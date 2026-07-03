Заподозряната за атентата в Монако е украинка

Княжество Монако е изправено пред безпрецедентен скандал, след като разследването на взрива срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев претърпя ключов обрат. Според официална информация, разпространена от френската обществена медия France Info съвместно с в. Le Figaro, основният заподозрян за поставянето на взривното устройство е 30-годишна жена от украински произход.

Какво знаем до момента:

Профил на извършителя : Камерите за видеонаблюдение са запечатали жената, която дни наред е правила предварително проучване на района. На 29 юни тя е поставила колет-бомба в раница на входа на луксозната жилищна сграда в Монако, непосредствено преди пристигането на семейството.

: Камерите за видеонаблюдение са запечатали жената, която дни наред е правила предварително проучване на района. На 29 юни тя е поставила колет-бомба в раница на входа на луксозната жилищна сграда в Монако, непосредствено преди пристигането на семейството. Международно издирване : Генералната прокуратура на Монако обяви, че срещу заподозряната е издадена международна заповед за арест. Още същата вечер се задейства "червена нотификация" от Интерпол . По данни на френските разузнавателни служби жената вероятно е избягала към Италия заедно със свои съучастници.

: Генералната прокуратура на Монако обяви, че срещу заподозряната е издадена международна заповед за арест. Още същата вечер се задейства . По данни на френските разузнавателни служби жената вероятно е избягала към Италия заедно със свои съучастници. Състояние на пострадалите : 58-годишният Вадим Ермолаев вече е вън от опасност за живота. Неговата партньорка (съобщавана първоначално като съпруга) остава в критично състояние в болница в Ница, като след тежка операция и двата ѝ долни крайника са ампутирани . Тяхното 13-годишно момче се размина с по-леки наранявания.

: 58-годишният Вадим Ермолаев вече е вън от опасност за живота. Неговата партньорка (съобщавана първоначално като съпруга) остава в критично състояние в болница в Ница, като след тежка операция . Тяхното 13-годишно момче се размина с по-леки наранявания. Политически мотив и санкции: Ермолаев е родом от Днипро и притежава кипърски паспорт. В края на 2023 г. той беше санкциониран от украинския президент Володимир Зеленски за срок от 10 години заради дейността на неговия алкохолен бизнес в анексирания от Русия полуостров Крим, където компаниите му са плащали данъци в руския бюджет. Местните разследващи проверяват дълбока следа, водеща към чужди или украински специални служби.

Източник: France Info и Libération.