защо влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
    Та може и да е почнал да се осъзнава Путин и да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.

    Коментиран от #65

    19:41 01.07.2026

  • 37 хихи

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Виждащ":

    толкова си може Матушката, много слаба ракия

    19:44 01.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "ФАШИЗИРАНАТА ОКРАИНА":

    Грешиш приятел. Русия, освен да заличи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    19:45 01.07.2026

  • 39 Град Козлодуй

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:46 01.07.2026

  • 40 Един

    8 11 Отговор

    До коментар #32 от "Наркос":

    Русия е монголска.

    Коментиран от #45

    19:47 01.07.2026

  • 41 Град Козлодуй

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА":

    Грешиш приятел. Русия е несъществуваща държава. Един полумъртъв васал на Китай.

    19:48 01.07.2026

  • 42 Мусорчик

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Виждащ":

    Не е и като да удариш детската болница в Киев и да демитализираш дечицата...
    08.07.2024 г. Помним.

    Коментиран от #48

    19:48 01.07.2026

  • 43 И що така

    10 7 Отговор
    Децата на укрите заслужават съболезнования, а децата на другите народи не??????

    19:48 01.07.2026

  • 44 Механик

    11 7 Отговор
    Циврите ли, циврите ли, шорошки мекокитковци? Циврете, циврете, милите ми. Циврене му е майката.
    И другия път като се радвате на убити руски деца, помислете си за вашите.

    Коментиран от #52, #58

    19:50 01.07.2026

  • 45 Ъхъхъхъ

    12 8 Отговор

    До коментар #40 от "Един":

    Укра е руска.

    Коментиран от #46

    19:50 01.07.2026

  • 46 Град Козлодуй

    7 11 Отговор

    До коментар #45 от "Ъхъхъхъ":

    Русия е китайска.

    Коментиран от #49

    19:52 01.07.2026

  • 47 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    8 8 Отговор
    Тя е 100% зависима от ежеседмични финансови траншове от англосаксонците. Обаче траншове ще има само докато продължава прокси войната срещу Русия. После имплозия.

    19:53 01.07.2026

  • 48 Мурсула

    10 7 Отговор

    До коментар #42 от "Мусорчик":

    Абе друго си е да удариш общежитие в ЛНР с деца.

    19:53 01.07.2026

  • 49 Град Лом

    9 7 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй":

    Укта е сиганска

    Коментиран от #54

    19:54 01.07.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    8 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    19:56 01.07.2026

  • 51 Лоши времена идват за руснаците.

    8 8 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    19:58 01.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нямат край

    8 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:59 01.07.2026

  • 54 някой

    8 9 Отговор

    До коментар #49 от "Град Лом":

    ватенките са китайски цигани, още по-зле

    20:01 01.07.2026

  • 55 Копейки

    9 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    20:02 01.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тошо Сводката

    7 3 Отговор
    Руската кочина ще внася бензин от Индия.

    20:06 01.07.2026

  • 58 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Приятел искаш ли да ми подуаш?Плащам си.

    20:07 01.07.2026

  • 59 да питам

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    20:07 01.07.2026

  • 60 Атина Палада

    5 3 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    20:10 01.07.2026

  • 61 Без име

    1 4 Отговор
    Потвърдено ли е от независими източници?

    20:11 01.07.2026

  • 62 Многоходовото

    4 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:29 01.07.2026

  • 63 Досаден

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Руски терористи":

    Ииии... Ти къде беше когато българските пенсионери се самозапалваха от отчаяние? Ти къде беше когато украинските бомби разкъсваха младите майки с бебета? От 2014 до 2022? Ти къде беше когато твоето семейство затриваха със глад и надписани сметки за парно?

    20:38 01.07.2026

  • 64 Иван 1

    2 4 Отговор
    Хайде да спрете с пропагандата защото няма нищо на лице, колкото и да пишете укра яде бой на лягане и на ставане.

    20:44 01.07.2026

  • 65 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаа...":

    До 36 ком - вярно казваш - отговора е че на рузката армия войниците са сбирщина от некадърни тъпи алкохолици и длъжници на банки отишли да воюват за пари

    20:47 01.07.2026

  • 66 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Аха, като онея филмчета в Сирия, дето после убитите ставаха... Лумпени

    20:49 01.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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