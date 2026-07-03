Заподозряната за атентата в Монако е украинка

Княжество Монако е изправено пред безпрецедентен скандал, след като разследването на взрива срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев претърпя ключов обрат. Според официална информация, разпространена от френската обществена медия France Info съвместно с в. Le Figaro, основният заподозрян за поставянето на взривното устройство е 30-годишна жена от украински произход.
Какво знаем до момента:
- Профил на извършителя: Камерите за видеонаблюдение са запечатали жената, която дни наред е правила предварително проучване на района. На 29 юни тя е поставила колет-бомба в раница на входа на луксозната жилищна сграда в Монако, непосредствено преди пристигането на семейството.
- Международно издирване: Генералната прокуратура на Монако обяви, че срещу заподозряната е издадена международна заповед за арест. Още същата вечер се задейства "червена нотификация" от Интерпол. По данни на френските разузнавателни служби жената вероятно е избягала към Италия заедно със свои съучастници.
- Състояние на пострадалите: 58-годишният Вадим Ермолаев вече е вън от опасност за живота. Неговата партньорка (съобщавана първоначално като съпруга) остава в критично състояние в болница в Ница, като след тежка операция и двата ѝ долни крайника са ампутирани. Тяхното 13-годишно момче се размина с по-леки наранявания.
- Политически мотив и санкции: Ермолаев е родом от Днипро и притежава кипърски паспорт. В края на 2023 г. той беше санкциониран от украинския президент Володимир Зеленски за срок от 10 години заради дейността на неговия алкохолен бизнес в анексирания от Русия полуостров Крим, където компаниите му са плащали данъци в руския бюджет. Местните разследващи проверяват дълбока следа, водеща към чужди или украински специални служби.
Източник: France Info и Libération.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТтттТ
04:09 03.07.2026
3 Да де - ама...
До коментар #1 от "Един":Жалкото в случая е,че този олигарх подкрепя напълно режима на Зеленски...А укр служби са изпълнявали мокра поръчка-да се отнеме бизнеса му в Украйна...-типична мафиотска схема в мафиотска държава...Те свойте първо убиват....
04:17 03.07.2026
4 Българин
До коментар #1 от "Един":Големия въпрос тук е колко дълго ще просъществуват въпросните терористични служби...
04:17 03.07.2026
5 След края на войната
04:25 03.07.2026
6 3.14К
Коментиран от #13
04:52 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Един":Ега родата ти пукне в хохолски атентат му хльо изтрещял
05:03 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе Украйна я брой вече отписана
До коментар #1 от "Един":Ама веселото ще започне когато службите на бандерите залеят Европа.
Най-новото е Зельо и пантеон на Бандера ще строи. Познай с чии пари!
05:44 03.07.2026
11 ООрана държава
05:45 03.07.2026
12 Украинката
05:45 03.07.2026
13 Само с ръкуване не е станало
До коментар #6 от "3.14К":От прегръщането е!
По интересното е че Зеленски е Новия Епстийн. Що "елит" държи в ръцете с документи, квитанции, снимки и видеа. Службите на бандерите знаят как стават тия работи.
05:54 03.07.2026
14 Д,мин
06:05 03.07.2026
15 Няма спокоиствие
06:11 03.07.2026
16 Отгледаха
06:15 03.07.2026
17 анонимен
06:20 03.07.2026