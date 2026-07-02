Инцидент с американски хеликоптер в Арабско море

Към 5:00 часа сутринта на 2 юли 2026 г. продължава мащабната спасителна операция в акваторията на Арабско море, след като американски военноморски хеликоптер MH-60S Sea Hawk извърши аварийно кацане във водата, съобщиха Reuters и Associated Press.

Инцидентът е станал в сряда, 1 юли, около 3:30 часа сутринта Източно време (ЕТ).

На борда на машината е имало четиричленен екипаж. Трима от военнослужещите бяха бързо спасени и се намират в стабилно състояние на борда на самолетоносача USS George H.W. Bush (CVN 77), към който е бил зачислен хеликоптерът. Четвъртият член на екипажа остава в неизвестност, като специализирани плавателни съдове и авиация на САЩ в региона водят интензивно издирване.

От Командването на 5-и флот на САЩ официално заявиха, че няма индикации инцидентът да е следствие от враждебни действия или вражески огън. Причините за принудителното приводняване остават в процес на разследване. Авионосецът USS George H.W. Bush е разгърнат в района като част от американското военно присъствие в Близкия изток.