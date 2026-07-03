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Заподозряната за атентата в Монако е украинка

Заподозряната за атентата в Монако е украинка

3 Юли, 2026 03:55, обновена 3 Юли, 2026 03:58 1 856 17

  • монако-
  • взрив-
  • разследване

Разследването разкри мащабен заговор зад бомбената атака срещу мултимилионера Вадим Ермолаев

Заподозряната за атентата в Монако е украинка - 1
Снимка: CCTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Княжество Монако е изправено пред безпрецедентен скандал, след като разследването на взрива срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев претърпя ключов обрат. Според официална информация, разпространена от френската обществена медия France Info съвместно с в. Le Figaro, основният заподозрян за поставянето на взривното устройство е 30-годишна жена от украински произход.

Какво знаем до момента:

  • Профил на извършителя: Камерите за видеонаблюдение са запечатали жената, която дни наред е правила предварително проучване на района. На 29 юни тя е поставила колет-бомба в раница на входа на луксозната жилищна сграда в Монако, непосредствено преди пристигането на семейството.
  • Международно издирване: Генералната прокуратура на Монако обяви, че срещу заподозряната е издадена международна заповед за арест. Още същата вечер се задейства "червена нотификация" от Интерпол. По данни на френските разузнавателни служби жената вероятно е избягала към Италия заедно със свои съучастници.
  • Състояние на пострадалите: 58-годишният Вадим Ермолаев вече е вън от опасност за живота. Неговата партньорка (съобщавана първоначално като съпруга) остава в критично състояние в болница в Ница, като след тежка операция и двата ѝ долни крайника са ампутирани. Тяхното 13-годишно момче се размина с по-леки наранявания.
  • Политически мотив и санкции: Ермолаев е родом от Днипро и притежава кипърски паспорт. В края на 2023 г. той беше санкциониран от украинския президент Володимир Зеленски за срок от 10 години заради дейността на неговия алкохолен бизнес в анексирания от Русия полуостров Крим, където компаниите му са плащали данъци в руския бюджет. Местните разследващи проверяват дълбока следа, водеща към чужди или украински специални служби.

Източник: France Info и Libération.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТтттТ

    48 1 Отговор
    Е какъвдаеатентатора-от украински произход...Украинците хептен разрушиха Европа- и с парите които им даваме и със всякаквите помощи за тях-а сега и с тероризъм...Германия днес е в рецесия пак благодарение на украинци взривили С Поток...

    04:09 03.07.2026

  • 3 Да де - ама...

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Жалкото в случая е,че този олигарх подкрепя напълно режима на Зеленски...А укр служби са изпълнявали мокра поръчка-да се отнеме бизнеса му в Украйна...-типична мафиотска схема в мафиотска държава...Те свойте първо убиват....

    04:17 03.07.2026

  • 4 Българин

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Големия въпрос тук е колко дълго ще просъществуват въпросните терористични служби...

    04:17 03.07.2026

  • 5 След края на войната

    34 1 Отговор
    Европа ще бъде залята не от вълна, а от цунами от украински тероризъм. Десетилетия още ще берем горчивите плодове на тая война.

    04:25 03.07.2026

  • 6 3.14К

    23 1 Отговор
    Всеки, който се е ръкувал с терориста наркоман, е с предизвестена политическа смърт. От началото на войната почти в цяла Европа са сменени над 20 премиери, застанали на страната на терористичната държава.

    Коментиран от #13

    04:52 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Ега родата ти пукне в хохолски атентат му хльо изтрещял

    05:03 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе Украйна я брой вече отписана

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Ама веселото ще започне когато службите на бандерите залеят Европа.
    Най-новото е Зельо и пантеон на Бандера ще строи. Познай с чии пари!

    05:44 03.07.2026

  • 11 ООрана държава

    4 0 Отговор
    НАТО?

    05:45 03.07.2026

  • 12 Украинката

    7 0 Отговор
    АтентаторКата да не е Елена Зельонская?

    05:45 03.07.2026

  • 13 Само с ръкуване не е станало

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "3.14К":

    От прегръщането е!

    По интересното е че Зеленски е Новия Епстийн. Що "елит" държи в ръцете с документи, квитанции, снимки и видеа. Службите на бандерите знаят как стават тия работи.

    05:54 03.07.2026

  • 14 Д,мин

    3 0 Отговор
    Ермолаев е от групата бизнесмени от Днипро /по украински му/, който наред с Игор Коломийски финансираха кандидатурата на Зельоният за президент. Последния също в последствие изпадна в немилост и май още е в ареста.

    06:05 03.07.2026

  • 15 Няма спокоиствие

    3 0 Отговор
    За богаташите вече. Ни Дубай нито Монако нищо не им гарантира живот да си харчат паричките.

    06:11 03.07.2026

  • 16 Отгледаха

    4 0 Отговор
    Си Франкенщайн и го заринаха с оръжие, а сега но се обърна срещу тях. Наруши жалкото спокойствие на богаташите.

    06:15 03.07.2026

  • 17 анонимен

    0 0 Отговор
    Никой не се е съмнявал,че това е дело на украинци, а ЕС иска да ги приеме да пътуват свободно из Европа. Атентатите ще станат ежедневие.

    06:20 03.07.2026