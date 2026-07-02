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Инцидент с американски хеликоптер в Арабско море

Инцидент с американски хеликоптер в Арабско море

2 Юли, 2026 04:54, обновена 2 Юли, 2026 04:57 889 8

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  • арабско море-
  • сащ

Един в неизвестност след аварийно кацане във водата

Инцидент с американски хеликоптер в Арабско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 5:00 часа сутринта на 2 юли 2026 г. продължава мащабната спасителна операция в акваторията на Арабско море, след като американски военноморски хеликоптер MH-60S Sea Hawk извърши аварийно кацане във водата, съобщиха Reuters и Associated Press.

Инцидентът е станал в сряда, 1 юли, около 3:30 часа сутринта Източно време (ЕТ).

На борда на машината е имало четиричленен екипаж. Трима от военнослужещите бяха бързо спасени и се намират в стабилно състояние на борда на самолетоносача USS George H.W. Bush (CVN 77), към който е бил зачислен хеликоптерът. Четвъртият член на екипажа остава в неизвестност, като специализирани плавателни съдове и авиация на САЩ в региона водят интензивно издирване.

От Командването на 5-и флот на САЩ официално заявиха, че няма индикации инцидентът да е следствие от враждебни действия или вражески огън. Причините за принудителното приводняване остават в процес на разследване. Авионосецът USS George H.W. Bush е разгърнат в района като част от американското военно присъствие в Близкия изток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оня

    10 1 Отговор
    А дано повлече крак

    Коментиран от #3

    05:16 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Отлична новина, която ще зарадва всички нормални.
    Наглите кравари, които пак "се отбраняват" на хиляди км от обора, си го заслужиха...

    06:39 02.07.2026

  • 8 Мишел

    0 0 Отговор
    Трети за месец.

    07:38 02.07.2026